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Все про:акция (2086) Кропивницкий (Кировоград) (384) память (777) военнослужащие (3506)

 Спецназовцы Кропивницкого высадили дубовую аллею памяти погибших побратимов. ВИДЕО

На территории Казачьего острова в Кропивницком военные разведчики 3-го полка спецназначения вместе с волонтерами и неравнодушными горожанами высадили 45 саженцев красного дуба.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", именно столько бойцов полка погибли на войне на востоке страны. Идея акции принадлежит волонтерам. Выбрали дубы, поскольку они символизируют силу и бессмертие. На каждое дерево повязали сине-желтую ленту. Позже бойцы планируют установить табличку с перечнем имен павших в зоне АТО побратимов, в честь которых высажена аллея.

"Чтобы люди помнили, не забывали, какой ценой нам достается наша независимость, наш суверенитет. Наших военнослужащих погибло 43 и погибло еще два военнослужащих в батальонах теробороны, которые ранее проходили службу в нашей части", - рассказал воин Сергей Францишкевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мемориальную доску погибшему пограничнику Колисниченко открыли в Овидиополе. ФОТО



Смотрите на "Цензор.НЕТ: "В том бою погибло два командира: группы - Юрий Бутусов и отделения - Виталий Федитник", - спецназовцы Кропивницкого почтили память своих побратимов, погибших под Дебальцево. ВИДЕО
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Залежить від того як на це дивитись.
Смерть людей ніхрена не добре. А пам'ять про захисників так.
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Ток я нихрена не понял в представлении бойцов. Ватакомментатор в зале озвучил "Елена Колесник! Москва, Россия!". А она после победы обмоталась флагом Украины и песня играла, вроде бы Русланы "Дикі танці"... WTF?
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Отправим парня в спам - пусть учится не только фотки постить, но и пояснения предоставлять.
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Да зачем так? Там вата пишет в комментах, что она уже пару лет, мол, на россосии тренируется, но флаг-то Украинский после победы подняла.
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Так в том и облом. Мордорский комментатор её представляет типа как россиянку, а она в финале берет и укрывает себя прапором Украины. Пердаки касапов дают залп.
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Спецназовцы Кропивницкого высадили дубовую аллею памяти погибших побратимов - Цензор.НЕТ 7150
Кировоградский спецназ. Почти всех на фото нет в живых, они погибли, защищая нашу Украину. Вечная память Героям!
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воинам - спасибо..... и простите если сможете
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Взрывать артсклады и АЭС на МОРДОРЕ нужно а не аллеи высаживать !!! СЛАВА спецам из Хмельницкого отравивших в АД моторыло и гиви !!!
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чмо кацариле - п1дтирай сраки 1 дал1 1нвал1дам-гейропейцям .. та не л1зь в наш1 справи !!!
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Кто тебе сказал что 8-ка??? Василий Иванович об этом не рассказаывет.
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Да наслышан.. об этом расскажут после ПОБЕДЫ.. да и то что лет через 30 !!! Так всегда бывает... невидимые герои на невидимой войне !!!
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Один з кращiх спецпiдроздiлiв свiту.
Перевiрено орками в ДАП.
Справжнiм Героям Слава!
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Вот тут почти все. Слава героям! И Вечная память.
Потери личного состава 3-го полка спецназа за время войны на ДонбассеСт. солдат Андрусенко Дмитрий Александрович - 13.04.2014Сержант Бурко Евгений Владимирович - 12.06.2014Ст. солдат Волохов Алексей Олегович - 24.06.2014Ст. солдат Кондаков Александр Владимирович - 24.06.2014Подполковник Коваленко Юрий Викторович - 15.07.2014Ст. сержант Алексеев Николай Васильевич - 15.07.2014Мл. сержант Каравайский Богдан Игоревич - 15.07.2014Солдат Бендеров Максим Васильевич - 15.07.2014Ст. солдат Марков Иван Анатольевич - 15.07.2014Ст. солдат Маисеев Станислав Анатольевич - 15.07.2014Ст. солдат Рябый Дмитрий Владимирович - 15.07.2014Солдат Вербовой Максим Викторович - 15.07.2014Старшина Гаркавенко Виктор Александрович - 21.07.2014Подполковник Лысенко Сергей Иванович - 29.07.2014Капитан Карпа Тарас Степанович - 29.07.2014Капитан Андреенко Кирилл Леонидович - 29.07.2014Старшина Шершень Андрей Алексеевич - 29.07.2014Сержант Бузуляк Анатолий Витальевич - 29.07.2014Солдат Шымчик Ярослав Владимирович - 29.07.2014Старшина Глобенко Алексей Иванович - 29.07.2014Ст. солдат Панков Лев Николаевич - 29.07.2014Ст. солдат Гришин Сергей Николаевич - 29.07.2014Подполковник Сенчев Сергей Алексеевич - 04.08.2014Ст. солдат Горовенко Игорь Сергеевич - 16.08.2014Ст. солдат Присяжный Евгений Николаевич - 23.08.2014Сержант Придатко Дмитрий Николаевич - 29.08.2014Прапорщик Карнаух Виктор Викторович - 29.08.2014Ст. сержант Зиноватый Виталий Викторович - 29.08.2014Солдат Панченко Дмитрий Николаевич - 29.08.2014Солдат Кривенко Максим Игоревич - 29.08.2014Ст. солдат Слободенюк Роман Александрович - 29.08.2014Мл. сержант Волкотруб Виталий Юрьевич - 29.08.2014Ст. лейтенант Подолянчук Евгений Петрович - 14.09.2014Капитан Кулигин Олег Борисович - 14.09.2014Солдат Шешеня Вадим Витальевич - 03.10.2014Капитан Литвинов Иван Александрович - 04.10.2014Ст. солдат Хруль Александр Григорьевич - 03.10.2014Капитан Таранец Станислав Алексеевич - 29.11.2014Ст. сержант Федытник Виталий Валерьевич - 16.02.2015Капитан Бутусов Юрий Юрьевич - 16.02.2015Солдат Шеляг Владимир Анатольевич - 03.06.2015.
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Взял отсюда.КИРОВОГРАДСКИЙ СЧЁТ: 3-Й ОТДЕЛЬНЫЙ ПОЛК СПЕЦНАЗА ГУР ГШ УКРАИНЫ
https://petrimazepa.com/3spn.html



