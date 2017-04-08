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Все про:выборы (21656) протест (5385) Сербия (179)

 В Сербии шестой день протестуют против победившего на выборах Вучича. ВИДЕО

В Сербии шестой день подряд проходят массовые демонстрации против победившего на выборах президента Александра Вучича, который сейчас занимает пост премьера Сербии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, в Белграде около 20 тысяч демонстрантов прошли шествием к Дворцу Сербии, который Вучич намерен сделать своей резиденцией. Сейчас в Дворце Сербии находится Министерство внутренних дел. Раньше это здание являлось резиденцией правительства социалистической Югославии и в нем находился кабинет ее президента Иосипа Броз Тито.

Акции протеста проходили также в городах Ниш, Крагуевац, Кралево.


Действующий премьер-министр Вучич победил в один тур на выборах, которые состоялись 2 апреля. Инаугурация состоится в конце мая. Оппозиция заявила о фальсификациях во время выборов. Акции протеста в стране продолжаются уже шестой день подряд - демонстранты требуют отставки главы ЦИК и спикера парламента. По мнению экс-президента Сербии Бориса Тадича, победа Вучича означает "северокорейский сценарий для страны".

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Русня, ну что там ваш многоходовочка, помагать будет за ваши пенсии?
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что раися опять влезла в выборы и подсчет голосов???? Опять сляпываешь очередного диктатора??
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В Сербии есть ещё Djole, который при Милошевиче после концертов через окно убегал
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«В Россию можно смело верить, но ей опасно доверять…» Игорь Губерман.
Игорь Губерман: Россия - это паханат.
http://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/183750#.VwctbdyLRD8
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ВОТ РОССИЯНИ ПДРЫ КОСОВО НЕ ПРИЗНАЮТ, А В УКРАИНУ ЛЕЗУТ !!!
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Наглядный пример для однотурового барыги,бпп и анф.Проведи сейчас честные перевыборы власти в Украине, победит кто угодно,кроме этих рэхформаторов ,своими рэхформами развалившими все в Украине,согласно требований главного паразита планеты мвф.Даже прохфессор, по заявлению очень видных и умных людей очень даже ничего смотрится на фоне нынешнего дона пэдро.Тот хоть народ так не обдирал как нынешние беспредельщики.
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Рашкованы мутят. У них идея сейчас заваруху устроить в центре Европы. Была же попытка покушения на одного из лидеров недавно. Обосрались. Теперь вот мутят народные восстания.
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Народные восстания возможны там где, есть условия(революционная ситуация) и спонсор с кошельком.Без спонсоров,это уже доказано майданом ,дела не будет.Ну а мутят все ,раша,госдеп,европа.И все себе на выгоду,плюя на интересы аборигенов.
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вирус бешенства вадинтур поражает славян
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Один тур ето лазейка ДЛЯ НЕПРОХОДИМЫХ......................................
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомВ Сербии шестой день протестуют против победившего на выборах Вучича. ВИДЕО
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