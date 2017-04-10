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Все про:армия (7626) оружие (3818) ремонт (709) танк (680) Харьков (4150) Укроборонпром (423)

 Харьковские танкостроители тестируют отремонтированный танк Т-64 перед отправкой в войска. ВИДЕО

Специалисты ГК "Укроборонпром" опубликовали запись тестирования отремонтированного танка Т-64 перед отправкой в войска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это один из 60 танков, отремонтированных на Харьковском бронетанковом заводе.

Для тестирования результатов ремонта систем бронемашину отправили на специальный танкодром, где специалисты ГП "Харьковский бронетанковый завод", который входит в состав ГК "Укроборонпром", и представители Министерства обороны Украины проверяли работу машины в различных режимах эксплуатации.

Учитывая необходимость тестирования только ходовых свойств танка после ремонта, машина еще не была оснащена современной навесной динамической защитой. Эта защита будет установлена перед завершающим этапом испытаний.
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Черный клоун выполз ))))))))))
А) Тайланд заказывал "Оплоты", а не "Булаты".
Б) В кадре именно "Булат" - т.е. обычную 64-ку довели до уровня "Булата".
В) Нука вспоминай истерики твоих подкацапников из-под Широкино про "натовскую "Черную Пантеру". Это и были Булаты в обвесе для "Нигерии" - на них по началу даже тропический камуфляж был. Понятно, кто что куда экспортирует и куда оно попадает?
Какие ж вы тупо упоротые, ватные троли!!!! )))))))))
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Не треба брехати, це не Булат а звичайний Т-64Б(В) навіть не доведений до рівня Т-64БВ, тобто навіть не герметизований і не придатний для застосування в умовах радіаційного та хімічного забруднення території! Булат має бути обладнаний засобами керування ракетами Комбат, а тут немає нічого, тільки нова фарба. Про те що це Т-64Б(В) говорит інфрачервоний фонарь на башті, на Булатах його немає! Влада за три роки не зробила жодного нового Булата!!!!!! Не змогла! Бо у владі ідіоти та зрадники! Поки влада не може осилити виробництво простих та дешевих Булатів, нам вже потрібні більш складних модифікації Т-64Б з вставновленням тепловізорів для навідника та командиру, та з встановленням приладів нічного бачення для водія, щоб можна було вести нічний бій!
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На заводі стоять танки, але жодного Булату не побачив.
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Булати не могли робити на ХБТРЗ бо не дозволяє обладнання та кваліфікація персоналу, а завод ім.Малишева в Харкові був зайнятись виробництвом танків БМ Оплот для Тайланду! В результатів тайський контракт на 49 танків та БРЕМ просрали, і великий контракт на 200 танків пішов китайцям, а ще до того ж Тайланд відмовився від наших БТР-3Е, бо якщо танки будуть постачати китайці то й БТР будуть купляти в китайців, а ще китайці побудують в Тайланді танкоремонтний завод для ремонту і модернізації власних танків та БТР! Це називається просрали ВСЕ! Не направили свої танки БМ Оплот в АТО!!! Через те що робили БМ Оплот для тайців, не робили Т-64БМ Булат, бо не мали де і ким робити, тобто лишили армію і без Оплотів і без Булатів. Той контракт заради якого все це відбувалось - просрали! Тепер треба терміново викупити всі танки БМ Оплот та БТР-3Е в Тайланді і повернути їх в Україну в АТО!
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ти шо шпійон, що не все побачив?
а може вони в іншому цеху?
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нада понимать, шо это будет не один танк, а хотя бы 1000 (одна тысяча)!
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ну да..и тестировать надо ВСЕ, а то Пэця уже передавал БТР,которые потом захлохли
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и тесты проводить военными, которые будут на них кацапов мочить!
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Танки без тепловізорів та приладів нічного бачення вже не потрібні на фронті!
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это один из 60 танков, отремонтированных на Харьковском бронетанковом заводе
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Всього лише відремонтовані старі Т-64Б, а мали бути модернізовані танки до рівня Т-64БМ БМ Булат, як мінімум, або до більш сучасного рівня.
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Как сообщает Цензор.НЕТ, это один из 60 танков, отремонтированных на Харьковском бронетанковом заводе.Источник: http://censor.net.ua/v435649

