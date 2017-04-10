EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Политика Украины
  751  21
Материалы по теме:
Все про:Николаев (1215) память (779) Россия (69847) сепаратизм (12706) терроризм (20113)

 "Весна 14": в Николаеве презентовали выставку и фильм в честь 3 годовщины со дня разгрома пророссийских сил. ВИДЕО

7 апреля наступит третья годовщина со дня разгона лагеря пророссийских сил в Николаеве. К этой дате в Николаевской облгосадминистрации открлась выставка "Весна 14", составленная из снимков николаевских журналистов, а также был подготовлен фильм о событиях 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: В память о событиях трехлетней давности в Запорожье устроили флешмоб с зонтиками. ВИДЕО

"Николаев в апреле был первым. 7 апреля 2014-го года произошло событие, которое нельзя забыть и трудно переоценить. Жители Николаева снесли палаточный городок пророссийских сил,который не могли ликвидировать МВД и СБУ. Патриоты Украины в ответ на захваты административных зданий в юго-восточной Украине 6 апреля 2014-го на следующий день снесли базу сепаратистов и российских агитаторов в центре Николаева. Попытка подорвать украинскую власть в городе и области была уничтожена. Не имея базы, российские агитаторы и их местные пособники разбежались, рассеялись, а правоохранительные органы приступили к задержаниям. Вот хороший фильм о тех драматичных событиях - там всего 750 просмотров, несправедливо мало, а мне кажется, каждому гражданину важно знать, как в те тревожные дни украинцы брали на себя ответственность за существование Украины", - напомнил главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"8 апреля "Ягуар" выбил пророссийских боевиков из харьковской облгосадминистрации, Харьков удалось удержать. В Днепре пророссийское движение рассеялось само собой, без массовых столкновений. Но в Николаеве впервые сепаратистов разогнали силой. И это был важный пример. Пример самоорганизации и гражданской инициативы, который должен войти во все учебники истории. Снос палаточного городка в Николаеве не позволил российским агитаторам подготовить захваты зданий и устранил угрозу новых массовых антиукраинских провокаций. Николаев сделал свой выбор", - подчеркнул журналист.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Николаевские студенты отказались смотреть кино про Донбасс, считая его пропагандистским, - местные СМИ. ВИДЕО

В честь трехлетней годовщины со дня разгрома пророссийских сил в Николаеве, Национальный Корпус подготовил небольшой фильм "ВЕСНА 14". В нем показывается, как николаевцы боролись с сепаратизмом в своем городе. На видео запечатлены моменты тех событий, а также воспоминания активистов и участников тех событий.


Весна 14: в Николаеве презентовали выставку и фильм в честь 3 годовщины со дня разгрома пророссийских сил 01

Весна 14: в Николаеве презентовали выставку и фильм в честь 3 годовщины со дня разгрома пророссийских сил 02

Весна 14: в Николаеве презентовали выставку и фильм в честь 3 годовщины со дня разгрома пророссийских сил 03

Весна 14: в Николаеве презентовали выставку и фильм в честь 3 годовщины со дня разгрома пророссийских сил 04

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну да.... в Николаеве выставка, а в Харькове, Киеве и Одессе реванш
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в Одессе сепары устроили шабаш под охраной полиции, в Харькове паковали людей, пришедших протестовать против расейских банков, а в Киеве мусора крутили атошников, которые пришли требовать отставку голубана. а так, в принципе, никаких проблем
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Силовики разогнали митингующих, требовавших суда над офицером МВД Голубаном за связь с боевиками

http://www.radiosvoboda.org/a/28421530.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
оу! Это да!!!!!
Мне бы в Марике этого не видеть!!!!... ((((
Кста, в Марике трижды (3-жды!!!) обычные люди, без оружия выносили рашистов из мэрии нах!!! Но все три раза заканчивались тем. что приезжали мусора (сорри, но другого слова просто нет!!!) договаривались о возвращении в здание мэрии реально избранной народом власти... а потом, в течение пары часов, снова заводились рашистские утырки!!! Трижды!!!!!!!!
Только реальный вынос орков, с массовым засылом мусоров нах, с ДШК и сотнями парней из добробатов (с бегством мусоров в дыру!!!) закончил хуйловский шабаш в городе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
с Одессой врядле. максимум опять русню на барбекю загонят. С Харьковом правда печально. но свиномордые собаки из мордовии не пройдут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ещё далеко ничего не кончено , похоже Одесса взяла курс на отделение и не ощущает себя Украиной. Проблема в том что и насильно мил не будешь
 показать весь комментарий
Ответить
 
Одеська вата знає що її курс - фтопку. У прямому значенні цього слова.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
с дымком с хрустящей корочкой тушки русни заранее замаринованые в боярышнике.
 показать весь комментарий
Ответить
 
про нас в донецке то же так говорили...)
конечно мил не будешь, их никто любить не собирается - только карать!...))
 показать весь комментарий
Ответить
 
либо домой, либо кара за измену Родине.
Кто-то знает страну, где закон работает иначе?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Столицей украинского Курорта. Свободным городом свободных людей.
А нужно было кем? )))))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А почему еще есть вата ,так это просто,она под прикрытием мусоров ,а если конкретно то с Киева!
 показать весь комментарий
Ответить
 
По его мнению одесситы хотят хлебонуть такого же говнеца как и крымчане. Ага. Жить на непризнанной территории с потерей туристов, международной грузоперевалки, безвизового режима, авиасообщения, отрезанными от родственников и знакомых с Украины и всего мира и прочее-прочее, ради аморфного вяличия и принадлежности к стране-изгою. Он вообще с одесситами знаком?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не имея базы, российские агитаторы и их местные пособники разбежались, рассеялись Источник: http://censor.net.ua/v435763...
а потом всплыли: в милиции-полиции, титушках, мэрах...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Побольше таких фильмов на Youtube. Пусть расияне смотрят. Может поймут чего, холопское племя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пропоную в честь цього св'ята щорічно 7 квітня виводити колорадів на вулиці, обсипати їх мукою, яйцями. Думаю це було б хорошою традицією. Можна запрошувати іномемних гостей, кореспондентів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Запорожье тоже сепаров толпа бы растерзала- милиция не позволила загнали их в кучу и обкидали яйцами и мукой этакие "тиушки" , стояли ка петухи на зоне....
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Весна 14": в Николаеве презентовали выставку и фильм в честь 3 годовщины со дня разгрома пророссийских сил. ВИДЕО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти