 Полиция в Харькове оттеснила блокировщиков "Сбербанка". Пострадал полицейский. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

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Сбербанк в #Харьков.

Копы: винтить не собираемся, просто охраняем.

Азов: акция по блокировке не временная, стоим. Готовы сопротивляться. pic.twitter.com/DqI8jebxD0 - Корень в квадрате (@korenvkvadrate) 10 апреля 2017 г.

Вход в Сбербанк в #Харьков разбирают. Копы говорят, что там есть люди. pic.twitter.com/k9FByhlFqI - Корень в квадрате (@korenvkvadrate) 10 апреля 2017 г.