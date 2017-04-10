 Гройсман: Украина является чемпионом мира по наличию стратегических документов относительно ведения бизнеса. ВИДЕО

По мнению главы Кабмина, Украина является чемпионом мира по наличию стратегических документов относительно ведения бизнеса, передает Цензор.НЕТ. Об этом в ходе выступления на II Украинском форуме бизнеса, который транслировал телеканал " 112 Украина ", заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Когда мы посмотрим на все графики нашей экономической жизни, у нас есть падение, испытания, нестабильность и все прочее, но когда мы посмотрим на наличие стратегических документов в нашей стране - мы чемпионы мира. У нас есть очень много различных программ, есть очень много разнообразных работ, все они являются в своем роде уникальными. Но, к большому сожалению, у нас есть только одна проблема. Проблема в том, чтобы взять и сделать", - отметил он.
Заметим, ранее Гройсман заявил, что для того чтобы Украина стала на путь устойчивого развития, нужно провести ряд важных фундаментальных изменений. В частности, 5 реформ - это продажа неэффективного госимущества, пенсионная реформа, реформа системы здравоохранения, реформа образования и создание качественного мощного фермерского класса.
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Результаты решительных реформ украинской власти: страна за два года поднялась с седьмого на первое место в рейтинге коррупции.
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Лажа какая-то этот рейтинг, из полового органа Путина высосана явно...
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Там юля, шось про схемы гаварыла......
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"продажа неэффективного госимущества"
Чому воно неефективне у держави, а у когось ефективне?
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Повний текст читайте тут: https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraina-dva-goda-podnyalas-pervoe-mesto-reytinge-1491824908.html
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Станислав Ежи Лец
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ад"
( видео ) экономический геноцид украинской нации
.
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1 .. По порушенню та нехтуванню Конституції , де Гарантовано Соцзахист Громадян , але пенсії в ЧОТИРИ рази менші прожиткового мінімуму , менші 5 доларів на ДОБУ , що є порушенням Конвенції ООН Прав Людини !!!!
2 . Нардепи - є порушники Конституції , бо в жодній Ст . Конституції н йдеться про привілеї , недоторканість , скажені перекоси в зарплатах , від 30 до 100 разів - ЦЕ ЖЛОБСТСТВО ЧИ СВАВІЛЛЯ ????
3 . Боротьба з корупцією не ведеться , бо дії Влади та Уряду - і є справжня корупція .
ТРАМП вже звинуватив Уряд в ГЕНОЦИДІ Українського Народу "" ГАНЬБА потворам !!
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ВВП падает, безработица растёт, но за то у нас идей дохера, мы по идеям чепмионы
Про зарегулированность экономики даже говорить не хочется
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http://zn.ua/UKRAINE/ukraina-podnyalas-na-pereshe-mesto-v-reytinge-korrupcii-e-y-245078_.html
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- Зато в мене є дофіга стратегічних документів відносно ведення бізнесу! :p
...=)
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З позитивного:високі позиції в шахах, гімнастиці, бажкій атлетиці,супер боксери,взагалі багато цікавих людей та ідей, яким важко з такими Гройсманами в одній країні.
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Этот гнойсман не прекращает удивлять своей чушью. Зачем сочинять программы и работы которые в первую очередь сам кабмин не собирается реализовывать? Но нет, понаписывают программ по созданию благоприятного инвестклимата, оптимизации и прозрачности налогообложения, упразднению репрессивных функций контролирующих органов и сами же саботируют эти программы. В добавок и хвастается этими соими "передовыми" достижениями.
Ну, шо тебе, гнойсману, мешает эти программы перевести в категорию решения обязательного к исполнению (кроме гнилого барыжного нутра кнэшна)?
В данном случае речь идёт не о чемпионстве в наличии документов и программ, а об чемпионстве в саботаже по их реализации!
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http://patrioty.org.ua/ecomomic/hanebna-pershist-za-ostanni-dva-roky-v-ukraini-pohirshylasia-sytuatsiia-z-koruptsiieiu--ernst-young-166475.html
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Ответ прост: это опрос того, как народ воспринимает, а не как есть на самом деле. Украина то, такое, а вот Хорватия со Словенией, Словакией и Венгрией показывают, что народ там более остро воспринимает коррумпированость, даже если она ниже. Просто на раисе она мало кого волнует там это стиль жизни. Некоторые кацапы даже рады и им это помогает вести бизнес и решать вопросы.
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да
является элементом гибридной фэсэбэшной войны
( видео ) Майдан посилає Порошенка, Кличка, Яценюка та ...
по состоянию на март 2017гг
госдеп Великобритания Германия Франция Голландия, Италия и уже Испания
на государственном уровне признали возможности
рашки совершать вмешательство в выборы и деятельность госструктур путем кибератак.
госдеп сообщил, что дополнительно к тем санкциям которые уже введены
для засрашки будут введены санкции за вмешательство в выборы преза США 2016года !!!
Однако в 2010 и 2014гг ни госдеп ни ЕС
даже в страшном сне НЕ-МОГЛИ представить подобного.
тем более этого не могли представить мы, украинцы, доверявшие в тот момент рашке.
Этим воспользовалась засрашка, воспользовалось хY%ло. Дважды, и в 2010 и в 2014гг.
вмешательство в избиральный процесс в Украине признается в 2010г.
кроме того Демчишин не так давно орал-вопил
о взломе-вмешательстве-отключениях в энергосистеме Украины после кибератак срашки
да, и в 2010 и в 2014 годах гопота и фэсэбэ
наеб- сумели фальсифицировать выборы.
кугуары в киеве и 5000 "
нацгвардейцев" аваковских титушар
на охране диабетной сраки поп`а
убедительно доказывают фальсификацию результатов выборов 2014
.
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наеб- сумели фальсифицировать выборы.
кугуары в киеве и 5000 "
нацгвардейцев" аваковских титушар
на охране диабетной сраки поп`а
убедительно доказывают фальсификацию результатов выборов 2014
.
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ад"
( видео ) экономический геноцид украинской нации
.
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неужели ещё хуже можеь быть?!
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угу, и еще в некоторых номинациях является чемпионом
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http://censor.net.ua/news/435732/ukraina_vozglavila_reyiting_korruptsii_v_biznese_ernst_young_tablitsa
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его "талант" косить под дурака и безбожно врать общеизвестен. другой вопрос - что в этом поганом жиде полезного для Украины?
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