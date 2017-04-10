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 Политика Украины, Общество
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Все про:Коломойский (835) национализация (133) Гонтарева (633) Приватбанк (155)

 "П##дят", - Коломойский ответил на обвинение о выводе 16 млрд гривен накануне национализации "Приватбанка". ВИДЕО

Украинский олигарх Игорь Коломойский нецензурно прокомментировал заявление главы НБУ Валерии Гонтаревой о выводе 16 миллиардов гривен из "Приватбанка" накануне национализации.

Как сообщает Цензор.НЕТ к бывшему совладельцу "ПриватБанка" обратились журналисты ТСН. В ответ Коломойский прислал им видеоролик следующего содержания.
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Коломойський давно все вивів, він що поц чекати останнього дня!
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в одно слово уложил два действия власти:
воруют сами и брешут на других
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посмотрим кто этот банк выкупит
и всё станет ясно...
знаю даже кто...
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Говорить Коломойский может все, что угодно. Только вот полторы сотни миллиардов из бюджета уже тю-тю... А если кто-то теряет, то кто-то находит. Потеряло продажное, потешное, ублюдошное государство, которое годами делало вид, что не понимает, как Приватбанк выводил миллиарды депозитов вкладчиков в частные карманы. МММ отдыхает на фоне Приватбанка. И Порошенко знал о этом механизме. Но молчал.
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Если еврей ограничивается матерным словом в ответ на задокументированные обвинения, то врет именно он. То есть попали в самое яблочко.
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про 100 % кредитного портфеля для связанных лиц - это лерка гонтарева п...дит
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Ну если для вас принципиально 97 % инсайдерских кредитов или 87 %, то для меня нет. Украденное есть украденное.
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Много уголовных дел на Коломойского открыто? Аж ни одного. А на Гонтареву штук 5 минимум. И что это она в последний день все "вспомнила", ведь с самого начала Коломойского грязью поливала?
Не верю я ей, это она от себя внимание отвлекает. Чтобы дали сбежать с наворованным и не арестовали в последний момент. У Пети во всем Юля виновата, у Леры - Беня (хотя я знаю что он не ангел, но пусть представит какие-то документы, факты, банковские проводки - в банках ничего не "испаряется в воздухе", деньги оставляют четкие следы).
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Если следовать вашей логике, то Беня - бездарный банкир. Ибо раздал кредиты своего банка Шарашкиным конторам, которые обанкротились. Вы в это верите ?
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давали кредиты под поручительство государства много людей из окружения ложкина и президента ,как же не дать.
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Браво, AndyMariman,!!!!! - совсем не похоже на "Где ваши доказательства?"
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Просто я знаю ситуацию не понаслышке. И даже не из чьих-то уст или рук.
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Тогда Вам в Генпрокуратуру или в СБУ. Вот только в качестве кого - вопрос
"я знаю ситуацию не понаслышке. И даже не из чьих-то уст или рук."
То есть или участвовали, или присутствовали и не попытались предотвратить.
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"П##дят", - Коломойский ответил на обвинение о выводе 16 млрд гривен накануне национализации "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 890 E. Efremova
Много уголовных дел на Коломойского открыто? Аж ни одного. А на Гонтареву штук 5 минимум. И что это она в последний день все "вспомнила", ведь с самого начала Коломойского грязью поливала?
Не верю я ей, это она от себя внимание отвлекает. Чтобы дали сбежать с наворованным и не арестовали в последний момент. У Пети во всем Юля виновата, у Леры - Беня (хотя я знаю что он не ангел, но пусть представит какие-то документы, факты, банковские проводки - в банках ничего не "испаряется в воздухе", деньги оставляют четкие следы).

Прослушайте всю конференцию еще раз... "И что это она в последний день все "вспомнила", ведь с самого начала Коломойского грязью поливала? " ей задали вопрос, о привате, и она ответила, а не обливала. Факты она явно не готовила, на общее обозрение, может даже и не ожидала этот вопрос.

