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 Происшествия, Общество
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Все про:алкоголь (1495) Киев (16781) МИД РФ (959) посольство РФ (288)

 Киевские патрульные остановили нетрезвых российских дипломатов: "Это - провокация. Сегодня Вербное воскресенье, и мы вообще не пьем". ВИДЕО

Полицейские остановили автомобиль с российскими дипломатическими номерами, за рулем которого был нетрезвый водитель.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, в полицию позвонили прохожие, которые видели, как тот садился за руль. После остановки водитель сразу вызвал сотрудника российского консульства. Вместе они уверяли, что водитель не мог употреблять алкоголь, ведь сейчас пост, и пить в Вербное воскресенье - большой грех.

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а больше они и не могут ничего сделать даже если захотят. дипломатическая неприкосновенность.
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Разве дип-неприкосновенность к водителю относится?
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Да, если он въезжал по дип. паспорту. Обычно после этого страной в которой находится дипломат выставляется нота, нарушитель объявляется персоной нон-грата и в течении 24-48 часов ему предписывают покинуть страну.
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ЛЖИВЫЕ ДИПЛОМАТЫ нахватавшиеся у своего начальника
"Это - провокация. Сегодня Вербное воскресенье, и мы вообще не пьем", - киевские патрульные остановили нетрезвых российских дипломатов - Цензор.НЕТ 5390
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После того как попалась эта картинка, при упоминании слов путин ху#ло руководство россии теперь всплывает только этот образ
Он 100 процентов отражает для всего мира сущность путина.
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а то Дипломатический иммунитет и Консульская конвенция... дешевле С-4 подложить...
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Они смогли бы его задержать, только в том случае, если если бы он устроил ДТП со смертью человека (и то не факт) В остальных случаях действует дип.неприкосновенность
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А что ещё , и так нормально, как гадливых котят потыкали мордой в собственное дерьмо . Для дипломатов из педерашки это очень ударило по самолюбию .))
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ты сейчас пошутил о самолюбии? у них величие, они с лопат жрут.
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Объявить персоной нон грата и в 24 часа на хрен у парашу. Своих алкашей на дорогах хватает
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что делают мордовские свинособаки в Украине да еще и за рулем? или мышыбратья?
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Ага,кацап і тверезий!? То така правда,як вош кашляє.
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Да вас рашысты хрен поймешь, пяные или дурные. Быстрее всего по пьяни сделаные.
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Давно треба розірвати з росією дипломатичні стосунки.
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Все правильно, они не принимали алкоголь, они лечились боярышником.
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Кто-кто?!.. Рашистские дипломаты ездят по Киеву?!?!?!
Вы охренели вообще?!?!?! КиНР захотели?!
Обнести все их дип/разведгадюжники колючкой по периметру, а вьезды заставить бетонными блоками или тетраподами, как у нас под Мариком! Дипломатов-террористов никуда за поребрик не выпускать вообще, а всех входящих в зону - переписывать и брать биометрические данные. В Штатах, для всяких диптеррористов так и делают.
Это в том случае, если вы не можете просто выслать нах этих тварей и не принимать никаких других рашистских утырков.
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"Посмотрите на наши лица" (с) - :D
"Нет, у него не лживый взгляд,
Его глаза не лгут...
Они правдиво говорят,
Что их владелец - плут!" /Р. Бернс/
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В полицию позвонили прохожие, которые видели, как тот садился за руль. Какие бдительные граждане.
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ну а как можно не увидить если пьяное рогатое животное за руль садится?
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Правильно сделали. Пьяный за рулем - потенциальный убиййца.
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Что-то там никто не похож пьяного.
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Это мы сами будем решать кто у нас патриот, а кто нет.

