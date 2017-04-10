 В ближайшее время правительство внесет в Раду законопроект по реформированию НАПК, - Парубий. ВИДЕО

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По его словам, такая договоренность была достигнута после встречи с министром юстиции Павлом Петренко.
"В ближайшее время правительство внесет законопроект по НАПК. Это и будет результатом нашего обсуждения", - заявил Парубий.
Также, спикер подчеркнул, что он настаивает на отмене перерыва с 12.00 до 12.30 в утренних пленарных заседаниях Рады.
"Если бы мы отменили перерыв с 12.00 до 12.30, то мы могли бы как минимум три, четыре, пять законопроектов рассмотреть. ... Нам необходимо правильно организовать работу. Я на этой неделе опять сделаю предложение, чтобы отменить перерыв. Я буду предлагать, чтобы приняли соответствующий законопроект", - акцентировал Парубий.
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также актуально для сегодняшней верховной рады и кабмина
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Бенджамин Дизраэли.
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