 Украинские боксеры Ломаченко, Усик и Гвоздик одержали победы в боях в Мериленде. ФОТОрепортаж + ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, трое украинских боксеров - Александр Усик, Александр Гвоздик и Василий Ломаченко одержали победу в боях во время вечера украинского бокса в Мериленде (США).
Александр Гвоздик в третьем раунде поединка отправил в нокаут своего соперника кубинца Юниески Гонсалеса. Александр Усик выиграл поединок против американского боксера Майкла Хантера по очкам. Василий Ломаченко в США защищал свой титул чемпиона мира WBO в бою против американца Джейсона Сосы и также одержал победу.
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Відео. Неперевершена перемога! Українка відправила в нокаут росіянку вже на 25-й секунді бою
http://newkozak.co.ua/index.php/sport-2/item/v%D1%96deo-neperevershena-p
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Молодец девчонка !!!
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-Ломаченко вломил Сосе
-Усик накрутил усы Хантеру
-Гвоздик забил гвоздь Гонсалесу, притом по самую шляпку.
ЗІ Почему на ветке нет воспламенений ватных пуканов? Я требую комментариев мышебратьев!
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А где кацапы!?
С-300,С-400 ремонтируют!?
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Топ-10 боксеров мира по версии Атласа:
Василий Ломаченко (Украина)
Теренс Кроуфорд (США)
Андре Уорд (США)
Кит Турман (США)
Сергей Ковалев (Россия)
Роман Гонсалес (Никарагуа)
Гильермо Ригондо (Куба)
Сауль Альварес (Мексика)
Мэнни Паккьяо (Филиппины)
Эррол Спенс-младший (США)
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Напомним, ранее Спорт bigmir)net сообщал, что Василий Ломаченко (7-1, 5 КО) вернется на ринг 8 апреля в Мэриленде, близ Вашингтона, на новой арене MGM National Harbor. Соперником украинского "хай-тека" станет "регулярный" чемпион мира по версии WBA американец Джейсон Соса.Ну чем бой закончилсямывсе знаем
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А Вася - просто best !!!
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"Ломаченко настолько же хорош, как о нем говорят. Он классный панчер, он очень быстрый, он превзошел меня во всем.
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Я все перепробовал, однако его защита была классной, он постоянно уходил от моих ударов. Тогда как у меня сегодня, почему-то, ничего не получалось. Наверное, из-за того, что был долгий простой... Длительный период без боев. Я не мог ничего точно донести до него, а он бил точно в цель. Это были жесткие удары по всему телу.
В 7-м раунде ему удалось провести несколько довольно неплохих ударов. Я ничего не смог с этим сделать. Я просто выживал на ринге. Я не видел смысла продолжать бой", - обреченно заявил Уолтерс после боя с Ломаченко в комментарии журналисту HBO Максу Келлерману на ринге.
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Хлопців з перемогою!!!
Соса-Ломаченко: захоплюючий поєдинок видатного боксера проти геніального;
Хантер-Усик: що може подіяти гарний боксер проти супергарного?
Гвоздик - Гонсалес: сила і реакція, освячена розумом проти просто сили і реакції, - результат на підлозі рингу.
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Ломачено (слова после боя) о своем друге,которого убили два года назад и убийца которого скрывался в рассеи
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Хотя, перед боем с Уолтерсом Василий вроде выкладывал тренировки с боксерским эспандером. Правда, имхо это не самый лучший и быстрый способ получить убойный удар.
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