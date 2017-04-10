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 Политика Украины
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 Порошенко вручил "Звезду Героя" родителям погибшего на Донбассе оперного певца Слипака: "Пока есть такие герои - мы непобедимы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Петр Порошенко встретился с родителями Героя Украины, участника антитеррористической операции, известного оперного певца Василия Слипака - Надеждой Васильевной и Ярославом Владимировичем.

Глава государства вручил им "Звезду Героя", которой посмертно был награжден Василий за исключительное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Администрации президента.
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Петр Порошенко отметил, что участок, где защищая украинскую землю нес службу Василий, был важным для украинского войска, и именно благодаря его подвигу этот участок удалось удержать. "Это очень важный для Украины участок возле поселка Луганское в направлении Логвинова, когда со стороны Дебальцево на часть Вооруженных Сил Украины было совершено нападение. Как настоящий Герой он поднял наши войска в контратаку, мы закрепились на позициях. Он своей жизнью, своим героическим поступком спас десятки жизней наших солдат", - подчеркнул президент.

Порошенко вручил Звезду Героя родителям погибшего на Донбассе оперного певца Слипака: Пока есть такие герои - мы непобедимы 01Порошенко вручил Звезду Героя родителям погибшего на Донбассе оперного певца Слипака: Пока есть такие герои - мы непобедимы 02

По убеждению главы государства, уникальность подвига Василия Слипака не только в его мужестве и верности родной земле, но и в том, что ради защиты Украины он покинул комфортную жизнь известного певца в Париже и ушел добровольцем защищать страну. "Когда у нас есть такие герои, как Василий, с таким духом, с такой силой, с такой любовью к Родине, и с таким примером жизни - мы непобедимы", - подчеркнул Петр Порошенко.

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"Когда Украина и украинский народ состоит из таких патриотов как Василий Ярославович - мы непобедимы", - добавил президент.

Президент напомнил, что война в Украине продолжается уже почти три года и за это время страна "заплатила самую высокую цену - жизнью своих лучших сыновей и дочерей".

Петр Порошенко отметил, что Россия надеялась очень легко, за несколько недель победить Украину, которая в то время не имела Вооруженных Сил и оружия. Она думала, что Украина разодрана изнутри, и Россия, которая имеет в десятки раз больше военный бюджет, вооруженная оружием XXI века, сломает украинскую волю.

"Но мы доказали, что даже когда меньше оружия, есть ощущение, когда ты с оружием в руках защищаешь свою землю, борешься за каждый клочок украинской земли, мы никому ее не отдадим и отдавать не собираемся", - подчеркнул глава государства.

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Петр Порошенко выразил убеждение, что героический характер Василия сформировался именно благодаря патриотическому воспитанию в семье. "Позывной вашего сына был Миф. Сегодня этот позывной и имя вашего сына знает вся страна. Сотни украинских ребят хотят быть похожими на него", - подчеркнул президент.

"Хочу поблагодарить вместе с Министром обороны Степаном Полтораком, уважаемые Надежда Васильевна и Ярослав Владимирович, за сына. Потому что когда мы имеем таких воинов - Украина непобедима", - обратился к родителям Василия Слипака глава государства.

Отец Героя Ярослав Слипак поблагодарил президента за высокую государственную награду сына. "Мы Вам искренне благодарны, что помните о нашем сыне", - сказал он. "Если мы вместе - мы непобедимы", - добавил Ярослав Слипак.

Напомним, солист Парижской оперы, доброволец с позывным Миф Василий Слипак погиб на фронте 29 июня 2016 года. Вместе с боевыми побратимами он отражал атаку террористов на поселок Луганское. В него попала пуля снайпера. Уже на следующий день с Василием попрощались в Днепре. После этого тело певца доставили во Львов, где похоронили на Лычаковском кладбище. Проститься с героем пришли тысячи людей.
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Не зважайте. Порожні коробки завжди гучніше за всіх громихають.
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Слава Герою України!!! Співчуття батькам Героя!!! (((( смерть расіянським окупантам!!!!
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Что-же,вы, за люди,все испоганите.Героическую смерть талантливого человека оценила Родина,а ,вы, все и всех с г.....м смешали,уроды,блин.
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Родина оценила сразу, а барыга на медальку далеко не сразу расщедрился, но то, что менту-сепару - там сразу наградил
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"Пока есть такие герои - мы непобедимы".
Но его же уже нет, значит пора сдаваться.
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Слава Герою Украины! Уважение его родителям! Помолимся за него и за всех погибших на этой жестокой войне. Герои не умирают, они навечно в сердцах украинцев.
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https://inforesist.org/pod-mvd-protestuyut-protiv-polkovnika-politsii-golubana-berkut-zaderzhal-minimum-5-lyudey/ - мусора не люди(С) и не народ. Это разновидность орков. То за что гибли и получали
увечья люди на майдане и на войне похеряно шыколядной бандой.
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барыга на медальку...

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Пан ЦЕНЗОР! На цій сторінці вже «працюють» російськомовні тролі з вулиці Савушкіна, 55, яка знаходиться в Банд-Петербурзі і проклинають, наволочі, Петра Порошенка та Уряд України.
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Пане Порошенко зробіть вашу увагу!
Ваше " ми" від нашого "ми" відрізнються як привоз від Біробіджану.
Осталося питання одне - хто до кого примазується?
То за відсутності вашої насампередньої думки про кожну гостро-шкварну подію у нашій любій Країні - маю констатувати ваше пост-фактум нагородження , як і усі пост-фактум реагування - є звичайним примазуванням до думки українців.
Яке , пост-фактум, вже нікому непотрібне й неповажне.
То нарешті навчиться висловлюватися - у потрібній мірі й саме у потрібний час.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко вручил "Звезду Героя" родителям погибшего на Донбассе оперного певца Слипака: "Пока есть такие герои - мы непобедимы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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