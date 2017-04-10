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Все про:Киев (16786) пожар (3129) ГСЧС (919)

 Пожар на Дмитриевской: ГСЧС утверждает, что возгорание произошло в жилых домах, жильцы - что виной всему соседний отель. ВИДЕО

По факту пожара ночью 7 апреля на улице Дмитриевской киевское управление ГСЧС сделало первые выводы, указав, что пожар возник на крыше дома.

Как сказал в комментарии Цензор.НЕТ журналист Андрей Боечко, проживающий в доме, в котором сгорела крыша, поданная на сайте ГСЧС информация является неправдивой.

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Напомним, в ночь на 7 апреля в пожаре на улице Дмитриевской сгорела крыша дома журналиста Андрея Боечко. По его словам, СМИ, ранее сообщившие о трагедии, исказили информацию, сообщив о том, что возгорание произошло в жилых домах. Боечко заявляет, что очаг пожара находился в отеле, расположенном по соседству.

На сайте столичного управления ГСЧС сообщают: "В результате пожара сгорели и разобраны 200 кв. м крыши дома, повреждена летняя площадка рядом с расположенным заведением общественного питания и окна рядом расположенных зданий. Причина возникновения пожара выясняется".

"МЧС указали у себя на сайте, что возгорание произошло у нас на крыше. Мы ночью давали комментарий инспектору. Теперь я у него спрашиваю, кто дал информацию, что загорелось у нас. Все ему показывали, где был очаг возгорания. Он сказал, что вызвал эксперта, который осмотрел отель. Якобы этот эксперт и передал такую информацию на сайт МЧС. Я задаю вопрос: а почему эксперт к нам не пришел? Почему он не пришел на крышу дома? Теперь говорят, что нам необходимо проводить новую экспертизу, специально заплатить за это", - возмущен Боечко.

Журналист предполагает, что администрация отеля подкупила эксперта и службу МЧС.

"Всю пятницу, субботу, воскресенье в отеле чистили внутренний дворик. Даже повесили новые телефонные провода, чтобы показать, что у них якобы нет пожара", - добавил он.

Тем временем очевидцы пожала обнародуют в интернет видео происшествия. Кадры сняты из дома, окна которого также пострадали в данном пожаре.
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Боечко настаивает, что на видео четко виден черный дым в очаге возгорания:

"Они (очевидцы. - Ред.) готовы в суде подтвердить, что огонь на нас перекинулся с отеля. А МЧС этого не хочет слышать, потому что вероятно уже получили деньги".

Тем временем в отеле Senator Apartments Executive Court от любых комментариев отказываются.

"Если наше руководство посчитает нужным прокомментировать, с вами сконтактируют", - сказал представитель отеля журналисту Цензор.НЕТ.

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"Журналист предполагает, что администрация отеля подкупила эксперта и службу МЧС" - подкупили, даже не сомневайтесь, в Киеве по-другому НЕ БЫВАЕТ. Сегодня найти правду в Киеве нереально. Возможно, и в Украине тоже.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПожар на Дмитриевской: ГСЧС утверждает, что возгорание произошло в жилых домах, жильцы - что виной всему соседний отель. ВИДЕО
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