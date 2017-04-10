 "Іди до мене. Кицьочка моя дорогенька. Ти сама поймеш, кому тре віддати любов", - директора школы на Виннитчине обвиняют в домогательствах. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ICTV , одна из школьниц - 14-летняя Катя - сообщила, что боится посещать школу.

Говорит, директор выслеживает ее и пристает к ней. Вспоминает, что

однажды вечером директор встретил ее и начал приставать и лезть целоваться.







На акцию протеста к школе вышли и сотрудницы школы.

Секретарь директора рассказала, что он постоянно склонял ее к интимным отношениям.

Учителя рассказывают, что мужчина посылал им любовные сообщения по телефону, а после отказа начинал угрожать.



