 "Работа по очищению банковско-финансовой системы Украины была проделана колоссальная", - Бурбак об отставке Гонтаревой. ВИДЕО

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На вопрос о том, как он и фракция в целом оценивают работу главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, Бурбак ответил: "Есть разные мнения депутатов нашей фракции также, но уверен, что работа по очищению банковско-финансовой системы Украины была проделана колоссальная. Возможно, были ошибки. Сегодня на фракции будем обсуждать".
Напомним, сегодня на пресс-конференции в Нацбанке глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что подала заявление об отставке с 10 мая.
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Очищение избранных в
бассейне с вином ! Гигантские усилия чтобы наполнить !Ха !
Фотофакт: сын Гонтаревой купался в бассейне, наполненном вином Вторник, 02 февраля 2016
в компании, очевидно, сотрудниц Антикоррупционного комитета.
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Не шутите так , уважаемый.
Гонтарева задекларировала 57 миллионов гривен доходов. В нищей , побирающейся по миру стране - ведущей трехлетнюю войну ??
Пятница, 31 марта 2017, 13:00http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/03/31/7139849/
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В сентябре 1990 года «Укрсоцбанк» был основан на базе бывшего Украинского республиканского филиала «Жилсоцбанка СССР».
В 2004 году Виктор Пинчук купил Укрсоцбанк у В. Хорошковского и Н. Лагуна за ≈$250 млн, а в 2007 году продал 95 % Укрсоцбанка итальянской группе UniCredit за рекордные на то время $2,07 млрд[3][4].
С целью дальнейшего развития бизнеса в стране было принято решение об объединении двух украинских активов группы UniCredit - ПАО «УниКредит Банк» (100 % акций принадлежало банку Pekao SA (Варшава), член группы UniCredit) и ПАО «Укрсоцбанк». В июле 2013 года состоялась передача 100 % акций ПАО «УниКредит Банк» от банка Pekao SA (Варшава) в UniCredit SpA (Милан). Эта сделка стала первым шагом внутригрупповой реорганизации, направленной на слияние двух банков. Интеграция была осуществлена путём присоединения ПАО «УниКредит Банк» к ПАО «Укрсоцбанк» в декабре 2013 года. Таким образом ПАО «Укрсоцбанк» стал преемником прав и обязанностей ПАО «УниКредит Банк» в полном объеме.
С 2013 года банк был выставлен на продажу[5].
«Альфа-Групп» и UniCredit Group подписали соглашение об обмене 100 % акций «Укрсоцбанка» UniCredit на миноритарную долю в холдинговой компании «Альфа-Групп» ABH Holdings S. A. в 9,9 %. По заявлению ABH Holdings S. A., после завершения этого соглашения «Укрсоцбанк» будет на протяжении нескольких лет объединён с «Альфа-банком»[1]. В сентябре 2016 года сделка была закрыта[6]
1 декабря 2016 года согласно договору с ABH Holdings S. A банк сменил своё название на прежнее - «Укрсоцбанк»[7].
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Еше есть на сегодня " русский стандарт" , сегодня работает и кредитует украинцев. О Сбербанке , который меняется на какойто банк с руцькими владельцами вообще смешно писать- никуда они с Украины не уходят.
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печально, что такие комменты плюсуют боты бутусовские
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Полиция перешла на сторону сепаратистов в Одессе
https://www.youtube.com/watch?v=hF24GFvBv2s
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После следующих выборов, оно в зраду не попадет. (Хотя 100 тонн гречки, может изменить ситуацию).
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Этих кровопийц народа нужно в утилизацию.
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1. Каждый новый голодный смотрит чтобы ему ложили в клюв.
2. Работа на внешнего покровитлеля и выполенение его заказа, по которому его привинтили к креслу.
Над какими заказами трудится гройман.
