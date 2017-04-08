 В Сербии шестой день протестуют против победившего на выборах Вучича. ВИДЕО

, в Белграде около 20 тысяч демонстрантов прошли шествием к Дворцу Сербии, который Вучич намерен сделать своей резиденцией. Сейчас в Дворце Сербии находится Министерство внутренних дел. Раньше это здание являлось резиденцией правительства социалистической Югославии и в нем находился кабинет ее президента Иосипа Броз Тито.