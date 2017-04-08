 В Сербии шестой день протестуют против победившего на выборах Вучича. ВИДЕО

Акции протеста проходили также в городах Ниш, Крагуевац, Кралево.
Police, army unions #Belgrade rally ended. People walk towards parliament where for last 6 days youth is protesting https://t.co/682UeHOdXd pic.twitter.com/I9dWDFzfyb- Balkan Insight (@BalkanInsight) 8 апреля 2017 г.
#protesti2017 #protest #protivdiktature #Serbia #Belgrade pic.twitter.com/tK9GszhsmO- Drndara (@ispeglanavirsla) 8 апреля 2017 г.
Действующий премьер-министр Вучич победил в один тур на выборах, которые состоялись 2 апреля. Инаугурация состоится в конце мая. Оппозиция заявила о фальсификациях во время выборов. Акции протеста в стране продолжаются уже шестой день подряд - демонстранты требуют отставки главы ЦИК и спикера парламента. По мнению экс-президента Сербии Бориса Тадича, победа Вучича означает "северокорейский сценарий для страны".
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Игорь Губерман: Россия - это паханат.
http://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/183750#.VwctbdyLRD8
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить