 Спецназовцы Кропивницкого высадили дубовую аллею памяти погибших побратимов. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал" , и менно столько бойцов полка погибли на войне на востоке страны. Идея акции принадлежит волонтерам. Выбрали дубы, поскольку они символизируют силу и бессмертие. На каждое дерево повязали сине-желтую ленту. Позже бойцы планируют установить табличку с перечнем имен павших в зоне АТО побратимов, в честь которых высажена аллея.





"Чтобы люди помнили, не забывали, какой ценой нам достается наша независимость, наш суверенитет. Наших военнослужащих погибло 43 и погибло еще два военнослужащих в батальонах теробороны, которые ранее проходили службу в нашей части", - рассказал воин Сергей Францишкевич.

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