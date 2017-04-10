EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Политика Украины
  1935  65
Материалы по теме:
Все про:отставка (2284) Бурбак (234) Гонтарева (633) Народный фронт (1164)

 "Работа по очищению банковско-финансовой системы Украины была проделана колоссальная", - Бурбак об отставке Гонтаревой. ВИДЕО

Подавшая в отставку глава Национального банка Валерия Гонтарева проделала колоссальную работу по очищению банковско-финансовой системы Украины.

Как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил лидер фракции "Народный фронт" в ВР Максим Бурбак.

Загрузка видео...

На вопрос о том, как он и фракция в целом оценивают работу главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, Бурбак ответил: "Есть разные мнения депутатов нашей фракции также, но уверен, что работа по очищению банковско-финансовой системы Украины была проделана колоссальная. Возможно, были ошибки. Сегодня на фракции будем обсуждать".

Напомним, сегодня на пресс-конференции в Нацбанке глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что подала заявление об отставке с 10 мая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство США - Гонтаревой: "Ваши целостность, видение и настоящая сила воли изменили банковскую систему Украины"
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Работа по очищению банковско-финансовой системы от денег
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Закрили пару десятків кримінальних банків, але нікого з власників банків - олігархів не посадили! Колосально попрацювали, треба ж було стільки мільярдів доларів списати і поховати! За кожним банком банкрутом мали бути посдаки керівників та власників які видавали собі злочинні кредити, які виводили гроші, кошти мали бути повернуті в НБУ! Але все це спустили на гальмах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
https://www.ipnews.in.ua/news/ukraine/100514-15fotofakt-syn-gontarevoj-kupalsya-v-bassejne-napolnennom-vinom
Очищение избранных в

бассейне с вином ! Гигантские усилия чтобы наполнить !Ха !
Фотофакт: сын Гонтаревой купался в бассейне, наполненном вином Вторник, 02 февраля 2016
в компании, очевидно, сотрудниц Антикоррупционного комитета.
"Работа по очищению банковско-финансовой системы Украины была проделана колоссальная", - Бурбак об отставке Гонтаревой - Цензор.НЕТ 114
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Марганцовка в винном погребе ,
Не шутите так , уважаемый.
Гонтарева задекларировала 57 миллионов гривен доходов. В нищей , побирающейся по миру стране - ведущей трехлетнюю войну ??

Пятница, 31 марта 2017, 13:00http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/03/31/7139849/
"Работа по очищению банковско-финансовой системы Украины была проделана колоссальная", - Бурбак об отставке Гонтаревой - Цензор.НЕТ 7165
 показать весь комментарий
Ответить
 
Обчистили колоссально .)). Так глядишь , и до чистосердечного дойдёт .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Остается только математически сравнить количество украинских банков и руцьких до и после правления Гонтаревой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какую долю в банках Украины занимают руцький банки , их владельцы, и их офшорные фирмы? На моих глазах из Украины уходили западные банки, продавали свои доли руцьким. Давайте посмотрим на Укрсоцбанк? Укрпроминвнстбанк? Это достаточно крупные банки в Украине. В чьих они руках?????
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шоу то вы промолчали про Укрсоцбанк? Про Укрпроминвестбанк? Эти банки были крупнейшими в Украине. И где они????и чьи они??? А альфа банк- путинский?
 показать весь комментарий
Ответить
 