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бля.. слезы на глазах... сука... от куда вы твари кацапские взялись.... ненавижу... вечная память воинам
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Я-никто. Я- в принципе- никто. Ну, стрелять умею. И очень не слабо. А вот эти ребята- умели всё! И их- нет. Они- умерли. Надеюсь- недаром. Я не о том- что у них была цель. Я- более мелочен, ибо я- никто. по сравнению с ними. Мне, тому, кто - никто... Мне очень бы хотелось, чтобы они- вытянули с собой- ТУДА- много... Я плохо сплю, старый дурак, в последнее время. Мне снится, что я нашел РПК... вот просто в траве, выйдя покормить котов. И с полным коробом. И я- просыпаюсь, старый я дурак. Но... что есть- то есть... Не отнять. Хрен зна... Ладно... Наверное- я в принципе- Никто...
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тезка.. у нас неоднозначные взгляды на ситуацию но тут - я весь с тобой.. и еще - сегодня (неожиданно) звонили из военкомата. таки ком. БЧ-5 им нужны... в понедельник на медкомиссию... там будем посмотреть...
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Да? БЧ-5??? Честно- удивил. Даже не знаю, что и сказать... Тока пожелаю- всего самого хорошего. Можэ и я стану востребован. Командир БЧ 2/3... Тралец... Проект- Яхонт.
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да. командир БЧ-5. базовый проект БПК-61. плюс АСО.
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ну так.. четыре звезда на погоне.. черном... и пусть я маслопуз а ты ракетчик - вместе мы сила!
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Ага. Все. Меня- не призывали, кацманавтик... Если бы призвали, то я бы- отмазался. Врать- не стану. Только с одной целью- войти в Историю. И у меня- все шансы, кацапик. Я- строил ваш мостик. Так уж вышло... Крымский. И если шо- я знаю- как его уложить. Ещё на пару лет. Как минимум. Я- просто не востребован.
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Ты- веселый троляка. Не стану спамить, такие- редкость. Ты- о Родине... где платят больше. Мне- нечего возразить. Врать- не привычен. Ладно. Говорить не о чем.
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Завязать с бухлом??? Мне??? Биг энд вэри факэн мистэйк. Кст, о дорогах: там теперь-вовсе не проехать. Сползает трасса, от Мелекино. По склону.
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Ну и- забудь. Всё, тролляка. Более- не проедешь. Ни разу. Ну- или- один раз- последний. Рискни, кацманавт. ... Желаю тебе- попробовать.
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Прощай. Рекомендую-Запор. У него- менее тонны. Но... у тебя- его нет и не будет. А у меня- есть. Лучший в Мире! Прощай, кацманавт...
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а у нас в парке победы тоже аллею высадили
точно не скажу,что за деревья,но на каждом висит бирка с ФИО погибшего николаевца
идёшь мимо,жуть...так их всех жалко
привет!
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привет.
у нас в парке Воинов-интернационалистов тоже высадили новую аллею....
За неделю наших двое.... один в АТО, второй уже дома (сердце)......
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Прикметно, що дубки!
Вони такі ж незламні. Такі ж сильні як і наші хлопці, котрих не повернути(((
Пам'ятаємо!
Хто наш ворог, з ким боремось? Брунатне листя листя, що навіть взимку не зкидають дуби- нагадає!
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Цю алею треба охороняти. Бо вже не раз було, що пам'ятники плюндрували, а дерева ламали. А треба, якщо хтось це зробить з алеєю, впіймати і повісити на цій же алеї. Щоб була наука усім.
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Провокации (хотя бы пока не закончится война-АТО) неизбежны. Техническое наблюдение и охрана необходимы. И это копейки из бюджета по сравнению с усиленной охраной тысяч чиновников и их дорогущих особняков.
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Хай віділлються наші сльози російським нелюдям, отій країні, в якій одні вбивають, а інші хизуються своею скрепною рускістю і спокійно сплять. Може, е інше життя, і моїм землякам-героям буде там добре
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Те Ребята перед гибелью за/с сабою взяли много ватников. Отличие - Украинские ребята теперь в Раю, а сепары теперь - даже не в аду, а в желудках бродячих собак и кошках (или кitoв). Слава Украине! ,,Украина - ударная сила по морде лишехромосомии".
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Кіровоградські Воїни вже увійшли у історію як одні із найкращих...Вічна Слава...
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Цензор.НЕТВидеоОбществоСпецназовцы Кропивницкого высадили дубовую аллею памяти погибших побратимов. ВИДЕО
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