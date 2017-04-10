 Пожар на Дмитриевской: ГСЧС утверждает, что возгорание произошло в жилых домах, жильцы - что виной всему соседний отель. ВИДЕО

На сайте столичного управления ГСЧС сообщают: "В результате пожара сгорели и разобраны 200 кв. м крыши дома, повреждена летняя площадка рядом с расположенным заведением общественного питания и окна рядом расположенных зданий. Причина возникновения пожара выясняется".

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