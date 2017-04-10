 "Нужно нанести удар крылатыми ракетами на Донбассе. Там каждый день наших людей молотят", - российский пропагандист Проханов. ВИДЕО

"Необходимо разместить дополнительное число С-400 в Сирии... Разместить какую-то часть зенитно-ракетных комплексов, может быть С-300, в Северной Корее потому, что следующий удар может быть нанесен по ракетно-ядерным силам в Северной Корее. Следующее, что нужно сделать, несмотря на вопли, мы можем нанести удар крылатыми ракетами по установкам залпового огня и артиллерийским подразделениям на Донбассе - молотят каждый день наших людей", - заявил Проханов.
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проханов - старая больная коммуно-фашистская рептилия, чудом уцелевший динозавр сталинской кровавой эпохи. Ублюдок соловьевского-секилевского тв.
Но скоро он подохнет от яда и желчи, и на Земле станет чуточку чище. Подонки парашного агитпрома кургинян, багдасарян, сатановский, жириновский - в топку!
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ЛЕТЯТ КРЫЛАТЫЕ РАКЕТЫ, ГАЗЕТНЫЕ УТКИ И ЧЕРНЫЕ ЛЕБЕДИ
Есть позиция сильного: выставить требования, провести красные линии, при их демонстративном пересечении нанести удар.
Есть позиция подлого: нанести удар исподтишка, а потом бесконечно изворачиваться и откровенно врать, что «ихтамнет», а танки и пушки растут в шахтах, как шампиньоны.
Есть позиция слабого: лавировать, унижаться, обещать всё всем в надежде, что сильный остановит подлого.
А есть позиция умного: использовать складывающуюся конфигурацию в своих интересах.
Перейдем ли когда-нибудь в четвертую категорию? С нынешней властью - никаких шансов.
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-Пиндосы поставили...
-А ты?
-А я в ответ насру соседу в прихожей...
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Эта мерзкая жаба уже берется трупными пятнами по всему своему ипальнику. Видать уже привыкает к земле
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