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Все про:Киев (16779) легкая атлетика (65) соревнования (82) марафон (45)

 VII Киевский международный полумарафон с высоты птичьего полета. ВИДЕО

В столице состоялся VII Киевский международный полумарафон 2017. В мероприятии приняли участие около 9 тысяч спортсменов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "Українські Новини" опубликовали видео забега с высоты птичьего полета (съемка квадрокоптером).

Для участников марафона было предусмотрено несколько дистанций - 21, 10, 5 и 2 км. Для детей были предусмотрены мини-дистанции на 100, 500 и 1000 метров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Житомира Сухомлин попал в больницу после участия в полумарафоне. ФОТО+ВИДЕО

Напомним, в этом году Киевский полумарафон с рекордом выиграл легкоатлет из Эфиопии Ленчо Тесфайе Анбеса.


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Если бы и детей из Эфиопии привезли, они бы тоже никому шансов на победу ни оставили.
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оператора на курсы повышения квалификации!!!
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А вот и красная линия которую перешли все желающие включая эфиопса
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И сколько пробежало именно полумарофон (21 км.?). Подозреваю, что 95% бегунов преодолели не более 5 км.
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Та яка різниця! Я зрозумів, що бігли усі хто хотів, і молодці!
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Молодцы, просто, журналисты не знают что такое марафон и полумарафон, раз такое пишут.
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Кличко, ты дебил!

Бегайте в парках, за городом. Но зачем останавливать город в пробках?????

Дебил!!!!
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Забеги Полумарафон проводятся в большинстве развитіх стран! И они всегда СОБЫТИЕ для города в котором они состоятся. Замечательно что такие массовые спортивные соревнования проводятся год от года с БОльшим успехом в Киеве.
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Многие участники пробежали дистанцию 21 км. Моя близкая знакомая пробежала за время несколько больше полутора часов, что очень неплохо. Я приветствую ее если она прочтет этот пост
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Цензор.НЕТВидеоОбществоVII Киевский международный полумарафон с высоты птичьего полета. ВИДЕО
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