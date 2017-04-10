 Сенатор-республиканец Инхоф: Россия пришла в Украину и начала убивать людей, зная, что ей ничего не будет. Теперь правила игры изменились. ВИДЕО

Загрузка видео...
Инхоф отметил, что России очень нравился период, когда президентом США был Барак Обама, при котором Москва могла творить все, что ей было угодно. Он призвал обратить внимание на ситуацию в Украине. Сенатор подчеркнул, что Россия совершила военное вторжение в страну и начала открыто убивать людей, понимая, что Вашингтон не предоставит украинцам средства обороны. Однако, по его словам, теперь в Белом доме совсем другая ситуация.
"Теперь, конечно, правила игры изменились. Они начнут нас уважать", - подчеркнул Инхоф.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ОНИ не испраляются и не умнеют.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Не паниковать!...Есть рецепт защиты:
Ответить
А это на случай если Ф-117 будет мимо пролетать!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Таки слова, да Богу в уши!
Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть.
Михаил Михайлович Жванецкий.
Параноик - это тот, кто немного разбирается в том, что присходит вокруг, а псих - это тот, кто окончательно во всём разобрался.
Уильям Берроуз.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
КТО ЕЙ МАНДАТ НА УБИЙСТВО ВЫДАЛ? Пусть ООН ответит за свою бездеятельность. Пусть ГИ Мун ответит . И другие политики.
Ответить
Там такая же коллективная безответственность, как и у наших депутатов.
Ответить
Ответить
Fuad Askerov Dadashov
29 січня 2016 р. ·
Российская мощь ... Американцы в шоке .... от Российской брехни.
Фейк российского ТВ -- Американский SR-72 , превратился в российский Ю--71.
A Завод Боинга?...
Таких фэйков полно, россиян держут за полных дебилов.
У США SR-72 гиперзвуковой самолет - Ответить россии не чем - технологий нет!
Сатана - старье, подлежащее замене. Гиперзвуковые самолеты Ю--71 - сказка!
Как обычно - величие и достижения только на экранах ТВ.
Су 24 Турция сбилa, комплексы С300 уничтожает Израиль (просто вблизи Дамаска и Латакии под россиянами в Сирии) и где эта ихняя хваленая обновленная c 300-400 не может прикрыть оказывается оно нечего..
Такой же миф как и мощь Российской армии.
В России санкции против Турции ввели и завод остановился по производству стиральных машин... Какие глайдеры если стиралку собрать не умеют..
Но, надо же хоть как-то поднимать градус патриотизма, когда в холодильнике пустеет.
Проекты настолько секретные, что даже сами разработчики не подозревают об этиx проектах. Ничего скоро они высадятся на солнце, но ночью вы понимаете, когда солнце гореть не будет, чтоб не поджарится )
А нам только и остается, что посмеяться)
fuad.askerovdadashev
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
рассеюшку будут наказывать...
Ответить
Ответить
Просто теперь операция вступила в следующую фазу.
Всё делается по-уму.
Ответить
Ответить
Ответить
Їх опустили.
Ответить
Он еще не знает, что Трамп потребует вскоре возвратить Крым Украине.)))
Ответить
Ответить
Ответить
18 ч ·
Никакого унижения Путина, конечно же, не существует. Унижение Путина есть только в нашем фейсбуке, где обитает дай бог если один процент населения, который помнит канву событий дальше, чем на три дня. Во всей остальной стране, где краткосрочная память ограничивается программой телепередач на сегодня, каждая выходка Трампа рейтинг Путина только повышает. Смотри-ка, а Кургинян то оказался прав - проклятые пинд@сы и правда хотят на нас напасть! Думаю, в Останкино сейчас только руки потирают. Бомбардировка Белграда давно уже перестала оказывать необходимый эффект, а тут тебе такой ассортимент - и "Томагавки" по Сирии, и авианесущая группа в Тихом океане. Ух! Только выбирай. А если в Корее там сейчас у кого-нить что-нить взыграет и кто-нить по кому-нить вмажет - рейтинг Путина взлетит до ста процентов. И тут начнется патриотическая истерика, формирование добровольческих батальонов и антиамериканские погромы. Ну, как всегда здесь бывает в семнадцатом году. А потом все закончится известно чем. Ну, как всегда здесь и бывает в семнадцатом году...
Доброе утро.
Ответить
А 83% сказали, что Путин должен перестать поддерживать Асада. Без пиндоских тамагавков никто бы в России никогда не узнал бы о химической атаке Асада, лучшегго друга Путина, на мирное население.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Теперь ждём решительных действий без озабоченностей ...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
НАЧАЛОСЬ!!
Ответить
Ответить
Ответить
Надпись на стекле едущей впереди машины приведена в заголовке.
Ответить
А так бы хотелось, пожить веря что живёш в Правовом Государстве.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Я не знаю. Спрашиваю.
Ответить
Ответить
Ответить
это секретная заготовочка, конгениальная разработка и модернизация птрк - система визуаль-
ного наведения через дырочку в картонке "посмотрел, охуел и забыл" + система сопровождения
бабой ягой в ступе и ведьмами на мётлах типа "пролетая над гнездом" + подвижная система
перехвата через отверстия в фикальную цистерну типа "Мэ/Жо" + пеленгатор типа "чебуРашка"
из ушей кракадилов.... система "куМпол" во всей красе.... ага!!! не ждали сцуки....!!!
Ну а если серьёзно - пока рашке не наваляют по всем гибридам кровавые лапти будут затапты-
вать людей по всему миру, и если не ядерным то грузовиками и тротилами, и военные альянсытут бессильны.
Ответить