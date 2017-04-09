EN|RU|UK
Темы дня: Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками
 Спорт
  28636  152
Все про:бокс (564) победа (329) спорт (1611)

 Украинские боксеры Ломаченко, Усик и Гвоздик одержали победы в боях в Мериленде. ФОТОрепортаж + ВИДЕО

Соперники не смогли оказать достойного сопротивления.

Как передает Цензор.НЕТ, трое украинских боксеров - Александр Усик, Александр Гвоздик и Василий Ломаченко одержали победу в боях во время вечера украинского бокса в Мериленде (США).

Александр Гвоздик в третьем раунде поединка отправил в нокаут своего соперника кубинца Юниески Гонсалеса. Александр Усик выиграл поединок против американского боксера Майкла Хантера по очкам. Василий Ломаченко в США защищал свой титул чемпиона мира WBO в бою против американца Джейсона Сосы и также одержал победу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сборная Украины по тяжелой атлетике вошла в тройку лучших на чемпионате Европы в Хорватии











Украинские боксеры Ломаченко, Усик и Гвоздик одержали победы в боях в Мериленде 01

Украинские боксеры Ломаченко, Усик и Гвоздик одержали победы в боях в Мериленде 02

Украинские боксеры Ломаченко, Усик и Гвоздик одержали победы в боях в Мериленде 03

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Андрей Беляев d04c53fc Что шутки юмора не понимаем ,тупоголовый ? Взял аккуратно жену за плечи ,усадил на диван и сказал -пока Соса не упадет - больше ни слова ,Соса таки не упал ,может поэтому жена со мной до сих пор не разговаривает ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все знают ,что я СЕпар ? И почему ? . - первое И второе -к чему это до бокса,а ,КЛОУН? Ты чудило политику засунешь в внезапный понос у ребенка ,нельзя быть таким идиотом
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ти не маєш жодного відношення ані до України, ані до українських боксерів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ПОЗДРАВЛЯЮ !!! Украинская школа бокса --- одна из сильнейших в мире . Во всяком случае на порядок выше российской просто не скрою откровенно завидую вашему МАЭСТРО Ломаченко . Это УНИКУМ !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ломаченко будет трудно стать абсолютным чемпионом по всем версиям и не в силу своего профессионализма , а в силу того что все чемпионы по оставшимся версиям будут всячески уклоняться от боя с Ломаченко именно из-за его профессионализма - вот такой каламбур ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Деньги решают все...а большие деньги абсолютно все
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не трогайте моего кота - он классный))))))))))))))))) Ломаченко красава)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чесно- не люблю бокс і не дивлюсь його. Але за хлопців приємно. З перемогою!
 показать весь комментарий
Ответить
 
не люблю бокс,но все равно с победой ВАС,Украина!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У нас не тільки хлопці - у нас і дівчата такі. Ось студентка-філолог з України, взяла срібну медель з рукопашного бою в Індонезії:
Украинские боксеры Ломаченко, Усик и Гвоздик одержали победы в боях в Мериленде - Цензор.НЕТ 9955
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Теперь кому то еще нужны доказательства,что Украинская школа бокса,лучшая в мире?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ватники дырявые свистеть начали когда она украинский флаг взяла !
Молодец девчонка !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В мире есть понятие ВОЕНИЗИРОВАННОЕ ГОСУДАРСТВО. Это страна, которой ПОСТОЯННО угрожает войной её сосед (соседи). Это может быть реальная угроза (как для Израиля) А может быть и фейковая, для оболванивания народа (как в Северной Корее). В военизированной стране огромные деньги уходят на армию, полицию и спецслужбы. Людей с детства готовят и тренируют для отражения агрессии. Огромное число граждан призывают в армию (иногда и женщин). Весь народ становится единым кулаком. Сосед-агрессор об этом знает. И поэтому не нападает. Но постоянно гадит. Теракты, обстрелы границы и приграничья и т.д. К чему это я? А к тому, что ПОКА МОСКОВИЯ-РОSSИЯ НЕ НАЧНЁТ ВАЛИТЬСЯ НА КУСКИ, она не признает независимые европейские Украину, Молдову, Беларусь. И независимые Азербайджян, Грузию и Казахстан тоже не признает. А это значит, что или Русь-Украинастанет "европейским Израилем" или может проиграть. Слава Русі-Украіне!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Паникир, не панікуй. Україна не може програти. Розслабся і не забивай голову дурницями.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да Украина не может проиграть. Но еженедельно терять в зоне АТО жизни молодых украинцев и при этом торговать с роSSиянами-убийцами вполне может.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ти виступаєш під стягом БРСР. Ви прподані і перепродані москалям своїм продажним "бацькою" - вам так добре? Ми воюємо за свою (доречі - і за вашу...) свободу, так, наші хлопці гинуть, А ВИ СМОКЧЕТЕ В"ЯЛОГО МОСКОВСЬКОГО ПРУТНЯ І ЛОВИТЕ КАЙФ. При тому - ви що, не торгуєте з кацапами
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А,ты,думаешь, в условиях гибридной войны легко за один день,или же за год,разорвать все отношения,которые строились десятки лет, и от которых зависит жизнь страны и международные обязательства.Тем более,что ихтамнет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мы и так уже местный Израиль и привыкли к этой мысли, расслабься
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не дорогой! Нас пытаются превратить в аграрный придаток Израиля. Но хрен у них что выйдет. Вырежем тварей до последнего.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Выглядело всё так:
-Ломаченко вломил Сосе
-Усик накрутил усы Хантеру
-Гвоздик забил гвоздь Гонсалесу, притом по самую шляпку.
ЗІ Почему на ветке нет воспламенений ватных пуканов? Я требую комментариев мышебратьев!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сурово!Достойно!По-украински!
А где кацапы!?
С-300,С-400 ремонтируют!?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дійсно соромно як б'ють пенсіонера з пивним пузом
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
.. пожелтевшая листва.. у ног моих пала (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тренер по боксу Тедди Атлас поставил украинца Василия Ломаченко (7-1, 5 КО) на первое место своего рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. Отметим, что чемпиону WBA/WBC/IBF в среднем весе Геннадию Головкину места в десятке не нашлось.
Читай также:Промоутер Ломаченко подписал главную надежду американского бокса
Топ-10 боксеров мира по версии Атласа:
Василий Ломаченко (Украина)
Теренс Кроуфорд (США)
Андре Уорд (США)
Кит Турман (США)
Сергей Ковалев (Россия)
Роман Гонсалес (Никарагуа)
Гильермо Ригондо (Куба)
Сауль Альварес (Мексика)
Мэнни Паккьяо (Филиппины)
Эррол Спенс-младший (США)
Читай также:Соса назвал Ломаченко зверем и монстром
Напомним, ранее Спорт bigmir)net сообщал, что Василий Ломаченко (7-1, 5 КО) вернется на ринг 8 апреля в Мэриленде, близ Вашингтона, на новой арене MGM National Harbor. Соперником украинского "хай-тека" станет "регулярный" чемпион мира по версии WBA американец Джейсон Соса.Ну чем бой закончилсямывсе знаем
 показать весь комментарий
Ответить
 
