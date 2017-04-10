 "П##дят", - Коломойский ответил на обвинение о выводе 16 млрд гривен накануне национализации "Приватбанка". ВИДЕО

Украинский олигарх Игорь Коломойский нецензурно прокомментировал заявление главы НБУ Валерии Гонтаревой о выводе 16 миллиардов гривен из "Приватбанка" накануне национализации.
Как сообщает Цензор.НЕТ
к бывшему совладельцу "ПриватБанка" обратились журналисты ТСН
. В ответ Коломойский прислал им видеоролик следующего содержания.
Никаких других комментариев не последовало. Читайте также: Гонтарева: В последнюю ночь из "Привата" мошеннически вывели 16 млрд грн
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воруют сами и брешут на других
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и всё станет ясно...
знаю даже кто...
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http://minfin.com.ua/banks/ranking/capital/2017/1/
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Не верю я ей, это она от себя внимание отвлекает. Чтобы дали сбежать с наворованным и не арестовали в последний момент. У Пети во всем Юля виновата, у Леры - Беня (хотя я знаю что он не ангел, но пусть представит какие-то документы, факты, банковские проводки - в банках ничего не "испаряется в воздухе", деньги оставляют четкие следы).
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"я знаю ситуацию не понаслышке. И даже не из чьих-то уст или рук."
То есть или участвовали, или присутствовали и не попытались предотвратить.
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Много уголовных дел на Коломойского открыто? Аж ни одного. А на Гонтареву штук 5 минимум. И что это она в последний день все "вспомнила", ведь с самого начала Коломойского грязью поливала?
Не верю я ей, это она от себя внимание отвлекает. Чтобы дали сбежать с наворованным и не арестовали в последний момент. У Пети во всем Юля виновата, у Леры - Беня (хотя я знаю что он не ангел, но пусть представит какие-то документы, факты, банковские проводки - в банках ничего не "испаряется в воздухе", деньги оставляют четкие следы).
Прослушайте всю конференцию еще раз... "И что это она в последний день все "вспомнила", ведь с самого начала Коломойского грязью поливала? " ей задали вопрос, о привате, и она ответила, а не обливала. Факты она явно не готовила, на общее обозрение, может даже и не ожидала этот вопрос.
Она мне не цента в кредит не дала, но просто бульки пускать это последнее дело.
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Cьогодні о 16:15 Новое время
На відео, знятому у 2014 році під час штурму проросійськими сепаратистами Харківської ОДА, виявили Вадима Трояна, який на даний час займає посаду заступника глави МВС Арсена Авакова. На це у себе в Facebook звернув увагу журналіст Олексій Кондаков.
"Я вгадаю цю мелодію з двох нот. Переглядав відео, як вата захоплювала в березні 2014 Харківську ОДА. І помітив там одного чувака)))) Він спостерігає, з типовим інтересом, як вата веде майданівців, б'є їх, ставить на коліна і т. д. З 8:20 дивіться відео. Увага питання: через скільки його призначать помічником міністра?", - написав він.
При цьому на уточнююче питання, чи Троян зображений на відео, Кондаков відповів ствердно.
У той же час журналіст додав, що, за словами самого заступника міністра, він був на місці подій нібито разом з активістами Майдану.
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человеку, мутным образом замазанному в убийстве Александра Музычко, Скрябина
и сотен добровольцев, купившего отпрыску место в парламенте
или Еврею указавшему кремлёвскому педофилу на его место ?
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Главное что гудок с вальцманом чистые...
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"П##здит" Гонтарева что "Сп##издила" 16 лярдов, все 100 лярдов
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Но кто еще не догадался - Игорь Валерьевич и Дубилет ну просто очень, ну очень выгодно продали своё детище "ПриватБанк". Где, в какой стране мира, в стране, которая воюет, сегодня, можно просто и без финансовых проблем, для владельца банка, продать банк-пустышку, банк с огромным долгом перед вкладчиками, государству(пусть и за 1грн.)? Продать за недорого и при этом не возвращать ярды вкладчикам?! Ведь это реальность - на момент покупки государством "ПриватБанк" он был пуст, в нем не было денег. И владельцы знали это и понимали - если народ пойдет за вкладами, будет жопа. И государство понимало - все на игле "ПриватБанк" и если что - будет финансовая катастрофа для всей страны! Так сложилось, что большинству украинцев было и остается удобным осуществлять платежи через "ПриватБанк". Реклама, большое количество отделений, хороший интернет банкинг. Просто откладывали момент передачи "пустого" банка, ждали удачного момента отдать как бы государству и сделать обиженные лица. Структура банка по сути была усовершенствованный узаконенный "МММ" по украински или по Коломойски, как кому нравится. Всё что имел банк на момент передачи в гос. собственность - самое большое количество офисов по Украине, столы, стулья и конечно же большой коллектив, да и по накатанной работала хорошая универсальная система платежей.... и всё, а денег нет! Сегодня Дубилет владеет большей частью программного обеспечения "ПриватБанк" и получает прибыль. Игорю Валерьевичу также не плохо потому, что ни кто не знает и не хочет узнать где деньги вкладчиков, и гос. деньги рефинансирования. Пока все "п**дят", как выразился, повторюсь очень талантливый успешный человек Игорь Валерьевич. Не каждому дано проворачивать такие схемы, создавать большие проекты, участвовать во всех сферах жизни страны - политика, спорт( к слову, звезду ФК "Днепр" он "погасил" и рука не дрогнула), финансы и др. А платят за всё лохи, т.е. мы - простые граждане. К слову о долге, помнится Корбан однажды сказал о том, что долги возвращают только трусы.
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Ану подумайте, где сейчас была бы граница новоотсосии, если бы не Коломойский-?
Подумали?Не хотите думать? Не можете?
Тому маете, що маете.
Теперь наедайтесь
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Примерно с неделю назад (точно не помню) принято решение о конфискации членских взносов у партии "Укроп" из-за того, что взносы приняты через кассу, а не через банк. Ни опозиционных блох, ни прочих прихлебателей типа "ведра" это не коснулось.
Примерно в то же время прошли две новости - по непроверенным данным коса договорилась с Коломойским о взаимодействии на выборах. Через пару дней прошла новость о внеплановой проверке БЮТа.
Странные, на мой взгляд, совпадения.
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Герой комиксов ?
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я не поняла видеоролик с девочкой зачем)
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вообще урод, натуральное тупорылое быдло примитивное
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