История
В сентябре 1990 года «Укрсоцбанк» был основан на базе бывшего Украинского республиканского филиала «Жилсоцбанка СССР».
В 2004 году Виктор Пинчук купил Укрсоцбанк у В. Хорошковского и Н. Лагуна за ≈$250 млн, а в 2007 году продал 95 % Укрсоцбанка итальянской группе UniCredit за рекордные на то время $2,07 млрд[3][4].
С целью дальнейшего развития бизнеса в стране было принято решение об объединении двух украинских активов группы UniCredit - ПАО «УниКредит Банк» (100 % акций принадлежало банку Pekao SA (Варшава), член группы UniCredit) и ПАО «Укрсоцбанк». В июле 2013 года состоялась передача 100 % акций ПАО «УниКредит Банк» от банка Pekao SA (Варшава) в UniCredit SpA (Милан). Эта сделка стала первым шагом внутригрупповой реорганизации, направленной на слияние двух банков. Интеграция была осуществлена путём присоединения ПАО «УниКредит Банк» к ПАО «Укрсоцбанк» в декабре 2013 года. Таким образом ПАО «Укрсоцбанк» стал преемником прав и обязанностей ПАО «УниКредит Банк» в полном объеме.
С 2013 года банк был выставлен на продажу[5].
«Альфа-Групп» и UniCredit Group подписали соглашение об обмене 100 % акций «Укрсоцбанка» UniCredit на миноритарную долю в холдинговой компании «Альфа-Групп» ABH Holdings S. A. в 9,9 %. По заявлению ABH Holdings S. A., после завершения этого соглашения «Укрсоцбанк» будет на протяжении нескольких лет объединён с «Альфа-банком»[1]. В сентябре 2016 года сделка была закрыта[6]
1 декабря 2016 года согласно договору с ABH Holdings S. A банк сменил своё название на прежнее - «Укрсоцбанк»[7].
 показать весь комментарий
Ответить
 
Альфа - банк относится к Альфа- групп. Засел на Десятинной 4/6. Прямо напротив посольства Великобритании и МИД . Это собственность Путина, какие бы вы сказки не писали. Банку дают работать в Украине? Укрпроминвест- банк в совке специализировался на долгосрочных кредитах в строительство. Крупнейший банк. С какой целью его обвинили? Теперь он руцький.
Еше есть на сегодня " русский стандарт" , сегодня работает и кредитует украинцев. О Сбербанке , который меняется на какойто банк с руцькими владельцами вообще смешно писать- никуда они с Украины не уходят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ВТБ банк- бывшая " Мрия" . Мрия - это банк Порошенко. А управляющий тем банком Ворушилин ( вроде) теперь рулит в комиссии по банкам. А КАК ПОРОХ ПРОДАЛ СВОЙ БАНК РУЦЬКИМ????
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а какова доля всей этой кацапской шушвали в банковской системе Украины?они на чтото сильно влияют?по сравнению с 2013 годом в разы меньше.я конечно понимаю благородные позывы пламенных рыволюционеров "...до основанья,а затем".только мудрые люди перестраивают,а не разваливают все...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Короче, Гыг, все руцькие банки на Зер с пляжа. Чего зря споришь?
 показать весь комментарий
Ответить
 
я не спорю,я тебе долю расейянского капитала озвучил... .кстати тут еще надо различать,государственный ли капитал у банков,или частный...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Всех на Зер с пляжа. Столько крови в Украине пролили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ога...после 1917 тоже было всех назер с пляжа...а уж сколько крови потом пролили...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Иду варить кус-кус. А вы продолжайте защищать руцькие банки. Крысчане уже дождались камней с неба. Не играйте с руцьки ми - это неблагодарный народец.
 показать весь комментарий
Ответить
 
что насчет доли иностранной и национальной валюты на руках чиновников, депутатов, министров и простых людей?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у украинцев денег прибавилось или что, я мысль не улавливаю
печально, что такие комменты плюсуют боты бутусовские
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какая печалька, шо вы не уловили смысла. 😀😀😀😀
 показать весь комментарий
Ответить
 
