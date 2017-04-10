 "Весна 14": в Николаеве презентовали выставку и фильм в честь 3 годовщины со дня разгрома пророссийских сил. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Николаев в апреле был первым. 7 апреля 2014-го года произошло событие, которое нельзя забыть и трудно переоценить. Жители Николаева снесли палаточный городок пророссийских сил,который не могли ликвидировать МВД и СБУ. Патриоты Украины в ответ на захваты административных зданий в юго-восточной Украине 6 апреля 2014-го на следующий день снесли базу сепаратистов и российских агитаторов в центре Николаева. Попытка подорвать украинскую власть в городе и области была уничтожена. Не имея базы, российские агитаторы и их местные пособники разбежались, рассеялись, а правоохранительные органы приступили к задержаниям. Вот хороший фильм о тех драматичных событиях - там всего 750 просмотров, несправедливо мало, а мне кажется, каждому гражданину важно знать, как в те тревожные дни украинцы брали на себя ответственность за существование Украины", - напомнил главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.
"8 апреля "Ягуар" выбил пророссийских боевиков из харьковской облгосадминистрации, Харьков удалось удержать. В Днепре пророссийское движение рассеялось само собой, без массовых столкновений. Но в Николаеве впервые сепаратистов разогнали силой. И это был важный пример. Пример самоорганизации и гражданской инициативы, который должен войти во все учебники истории. Снос палаточного городка в Николаеве не позволил российским агитаторам подготовить захваты зданий и устранил угрозу новых массовых антиукраинских провокаций. Николаев сделал свой выбор", - подчеркнул журналист.
В честь трехлетней годовщины со дня разгрома пророссийских сил в Николаеве, Национальный Корпус подготовил небольшой фильм "ВЕСНА 14". В нем показывается, как николаевцы боролись с сепаратизмом в своем городе. На видео запечатлены моменты тех событий, а также воспоминания активистов и участников тех событий.
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http://www.radiosvoboda.org/a/28421530.html
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Мне бы в Марике этого не видеть!!!!... ((((
Кста, в Марике трижды (3-жды!!!) обычные люди, без оружия выносили рашистов из мэрии нах!!! Но все три раза заканчивались тем. что приезжали мусора (сорри, но другого слова просто нет!!!) договаривались о возвращении в здание мэрии реально избранной народом власти... а потом, в течение пары часов, снова заводились рашистские утырки!!! Трижды!!!!!!!!
Только реальный вынос орков, с массовым засылом мусоров нах, с ДШК и сотнями парней из добробатов (с бегством мусоров в дыру!!!) закончил хуйловский шабаш в городе.
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конечно мил не будешь, их никто любить не собирается - только карать!...))
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Кто-то знает страну, где закон работает иначе?!
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А нужно было кем? )))))))))
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а потом всплыли: в милиции-полиции, титушках, мэрах...
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