 Харьковские танкостроители тестируют отремонтированный танк Т-64 перед отправкой в войска. ВИДЕО





Для тестирования результатов ремонта систем бронемашину отправили на специальный танкодром, где специалисты ГП "Харьковский бронетанковый завод", который входит в состав ГК "Укроборонпром", и представители Министерства обороны Украины проверяли работу машины в различных режимах эксплуатации.



Как сообщает Цензор.НЕТ , это один из 60 танков, отремонтированных на Харьковском бронетанковом заводе.Для тестирования результатов ремонта систем бронемашину отправили на специальный танкодром, где специалисты ГП "Харьковский бронетанковый завод", который входит в состав ГК "Укроборонпром", и представители Министерства обороны Украины проверяли работу машины в различных режимах эксплуатации.

Учитывая необходимость тестирования только ходовых свойств танка после ремонта, машина еще не была оснащена современной навесной динамической защитой.

Эта защита будет установлена перед завершающим этапом испытаний.