Работа по очищению кошельков граждан была проведена коллосальная!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хотя есть кое-какие недоработки. Но Гонтарева предложила несколько кандидатов на свою должность, которые продолжат реформы банковско-финансовой системы от денег.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бурбак, как специалист по автомобильным перевозкам конечно хорошо разбирается в банковской системе, поэтому его столько высока оценка работы Гонтаревой никаких сомнений не вызывает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Люди на посту главы НБУ, должны быть расстреляны, если они не выполняют главной функции которая прописана в конституции, которую должен выполнят НБУ ценовая стабильность национальной валюты, другими словами годовая инфляция не должна превышать рост ВВП. Допустить обесценивание национальной валюты и сбережений населения в три раза, выдавая рефинансирование банкам-банкротам, которое собственники этих банков, априори не собирались возвращать..., а тупо его сп#здили и вывели за границу, за это я должен уважать Гонтареву, да эта сука из меня делает своими действиями лоха и у меня нету и толика уважение к ней!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
для того что бы очистить карманы украинского народа-работа проведена колосальная...титанические усилия НБУ ,привели к колосольной бедности украинского народа...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Считать достижением обесценивание национальной валюты в три раза, да они там все ох#ели!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вже не можливо дивитися на ці тупі годовані та пихаті мордяки..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда такие с апломбом говорят херню, то оно не адекватное.
После следующих выборов, оно в зраду не попадет. (Хотя 100 тонн гречки, может изменить ситуацию).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бамбук забыл добавить "очищению банковско-финансовой системы Украины от стабильной гривны и украинских банков".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пусть меня в очередной раз удалят от посещения цензора, но жиды от власти уже ЗАЕБАЛИ!!! Только отстрел поможет!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
колоссальная работа еще впереди. По зачистке таких кондомов, как ты, бурбак и твои подельники.
 показать весь комментарий
Ответить
 
работа по очищению карманов народа была проведена коллосальная и такое гавно , как бурбак, гонтарева и вся шоколадная шваль знатно разбогатела
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
эта кодла подняла цены на бензин как при 150 долларов за баррель, хотя сейчас в 3 раза дешевле.

Этих кровопийц народа нужно в утилизацию.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Проблема частной смены премьеров.
1. Каждый новый голодный смотрит чтобы ему ложили в клюв.
2. Работа на внешнего покровитлеля и выполенение его заказа, по которому его привинтили к креслу.
Над какими заказами трудится гройман.
1. Дебилизация населения. Универсальное школьное образование для унивесальной развитой подготовки к жизни уже отстает на минимум 2 года от уровня советского.На минимум год уже идет от ватной школы, хотя фсбешники там тоже дебилизируют население. с 4 мин https://www.youtube.com/watch?v=4A7HX3dBdn8.
После реформы гройсмана отставание будет уже 3 года и более. После гроймана еще реформу проведут и отставание будет уже
в разы.Побольше раб-дебилов зомбоящикосмотрителей для коррупционеров и имитаторов. В университетах смогут учиться только
дети коррупционеров. А народ подавлять зомбоящиком(СМИ - оружие массового поражения) в быдло.
2. Постоянно троллят с продажей земли пока до смерти не затроллят и не распродадут вместе с земельными рабами.
3. Исполняет ватную хотелку по децентрализации(договор внешних с рашей). На украину давят с двух сторон.
4. Распродажа госимущества. В чем проблема? Строй свой завод и работай. Строй свое предприятие и работай. На
людское не базарься. А нет нужно угнать именно у народа. Народу тупость и нищету, а коррупционерам все: земли-заводы и зомбоящик.
5. Продавцы оружия пытаются ПОСТОЯННО с завидным постоянством открыть новые рынки продажи оружия, чтобы население росло пугливым, пидарстическим(как поляки и венгры - а не дать в морду оно будет скотинить) и валило друг друга если их припугнуть. Мощный инструмент для провокации и искусственного создания гражданской войны. Ну а если оружие на руках у народа, тогда после нескольких провокаций преступниками
полиция получает право стрелять во все, что шевелится, что ведет к полицейскому государству и закручиванию гаек. Народу на бтрах все равно ездить не позволено.
6. Здравохранение там также, даже если не следить что там творит
Потому тушите гроймана, кто и он чей нихера не понятно. В Украине все кто избирается, избираются кем-то для исполнения
чьихто интересов. Получается что, чем чаще это проходит, тем больше коррупционеры захватывают ресурсов. Количество играет против народа,
время немного за народ.Но без контроля всплывают другие новые проблемы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
каким эталоном года меряешь?и кто тебе его в руки всунул?
 показать весь комментарий
Ответить
 
зрада не уймется...или у вас соревнование-кто кинет последний камень в спину чиновнику -тот и герой?
кстати,она еще не ушла.и президент и парламент могут не удовлетворить заявление
 показать весь комментарий
Ответить
 
Медальку їй треба, медальку за заслуги перед українським народом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все боятся исламистов, кто-то хоть раз видел чтобы журнашлюхи в зомбоящике критиковали ислам. ВСЕ БОЯТСЯ. Так нах он нужен


Скоро цены на украинский паспорт взлетят до 10000$.
Даешь прозрачный со всей информации в инете кому дают паспорта.

