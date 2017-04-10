 "Іди до мене. Кицьочка моя дорогенька. Ти сама поймеш, кому тре віддати любов", - директора школы на Виннитчине обвиняют в домогательствах. ВИДЕО

На акцию протеста к школе вышли и сотрудницы школы. Секретарь директора рассказала, что он постоянно склонял ее к интимным отношениям. Учителя рассказывают, что мужчина посылал им любовные сообщения по телефону, а после отказа начинал угрожать.
Одна из школьниц сняла на видео пьяные домогательства директора. На ролике видно, как пьяный директор школы пристает к ученице с советами о том, кому она должна "отдать любовь и ласку".
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Ппц так ласково, пока не прочитал новость дальше аж умиляться стал.
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вместо того, чтобы этого" любителя" прикопать где-то в отхожем месте, они акции протеста устраивают...
тьфу !
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Пэтя Вальцман Немудищев - весь бюджет всосал до днища...
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то жалуются, что ибать некому, то что пристает..
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наши руки не для скуки.. )))
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Тільки КОЛІЇВЩИНА!!!!!
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Менты заявителям сказали бы примерно так: ну, не изнасиловал же, вот когда изнасилует, тогда и приходите.
Было б у винничан нормальное руководство сферы образования, эта гнида на другой день была бы отстранена от работы.
Кричать "повесить" у нас гораздых много.
А вот взять в свои руки правосудие-слабо?
Если это моей дочери коснулось, я б за клаву не садился...
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[Статья 154] Примушування до вступу в статевий зв'язок
Статья 156. Развращении несовершеннолетних
а вообще законодательство Украины в этом вопросе - каменный век!
Стамбульская конвенция и борьба с насилием против женщин кординально изменить положение дел.
Когда в нашей стране будут привлекать к уголовной ответственности за психологическое насилие, преследование и сексуальные домогательства в отношении женщин.
Украина подписала Стамбульскую конвенцию 7 ноября 2011 года, но еще не ратифицировала документ.
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Педофил любит детей.
Старый анекдот но, здесь слились во едино в одном образе педагог и педофил. Чтото не так с украинской педагогикой то, прославится университет то, студентка бьёт ногами детей то, выпускник падок к чужому мясу.... Алчность и беспринципность характеризуют пост-советскую педагогику, жажда мяса и капусты. И вот этим существам поручаем воспитывать наших детей. Когото после этого удивляет пиво, шансон и голосование за гречку?
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Ща прыду... токо ты не зобижасся.
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Может я ошибаюсь.
В мое время тоже недотроги учились,а по вечерам на кабаке снимались за бабки.
Если бы девочка была чиста то уже башню бы уже отбили бы этому черту.
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И остальные женщины - они тоже врут, да?
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а то она так стеснялась, как ему хотелось
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- Кто такой зануда?
- Это мужчина, которому проще отдаться, чем объяснить почему ты этого не хочешь.
Это ж сколько он гадостей за 33 года директором натворил... Гнать на фиг. По моему там нужно всех выпускниц прошлых годов опросить. Глядишь и на срок нащелкает, хотя ... сроки давности, бездоказательность... Но позорище!!! С города придется сваливать ночью...
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А от якщо декілька жінок за домагання десь, в якомусь темному провулку притримають п'яного директора і ножницями для баранів відчикрижуть його "наследство", то напевно й поліція шукати не буде, бо директор така "добра" людина, стільки "добра" зробив усім односельцям..., а вони за те йому й віддячили.. чи ще віддячать...
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Усіх на@уй з роботи і прилюдно з об'явою у ЗМІ, щоб не було повадно усім далі...
Вічно "заклопотаного" директора школи -- до примусової кастрації... (ножицями для баранів)... та хай працює далі в школі вчителем музики -- співає "серенади"...
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