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 Происшествия, Общество
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Все про:Винницкая область (403) педофил (385) школа (1687) учитель (274)

 "Іди до мене. Кицьочка моя дорогенька. Ти сама поймеш, кому тре віддати любов", - директора школы на Виннитчине обвиняют в домогательствах. ВИДЕО

Сотрудницы и ученицы одной из школ на Виннитчине вышли на акцию протеста с требованием наказать директора школы за домогательства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ICTV, одна из школьниц - 14-летняя Катя - сообщила, что боится посещать школу. Говорит, директор выслеживает ее и пристает к ней. Вспоминает, что однажды вечером директор встретил ее и начал приставать и лезть целоваться.

На акцию протеста к школе вышли и сотрудницы школы. Секретарь директора рассказала, что он постоянно склонял ее к интимным отношениям. Учителя рассказывают, что мужчина посылал им любовные сообщения по телефону, а после отказа начинал угрожать.

Одна из школьниц сняла на видео пьяные домогательства директора. На ролике видно, как пьяный директор школы пристает к ученице с советами о том, кому она должна "отдать любовь и ласку".
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да отрежьте ему член и яйца и все без наркоза... или распилите голову пилой Дружба....
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таких в одиночку на пожизненное пусть сука мучается
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альхва самець)), тостестерон) весь на лису голову виліз, директору! )))))
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Там що, справжніх чоловіків нема? Відірвіть цій потворі те, чим воно там розмахує!
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Половой агрессор - это так называется. Либо на лечение от сексзависимости, либо нафиг из школы..
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Не правильно вы вопрос ставите - тут без всяких либо - и нафиг из школы, и принудительное лечение, и за решетку.
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у него хвамилия-дырэктор,она сцуко обязывает...
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Что мужиков нет? Вечером мешок на голову и сделать его евнухом. Всего то делов.
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"Иди сюда,мой петушок. Пусть твоя задница отдаст нам свою любовь". (Из обращений сидельцев в камере к директору школы на Винничине.)
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Готовый детский обмуцмен от БПП ! И с пропиской все в порядке
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"Іди до мене. Кицьочка моя дорогенька."

Ппц так ласково, пока не прочитал новость дальше аж умиляться стал.
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походу, на винничини все идиоты...
вместо того, чтобы этого" любителя" прикопать где-то в отхожем месте, они акции протеста устраивают...
тьфу !
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Винницкие они все такие, Порошенко и Гройсман точно так пристают к Украине)))
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не, не к Украине. Они законченные извращенцы - к ее карману -
Пэтя Вальцман Немудищев - весь бюджет всосал до днища...
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этих баб не поймешь.. (не конкретно этих школьниц)
то жалуются, что ибать некому, то что пристает..
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та хули страдать..?
наши руки не для скуки.. )))
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пристают как правило не те, кого хотят! настоящие самцы ведут себя как ленивые коты (никуда не торопятся, на всех забили, знают себе цену), а суки сами приползут!
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Вони хочуть уваги, подарунків, квіти, романтики, - ну а потім можна і потрахатись.)))
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Скоріш за все ,комусь із підлеглих вчителів ,дуже закортіло підсісти деректора ,та заняти його місце,от і вмовили малявку ,підставити деректора ,і засняти процес на відео. Зараз підлості у нашого народу голодного ,вистачить на все.Хоча ,все може бути ,і 60 років .для пройдохи ,ваме цвіт .треба уважно розібратись ,а не зламати долю ,можливо і не винного чоловіка.
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Кришують педофіла такі ж самі...
Тільки КОЛІЇВЩИНА!!!!!
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На Винничине мужики что ли перевелись, которые выписали бы ему немного "любви и ласки"?
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Ось до чого доводить безкарність та неосудність виродків-чиновників такими ж виродками-суддями нашого збоченого правосуддя.
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с точки зрения закона это падло еще черту не перешло. Вот если б он от слов к делу перешел, тогда-да.
Менты заявителям сказали бы примерно так: ну, не изнасиловал же, вот когда изнасилует, тогда и приходите.
Было б у винничан нормальное руководство сферы образования, эта гнида на другой день была бы отстранена от работы.
Кричать "повесить" у нас гораздых много.
А вот взять в свои руки правосудие-слабо?
Если это моей дочери коснулось, я б за клаву не садился...
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С точки зрения ...: (УК Украины)
[Статья 154] Примушування до вступу в статевий зв'язок
Статья 156. Развращении несовершеннолетних

а вообще законодательство Украины в этом вопросе - каменный век!

Стамбульская конвенция и борьба с насилием против женщин кординально изменить положение дел.

Когда в нашей стране будут привлекать к уголовной ответственности за психологическое насилие, преследование и сексуальные домогательства в отношении женщин.

