 Спецназовцы Кропивницкого высадили дубовую аллею памяти погибших побратимов. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", именно столько бойцов полка погибли на войне на востоке страны. Идея акции принадлежит волонтерам. Выбрали дубы, поскольку они символизируют силу и бессмертие. На каждое дерево повязали сине-желтую ленту. Позже бойцы планируют установить табличку с перечнем имен павших в зоне АТО побратимов, в честь которых высажена аллея.
"Чтобы люди помнили, не забывали, какой ценой нам достается наша независимость, наш суверенитет. Наших военнослужащих погибло 43 и погибло еще два военнослужащих в батальонах теробороны, которые ранее проходили службу в нашей части", - рассказал воин Сергей Францишкевич.
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Смерть людей ніхрена не добре. А пам'ять про захисників так.
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https://www.youtube.com/watch?v=yPbmd_SedAc
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Кировоградский спецназ. Почти всех на фото нет в живых, они погибли, защищая нашу Украину. Вечная память Героям!
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Перевiрено орками в ДАП.
Справжнiм Героям Слава!
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Потери личного состава 3-го полка спецназа за время войны на ДонбассеСт. солдат Андрусенко Дмитрий Александрович - 13.04.2014Сержант Бурко Евгений Владимирович - 12.06.2014Ст. солдат Волохов Алексей Олегович - 24.06.2014Ст. солдат Кондаков Александр Владимирович - 24.06.2014Подполковник Коваленко Юрий Викторович - 15.07.2014Ст. сержант Алексеев Николай Васильевич - 15.07.2014Мл. сержант Каравайский Богдан Игоревич - 15.07.2014Солдат Бендеров Максим Васильевич - 15.07.2014Ст. солдат Марков Иван Анатольевич - 15.07.2014Ст. солдат Маисеев Станислав Анатольевич - 15.07.2014Ст. солдат Рябый Дмитрий Владимирович - 15.07.2014Солдат Вербовой Максим Викторович - 15.07.2014Старшина Гаркавенко Виктор Александрович - 21.07.2014Подполковник Лысенко Сергей Иванович - 29.07.2014Капитан Карпа Тарас Степанович - 29.07.2014Капитан Андреенко Кирилл Леонидович - 29.07.2014Старшина Шершень Андрей Алексеевич - 29.07.2014Сержант Бузуляк Анатолий Витальевич - 29.07.2014Солдат Шымчик Ярослав Владимирович - 29.07.2014Старшина Глобенко Алексей Иванович - 29.07.2014Ст. солдат Панков Лев Николаевич - 29.07.2014Ст. солдат Гришин Сергей Николаевич - 29.07.2014Подполковник Сенчев Сергей Алексеевич - 04.08.2014Ст. солдат Горовенко Игорь Сергеевич - 16.08.2014Ст. солдат Присяжный Евгений Николаевич - 23.08.2014Сержант Придатко Дмитрий Николаевич - 29.08.2014Прапорщик Карнаух Виктор Викторович - 29.08.2014Ст. сержант Зиноватый Виталий Викторович - 29.08.2014Солдат Панченко Дмитрий Николаевич - 29.08.2014Солдат Кривенко Максим Игоревич - 29.08.2014Ст. солдат Слободенюк Роман Александрович - 29.08.2014Мл. сержант Волкотруб Виталий Юрьевич - 29.08.2014Ст. лейтенант Подолянчук Евгений Петрович - 14.09.2014Капитан Кулигин Олег Борисович - 14.09.2014Солдат Шешеня Вадим Витальевич - 03.10.2014Капитан Литвинов Иван Александрович - 04.10.2014Ст. солдат Хруль Александр Григорьевич - 03.10.2014Капитан Таранец Станислав Алексеевич - 29.11.2014Ст. сержант Федытник Виталий Валерьевич - 16.02.2015Капитан Бутусов Юрий Юрьевич - 16.02.2015Солдат Шеляг Владимир Анатольевич - 03.06.2015.
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https://petrimazepa.com/3spn.html
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точно не скажу,что за деревья,но на каждом висит бирка с ФИО погибшего николаевца
идёшь мимо,жуть...так их всех жалко
привет!
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у нас в парке Воинов-интернационалистов тоже высадили новую аллею....
За неделю наших двое.... один в АТО, второй уже дома (сердце)......
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Вони такі ж незламні. Такі ж сильні як і наші хлопці, котрих не повернути(((
Пам'ятаємо!
Хто наш ворог, з ким боремось? Брунатне листя листя, що навіть взимку не зкидають дуби- нагадає!
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