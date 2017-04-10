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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:драка (2046) Харьков (4152) Сбербанк России (113)

 Полиция в Харькове оттеснила блокировщиков "Сбербанка". Пострадал полицейский. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Харькове правоохранители оттеснили активистов, блокировавших отделение российского "Сбербанка". Есть информация о пострадавшем полицейском. Внимание! Ненормативная лексика!

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "АТН".

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Правоохранители оттеснили активистов, блокировавших "Сбербанк", на проезжую часть. По улице Донец-Захаржевского выставили кордон из силовиков.

Как рассказала начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области Елена Баранник, одного из полицейских с ожогами обоих глаз отправили в больницу. По ее словам, ему в лицо распылили газовый баллончик.

Отметим, до этого активисты обклеили листовками и замуровали вход в здание "Сбербанка", а также объявили, что их акция является бессрочной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Национальный корпус" объявил о бессрочном блокировании "Сбербанка" в Киеве. ФОТОрепортаж



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Аваков защитил имущество торговых партнеров
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прежнем временем попахивает ...но когда первый коктейль уже полетит в мусоров ????
и потом власть снимет маску
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Херньою займаються активісти...

Треба виявляти тих, хто має відкриті рахунки в банках ворога і через банк ворога здійснює операції...

А це виходить так, що ті клієнти, які утримували цей банк своїми рахунками в них так і залишаться невідомими.
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Одессу и Харьков зачищают от тех кто встал против продвижения "русского мира"????
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ни хуя не понятно. с завтрашнего дня эти банки уже не сбер а принадлежат чекистскому бандиту чурке гуцериеву.
они бы свой пыл на рошен обратили. вот где враг пострашнее
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Ти дивияк,як одеські і харківські мусора сєпарів-русгємірців і кацапські гроші захищають в окопах на побачиш жодної мусорської гниди.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПолиция в Харькове оттеснила блокировщиков "Сбербанка". Пострадал полицейский. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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