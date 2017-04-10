EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Политика Украины, За рубежом
  19055  93
Материалы по теме:
Все про:Россия (69836) США (12320) поддержка (358) Тиллерсон (45)

 Сенатор-республиканец Инхоф: Россия пришла в Украину и начала убивать людей, зная, что ей ничего не будет. Теперь правила игры изменились. ВИДЕО

Время безнаказанности России за ее преступления в Украине прошло. Теперь ситуация в администрации США изменилась и Америка заставит ее уважать.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Диалог.UA", об этом сенатор от Республиканской партии США Джим Инхоф заявил в интервью одному из американских телеканалов.

Загрузка видео...

Инхоф отметил, что России очень нравился период, когда президентом США был Барак Обама, при котором Москва могла творить все, что ей было угодно. Он призвал обратить внимание на ситуацию в Украине. Сенатор подчеркнул, что Россия совершила военное вторжение в страну и начала открыто убивать людей, понимая, что Вашингтон не предоставит украинцам средства обороны. Однако, по его словам, теперь в Белом доме совсем другая ситуация.

"Теперь, конечно, правила игры изменились. Они начнут нас уважать", - подчеркнул Инхоф.



Читайте на "Цензор.НЕТ": "Удар США по Сирии укрепляет позиции Украины в нашей войне с Россией", - Кулеба
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И они там так спокойненько обсуждают, что раша убивает украинцев, зная, что США не предоставят оружие для защиты. Обалдеть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Более того, согласно слов Сенатора Инхофа, основное что его волнует - это "они начнут нас уважать"!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и что тебя так возмутило???то что )(уйлом жопу вытерли???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а ми в Україні спокійненько не обговорювали, коли кацапи вбивали модаван у придністров'ї, чеченців у Чесні і грузинів в абхазії та осетії?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По суті ми робили все те саме, що зараз робить США. Навіть блокаду придністров'ю робили. Але потім швидко відмовлялися від цього бо не було реакції збоку інших країн, приїжджав бухарик з РФ і домовлявся з Кучмою. Параша це велика за розміром країна. В 3.5 рази більше по людському потенціалу, і набагато більша по ресурсному. Думаю дивно було б спостерігати, що ніхто санкції за придністров'я не ввів, а Украаїна така з совковими кадрами в особі КПУ та Кучми ввела. Я би сказав, що та реакція яка була в 90-х була єдиною можливою. Особливо для України. Кажуть, що була можливість вибрати Чорновола замість Кучми, але як ми знаємо де факто такої можливості не було. Блокада придністров'я зараз, це вже дефакто можливість яку можна реалізувати, на відміну від 90-х.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А на Абхазію та Осетію була реакція, До речі зараз ті ж білоруси так само нам допомагають, як Україна Юща допомогала Грузії. Просто судячи з паралелей, наступна після України це Білорусь. Враховуючи ватоголовість білорусів, хто зна як там піде сценарій РФ по її розчленуванню, або захопленню. Те, що РФ вже зараз працює над цим сценарієм це очевидно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вважаю що там буде війна , далеко не всі білоруси ватні .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украина поставляла в Грузию средства ПВО, и мощные радары СРР "Кольчуга", с помощью которых и были сбиты 2 единственных СУшки, у Грузии на тот момент вообще средств бороться против ВВС не было никаких, Украина по сути полностью обезопасила воздушное пространство, вони от РФ был тогда знатно, а вот ЕС вообще никакой помощи не оказал, даже реакции не было.
 показать весь комментарий
Ответить
 
