 Гонтарева: МВФ переносил заседание по траншу, в том числе из-за акций под российскими банками. ВИДЕО

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На вопрос журналиста, соответствует ли действительности информация о том, что МВФ переносил последнее заседание не только для уточнения экономических прогнозов, а и в связи с действиями активистов по отношению к российским банкам, Гонтарева ответила:
"Да, это соответствует действительности. Это так и было. Макроэкономические прогнозы мы согласовывали. А в то же время эти акты вандализма распространялись, и поэтому Международный валютный фонд был очень обеспокоен".
Глава НБУ добавила, что даже было написано сопроводительное письмо от Нацбанка, в котором НБУ брал на себя обязательство остановить "Беззаконие и вандализм".
На уточняющий вопрос, когда этот конфликт вокруг российских банков может быть разрешен, Гонтарева ответила: "Я ж не отвечаю... я ж не полиция. Как я могу остановить вандализм? Вы видели вандализм в отношении меня под моим домом, вы видели гробы под Национальным банком".
Кроме этого, Гонтарева сообщила, что документы о продаже российского "Сбербанка" еще не поступали, однако они ожидаются в ближайшие дни.
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зобов'язання російських банків перед українськими юридичними і фізичними
особами складають 36 мільярдів гривень, а кредитний портфель - 150 мільярдів
гривень. Тобто він майже в п'ять разів перевищує зобов'язання перед українськими
підприємствами і громадянами.
"Якщо СБУ буде дійсно виконувати рішення РНБО, згідно якого цим банкам
забороняється проводити 9 операцій, це означатиме, що поступово цей кредитний
портфель буде повертатися від позичальників, і банки зможуть покрити 36
мільярдів. Тому фінансових небезпек зараз немає", - вважає Новак.
Андрій Новак також зауважив що термін дії санкцій складе один рік. За цей
період російські банки можуть із найнижчими втратами вийти з українського
ринку, виставивши себе на продаж. Або ж влада повинна запропонувати крок № 2
після санкцій - це або закриття, або націоналізація.
Кращий варіант - націоналізація російських банків. Тому що це активи, які немає
сенсу втрачати. Коли війна закінчиться, вартість активів буде зростати. Однак
зараз вкладникам треба забирати свої гроші, а підприємствам - переводити
рахунки в українські банки
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Барыгам - понятно - для распила.
МВФ-у - понятно - они очень выгодно приумножают капитал.
А Украине они нужны? Как то так постоянно втюхивают что я должен боятся неполучения кредита что у меня возникает вопрос - а нафига он мне нужен?
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http://censor.net.ua/news/435675/gontareva_v_poslednyuyu_noch_iz_privata_moshennicheski_vyveli_16_mlrd_grn
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