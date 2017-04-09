 VII Киевский международный полумарафон с высоты птичьего полета. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, "Українські Новини" опубликовали видео забега с высоты птичьего полета (съемка квадрокоптером).
Для участников марафона было предусмотрено несколько дистанций - 21, 10, 5 и 2 км. Для детей были предусмотрены мини-дистанции на 100, 500 и 1000 метров.
Напомним, в этом году Киевский полумарафон с рекордом выиграл легкоатлет из Эфиопии Ленчо Тесфайе Анбеса.
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Бегайте в парках, за городом. Но зачем останавливать город в пробках?????
Дебил!!!!
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