каждый сам за себя,ты этого не знал что ли? если ты взрослый человек то должен знать осознавать что в жизни никто ничем ни перед кем не обьязан, и почему это американцы должны защищать нас украинцев когда наши же граждане во время мобилизации прячуться,сбегают на заработки в ту же Россию,откупаються,не хотят за свою страну воевать? какой то Джонни из Техаса должен это делать а дятел из Украины не будет,он будет сидеть на диване и обсирать американцев за то что они ничего не делают для его страны
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Защищая нас они защищают себя и свое будущее. А если будут смотреть со стороны как рашка все поедает и ничего не будут делать, так рашка и их в конце концов съест. Вот это они хорошо понимают. Что мир без правил это война. Так что надо заставлять выполнять правила.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
они не глупые и не дураки и свои интересы поверь отстаивать и защищать умеют,но кидаться сразу с шашкой наголо на врага это удел глупцов,есть много ньюансов,сейчас не период средневековья, очень много решает политика,економика и так далее... и возможно как раз таки из корисных для себя причин они и не давали оружые нам,ты очень недооцениваешь американцев,они не глупы,хитры, и для себя и своей страны они много сделали и делают
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Потому что мы отказались от третьего в мире ядерного потенциала, и Штатам (в том числе и налогоплательщику Джонни из Техаса) это ничего не стоило. За это Штаты (в том числе Джонни из Техаса) обязались защищать наш суверенитет. А обязательства надо исполнять. Независимо от того, чем заняты дятлы в Украине.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Даже забавляясь, не стОит выдавать желаемое за действительное. В особенности, если речь идёт о путинско-фашистских захватчиках и сочувствующих им.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Допрыгалось кремлевское х..ло, а теперь выход один у моли кремлевской - красиво уйти в мавзолей
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да нет,теперь красиво уйти невозможно,единственный вариант-через эшафот.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так а в мавзолей сначала тело и подготавливают для ухода. Можно пулей, а можно как Вы предлагаете через эшафот.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Теперь, когда "Портер" или "Росс" зайдут в Одессу, их будут встречать с цветами...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не только, барышню нужно будет в кабак сводить

Сенатор-республиканец Инхоф: Россия пришла в Украину и начала убивать людей, зная, что ей ничего не будет. Теперь правила игры изменились - Цензор.НЕТ 3742
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацапня!
Не паниковать!...Есть рецепт защиты:
Сенатор-республиканец Инхоф: Россия пришла в Украину и начала убивать людей, зная, что ей ничего не будет. Теперь правила игры изменились - Цензор.НЕТ 5461
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Время безнаказанности России за ее преступления в Украине прошло!!!

Таки слова, да Богу в уши!

Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть.
Михаил Михайлович Жванецкий.
Параноик - это тот, кто немного разбирается в том, что присходит вокруг, а псих - это тот, кто окончательно во всём разобрался.
Уильям Берроуз.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Россия ПОМИМО УКРАИНЫ , безнаказанно убивала чеченцев, грузин и т д.
КТО ЕЙ МАНДАТ НА УБИЙСТВО ВЫДАЛ? Пусть ООН ответит за свою бездеятельность. Пусть ГИ Мун ответит . И другие политики.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мечты, мечты...
Там такая же коллективная безответственность, как и у наших депутатов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И до этого было много прецедентов полной импотенции этой организации..Достаточно вспомнить резню в Руанде..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
))) Анонс томагаФкоПада коли буде щоб попкорном запастися і місця зайняти . Транляцію з сателіта онлайн плиз.

