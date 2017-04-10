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"Это - провокация. Сегодня Вербное воскресенье, и мы вообще не пьем", - киевские патрульные остановили нетрезвых российских дипломатов. ВИДЕО
Полицейские остановили автомобиль с российскими дипломатическими номерами, за рулем которого был нетрезвый водитель.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, в полицию позвонили прохожие, которые видели, как тот садился за руль. После остановки водитель сразу вызвал сотрудника российского консульства. Вместе они уверяли, что водитель не мог употреблять алкоголь, ведь сейчас пост, и пить в Вербное воскресенье - большой грех.
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Он 100 процентов отражает для всего мира сущность путина.
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Простить и
Пристрелить
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Вы охренели вообще?!?!?! КиНР захотели?!
Обнести все их дип/разведгадюжники колючкой по периметру, а вьезды заставить бетонными блоками или тетраподами, как у нас под Мариком! Дипломатов-террористов никуда за поребрик не выпускать вообще, а всех входящих в зону - переписывать и брать биометрические данные. В Штатах, для всяких диптеррористов так и делают.
Это в том случае, если вы не можете просто выслать нах этих тварей и не принимать никаких других рашистских утырков.
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"Нет, у него не лживый взгляд,
Его глаза не лгут...
Они правдиво говорят,
Что их владелец - плут!" /Р. Бернс/
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Читай новости о кузнице своих "патриотов".
февраль 2017 год.
В России человека впервые осудили за недонесение о преступлении знакомого.
Как сообщает РИА Новости, Улукбека Гафурова признали виновным по статье «Несообщение о преступлении». По версии следствия, он достоверно знал, что его знакомый прошел обучение в лагере боевиков, но не сообщил об этом в правоохранительные органы.
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И форум станет чище...
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До чего же режет слух...
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Результаты опроса жителей РФ поразили даже опытного социолога
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НАЧАЛОСЬ!!
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Всю правду про вундерваффе розповів.
)))
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На видео ясно видно, что никто из россиян не шатается и в словах не запинается, как звонивший в полицию понял, что российский водила выпил? Почему этот герой вообще позвонил в полицию в этот раз, если за все время незалежной Украины никогда никто не звонил из за таких "пустяков"? Конечно же, все смахивает на провокацию, какой нибудь веселый активист сам российского водилу пивом угостил, а потом с удовольствием "сдал".
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ХОРОШИЙ КАЦАП - ДОХЛИЙ КАЦАП
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Это реально прогресс, наша полиция перестаёт бояться чинуш и дипломатов разных рангов, а агрессорских и тем более. Даже если наши полицейские больше с ними ничего сделать не могут, (дипломаты как никак) но макнуть этих 3,14доров в говно обязательно нужно.
Прежние гаишники даже и не рыпались бы. А сколько было случаев, когда в жопу пьяные кремлевские ублюдки числящиеся за ЧФР в тогда еще не оккупированом Севастополе и все это было наглазах наших тогдашних мусорил и все скходило безнаказанно. А ведь место такому зверью исключительно в клетках, на коленях с цаками в носу. И на своей родине они в этом состоянии привычно находятся.
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Провокация это наличия кацапо - дипломатов на территории Украины
Когда уберут пятую кремлевскую колону от власти Украина перервет все отношения с россией
как самым кровавым ее врагом
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