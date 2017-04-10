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 Политика Украины
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 Гонтарева: МВФ переносил заседание по траншу, в том числе из-за акций под российскими банками. ВИДЕО

Международный валютный фонд переносил заседание по вопросу транша для Украины, в том числе, и из-за действий активистов в отношении российских банков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Гонтарева рассказала во время пресс-конференции в Нацбанке, на которой сообщила о подаче в отставку.

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На вопрос журналиста, соответствует ли действительности информация о том, что МВФ переносил последнее заседание не только для уточнения экономических прогнозов, а и в связи с действиями активистов по отношению к российским банкам, Гонтарева ответила:
"Да, это соответствует действительности. Это так и было. Макроэкономические прогнозы мы согласовывали. А в то же время эти акты вандализма распространялись, и поэтому Международный валютный фонд был очень обеспокоен".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гонтарева рассказала, как в МВФ отреагировали на ее решение об отставке: "Не могу сказать, что они были счастливы"

Глава НБУ добавила, что даже было написано сопроводительное письмо от Нацбанка, в котором НБУ брал на себя обязательство остановить "Беззаконие и вандализм".

На уточняющий вопрос, когда этот конфликт вокруг российских банков может быть разрешен, Гонтарева ответила: "Я ж не отвечаю... я ж не полиция. Как я могу остановить вандализм? Вы видели вандализм в отношении меня под моим домом, вы видели гробы под Национальным банком".

Кроме этого, Гонтарева сообщила, что документы о продаже российского "Сбербанка" еще не поступали, однако они ожидаются в ближайшие дни.

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ну че ты нам заливаешь всякую туфту алкоголичка ?!!!
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По факту больших вредителей государству, чем так называемые поцриоты, в Украине сейчас просто нету. Нам врагов не нужно. С нашего молчаливого согласия поцреоты нас сами закопают ...
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Подразумевается Порошенко и те кого он назначает?
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Вот алкоголичка упоротая! Да МВФ пофигу эти митинги, поскольку они не влияют на банковскую систему и уж тем более экономику Украины. А вот коррупция и сама Лерка могут быть причинами для раздумий МВФ.
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Власть никогда, по слогам: НИ-КО-ГДА - что означает не когда-нибудь при благоприятных обстоятельствах, под давлением МВФ и мировой общественности, а именно - никогда не уступит добровольно своих прав и привилегий, и за эти послемайданные годы она стала еще изворотливее и циничней.
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[Илон Маск ответил Гройсману по поводу проекта сохранения возобновляемой энергии в Украине (документ ) » ЦЕНЗОРУ.НЕТ - Новости России Украины и Мира]: Посмотри! http://censoru.net/17921-ilon-mask-otvetil-groysmanu-po-povodu-proekta-sohraneniya-vozobnovlyaemoy-energii-v-ukraine-oficialnyy-dokument-.html
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Пусть этот инвестор в создание электрохлама на колесах приспустится на землю, ничего у него не выйдет из остальных его проектов
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Один вопрос: в нашу страну зашел кредит МВФ.Почему национальная валюта не среагировала и не укрепилась?!Или он не дошёл,или зашёл не туда?
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На сьогодні
зобов'язання російських банків перед українськими юридичними і фізичними
особами складають 36 мільярдів гривень, а кредитний портфель - 150 мільярдів
гривень. Тобто він майже в п'ять разів перевищує зобов'язання перед українськими
підприємствами і громадянами.

"Якщо СБУ буде дійсно виконувати рішення РНБО, згідно якого цим банкам
забороняється проводити 9 операцій, це означатиме, що поступово цей кредитний
портфель буде повертатися від позичальників, і банки зможуть покрити 36
мільярдів. Тому фінансових небезпек зараз немає", - вважає Новак.

Андрій Новак також зауважив що термін дії санкцій складе один рік. За цей
період російські банки можуть із найнижчими втратами вийти з українського
ринку, виставивши себе на продаж. Або ж влада повинна запропонувати крок № 2
після санкцій - це або закриття, або націоналізація.

Кращий варіант - націоналізація російських банків. Тому що це активи, які немає
сенсу втрачати. Коли війна закінчиться, вартість активів буде зростати. Однак
зараз вкладникам треба забирати свої гроші, а підприємствам - переводити
рахунки в українські банки
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Авакян торопится приватизировать сбербанк.Все наворовали,а фейсбучного министра обделили)))
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А що, в МВФ не знають, що у нас війна з росією? Чи ми ще цього не доказали?
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А кто объяснит - а нафига нужны эти кредиты МВФ?
Барыгам - понятно - для распила.
МВФ-у - понятно - они очень выгодно приумножают капитал.
А Украине они нужны? Как то так постоянно втюхивают что я должен боятся неполучения кредита что у меня возникает вопрос - а нафига он мне нужен?
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Та шо вы говорите? А раньше нам рассказывали, что это из-за блокады торговли на крови..... Вы уж как-то определитесь, ребяты! Да и вообще, если мне не изменяет память, акции под расейскими банками проходили уже после того, как сроки выдачи транша были перенесены. Подписалась таки Лерка перед уходом в защиту своих "партнеров"! Типа и не было предъяв по коррупции, о которых неоднократно говорила Тимошенко! Просто сюр какой-то.
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МВФ глубоко на,,,ть на акции разные- это шарага, зарабатывающая себе деньги на кредитах....то им блокировка мешает.то акции....а по сути, танцующим "калинку" ,квадратные яйца мешают...МВФ говорит.или вы вальсируете с нами,или танцуете "калинку" с квадратными..все идет к 3 лярдам баксов кредита ,от начальника"газпрома" как и в случае с папиредником...
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пришла-ушла. Её как и не было на посту. Один гон и трёп. Дел от неё - ноль. Приват ухайдокала сука.
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А также по причине что Гонтарева: В последнюю ночь из "Привата" мошеннически вывела 16 млрд грн.
http://censor.net.ua/news/435675/gontareva_v_poslednyuyu_noch_iz_privata_moshennicheski_vyveli_16_mlrd_grn
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГонтарева: МВФ переносил заседание по траншу, в том числе из-за акций под российскими банками. ВИДЕО
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