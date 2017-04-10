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 Политика Украины
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Все про:бизнес (1029) документ (273) Гройсман (2767)

 Гройсман: Украина является чемпионом мира по наличию стратегических документов относительно ведения бизнеса. ВИДЕО

По словам Гройсмана, в Украине есть лишь одна проблема на этом пути.

По мнению главы Кабмина, Украина является чемпионом мира по наличию стратегических документов относительно ведения бизнеса, передает Цензор.НЕТ. Об этом в ходе выступления на II Украинском форуме бизнеса, который транслировал телеканал " 112 Украина ", заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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"Когда мы посмотрим на все графики нашей экономической жизни, у нас есть падение, испытания, нестабильность и все прочее, но когда мы посмотрим на наличие стратегических документов в нашей стране - мы чемпионы мира. У нас есть очень много различных программ, есть очень много разнообразных работ, все они являются в своем роде уникальными. Но, к большому сожалению, у нас есть только одна проблема. Проблема в том, чтобы взять и сделать", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Решения должны быть справедливыми по отношению к людям", - Гройсман об отмене абонплаты за газ

Заметим, ранее Гройсман заявил, что для того чтобы Украина стала на путь устойчивого развития, нужно провести ряд важных фундаментальных изменений. В частности, 5 реформ - это продажа неэффективного госимущества, пенсионная реформа, реформа системы здравоохранения, реформа образования и создание качественного мощного фермерского класса.

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интересно, а как по еврейски будет - "застрелись"? )))
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очень даже по теме и про евреев, и про правильный выход из сложившейся ситуации в государстве ситуации
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Какой на хрен застрелись - на идише - кадухис на живот!
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Рашка в этом рейтинге - на 16-м месте? Даже ниже Словении, входящей в Евросоюз?
Лажа какая-то этот рейтинг, из полового органа Путина высосана явно...
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это рейтинг аудиторской компании Эрнст энд Янг, которая проводила опрос среди своих респондентов, так что это правда
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Интересно - а сама эта аудиторская компания видела эти рейтинги, которые от её имени публикуют?
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Система должна раскрыть себя полностью, дойдя до своего эпогея.
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Я бы сказал по другому , а в чьей команде нужно быть что бы тебя допустили к этим программам ?
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барыга у нас первое в мире место по корупции и можешь теперь все свое трепло засунуть в за цу
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украина чемпион по коррупции и имитаторам
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По тупости и лоховству, к сожалению, тоже задних не пасет.
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там сначала кормушка, тупость это производная.
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Лоховство и тупость - это про широкие народные массы, которые Петь с Гройсманами сначала к власти привели, а теперь терпят их издевательства.
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Гройсман: Украина является чемпионом мира по наличию стратегических документов относительно ведения бизнеса.........................................................................................................

Там юля, шось про схемы гаварыла......
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Проблема в баригах.
"продажа неэффективного госимущества"
Чому воно неефективне у держави, а у когось ефективне?
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порівняйте як працював селянин на колгоспному полі і на своєму городі
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Україна за два роки піднялася на 7 сходинок у рейтингу корупції у бізнесі і посіла перше місце. Про це свідчать дані міжнародного дослідження, проведеного та оприлюдненого агентством Ernst&Young (EY).
Повний текст читайте тут: https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraina-dva-goda-podnyalas-pervoe-mesto-reytinge-1491824908.html
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"Когда я думал, что достиг дна, снизу постучали."