1. Дебилизация населения. Универсальное школьное образование для унивесальной развитой подготовки к жизни уже отстает на минимум 2 года от уровня советского.На минимум год уже идет от ватной школы, хотя фсбешники там тоже дебилизируют население. с 4 мин https://www.youtube.com/watch?v=4A7HX3dBdn8.
После реформы гройсмана отставание будет уже 3 года и более. После гроймана еще реформу проведут и отставание будет уже
в разы.Побольше раб-дебилов зомбоящикосмотрителей для коррупционеров и имитаторов. В университетах смогут учиться только
дети коррупционеров. А народ подавлять зомбоящиком(СМИ - оружие массового поражения) в быдло.
2. Постоянно троллят с продажей земли пока до смерти не затроллят и не распродадут вместе с земельными рабами.
3. Исполняет ватную хотелку по децентрализации(договор внешних с рашей). На украину давят с двух сторон.
4. Распродажа госимущества. В чем проблема? Строй свой завод и работай. Строй свое предприятие и работай. На
людское не базарься. А нет нужно угнать именно у народа. Народу тупость и нищету, а коррупционерам все: земли-заводы и зомбоящик.
5. Продавцы оружия пытаются ПОСТОЯННО с завидным постоянством открыть новые рынки продажи оружия, чтобы население росло пугливым, пидарстическим(как поляки и венгры - а не дать в морду оно будет скотинить) и валило друг друга если их припугнуть. Мощный инструмент для провокации и искусственного создания гражданской войны. Ну а если оружие на руках у народа, тогда после нескольких провокаций преступниками
полиция получает право стрелять во все, что шевелится, что ведет к полицейскому государству и закручиванию гаек. Народу на бтрах все равно ездить не позволено.
6. Здравохранение там также, даже если не следить что там творит
Потому тушите гроймана, кто и он чей нихера не понятно. В Украине все кто избирается, избираются кем-то для исполнения
чьихто интересов. Получается что, чем чаще это проходит, тем больше коррупционеры захватывают ресурсов. Количество играет против народа,
время немного за народ.Но без контроля всплывают другие новые проблемы.
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кстати,она еще не ушла.и президент и парламент могут не удовлетворить заявление
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Скоро цены на украинский паспорт взлетят до 10000$.
Даешь прозрачный со всей информации в инете кому дают паспорта.
Ужесточить получения украинских паспортов исламистам.
А не то выростет бизнес и целая индустрия по торговле украинской национальностью
среди негров, с исламом и мечетями придет терроризм и исламисты.
Паспортные столы и пр. ПОД СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ.
Ислам несет нищету, тупорызизацию исламоносителей, средние века(болезни, голод),
мечети с показательными доминирующими шпилями выше всех церквей, террористов
и выдавливаниелокального населения.
Пугливость и страх перед исламистами и исламом.
Ислам несет страх и смерти.
Политики будут бояться исламистов и будут бояться принимать законы против них, а журнашлюхи
вещать хоть слово против них. Кто не боится в зомбоящике что-то вякнуть против ислама?
Иначе их ждет смерть от исламистов. Как в ес.И одни исламисты будут на похоронах
убиенных другими исламистами и будут рассказывать какие хорошие эти исламисты.
Какие они хорошие мужья, чтобы ебать ваших жен, дочерей и внуков и будут плодить чурок для
превращения всего мира в болото, голод, болезни, в средние века(5-16 века).
Ислам это уничтожение цивизации. Похоже что есть силы заинтересованны в уничтожении ц-и,
если смотреть как уничтожились страны с христианами в Азии.
НЕТ ИСЛАМУ. Избавившись от одной чумы, не дайте вляпаться во вторую чуму.
Полный запрет на ислам и мечети.
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https://www.youtube.com/watch?v=VxhrEeLR9WE
Было плохо в 2014 - в 2017 стало еще х у ж е ...
Когда в 2014 году я пришла в НБУ, состояние экономики и банковской системы было ужасным", - Гонтарева
10.04.17 12:25 Гонтарева: В последнюю ночь из "Привата" мошеннически вывели 16 млрд грн
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