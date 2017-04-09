 Киевские патрульные ночью задержали мужчину, ударившего ножом водителя троллейбуса на Виноградаре. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице "Киев.Оперативный" в Facebook.
По показаниям свидетелей, конфликт произошел из-за того, что мужчина пытался зайти в троллейбус №24 на конечной остановке. Завязалась драка. В результате водитель троллейбуса получил ножевое ранение руки.
Нападавший был задержан сотрудниками патрульной полиции. Водителю была оказана медицинская помощь. Позже выяснилось, что задержанный также украл телефон водителя.
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- Скорее всего, да. Думаю их расхуярили вместе со всеми самолетами.
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https://www.youtube.com/watch?v=yPbmd_SedAc
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ваши друзья? знакомые ? может родители ?
а кто ходит с ножами ?
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Вопрос был при чем тут закон савченко? В статье написано, что тот кто порезал водителя вышел по этому закону?
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только потом можно будет говорить что ей сошло с рук ее закономарательство.
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ГОЛУБАН ЗІЗНАВСЯ, що це він на відео, але «відео змонтоване». Сєпари тут-же викладають відосік з купою ракурсів http://33seconds.com.ua/?p=20782
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треба цих рюкзакових дотискувати...
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такие не перевоспитываються
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