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Мы одни и те же новости читаем?
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Проблема в том, что мы новости читаем и обсуждаем, а тролли троллят, не читая.
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Це танки не зі складів ремонтувались, а з фронту! Кількість ремонтів бронетехніки в АТО катастрофічна, кожна машина за рік ремонтується по кілька разів!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Искренне верю... Наши БМ тоже черз пол года службы оч хотелось отправить на капремонт... Собственно ремонтники постоянно работали в зоне АТО, фактически не выезжая из нее, а просто кочуя от одной батареи к другой. И это при том, что ремонты движков, кузовов, а иногда и редукторов мехводы старались делать сами.
Обнадеживает другое: на видео явно "Булат". Т.е. похоже их там не только ремонтируют, но и сразу модернизируют до этого уровня.
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за 2016 год завод отремонтировал аж 60 танков т64. ну ето в корне меняет дело. 2 отремонтированных старых танка в месяц. Да мы победим обязательно.
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A na odnovo starova 3 molodyh nada...........)))))).....................dumaju,ukraincy znajut etu istinu.........)........
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Т-64 ремонтуються не тільки на Харківському заводі
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Хорош ныть. Танки отремонтированы капитально и готовы ехать до Москвы и за Урал.
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За урал не обязательно, металлолом и поближе принимают
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Молодцы заводчане! Показали тест то одного танка, а ольгинские сделали вид, что не заметили сколько танков стоит в цехах и ждет отправки на защиту Украины!
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С танками вроде все понятно. Есть крутой но дорогой, поэтому ремонтируем старые. Больше волнует вопрос с созданием отечественной БМП?
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А) На этом же заводе есть вариант переработки старых Т-64 в тяжелую БМП, по мотивам израильского опыта. Таким бэхам, кстати до лампочки обстрелы из РСЗО.
Б) БТР-4 "Буцефал", по бронированию и огневой мощи превосходит БМП 2-3 и т.д. и фактически уже сейчас является новой украинской БМП.
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Да, но все таки это БТР. Про тяжелую БМП слышал, но походу никто этим не занимается?
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БМПТ-64 проект готов, есть даже ходовые образцы... Просто если страна в войну тратит на оборону чуть более 3% ВВП, то на такие проекты денег нет по-определению.
Классическая БМП отличается от БТР-4 только гусеничным ходом, а вот по всем остальным параметрам "Четверка" совковой/постсовковой алюминиевой бэхе еще и форы даст. Полюбопытствуйте деталями проекта - там оч интересно, начиная с бронирования, заканчивая компановкой "Страйкер" и противоподрывными элементами.
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если верить википедии то два ходовых образца. Это уже готовый проект, что хорошо. Слышал что планировалось модифицировать Т-72 под тяжелую БПМ - БМТ-72 (или БМПТ-72)?
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Нет, о таком проекте у нас - не слышал. Но как вариант почему бы и нет, ведь концептуально - то же самое, номенклатуру обслуживания серьезно не увеличит - ведь Т-72 у нас и так воюют. Вполне возможно... Даже логично сконцентрировать БМПТ-72 в частях где сконцентрированы Т-72. Солдатам, снабженцам и ремонтникам будет в разы проще, а бюджету - дешевле.
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чтоб Вы знали, уважаемый, с 1993 года американцы не выпустили ни одного нового "Абрамса".
Все "новые"-это отремонтированные и усовершенствованные "старые".
Т-64, конечно, не Абрамс, но в таком подходе есть смысл.
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есть, согласен и Булат тому подтверждение. Но вопрос иной. БМП 1/2 наши все старые. 3-х, у нас де факто нет. Кроме того, их прилично "потрепали" и одному Богу известно, сколько их осталось.
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БТР-4 "Буцефал" по компановке, бронированию и огневому могуществу превосходит БМП-3.
Есть еще вариант БМПТ-64 той даже РСЗО будут не страшны, да и траки рашистов не смогут вогнать в неудобное положение. Но это. надеюсь пока, только проект, а вот "четверки" давно воюют на передовой.
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Заменить тем что имеем, БТР-ми. Как вариант. Жаль что проект БМПТ-64 заглох...
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Будет финансирование - будут и БМПТ-64. Это вообще не проблема, а учитывая создание массы новых мехбригад - это еще и один из самых недорогих вариантов насыщения этих частей боевой техникой, без существенного расширения номенклатуры запчастей и прочей военно-экономической и логистической составляющих. Для не самой богатой в мире страны - просто идеальный вариант.
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А чем так уж сильно хорош Абрамс - если "подкинуть" электроники в Булат, то хз что будет покруче. Ведь по вооружению практически паритет - 120 против наших 125, пассивная броневая и встроеная динамическая защиты уже на уровне (ну разве чуть допилить "Нож"), а неприхотливый движок и так хорош
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Ну... Есть там тонкости... Но концептуально - вы правы.
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Не будьте идиотами и истеричками. Танки ремонтируются и идут куда надо. На передке им сейчас делать нечего. Да и только дебил будет держать все резервы вблизи линии разграничения - жизнь она чему то да учит. А то, я смотрю, здесь одни военные коменты дают
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ну так на цензоре процентов 90 из коментирующих это все военные генералисимусы,министры,президенты,економисты... дурдом одним словом,синдром Наполеона
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тут я бачу багато обсцешників, шо ви триндіти, приїджайте до мене у Харків, побачите, скільки зроблено сепарокосилок, може і для вас знайдеться.... завод у двох км. від мене, так шо агенти обсе не триндіть... хочаб дійсно, хотілось би більше ціх красавчиків бачити не передовой...!!! смерть ворогам України!!!!
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Вы им объясните, что танк капитально отремонтировать все равно что новый построить.
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зачем таким людям что то обяснять? это как бороться с ветряными мельницами,лучше успокоиться и потратить нервы и енергию в другое русло
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Андрію, тупі цьго не зрозуміють, бо це кацапи, в них міски не так працюють... на своїх слапатоедов да працюють, но на на нашу Україну!!! Слава Україні!!!
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не подлизывайся. для тебя все равно пиз.ец неизбежен!
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Чуть ли не впервые, прочитал массу нормальных коментов.Неужели тролли с д......и спят.
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Шпиенов и агентов кремля уже заблокировали. Мускорта в 100500-й раз отправился в бан за поклеп дорогого президента Порошенко.
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Отремонтировали почти железо на складе, да вы что, это шикарно. Систему введения огня надеюсь поменяли, но по ходу да, если по башне судить. Норма, то что нужно
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А как же декоммунизация? Этож проклятый совок! Где супертанк азовец с домофонным суперглазком?
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Даже боюсь предположить что будет с ними, когда проедят, пропьют и разворуют все совковое.
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а что ты всё выпытываешь? ты шо шпийон?
займись декоммунизацией в голове
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныХарьковские танкостроители тестируют отремонтированный танк Т-64 перед отправкой в войска. ВИДЕО
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