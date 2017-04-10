 Харьковские танкостроители тестируют отремонтированный танк Т-64 перед отправкой в войска. ВИДЕО

Для тестирования результатов ремонта систем бронемашину отправили на специальный танкодром, где специалисты ГП "Харьковский бронетанковый завод", который входит в состав ГК "Укроборонпром", и представители Министерства обороны Украины проверяли работу машины в различных режимах эксплуатации.
Учитывая необходимость тестирования только ходовых свойств танка после ремонта, машина еще не была оснащена современной навесной динамической защитой. Эта защита будет установлена перед завершающим этапом испытаний.
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А) Тайланд заказывал "Оплоты", а не "Булаты".
Б) В кадре именно "Булат" - т.е. обычную 64-ку довели до уровня "Булата".
В) Нука вспоминай истерики твоих подкацапников из-под Широкино про "натовскую "Черную Пантеру". Это и были Булаты в обвесе для "Нигерии" - на них по началу даже тропический камуфляж был. Понятно, кто что куда экспортирует и куда оно попадает?
Какие ж вы тупо упоротые, ватные троли!!!! )))))))))
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а може вони в іншому цеху?
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Мы одни и те же новости читаем?
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Обнадеживает другое: на видео явно "Булат". Т.е. похоже их там не только ремонтируют, но и сразу модернизируют до этого уровня.
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Б) БТР-4 "Буцефал", по бронированию и огневой мощи превосходит БМП 2-3 и т.д. и фактически уже сейчас является новой украинской БМП.
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Классическая БМП отличается от БТР-4 только гусеничным ходом, а вот по всем остальным параметрам "Четверка" совковой/постсовковой алюминиевой бэхе еще и форы даст. Полюбопытствуйте деталями проекта - там оч интересно, начиная с бронирования, заканчивая компановкой "Страйкер" и противоподрывными элементами.
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Все "новые"-это отремонтированные и усовершенствованные "старые".
Т-64, конечно, не Абрамс, но в таком подходе есть смысл.
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Есть еще вариант БМПТ-64 той даже РСЗО будут не страшны, да и траки рашистов не смогут вогнать в неудобное положение. Но это. надеюсь пока, только проект, а вот "четверки" давно воюют на передовой.
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НАЧАЛОСЬ!!
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займись декоммунизацией в голове
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