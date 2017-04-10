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Все про:ветераны (320) служба (23)

 Финансирование ветеранских организаций будет осуществляться после открытого и прозрачного конкурса, - глава госслужбы ветеранов Деревянко. ВИДЕО

Сегодня состоялось заседание Государственной службы по делам ветеранов и участников АТО на котором рассматривался вопрос финансирования ветеранских организаций. На нем глава госслужбы ветеранов Артур Деревянко заявил о новых принципах выделения финансирования этим организациям.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

На сегодняшнем заседании было принято решение о том, что финансирование будет осуществляться на открытой конкусрной основе.

По словам председателя Службы Артура Деревянко переход ветернаских организаций на финансирование по результатам конкурса состоится после подписания соответствующего постановления Кабмина.

По его словам, сейчас это постановление находится в Правительстве и после его подписания, все процедуры выделения денег, все документы будудт готовится на открытой конкурсной основе.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Досить пиляти гроші!", - активисты митингуют под Кабмином против финансирования "псевдоветеранских организаций". ФОТОрепортаж+ВИДЕО





Смотрите также: Все фейковые ветеранские организации сидят в центре Киева и ни копейки не платят за аренду, - заседание Подкомитета ВР. ВИДЕО

Финансирование ветеранских организаций будет осуществляться после открытого и прозрачного конкурса, - глава госслужбы ветеранов Деревянко 01

Финансирование ветеранских организаций будет осуществляться после открытого и прозрачного конкурса, - глава госслужбы ветеранов Деревянко 02

Финансирование ветеранских организаций будет осуществляться после открытого и прозрачного конкурса, - глава госслужбы ветеранов Деревянко 03

Финансирование ветеранских организаций будет осуществляться после открытого и прозрачного конкурса, - глава госслужбы ветеранов Деревянко 04
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епическая сила !
так, кроме всех партий, я еще и все это гавно финансирую ???
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Один из способов разворовывания бюджетных денег...
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блеать, да сколько этих сволочей на мой карман:
- партии... на кой хрен они мне сдались ?
- церковь... причем, неважно, что ВСЕ они мне нахрен не нужны:
финансируется из моего кармана упц, упц мп, синагоги, мечети...
- ветеранские организации...
...
- и сколько еще этих паразитов на мой карман ? лезут, не спрашивая...
...
когда мне в дверь звонят попы, свидетели иеговы, баптисты, адвентисты - я просто отвечаю:
- бог может войти, остальные - нах!
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а еще дополнительную сумму евреям, цыганам, как "вымирающим" нацменшинам
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вы не смейтесь...
походу, это уже платится...
просто сумму озвучат позжее...
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Конкурсы в коррумпированной стране, -
коррумпированные конкурсы...
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Как-то вытираны хер пойми чего, которые сосали из бюджета все 26 лет деньги на хер пойми что, взгруснули.
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У нас в стране, оказывается, для того, чтобы стать ветераном, вовсе не обязательно принимать участие в какой-либо войне или вообще автомат в руках хоть раз держать - достаточно 25 лет проработать в ВСУ или МВД - и бац - ты - ветеран.
Короче - по сути - ветеран в нашей стране - это просто пенсионер из силовых структур - вот такой бред. А еще больший бред, что по закону страна с какого-то ляда должна финансировать организации этих ветерановпенсионеров из бюджета...
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Люди добрі, оце так кумедія!)
Нє, ви тіко подивіться на ці кедебешно-феесбешні пики ціх "витиранів".
Финансирование ветеранских организаций будет осуществляться после открытого и прозрачного конкурса, - глава госслужбы ветеранов Деревянко - Цензор.НЕТ 1855

Це цирк.
Альо, Гройсмане, ти дов6ойо6, на шо йдуть кошти платників податків?
На фінансування п'ятої колони?
Ти придурок, Гройсмане!
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кто все эти люди? ветераны чего, мля? куда идут наши налоги????
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Правильно. Однако, походу ни в одной стране мира никаких "ветеранов" за высидку в кабинете или выработку лет не существует. Гребаный рудимент совковой пропаганды. Воевал реально - ветеран. Осидел в ментовке или гб всю жизнь - накуй с пляжа. С какого хера с наших налогов финансировать кружки по интересам (и привилегии всякие) для "сержантов пэтрэнко" или каких-нибудь гэбнявых функционеров???? С такой колокольни все пенсионеры должны быть ветераны. Баба Маня оттрубила всю жизнь в колхозе - чем она не ветеран?
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Это вообще куздец! Ветераны чего? Мужики!! Среди вас есть 1923 года рождения Ветераны ВОВ? А у комуняков есть. Их возглавляет Цибенко 1941 года рождения.
Он ушел на войну с пеленок!
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ага, щассс! Ваще-то Цибенко - 1949 г.р. так что после победы даже он был в очень отдаленном проекте.
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Марина! Я примерно сказал. На этого комуняку не было желания даже его биографию смотреть. Так что вы правы!!
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...назад в совок...Будем финансировать ветеранов, пенсионеров после...Браво!
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еще ато не закончилось . а героев и ветеранов больше чем погибших. ну какой бюджет это вынесет. да сплошь и рядом в ветеранах люди которые и не нюхали окопа.
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Понятно, что у Блока Продажных Патриотов, рейтинг близок к мусорному, у "Надгробного фронта" его вообще нет. Но, все таки нужно хотя бы немного если не совести, то ума. Ещё и этих дятлов финансировать....
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В Украине есть разные ветераны. Ветераны АТО, Афгана и второй мировой. Но в ветеранских организациях, как правило, рулят псевдо ветераны "второй мировой" из ментов и СБУ и как правило с ориентацией на кацапию.Вв этих "ветеранских" организациях тотальную чистку провести надо, а потом деньги давать
Финансирование ветеранских организаций будет осуществляться после открытого и прозрачного конкурса, - глава госслужбы ветеранов Деревянко - Цензор.НЕТ 5020
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Ветераны чего? КПСС? КГБ? Куликовской битвы?
Там кормятся как правило "ветераны", которые и в молодости отирались у чиновничьего корыта...
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Так в том-то и дело, што ветеранам АТО приходится зубами свои права выгрызать, а эти 6ляди кгб-шные сидят жируют в центре столицы за бюджетные (наши) деньги.
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Это керивнык которой приехал сегодня на джипяре-мэрсе, спиздел, шо это не его, и на йух послал всех корреспондентов?
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На реальных 90-летних ветеранов давно забили, а во всякую сепарско-гебискую пуйню вливают бабла немеренно... Не верю, что это так быстро закончится.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияФинансирование ветеранских организаций будет осуществляться после открытого и прозрачного конкурса, - глава госслужбы ветеранов Деревянко. ВИДЕО
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