Ужесточить получения украинских паспортов исламистам.
А не то выростет бизнес и целая индустрия по торговле украинской национальностью
среди негров, с исламом и мечетями придет терроризм и исламисты.

Паспортные столы и пр. ПОД СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ.

Ислам несет нищету, тупорызизацию исламоносителей, средние века(болезни, голод),
мечети с показательными доминирующими шпилями выше всех церквей, террористов
и выдавливаниелокального населения.
Пугливость и страх перед исламистами и исламом.
Ислам несет страх и смерти.
Политики будут бояться исламистов и будут бояться принимать законы против них, а журнашлюхи
вещать хоть слово против них. Кто не боится в зомбоящике что-то вякнуть против ислама?
Иначе их ждет смерть от исламистов. Как в ес.И одни исламисты будут на похоронах
убиенных другими исламистами и будут рассказывать какие хорошие эти исламисты.
Какие они хорошие мужья, чтобы ебать ваших жен, дочерей и внуков и будут плодить чурок для
превращения всего мира в болото, голод, болезни, в средние века(5-16 века).
Ислам это уничтожение цивизации. Похоже что есть силы заинтересованны в уничтожении ц-и,
если смотреть как уничтожились страны с христианами в Азии.
НЕТ ИСЛАМУ. Избавившись от одной чумы, не дайте вляпаться во вторую чуму.
Полный запрет на ислам и мечети.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хомячила считает что уничтожив всю банковскую систему страны и превратив НБУ в сырьевой придаток и транзитный счет для группы ВТБ это чистка??Это такой же бред как карандаш для удаления царапин.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
спасибо ФБР и ЦРУ за проделанную работу,Омерика я тебя лю....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Трудяга убила гривну, работа действительно проведена колоссальная!
"Работа по очищению банковско-финансовой системы Украины была проделана колоссальная", - Бурбак об отставке Гонтаревой - Цензор.НЕТ 3073
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
во время войны доллар не может стоить 5 гришелей..
 показать весь комментарий
Ответить
 
ОСОБЕННО ВПЕЧАТЛЯЮЩЕ ЭТА РАБОТА НБУ ВЫГЛЯДИТ НА ФОНЕ ПОСЛЕДНЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ ГОНТАРЕВОЙ! - как "Приват" перед национализацией деребанил миллиарды гривень!!! И это - не я сказал, сказала сама Гонтарева.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Значит будут гр а б и т ь !https://www.youtube.com/watch?v=VxhrEeLR9WE
https://www.youtube.com/watch?v=VxhrEeLR9WE
Было плохо в 2014 - в 2017 стало еще х у ж е ...

Когда в 2014 году я пришла в НБУ, состояние экономики и банковской системы было ужасным", - Гонтарева
10.04.17 12:25 Гонтарева: В последнюю ночь из "Привата" мошеннически вывели 16 млрд грн

"Работа по очищению банковско-финансовой системы Украины была проделана колоссальная", - Бурбак об отставке Гонтаревой - Цензор.НЕТ 2482
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так паника была ужасная, я помню как люди металися в поисках работающего банкомата.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если это говорит один из лидеров шоколадных то, я уже сразу раставляю уши для лапши. Что, кроме лжи способны произнести шоколадные?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да уж работа колосальная, нацбанк стал государственным рейдером разграбившим и распродавшим олигархам за откаты всю банковскую систему Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Работа по очищению банковско-финансовой системы Украины была проделана колоссальная", - Бурбак об отставке Гонтаревой. ВИДЕО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти