 Порошенко вручил "Звезду Героя" родителям погибшего на Донбассе оперного певца Слипака: "Пока есть такие герои - мы непобедимы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Петр Порошенко отметил, что участок, где защищая украинскую землю нес службу Василий, был важным для украинского войска, и именно благодаря его подвигу этот участок удалось удержать. "Это очень важный для Украины участок возле поселка Луганское в направлении Логвинова, когда со стороны Дебальцево на часть Вооруженных Сил Украины было совершено нападение. Как настоящий Герой он поднял наши войска в контратаку, мы закрепились на позициях. Он своей жизнью, своим героическим поступком спас десятки жизней наших солдат", - подчеркнул президент.
По убеждению главы государства, уникальность подвига Василия Слипака не только в его мужестве и верности родной земле, но и в том, что ради защиты Украины он покинул комфортную жизнь известного певца в Париже и ушел добровольцем защищать страну. "Когда у нас есть такие герои, как Василий, с таким духом, с такой силой, с такой любовью к Родине, и с таким примером жизни - мы непобедимы", - подчеркнул Петр Порошенко.
Произведение в память об оперном певце Слипаке, погибшем на Донбассе, исполнили в Киеве. ВИДЕО
"Когда Украина и украинский народ состоит из таких патриотов как Василий Ярославович - мы непобедимы", - добавил президент.
Президент напомнил, что война в Украине продолжается уже почти три года и за это время страна "заплатила самую высокую цену - жизнью своих лучших сыновей и дочерей".
Петр Порошенко отметил, что Россия надеялась очень легко, за несколько недель победить Украину, которая в то время не имела Вооруженных Сил и оружия. Она думала, что Украина разодрана изнутри, и Россия, которая имеет в десятки раз больше военный бюджет, вооруженная оружием XXI века, сломает украинскую волю.
"Но мы доказали, что даже когда меньше оружия, есть ощущение, когда ты с оружием в руках защищаешь свою землю, борешься за каждый клочок украинской земли, мы никому ее не отдадим и отдавать не собираемся", - подчеркнул глава государства.
Петр Порошенко выразил убеждение, что героический характер Василия сформировался именно благодаря патриотическому воспитанию в семье. "Позывной вашего сына был Миф. Сегодня этот позывной и имя вашего сына знает вся страна. Сотни украинских ребят хотят быть похожими на него", - подчеркнул президент.
"Хочу поблагодарить вместе с Министром обороны Степаном Полтораком, уважаемые Надежда Васильевна и Ярослав Владимирович, за сына. Потому что когда мы имеем таких воинов - Украина непобедима", - обратился к родителям Василия Слипака глава государства.
Отец Героя Ярослав Слипак поблагодарил президента за высокую государственную награду сына. "Мы Вам искренне благодарны, что помните о нашем сыне", - сказал он. "Если мы вместе - мы непобедимы", - добавил Ярослав Слипак.
Напомним, солист Парижской оперы, доброволец с позывным Миф Василий Слипак погиб на фронте 29 июня 2016 года. Вместе с боевыми побратимами он отражал атаку террористов на поселок Луганское. В него попала пуля снайпера. Уже на следующий день с Василием попрощались в Днепре. После этого тело певца доставили во Львов, где похоронили на Лычаковском кладбище. Проститься с героем пришли тысячи людей.
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Но его же уже нет, значит пора сдаваться.
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увечья люди на майдане и на войне похеряно шыколядной бандой.
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Пан ЦЕНЗОР! На цій сторінці вже «працюють» російськомовні тролі з вулиці Савушкіна, 55, яка знаходиться в Банд-Петербурзі і проклинають, наволочі, Петра Порошенка та Уряд України.
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Ваше " ми" від нашого "ми" відрізнються як привоз від Біробіджану.
Осталося питання одне - хто до кого примазується?
То за відсутності вашої насампередньої думки про кожну гостро-шкварну подію у нашій любій Країні - маю констатувати ваше пост-фактум нагородження , як і усі пост-фактум реагування - є звичайним примазуванням до думки українців.
Яке , пост-фактум, вже нікому непотрібне й неповажне.
То нарешті навчиться висловлюватися - у потрібній мірі й саме у потрібний час.
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