Украина подписала Стамбульскую конвенцию 7 ноября 2011 года, но еще не ратифицировала документ.
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тут согласен, но "принуждение" и "предложение" - разные вещи...
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а кто говорит, что не разные? Секретаршу принуждал, а школьницу склонял ... зачем нам это обсуждать? Та мужиков нет, все бабы не замужние... (наверное).
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Его нужно принудительно отправить в женскую колонию на пару дней-натрахается на всю оставшуюся жизнь.
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Він владі забезпечує голоси на виборах, а отже - нівінаватий
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Чем отличается педагог от педофила?
Педофил любит детей.
Старый анекдот но, здесь слились во едино в одном образе педагог и педофил. Чтото не так с украинской педагогикой то, прославится университет то, студентка бьёт ногами детей то, выпускник падок к чужому мясу.... Алчность и беспринципность характеризуют пост-советскую педагогику, жажда мяса и капусты. И вот этим существам поручаем воспитывать наших детей. Когото после этого удивляет пиво, шансон и голосование за гречку?
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Іди до мене. Кицьочка моя дорогенька......

Ща прыду... токо ты не зобижасся.
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Якщо доведуть... звільнемо, а якщо ні? Нехай далі керує?
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А как та дама оказалась в каком то гараже, блат-хата или кабак что ли ,кругом пьяные мужики. На дополнительные занятия пришла. Может она на съеме -на работе была в каком нибудь исполкоме,и тут бац и директор и он просто начал жизни учить ,а она перевела на свою пользу. Сняла пьяного директора.

Может я ошибаюсь.

В мое время тоже недотроги учились,а по вечерам на кабаке снимались за бабки.
Если бы девочка была чиста то уже башню бы уже отбили бы этому черту.
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Да ты, судя по твоему тексту, такой же козел. Я так понимаю, что в молодости у тебя ни денег ни харизмы, ни ума на недотрог не хватало и как то засела обида - ну чем ты хуже то? "Если бы девочка была чиста..." Ну что стал "начальничком"? Помогло? Таким как ты, верящим что "все бабы потаскухи" даже психиатры помочь не в состоянии!
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О. Старый добрый виктимблейминг. Вы решили что это кабак по гирлянде и по другим голосам? Вдруг она в школе до вечера задержалась?
И остальные женщины - они тоже врут, да?
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+100500. пьяненький мужичок распустил слюни и не более. никаким сексуальным домогательством там и не пахнет. тут бы воспитанием снимавшей заняться не помешало.
а то она так стеснялась, как ему хотелось
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Какой из него агрессор! Это нудотная половая попрошайка. Как в серии девичьих прибауток "между нами девочками".
- Кто такой зануда?
- Это мужчина, которому проще отдаться, чем объяснить почему ты этого не хочешь.

Это ж сколько он гадостей за 33 года директором натворил... Гнать на фиг. По моему там нужно всех выпускниц прошлых годов опросить. Глядишь и на срок нащелкает, хотя ... сроки давности, бездоказательность... Но позорище!!! С города придется сваливать ночью...
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скоро побачимо в новинах: Университетский кардиологический центр Фрайбурга подтвердил поставленный директору школи в клинике "Феофания" диагноз "неказел".....
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Господи, что творится в нашей стране?......... Каким беспомощным и бесправным есть простой человек.......... И какими нахабными, уверенными в своей безнаказанности, есть преступники......... Просто с*ут в глаза людям вместе с "решучими реформаторами", такими же по своей сути........ И так ВЕЗДЕ и ВО ВСЕМ...... И когда же это закончится?! пздц......
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Навпаки чоловікам втручатися не потрібно... бо потім посадят...
А от якщо декілька жінок за домагання десь, в якомусь темному провулку притримають п'яного директора і ножницями для баранів відчикрижуть його "наследство", то напевно й поліція шукати не буде, бо директор така "добра" людина, стільки "добра" зробив усім односельцям..., а вони за те йому й віддячили.. чи ще віддячать...
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Цікавий факт про сільського номенклатурника. Питання на скільки він типовий? Можна узагальнити?
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в министры его . власть таких любит . там все такие !
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Наглядний приклад феодально-олігархічного управління країною... Усе "прогнило...", повне моральне падіння від директора школи до начальника управління освітою району і області...
Усіх на@уй з роботи і прилюдно з об'явою у ЗМІ, щоб не було повадно усім далі...
Вічно "заклопотаного" директора школи -- до примусової кастрації... (ножицями для баранів)... та хай працює далі в школі вчителем музики -- співає "серенади"...
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Не думаю, що буде проблематично турнути з посади і, взагалі, з освітньої сфери такого діяча.
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У них відділ районної освіти відпочиває.Як проходить атестацію такий директор.Яку категорію він має? Невже вищу?А саме найсправедливіше покарання для нього роздягнути ,щоб усі побачили, що в нього нема там із чим домагатися.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Іди до мене. Кицьочка моя дорогенька. Ти сама поймеш, кому тре віддати любов", - директора школы на Виннитчине обвиняют в домогательствах. ВИДЕО
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