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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:Киев (16773) нападение (1604) патрульная полиция (1252)

 Киевские патрульные ночью задержали мужчину, ударившего ножом водителя троллейбуса на Виноградаре. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Поздно вечером в субботу, 8 апреля, на проспекте Свободы (Виноградарь) в Киеве произошел конфликт между водителем троллейбуса и пассажиром.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице "Киев.Оперативный" в Facebook.

По показаниям свидетелей, конфликт произошел из-за того, что мужчина пытался зайти в троллейбус №24 на конечной остановке. Завязалась драка. В результате водитель троллейбуса получил ножевое ранение руки.

Нападавший был задержан сотрудниками патрульной полиции. Водителю была оказана медицинская помощь. Позже выяснилось, что задержанный также украл телефон водителя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Один режет колесо, двое с разных сторон бьют стекло и забирают вещи": преступники ограбили автомобиль на стоянке заправки на Николаевщине. ФОТОрепортаж



Киевские патрульные ночью задержали мужчину, ударившего ножом водителя троллейбуса на Виноградаре 01Киевские патрульные ночью задержали мужчину, ударившего ножом водителя троллейбуса на Виноградаре 02Киевские патрульные ночью задержали мужчину, ударившего ножом водителя троллейбуса на Виноградаре 03Киевские патрульные ночью задержали мужчину, ударившего ножом водителя троллейбуса на Виноградаре 04Киевские патрульные ночью задержали мужчину, ударившего ножом водителя троллейбуса на Виноградаре 05Киевские патрульные ночью задержали мужчину, ударившего ножом водителя троллейбуса на Виноградаре 06Киевские патрульные ночью задержали мужчину, ударившего ножом водителя троллейбуса на Виноградаре 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Они били нас, а потом калечили людей в Полтаве": Среди участников вчерашней драки у полтавской арки опознали "титушку", сносившего рынок на Позняках. ФОТО

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- Изя, я интересуюсь, а С-400 были задействованы?
- Скорее всего, да. Думаю их расхуярили вместе со всеми самолетами.
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В мережі появились фотки з розфігаченим комплексом "Панцырь", по заявах москалів який не пропустить ні одного томагавка, от і не пропустив - впіймав.
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Одесситка настучала кацапке по харе за 25 секунд отправила в нокаут и демонстративно взяла украинский флаг за рингом и окуталась им.
Киевские патрульные ночью задержали мужчину, ударившего ножом водителя троллейбуса на Виноградаре - Цензор.НЕТ 6577

https://www.youtube.com/watch?v=yPbmd_SedAc
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А кто заметил, что они ее в сравнительной таблице к своей парашке причислили 0:22. Вот уродцы драные.
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это не бычье,это неадекват,бычье быкует но больше что то сделать ссут и включают заднюю в случае чего,а такие психи могут и не только руку порезать
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Апельсин наколотый ,скорей всего.Таких надо в тюрьму на необитаемый остров для таких же .В одиночные арматурные клетки ,как на Гуантаномо..
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Закон Савченко -вся быдло в крупных городах, ведь Крым ненаш
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вы ходите с ножом по улицам?
ваши друзья? знакомые ? может родители ?
а кто ходит с ножами ?
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Вы про себя сначала напишите, ходите ли вы с ножом по улицам, а так же ходят ли с ножами ваши друзья и знакомые. Если не ходите, то почему об этом у других спрашиваете?
Вопрос был при чем тут закон савченко? В статье написано, что тот кто порезал водителя вышел по этому закону?
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Странный вопрос, не имеющий к теме никакого отношения. Я хожу с ножем на улице,мой сын ходит. И что дальше?
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Даже бывает и с телескопом хожу на 4 колена.
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Савченко ОБЯЗАНА подать закон об оружии и протолкнуть!
только потом можно будет говорить что ей сошло с рук ее закономарательство.
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Киевские патрульные ночью задержали мужчину, ударившего ножом водителя троллейбуса на Виноградаре - Цензор.НЕТ 5665
ГОЛУБАН ЗІЗНАВСЯ, що це він на відео, але «відео змонтоване». Сєпари тут-же викладають відосік з купою ракурсів http://33seconds.com.ua/?p=20782
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ТАМ ПОД ВИДЕО ЕСТЬ ВРЕМЯ ГОД И ДЕНЬ ЗАКАЧКИ ВИДЕО, ЧТО ПОДТВЕРЖДАЄТ ЕГО ПРАВДИВОСТЬ!!
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система своїх не зливає, система разом зі своїми йде на дно...
треба цих рюкзакових дотискувати...
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утопить скотину
такие не перевоспитываються
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топіть, стріляйте, трамбуйте в асфальт... та що завгодно робіть. як задовбали ці лисі спорткосюми на винограднику. в 2014 до атб перстав ходити - бо нудить там від них. тепер вже й до сільпа спокійно не дійдеш - суцільний "донецьк" пачками. виходить вже й на тролейбусі не поїдеш - ті козли й туди добралися.
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Тот случай когда надо меньше панькаца полицеским. Тут по любому видно что быдло в неадеквате, они с ним сюсюкаюца. Хотя..если посмотрите видео внимательно, то вначале он стоит права качает,а потом следующий кадр у него вся морда в грязи, сам весь в грязи, а вчера как раз дождь был, хотя до этого он был весь чистый, так понимаю что пидорка завалили отмотузили, и после этого он стал более сговорчивым))) Судя по поведению дибил под каким то кайфом..
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияКиевские патрульные ночью задержали мужчину, ударившего ножом водителя троллейбуса на Виноградаре. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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