Она мне не цента в кредит не дала, но просто бульки пускать это последнее дело.
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"задокументированные" кроме тебя и Гонтаревой никто не видел. Этот ролик и про тебя.
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Заступника Авакова виявили на відео штурму сепаратистами Харківської ОДА в 2014 році
Cьогодні о 16:15 Новое время
На відео, знятому у 2014 році під час штурму проросійськими сепаратистами Харківської ОДА, виявили Вадима Трояна, який на даний час займає посаду заступника глави МВС Арсена Авакова. На це у себе в Facebook звернув увагу журналіст Олексій Кондаков.
"Я вгадаю цю мелодію з двох нот. Переглядав відео, як вата захоплювала в березні 2014 Харківську ОДА. І помітив там одного чувака)))) Він спостерігає, з типовим інтересом, як вата веде майданівців, б'є їх, ставить на коліна і т. д. З 8:20 дивіться відео. Увага питання: через скільки його призначать помічником міністра?", - написав він.
При цьому на уточнююче питання, чи Троян зображений на відео, Кондаков відповів ствердно.
У той же час журналіст додав, що, за словами самого заступника міністра, він був на місці подій нібито разом з активістами Майдану.
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ну і? шо кружочком обвів, обвінітель?
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Что я должен доказывать? Вы с Ыгорьком Воронюком два дебила? Зеньки раззуйте, а потом пи..те.
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Ти утирок запоребриківський, обведи, дибіл кружочком свою москальську пику. Так буде біль правдоподібно.
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И я так считаю.. уже будет скоро около года как его убрали БАРЫГИ и нет ни одного свидетнльства что он жив.. А это очередной мультик для шоколадных ЛОХОВ !!
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"П##дят" - а где здесь ударение нужно поставить ?
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До речі, не зрозуміло в якій формі використовується дієслово. Якщо "крадуть", то це явка з повинною.
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Мляяяя, моцк за всеми, за вами не успевает....
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кому верить :
человеку, мутным образом замазанному в убийстве Александра Музычко, Скрябина
и сотен добровольцев, купившего отпрыску место в парламенте
или Еврею указавшему кремлёвскому педофилу на его место ?
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Так почему всётаки не посадили Беню? Или тут как с Юлей-воровкой, все звездят, а доказать неспособны?
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Там ещё Яценюк мильярды накрал и под подушкой прячет...
Главное что гудок с вальцманом чистые...
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БЕНЮ УБРАЛИ .. прошлым летом!!! ЖИВЫМ бы он ПРИВАТ не отдал бы !!!
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Пискун у Гордона рассказывал, что если Коломойский переходит на мат, это хорошо - значит хорошо относится к человеку
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Он просто издевается. Этим он роликом он как бы соглашается с тем что сп**дил, но спрашивает и что вы мне за это сделаете? )
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Лучший выход - ноги в миску с бетоном.И тому и обвинителям.Пока не признаются и не отыщется.А потом забыть про них.Пока прохожие с набережной не столкнут.
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Надо же быть такими циничными скотами - отжать у человека успешный банк, который он создал с нуля и еще при этом сказать, что он его украл!!! И где тут Европа, для которой частная собственность - это святая корова? Вы тут инвесторов не видели? - а кто это такие, секта?
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финансовый результат Привата за январь 2017 : - 99 999,99 млн.грн. (минус 99 млр. 999 млн. 990 тысяч грн.)

"П##здит" Гонтарева что "Сп##издила" 16 лярдов, все 100 лярдов
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а я вот лично поверил этому честнейшему человеку, который за свою жизнь ни копейки чужой не взял
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Игорь Валерьевич успешный, талантливый человек. Я говорю это без стеба.

