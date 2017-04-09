 Национальные соревнования собак-спасателей прошли в Павлограде. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", псы должны были выполнить ряд задач: найти человека по следу в естественной среде и в условиях техногенной катастрофы. В частности, они искали возможных пострадавших среди завалов зданий.
Свои способности продемонстрировали 20 собак-спасателей. Некоторые из них на днях должны отправиться в зону АТО.
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