Fuad Askerov Dadashov
29 січня 2016 р. ·

Российская мощь ... Американцы в шоке .... от Российской брехни﻿.
Фейк российского ТВ -- Американский SR-72 , превратился в российский Ю--71.
A Завод Боинга?...
Таких фэйков полно, россиян держут за полных дебилов.
У США SR-72 гиперзвуковой самолет - Ответить россии не чем - технологий нет!
Сатана - старье, подлежащее замене. Гиперзвуковые самолеты Ю--71 - сказка!
Как обычно - величие и достижения только на экранах ТВ.
Су 24 Турция сбилa, комплексы С300 уничтожает Израиль (просто вблизи Дамаска и Латакии под россиянами в Сирии) и где эта ихняя хваленая обновленная c 300-400 не может прикрыть оказывается оно нечего..
Такой же миф как и мощь Российской армии.
В России санкции против Турции ввели и завод остановился по производству стиральных машин... Какие глайдеры если стиралку собрать не умеют..
Но, надо же хоть как-то поднимать градус патриотизма, когда в холодильнике пустеет.
Проекты настолько секретные, что даже сами разработчики не подозревают об этиx проектах. ﻿Ничего скоро они высадятся на солнце, но ночью вы понимаете, когда солнце гореть не будет, чтоб не поджарится )
А нам только и остается, что посмеяться)
fuad.askerovdadashev
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Взагалі не смішно. Станом на 2015 рік РФ десята. 5-е місце займає Англія з населенням в 3 рази менше і ВВП в 1.5 рази більше. Враховуючи що економіка РФ це труба, можна сказати, що в РФ 100 млн зайвого населення, яке може стати вояками і загинути у війні. При цьому ВВП РФ не зміниться, а ВВП на душу зрівняється з Англією.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Заради цікавості знайшов Україну. Ми на 59 місці станом на 2015 рік. З ВВП в 15 разів менше ніж в параші, і населенням в 3.5 рази менше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Демократия, особенно демократия в США, она такая. Заслужить статус "друга и союзника Римского Народа" было непросто. Мы этого добились явочным порядком. Это само по себе экстраординарное явление.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правила меняются.
рассеюшку будут наказывать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Её наказывали и раньше, и начали наказывать сразу после захвата Крыма.
Просто теперь операция вступила в следующую фазу.
Всё делается по-уму.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ага, "карали", недолугими "санкціями", які не варті були б виїдеого яйця, якби не падіння цін на гафту.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нацюк - це перманентний ідіот. Тому що мріяти про національне панування - це хвороба.Саме тому таким не зрозуміла елементарна річ - що ціни на нафту самі не впали.
Їх опустили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Жириновский поднимает бокал с шампанским за Трампа.

Сенатор-республиканец Инхоф: Россия пришла в Украину и начала убивать людей, зная, что ей ничего не будет. Теперь правила игры изменились - Цензор.НЕТ 2970

Он еще не знает, что Трамп потребует вскоре возвратить Крым Украине.)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он просто заплывет в Севастопольскую и Феодосийскую бухты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Аркадий Бабченко
18 ч ·

Никакого унижения Путина, конечно же, не существует. Унижение Путина есть только в нашем фейсбуке, где обитает дай бог если один процент населения, который помнит канву событий дальше, чем на три дня. Во всей остальной стране, где краткосрочная память ограничивается программой телепередач на сегодня, каждая выходка Трампа рейтинг Путина только повышает. Смотри-ка, а Кургинян то оказался прав - проклятые пинд@сы и правда хотят на нас напасть! Думаю, в Останкино сейчас только руки потирают. Бомбардировка Белграда давно уже перестала оказывать необходимый эффект, а тут тебе такой ассортимент - и "Томагавки" по Сирии, и авианесущая группа в Тихом океане. Ух! Только выбирай. А если в Корее там сейчас у кого-нить что-нить взыграет и кто-нить по кому-нить вмажет - рейтинг Путина взлетит до ста процентов. И тут начнется патриотическая истерика, формирование добровольческих батальонов и антиамериканские погромы. Ну, как всегда здесь бывает в семнадцатом году. А потом все закончится известно чем. Ну, как всегда здесь и бывает в семнадцатом году...
Доброе утро.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вчера на Эхо Гонопольского слушателям был задан вопрос, - хотят ли они стать гражданами Украины в связи с безвизом, который дала нам Европа. Так вот, 54% ответили положительно.
А 83% сказали, что Путин должен перестать поддерживать Асада. Без пиндоских тамагавков никто бы в России никогда не узнал бы о химической атаке Асада, лучшегго друга Путина, на мирное население.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну шо вы как дети... разве не очевидно, что это проплаченные хунтой слушатели звонили и хотели в Украину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
маккейн такое три года говорил - на выходе ноль. У многих уже иммунитет на болтовню. Поэтому надо ждать реальных дел.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гений. Именно этого Украина ждала три долгих года.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
москали не способны на уважение . они могут либо ненавидеть либо бояться
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
чтото в воздухе начинает попахивать горелой ватой. Это что подготовка к передаче оружия?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Трамп ващето обещал, что Америка перестанет быть мировым полицейским и займется внутренними проблемами... И свое обещание он не сдержал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Спочатку винищити кацапів, а потім займатися освітою, культурою, дозвіллям. Нумо, Трампушко, потренуйся на асадітах і кімірсенах, а потім за*баш по мацквастану.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хан Орди встигав всім і всюди накласти на голови великі купи, будем надіятись тепер все зміниться . Але тут маленький нюанс - голова то в нього одна. І якщо всі будуть ..... .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как только Параше придет конец , нашим корупционерам ,которые кормяться с Параши типа вилкулов , бойко ,гепам тоже придет звезда и Лугондону можно посоветовать сдаться по хорошему пока есть возможность Плотва иди здавайся в СБУ, пока мы добрые к животным, по новым законам животных мучать запретили
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Давно пора уже поставить парашу на место, а вернее указать пуйлу, что его место возле той самой параши.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Йому вже давно показали, Але все ніяк не доходить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
проснулись и прозрели ... как говорится - лучше поздно, чем никогда ...
Теперь ждём решительных действий без озабоченностей ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
От слова до дела может раскинуться пропасть
 показать весь комментарий
Ответить
 
