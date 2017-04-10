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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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 "Нужно нанести удар крылатыми ракетами на Донбассе. Там каждый день наших людей молотят", - российский пропагандист Проханов. ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Александр Проханов призвал нанести ракетный удар по позициям украинской армии на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такая бомбардировка украинских территорий, по мнению Проханова, станет симметричным ответом на обстрел американцами военной базы армии российского союзника Асада. Кроме того, Проханов заявил о необходимости поставки дополнительных комплексов ПВО С-400 в Сирии и развертывания С-300 в Северной Корее.

"Необходимо разместить дополнительное число С-400 в Сирии... Разместить какую-то часть зенитно-ракетных комплексов, может быть С-300, в Северной Корее потому, что следующий удар может быть нанесен по ракетно-ядерным силам в Северной Корее. Следующее, что нужно сделать, несмотря на вопли, мы можем нанести удар крылатыми ракетами по установкам залпового огня и артиллерийским подразделениям на Донбассе - молотят каждый день наших людей", - заявил Проханов.

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Подонок, жалко старина Алоизыч его предков не убил; такая мразь бы не родилась. И вообще, болваны-союзники, нашли кому помогать - красно-кацапским сукам вместо немцев. Дебилы, б...
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"пропагандист" от слова "гандон".
проханов - старая больная коммуно-фашистская рептилия, чудом уцелевший динозавр сталинской кровавой эпохи. Ублюдок соловьевского-секилевского тв.
Но скоро он подохнет от яда и желчи, и на Земле станет чуточку чище. Подонки парашного агитпрома кургинян, багдасарян, сатановский, жириновский - в топку!
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Александр Кочетков
ЛЕТЯТ КРЫЛАТЫЕ РАКЕТЫ, ГАЗЕТНЫЕ УТКИ И ЧЕРНЫЕ ЛЕБЕДИ
Есть позиция сильного: выставить требования, провести красные линии, при их демонстративном пересечении нанести удар.
Есть позиция подлого: нанести удар исподтишка, а потом бесконечно изворачиваться и откровенно врать, что «ихтамнет», а танки и пушки растут в шахтах, как шампиньоны.
Есть позиция слабого: лавировать, унижаться, обещать всё всем в надежде, что сильный остановит подлого.
А есть позиция умного: использовать складывающуюся конфигурацию в своих интересах.

Перейдем ли когда-нибудь в четвертую категорию? С нынешней властью - никаких шансов.
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- Наступили такие времена, в которых вся надежда России на "утереть нос США" лежит на плечах мелкого диктатора из голодной Северной Кореи."Нужно нанести удар крылатыми ракетами на Донбассе. Там каждый день наших людей молотят", - российский пропагандист Проханов - Цензор.НЕТ 461
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даже дебил проханов понимает что ответка по армии сша дело хлопотное и предлагает самоутвердиться отпиздив заведомо слабого
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ПУСТЬ ГОВОРИТ - В ГААГЕ И ТАКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ПРИГОДЯТСЯ!
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Этот старый маразматик выдал государственную тайну, что "онитаместь", поэтому напоят чайком или в лифте прокатят - и к чуркину в топку!
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-Откуда у тебя фингал?
-Пиндосы поставили...
-А ты?
-А я в ответ насру соседу в прихожей...

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Признание открытым текстом - про ихтамнетов.
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не обязательно наносить по Донбассу, достаточно нанести по Киеву, по правительственным кварталам и в стране настанет мир!
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Проханов, ехай на Сахалин. Флот USA идёт не к Ыну. Он северней идёт. Трамп хочет посмотреть, как вы между Кенигсбергом и Курилами прыгать с "искандерами" будете...
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Крейсер «Адмирал Кузнецов" будут гонять туда сюда. Оплот-плот русского мира!
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"Нужно нанести удар крылатыми ракетами на Донбассе. Там каждый день наших людей молотят", - российский пропагандист Проханов - Цензор.НЕТ 7662
Эта мерзкая жаба уже берется трупными пятнами по всему своему ипальнику. Видать уже привыкает к земле
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Це все, що потрібно знати про "вєлікую дєржаву" - замість того, щоб "пальнуть па абідчіку" - будемо гімном по його сусідах кидатися... А ху@i, бздошно на пряму...
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а еще лучше уипать искандерами по Науру. оттуда точно ответки не будет...
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Молодец, что признаёт своих на НАШЕМ Донбассе!
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Хезболла, Россия, Сирия и Иран создадут союзное государство - ХЕРОСРАН.
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О как, "братство" из чувака вылазит, вместе с дерьмом.
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А если ответка прилетит на ростовскую аэс, не ссыкотно?
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http://uainfo.org/blognews/1491813618-nichego-russkie-amerikantsam-ne-sdelayut-voobshche.html
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... чуствую, настало время вдохнуть полную грудь и сказать это грозное слово РОССИЯ... Ну якось так..
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Нужно нанести удар крылатыми ракетами на Донбассе. Там каждый день наших людей молотят", - российский пропагандист Проханов. ВИДЕО
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