Станислав Ежи Лец
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Прикол в том - что в этом же рейтинге от этой же "всемирно известной компании" Рашка показана на 16-м месте, даже ниже чем Словения - страна Евросоюза. Включайте голову и думайте - откуда всплыл этот говно-рейтинг.
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Президент Украины Петя и кананенка кормятся за счёт террора бизнеса . Шноранты ( Петя и кананенка) не брезгуют любым грабежом . Они думают что им поможет мусорня ( нац гвардия) смыться от постановки раком на Майдане )))) Не поможет мусорня ( нац гвардия) . Почему? Очень простой ответ : не успеют . А ментам стоящие раком на Майдане мародеры уже не интересны . Педафил - друг Пети гаранта конституции та же не успеет помочь ))))))
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Лучше разгоните совок из госструктур среднего и низшего уровня. Мало того, что ни чёрта не знают, они и знать ничего не хотят. Живут по принципу - доскрипеть бы до пенсии. Законов напринимали, часть которых реально могут облегчить жизнь бизнесу, а на местах - МРАК!!!!!
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Україна - є Чемпіоном Світу по :::
1 .. По порушенню та нехтуванню Конституції , де Гарантовано Соцзахист Громадян , але пенсії в ЧОТИРИ рази менші прожиткового мінімуму , менші 5 доларів на ДОБУ , що є порушенням Конвенції ООН Прав Людини !!!!
2 . Нардепи - є порушники Конституції , бо в жодній Ст . Конституції н йдеться про привілеї , недоторканість , скажені перекоси в зарплатах , від 30 до 100 разів - ЦЕ ЖЛОБСТСТВО ЧИ СВАВІЛЛЯ ????
3 . Боротьба з корупцією не ведеться , бо дії Влади та Уряду - і є справжня корупція .
ТРАМП вже звинуватив Уряд в ГЕНОЦИДІ Українського Народу "" ГАНЬБА потворам !!
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Гройсман, лучше одна программа, но успешная, чем тонна бесполезной макулатуры.
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Особенно когда в этой дисциплине больше никто с тобой не соревнуется.
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Што этот жыд несёт!?
ВВП падает, безработица растёт, но за то у нас идей дохера, мы по идеям чепмионы
Про зарегулированность экономики даже говорить не хочется
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Сам-то недавно из этой же серии хотел замутить проектик с Илоном Маском. Все так и осталось на словах. За то какая стратегия была, какой размах... Илон Маск, зараза, вот только сразу просек в какую авантюру его втягивают и не повелся...
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Всегда думал что кабмин, это исполнительная власть, ну чтобы взять и сделать
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СКАЗОЧНИК и ДОЛБОДЯТЕЛ такой же как ВСЯ правящая ширка. МЫ УЖЕ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ по коррупции вот это и есть итог работы свиней
http://zn.ua/UKRAINE/ukraina-podnyalas-na-pereshe-mesto-v-reytinge-korrupcii-e-y-245078_.html
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Прикол в том - что в этом же рейтинге от этой же "всемирно известной компании" Рашка показана на 16-м месте, даже ниже чем Словения - страна Евросоюза. Включайте голову и думайте - откуда всплыл этот говно-рейтинг.
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Прикол в том, что народу насрать на рейтинги и райсю и гроисмана с его любими друзьями. Мы все и так видим и ощущаем
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- Ей, українець! Ти можеш сказати, що твоєї зарплати вистачає на забезпечення гідного життя тобі і твоїй сім*ї? Що держава піклується про тебе, а не про олігархів? Що твої права і свободи захищено чесним судом і професійними органами правопорядку?

- Зато в мене є дофіга стратегічних документів відносно ведення бізнесу! :p

...=)
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Является номер один попрошайкой из-за Вас уважаемы, пиздеть деньги меньше надо
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какая разница сколько документов, если законы работают, как дышло
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Главная реформа - это дать под сраку мародёрам Пете , Кананенко , сене чмо чеченцу типа)) , Турчинову и другой мрази ворью. И Украина расцветет.
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Гнойсман выглядит не таким идиотом когда молчит . А когда несёт всякую чюшь , то кажется даже тупее Ревы гандона и Розенко пидараста.
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чтоб вас разорвало. 190 покращення с 01/07/17 - азиров и ко нервно курят в стороне.
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А куди нам пенсіонерам дивитись, щоб вижити? І хто малює ті графіки зростання, для якої країни вони малюються?
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Україна ще багато по чому чемпіон або призер світу.По корупції, по СНІДу, дитячій порнографії, нещасним випадкам, хворобам, по смертності, не-тривалості життя. А ще по кількості злодійкуватих п...дунів типу Гройсмана,на душу населення.
З позитивного:високі позиції в шахах, гімнастиці, бажкій атлетиці,супер боксери,взагалі багато цікавих людей та ідей, яким важко з такими Гройсманами в одній країні.
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У нас есть очень много различных программ, есть очень много разнообразных работ, все они являются в своем роде уникальными. Но, к большому сожалению, у нас есть только одна проблема. Проблема в том, чтобы взять и сделать", - отметил он (гнойсман). Источник: http://censor.net.ua/v435709

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Этот гнойсман не прекращает удивлять своей чушью. Зачем сочинять программы и работы которые в первую очередь сам кабмин не собирается реализовывать? Но нет, понаписывают программ по созданию благоприятного инвестклимата, оптимизации и прозрачности налогообложения, упразднению репрессивных функций контролирующих органов и сами же саботируют эти программы. В добавок и хвастается этими соими "передовыми" достижениями.
Ну, шо тебе, гнойсману, мешает эти программы перевести в категорию решения обязательного к исполнению (кроме гнилого барыжного нутра кнэшна)?