Читай новости о кузнице своих "патриотов".
февраль 2017 год.
В России человека впервые осудили за недонесение о преступлении знакомого.
Как сообщает РИА Новости, Улукбека Гафурова признали виновным по статье «Несообщение о преступлении». По версии следствия, он достоверно знал, что его знакомый прошел обучение в лагере боевиков, но не сообщил об этом в правоохранительные органы.
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Если вы не донесли хотя бы на 5 ватников вы не патриот. Геращенко видит вас насквозь. Алла, как там со свидомостью у ваших соседей? Достаточна ли она, при дефиците оного, сообщите куда следует. Так переможем! Всех ватников перестучим.
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Вы уже донесли на меня админу? Еще нет? Как вам не стыдно. Донос - главное оружие свидомизма. Помни патриот!
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Хватит флиртовать! Родина в опасности! Кругом вата!
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Алла, докажите что вы настоящий патриот. Напишите донос админу.
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Зачем? Он сам тебя найдет. А пока порезвись, повесели людей.
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Вы меня разочаровываете. Ватники захватят страну.
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Да уже нахватались. Третий год уже заканчивается как лугандонцы грозились до Львова дойти, а Вовик кремлевский о "новороссии"-русской земле из всего юго-востока Украины слюни распускал.
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ватоцефал, що ти туто ущербне пасешся, тобі на лента сру і радіоСіфон. пшол вон, падаль монголоїдна. Туто і без тебе, української вати вистачає.
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ты не понял. Доложит об непривязанном самостоятельно блуждающем кацапе это обязанность любого гражданина Украины.
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Вот, Алла, берите пример с Вовельсбурга. Какой истинный патриот.
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Мабуть мимо проходил патриот. Доносы это любимое занятие украинских патриотов.
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судишь по себе и твоим свиннорылым соплеменникам?
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так він і є свинособака. Також любить якусь болонку чи овчарку виіпать, як і всілякий істинний кацап.
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Не бзди, тролику, йому вже поставили клизму з "боярою".
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На дороге показатель *алколэмия*, а не *похож - не похож*, как в цапедрасии.
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Блин, "киевские патрульные остановили нетрезвых российских дипломатов"...
До чего же режет слух...
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и что характерно:кацап знает, что большой грех, но все равно грешит и врет, что этого не делал...
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"Мы вообще не пьём" и "российские дипломаты" да еще и в вербное воскресенье. Бггг ))
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а хіба російські дипломати бувають тверезими?
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да ладно . москали в воскресенье и трезвые ? вот не бывает так . не верю
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Ну да пару стаканов в пост это для них не питьё. Для них питьё когда лаврова под руки с самолёта выводят. Или когда лыка уже не вяжут. А так - это не питьё конечно. Ха. Ха.Ха.
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Ну, а что? Только что ли Радецкому можно дураком прикидываться перед патрульными? Тот отскочил, ждите больше.
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да-да, началось весеннее обострение у шизоидов
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День рождения кардинала Португалии Кунья-и-Менезеш Карлуш Да не отметить было нельзя!
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Визовый режим с Парашей и повыгонять всех парашников
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"Какой же русский не любит пьяной езды?Да еще "на Украине"!Да еще во время строгого поста!".А якщо серйозно - присудити максимальний штраф, а потім вислати з України!
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Нифига ему нельзя присудить потому как его вообще нельзя судить. Можно только выслать.
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У руцких пьяных свиней это нормальное состояние, как и для всего мордора
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Гнать кацапсинских мразей с территории Украины, ибо нехер шастать! Это же готовые шпионы и вредители, защищенные дипломатическим иммунитетом, у которых в крови лживость, подлость и тупость. Быдлота...
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В Турции "полицейские" валят даже трезвых российских дипломатов.
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Турки валят ватников неожиданно, как то осторожно и спонтанно ,а потом извиняются
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Вербною неділею прикриваються це як стріляти з за спин жінок,брехливі ліцеміри,сволота відчуває себе королями. Розстріляти нах.
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Так по случаю Вербного воскресенья и были пьяные !! Оне же высакадуховныя и шибко скрепныя )))
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Положа руку на сердце кто признается что пил за рулем ??? это не удобно руль мешает ...
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Який кумедний кацапик.
Всю правду про вундерваффе розповів.
)))
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Это про таких,как этот аффтар, сказал недавно Невзоров,что они живут в мире говорящих фиолетовых грибов...
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Ахахааа)) Эти кацапы потеряли чувство реальности. Врите, кацапы, да не завирайтесь, т.к. от южного полюса до северного каждая живая душа знает, что кацап - это вечнобухая свинья.
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Наши прохожие уже такие бдительные, как в Германии - стоит им увидеть выпившего, садящегося за руль, мгновенно "закладывают" в полицию, точно так же и с незаконной торговлей - как увидят бабку с картошкой рядом с метро, так сразу вызывают патруль, аналогично, когда получают "левую" зарплату в конверте - сразу работодателя "сдают" налоговикам.
На видео ясно видно, что никто из россиян не шатается и в словах не запинается, как звонивший в полицию понял, что российский водила выпил? Почему этот герой вообще позвонил в полицию в этот раз, если за все время незалежной Украины никогда никто не звонил из за таких "пустяков"? Конечно же, все смахивает на провокацию, какой нибудь веселый активист сам российского водилу пивом угостил, а потом с удовольствием "сдал".
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По литре боярышника на рыло-это никакой не грех. Это просто разминка с утра после вчерашнего...
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"Это - проФФокация. Сегодня Вербное воскресенье, и мы вообще не пьем"...из мелкой посуды. Алах ф амбар!
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Я думал его под руки вынесут... Так не интересно, зря посмотрел.
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Молодцы, так и нужно !
Это реально прогресс, наша полиция перестаёт бояться чинуш и дипломатов разных рангов, а агрессорских и тем более. Даже если наши полицейские больше с ними ничего сделать не могут, (дипломаты как никак) но макнуть этих 3,14доров в говно обязательно нужно.
Прежние гаишники даже и не рыпались бы. А сколько было случаев, когда в жопу пьяные кремлевские ублюдки числящиеся за ЧФР в тогда еще не оккупированом Севастополе и все это было наглазах наших тогдашних мусорил и все скходило безнаказанно. А ведь место такому зверью исключительно в клетках, на коленях с цаками в носу. И на своей родине они в этом состоянии привычно находятся.
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" и пить в Вербное воскресенье - большой грех. Источник: http://censor.net.ua/v435658" - свинорылые и грех, понятия которые никогда не были близки!!
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"Это - провокация. ....

Провокация это наличия кацапо - дипломатов на территории Украины
Когда уберут пятую кремлевскую колону от власти Украина перервет все отношения с россией
как самым кровавым ее врагом
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Взагалі то кацапи тверезі. Бачили б ви п"яного кацап,а тут мужик випив якогось півлітра і вже до нього причепились."Що москалю норма, то німцю смерть".
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияКиевские патрульные остановили нетрезвых российских дипломатов: "Это - провокация. Сегодня Вербное воскресенье, и мы вообще не пьем". ВИДЕО
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