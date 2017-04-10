 Финансирование ветеранских организаций будет осуществляться после открытого и прозрачного конкурса, - глава госслужбы ветеранов Деревянко. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
На сегодняшнем заседании было принято решение о том, что финансирование будет осуществляться на открытой конкусрной основе.
По словам председателя Службы Артура Деревянко переход ветернаских организаций на финансирование по результатам конкурса состоится после подписания соответствующего постановления Кабмина.
По его словам, сейчас это постановление находится в Правительстве и после его подписания, все процедуры выделения денег, все документы будудт готовится на открытой конкурсной основе.
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так, кроме всех партий, я еще и все это гавно финансирую ???
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- партии... на кой хрен они мне сдались ?
- церковь... причем, неважно, что ВСЕ они мне нахрен не нужны:
финансируется из моего кармана упц, упц мп, синагоги, мечети...
- ветеранские организации...
...
- и сколько еще этих паразитов на мой карман ? лезут, не спрашивая...
...
когда мне в дверь звонят попы, свидетели иеговы, баптисты, адвентисты - я просто отвечаю:
- бог может войти, остальные - нах!
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походу, это уже платится...
просто сумму озвучат позжее...
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коррумпированные конкурсы...
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Короче - по сути - ветеран в нашей стране - это просто пенсионер из силовых структур - вот такой бред. А еще больший бред, что по закону страна с какого-то ляда должна финансировать организации этих
ветерановпенсионеров из бюджета...
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Нє, ви тіко подивіться на ці кедебешно-феесбешні пики ціх "витиранів".
Це цирк.
Альо, Гройсмане, ти дов6ойо6, на шо йдуть кошти платників податків?
На фінансування п'ятої колони?
Ти придурок, Гройсмане!
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Он ушел на войну с пеленок!
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Там кормятся как правило "ветераны", которые и в молодости отирались у чиновничьего корыта...
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