Принимаються ставки : )(уйло повесят в Гааге или свои замочат в сортире как говориться не копай сортир другому сам попадешь
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пока что слова. Ждем действий, как в Сирии, к примеру.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Через три года глубокой озабоченности... ну хорошо хоть так. Лучше поздно чем никогда...
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну теперь будет просто глубинная озабоченность ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
MH-17. Можем повторить
Сенатор-республиканец Инхоф: Россия пришла в Украину и начала убивать людей, зная, что ей ничего не будет. Теперь правила игры изменились - Цензор.НЕТ 8981
Надпись на стекле едущей впереди машины приведена в заголовке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
К моему великому сожалению, в Украине нет, и не скоро появятся Политики "американского" типа.
А так бы хотелось, пожить веря что живёш в Правовом Государстве.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
очень скоро появятся. а шыкаладный глаз скоро отправится на гилляку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
К моему великому сожалению украинцы всё время ждут мессию который спасет страну от всех плохих и мечтают жить в правовом государстве, но мало кто хочет начать с себя не нарушая нигде закона, а еще они ведутся на вражеский агитпроп вспоминая собственные власти где ни попадая включая тему о нересте лосося.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А почему он не сказал что она угрожала США ядерным оружием если они будут вмешиваться ( будапештская меморандум).Обама нарушил конституцию США или оборонную доктрину. Что должен делать президент если США угрожают ядерным оружием ?
Я не знаю. Спрашиваю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если внешняя политика Штатов развернется в сторону более жесткого давления на Хуйлевник, интересно как отреагируют европидеры. Забздят и будут идти в Штатовском тренде или попробуют нахально гешефтить с Мордором.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Для чего рюзгэ корыто отправили на сближение - что б вовремя дать команду "воздух", видимо
это секретная заготовочка, конгениальная разработка и модернизация птрк - система визуаль-
ного наведения через дырочку в картонке "посмотрел, охуел и забыл" + система сопровождения
бабой ягой в ступе и ведьмами на мётлах типа "пролетая над гнездом" + подвижная система
перехвата через отверстия в фикальную цистерну типа "Мэ/Жо" + пеленгатор типа "чебуРашка"
из ушей кракадилов.... система "куМпол" во всей красе.... ага!!! не ждали сцуки....!!!
Ну а если серьёзно - пока рашке не наваляют по всем гибридам кровавые лапти будут затапты-
вать людей по всему миру, и если не ядерным то грузовиками и тротилами, и военные альянсытут бессильны.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСенатор-республиканец Инхоф: Россия пришла в Украину и начала убивать людей, зная, что ей ничего не будет. Теперь правила игры изменились. ВИДЕО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти