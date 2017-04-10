 Гройсман: Украина является чемпионом мира по наличию стратегических документов относительно ведения бизнеса. ВИДЕО

По мнению главы Кабмина, Украина является чемпионом мира по наличию стратегических документов относительно ведения бизнеса, передает Цензор.НЕТ. Об этом в ходе выступления на II Украинском форуме бизнеса, который транслировал телеканал " 112 Украина ", заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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"Когда мы посмотрим на все графики нашей экономической жизни, у нас есть падение, испытания, нестабильность и все прочее, но когда мы посмотрим на наличие стратегических документов в нашей стране - мы чемпионы мира. У нас есть очень много различных программ, есть очень много разнообразных работ, все они являются в своем роде уникальными. Но, к большому сожалению, у нас есть только одна проблема. Проблема в том, чтобы взять и сделать", - отметил он.

Заметим, ранее Гройсман заявил, что для того чтобы Украина стала на путь устойчивого развития, нужно провести ряд важных фундаментальных изменений. В частности, 5 реформ - это продажа неэффективного госимущества, пенсионная реформа, реформа системы здравоохранения, реформа образования и создание качественного мощного фермерского класса.