Но кто еще не догадался - Игорь Валерьевич и Дубилет ну просто очень, ну очень выгодно продали своё детище "ПриватБанк". Где, в какой стране мира, в стране, которая воюет, сегодня, можно просто и без финансовых проблем, для владельца банка, продать банк-пустышку, банк с огромным долгом перед вкладчиками, государству(пусть и за 1грн.)? Продать за недорого и при этом не возвращать ярды вкладчикам?! Ведь это реальность - на момент покупки государством "ПриватБанк" он был пуст, в нем не было денег. И владельцы знали это и понимали - если народ пойдет за вкладами, будет жопа. И государство понимало - все на игле "ПриватБанк" и если что - будет финансовая катастрофа для всей страны! Так сложилось, что большинству украинцев было и остается удобным осуществлять платежи через "ПриватБанк". Реклама, большое количество отделений, хороший интернет банкинг. Просто откладывали момент передачи "пустого" банка, ждали удачного момента отдать как бы государству и сделать обиженные лица. Структура банка по сути была усовершенствованный узаконенный "МММ" по украински или по Коломойски, как кому нравится. Всё что имел банк на момент передачи в гос. собственность - самое большое количество офисов по Украине, столы, стулья и конечно же большой коллектив, да и по накатанной работала хорошая универсальная система платежей.... и всё, а денег нет! Сегодня Дубилет владеет большей частью программного обеспечения "ПриватБанк" и получает прибыль. Игорю Валерьевичу также не плохо потому, что ни кто не знает и не хочет узнать где деньги вкладчиков, и гос. деньги рефинансирования. Пока все "п**дят", как выразился, повторюсь очень талантливый успешный человек Игорь Валерьевич. Не каждому дано проворачивать такие схемы, создавать большие проекты, участвовать во всех сферах жизни страны - политика, спорт( к слову, звезду ФК "Днепр" он "погасил" и рука не дрогнула), финансы и др. А платят за всё лохи, т.е. мы - простые граждане. К слову о долге, помнится Корбан однажды сказал о том, что долги возвращают только трусы.
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Я так понимаю что начиная с этого года приватбанк станет убыточным?
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Там хранится слишком много мафиозного нала чтобы стать убыточным))
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Решили списать на Коломойского спизженные 16 млрд...
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А я ему верю!!! Цензор дайте ссылки на ком5нтарии о сожалении ухода гтнтаревой, англичан, мвф, американцев!!! Думаю это все брехня, кто то явно защищает эту .. , ну вы поняли кого и кто!!!
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Короткая у вас, господа украинцы, память.
Ану подумайте, где сейчас была бы граница новоотсосии, если бы не Коломойский-?
Подумали?Не хотите думать? Не можете?
Тому маете, що маете.
Теперь наедайтесь
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И шо? Беня за свой "патриотизьм" очень нехило с Украины поимел, со всех нас, господин американец с длинной памятью. Так что мы за бенины подвиги уже ему заплатили и продолжаем платить...
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Понял, это беня у нас тарифы и цены поднимает поднимает и мы ему продолжаем платить. Про ВОНУ чего забыл, которая украла ФСЁ.
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Думаю, что все гораздо интереснее - сначала НБУ вводит новый порядок оценки активов и новый размер стаб.фонда. Через год, в конце января-феврале 17, уже после "национализации", тот же НБУ отменяет действие первого письма и снижает размер стаб.фонда. С чего бы это такие финты, если в "Привате" все было так плохо?
Примерно с неделю назад (точно не помню) принято решение о конфискации членских взносов у партии "Укроп" из-за того, что взносы приняты через кассу, а не через банк. Ни опозиционных блох, ни прочих прихлебателей типа "ведра" это не коснулось.
Примерно в то же время прошли две новости - по непроверенным данным коса договорилась с Коломойским о взаимодействии на выборах. Через пару дней прошла новость о внеплановой проверке БЮТа.
Странные, на мой взгляд, совпадения.
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Прям так и сказал "П##дят"? Чё уж там, Цензор, после "ГАНДОНОВ" можешь не стесняться.......
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..маленькая девочка говорит нецензурную лексику..наверное, ее плохо воспитали или в детсаде или родители
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Какой детсадик, ее Мери зовут, она из-за бугра. Это там так спасибо говорят.
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Лучше бы сам Коломойский сказал, а то как-то неправильно
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Кто он такой, этот Пиздят ?
Герой комиксов ?
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бідло біл бідлом и останется,
я не поняла видеоролик с девочкой зачем)
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блин, не дочитала, "ответ Коломойский прислал видеоролик следующего содержания"
вообще урод, натуральное тупорылое быдло примитивное
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"П##дят", - Коломойский ответил на обвинение о выводе 16 млрд гривен накануне национализации "Приватбанка". ВИДЕО
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