У меня такое впечатление по выражению лица Соса перед боем ,что он этот бой уже проиграл и его как овцу ведут на встречу с волком
 показать весь комментарий
Ответить
 
И это претендент на пояс? Ломаченко его разделал под орех ЛЕГКО! Это говорит о потенциале Ломаченко и если обладатели поясов по иным версиям не зассут втречаться с Ломаченко -он будет абсолютным чемпионом в своей категории
 показать весь комментарий
Ответить
 
В пику всем кацапсинам - которые утверждали что Украине просто случайно повезло с братьями Кличко. Сегодня весь Мир убедился - это НЕ СЛУЧАЙНОСТЬ, украинцы ВСЕ ТАКИЕ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А у нас завжди була сильна боксерська школа. І олімпійські медалі за ссср були (Савченко, Мірошниченко). Але совкова влада не пускала їх у профі-бокс.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украинский ГУЛ (Гвоздик- Усик-Ломаченко) слышен во всем боксерском мире!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Просто тотальна перевага вчора була у наших боксерiв) Одним словом - просто вбивали суперникiв на ринзi)) А ще хороша новина, що Канада будуватиме космодром виключно для украiнських ракет))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ямаец Николас Уолтерс после поражения от Василия Ломаченко признался, что украинец действительно настолько классный боксер, как о нем говорят, а сам Уолтерс ничего не смог с ним сделать, хоть все и перепробовал, поэтому не видел смысла продолжать поединок.
"Ломаченко настолько же хорош, как о нем говорят. Он классный панчер, он очень быстрый, он превзошел меня во всем.
Смотри также:Ломаченко - Уолтерс: Полное видео боя
Я все перепробовал, однако его защита была классной, он постоянно уходил от моих ударов. Тогда как у меня сегодня, почему-то, ничего не получалось. Наверное, из-за того, что был долгий простой... Длительный период без боев. Я не мог ничего точно донести до него, а он бил точно в цель. Это были жесткие удары по всему телу.
В 7-м раунде ему удалось провести несколько довольно неплохих ударов. Я ничего не смог с этим сделать. Я просто выживал на ринге. Я не видел смысла продолжать бой", - обреченно заявил Уолтерс после боя с Ломаченко в комментарии журналисту HBO Максу Келлерману на ринге.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Україна знову підтвердила статус світового боксерського центру, кузниці супербоксерів.
Хлопців з перемогою!!!
Соса-Ломаченко: захоплюючий поєдинок видатного боксера проти геніального;
Хантер-Усик: що може подіяти гарний боксер проти супергарного?
Гвоздик - Гонсалес: сила і реакція, освячена розумом проти просто сили і реакції, - результат на підлозі рингу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KdKlJjiQmSQ

Ломачено (слова после боя) о своем друге,которого убили два года назад и убийца которого скрывался в рассеи
 показать весь комментарий
Ответить
 
Иногда кажется, что Вася специально не ставит акцентированный удар, чтобы у зрителей была возможность посмотреть на мастерское ведение боя и работу ног. С другой стороны, смотришь - и понимаешь, что бой нужно было останавливать еще в середине за явным преимуществом.
Хотя, перед боем с Уолтерсом Василий вроде выкладывал тренировки с боксерским эспандером. Правда, имхо это не самый лучший и быстрый способ получить убойный удар.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоСпортУкраинские боксеры Ломаченко, Усик и Гвоздик одержали победы в боях в Мериленде. ФОТОрепортаж + ВИДЕО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти