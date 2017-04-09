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 Общество
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Все про:Павлоград (64) собаки (139) соревнования (82) спасатели (112)

 Национальные соревнования собак-спасателей прошли в Павлограде. ВИДЕО

В Павлограде (Днепропетровская область) состоялись национальные соревнования собак-спасателей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", псы должны были выполнить ряд задач: найти человека по следу в естественной среде и в условиях техногенной катастрофы. В частности, они искали возможных пострадавших среди завалов зданий.

Свои способности продемонстрировали 20 собак-спасателей. Некоторые из них на днях должны отправиться в зону АТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВД запретило полицейским использовать служебных собак не по назначению и рекомендовало надевать на них бронежилеты в зоне АТО

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Пусть собака - президент продемонстрирует свои умения кроме клептократических.
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Люди, не смейте сравнивать мразей и подонков с Собаками. Их ум, преданность, верность достойна только любви и уважения. Собаки, я вас люблю.
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Мерзотників взагалі з тваринами не можна порівнювати.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоНациональные соревнования собак-спасателей прошли в Павлограде. ВИДЕО
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