В данном случае речь идёт не о чемпионстве в наличии документов и программ, а об чемпионстве в саботаже по их реализации!
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Одна з головних проблем в Україні це барига гройсман
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Уже давно, Верховную Раду Украины за рубежём называют "Вбесившимся принтером", она, генерирует тысячи ненужных документов в год. Принят огромный ворох документов по всем аспектам человеческого существования но, их качество очень низкое и не редко они противоречат друг дружке. Весь этот рекорд бессодержательной джокументации призван дымовой завесой прикрыть отсутствие каких бы нибыло изменений. Вместо простых и конкретных законов мы имеем царство судей, которые воротят законом как дышлом.
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Украина является чемпионом мира по наличию стратегических документов относительно ведения бизнеса-- ну то пи.дець
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Прикол в том - что в этом же рейтинге от этой же "всемирно известной компании" Рашка показана на 16-м месте, даже ниже чем Словения - страна Евросоюза. Включайте голову и думайте - откуда всплыл этот говно-рейтинг.
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Таки- да, Хорватия и Словения оказываются более корумпироваными, чем раися
Ответ прост: это опрос того, как народ воспринимает, а не как есть на самом деле. Украина то, такое, а вот Хорватия со Словенией, Словакией и Венгрией показывают, что народ там более остро воспринимает коррумпированость, даже если она ниже. Просто на раисе она мало кого волнует там это стиль жизни. Некоторые кацапы даже рады и им это помогает вести бизнес и решать вопросы.
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Гнойсман полный дурак. Пэдро и подбирает специально дебилов в свою команду.
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Они не дебилы а псевдократы и клептократы. Дебилы их выбирают
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мантра про украинцев, которые выбрали в 2014г в президенты шакалада
является элементом гибридной фэсэбэшной войны
( видео ) Майдан посилає Порошенка, Кличка, Яценюка та ...

по состоянию на март 2017гг
госдеп Великобритания Германия Франция Голландия, Италия и уже Испания
на государственном уровне признали возможности
рашки совершать вмешательство в выборы и деятельность госструктур путем кибератак.

госдеп сообщил, что дополнительно к тем санкциям которые уже введены
для засрашки будут введены санкции за вмешательство в выборы преза США 2016года !!!
Однако в 2010 и 2014гг ни госдеп ни ЕС
даже в страшном сне НЕ-МОГЛИ представить подобного.
тем более этого не могли представить мы, украинцы, доверявшие в тот момент рашке.
Этим воспользовалась засрашка, воспользовалось хY%ло. Дважды, и в 2010 и в 2014гг.

вмешательство в избиральный процесс в Украине признается в 2010г.
кроме того Демчишин не так давно орал-вопил
о взломе-вмешательстве-отключениях в энергосистеме Украины после кибератак срашки

да, и в 2010 и в 2014 годах гопота и фэсэбэ наеб- сумели фальсифицировать выборы.

кугуары в киеве и 5000 "нацгвардейцев" аваковских титушар
на охране диабетной сраки поп`а
убедительно доказывают фальсификацию результатов выборов 2014
.
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да, и в 2010 и в 2014 годах гопота и фэсэбэ наеб- сумели фальсифицировать выборы.

кугуары в киеве и 5000 "нацгвардейцев" аваковских титушар
на охране диабетной сраки поп`а
убедительно доказывают фальсификацию результатов выборов 2014
.
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шо, опять рехвормы от барыги с 3-мя классами образования?
неужели ещё хуже можеь быть?!
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И ведь не поспоришь. У нас каждую неделю проходит очередной семинар по ведению бизнеса, а бизнесменов не становиться больше. А местные власти - каждый мэр обещает метро на условную троещину, даже станции называет наперед, а толку нет. У нас просто очень много ораторов и очень мало деятелей
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УКРАИНА является чемпионом по количеству брехливых соевых пидаров, воров, коррупционеров и идиотов во власти!!! Даже ху..ловская пидорашка позади. Это единственное "достижение" одноразового гондона!
Гройсман: Украина является чемпионом мира по наличию стратегических документов относительно ведения бизнеса - Цензор.НЕТ 7838
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в том то и дело, что можно, троль пукенский
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У кнуренка пустозвонство прогрессирует в сторону "недержания речи". А это уже диагноз из области психиатрии...
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быстро же гройцман прорвался в мировые чемпионы. ЧМ по футболу тоже выиграл?
его "талант" косить под дурака и безбожно врать общеизвестен. другой вопрос - что в этом поганом жиде полезного для Украины?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГройсман: Украина является чемпионом мира по наличию стратегических документов относительно ведения бизнеса. ВИДЕО
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