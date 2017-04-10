 Полиция в Харькове оттеснила блокировщиков "Сбербанка". Пострадал полицейский. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

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Правоохранители оттеснили активистов, блокировавших "Сбербанк", на проезжую часть. По улице Донец-Захаржевского выставили кордон из силовиков.
Как рассказала начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области Елена Баранник, одного из полицейских с ожогами обоих глаз отправили в больницу. По ее словам, ему в лицо распылили газовый баллончик.
Отметим, до этого активисты обклеили листовками и замуровали вход в здание "Сбербанка", а также объявили, что их акция является бессрочной.
Сбербанк в #Харьков.- Корень в квадрате (@korenvkvadrate) 10 апреля 2017 г.
Копы: винтить не собираемся, просто охраняем.
Азов: акция по блокировке не временная, стоим. Готовы сопротивляться. pic.twitter.com/DqI8jebxD0
Сейчас что-то будет возле Сбербанка в #Харьков. pic.twitter.com/hWmjmFgGUL- Корень в квадрате (@korenvkvadrate) 10 апреля 2017 г.
Вход в Сбербанк в #Харьков разбирают. Копы говорят, что там есть люди. pic.twitter.com/k9FByhlFqI- Корень в квадрате (@korenvkvadrate) 10 апреля 2017 г.
Пешеходная зона в #Харьков возле Сбербанка. pic.twitter.com/HN0bwBXAuL- Корень в квадрате (@korenvkvadrate) 10 апреля 2017 г.
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и потом власть снимет маску
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Треба виявляти тих, хто має відкриті рахунки в банках ворога і через банк ворога здійснює операції...
А це виходить так, що ті клієнти, які утримували цей банк своїми рахунками в них так і залишаться невідомими.
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они бы свой пыл на рошен обратили. вот где враг пострашнее
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