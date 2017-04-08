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 С военным врачом Богданом Ризаничем, погибшим в зоне АТО, простились в Ивано-Франковске. ВИДЕО

В Ивано-Франковске попрощались с военным врачом, капитаном ВСУ Богданом Ризаничем, который 3 апреля погиб в зоне проведения АТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

Военнослужащий много лет проработал в травмпункте городской клинической больницы. В феврале этого года заключил контракт с Вооруженными силами Украины. Проходил службу в 44-й артиллерийской бригаде, был начальником медицинского пункта батальона.



Жизнь 55-летнего медика оборвалась в результате огнестрельного ранения возле Лисичанска Луганской области. Обстоятельства его гибели еще выясняются.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Во Львове простились с бойцом 24-ой мехбригады Владимиром Павливым. ВИДЕО

Похоронили Богдана Ризанича на Аллее славы городского кладбища Ивано-Франковска.
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Покійся з миром ШАНОВНИЙ. ВИ ЯК БУЛИ ТАК І ПІШЛИ ВІД НАС ЛЮДИНОЮ І ПАТРІОТОМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Царствие небесное и земля пухом...Смерть рашистским оккупантам!
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Какое прекрасное лицо.... Суки, мы вам этого не забудем никогда!!!
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Найкращi Сини Украiни гинуть за Незалежнiсть,Царство Небесне Вiчная Пам*ять Герою
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Вечная и светлая память тебе воин. Соболезнования семье патриота Украины! Будь проклята война.
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Такое прощать козломордым нельзя....... земля пухом защитнику украинского народа....
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ Украины.
ВО ВЕКИ ВЕКОВ Украина НЕ ЗАБУДЕТ и НЕ ПРОСТИТ и кремле-банду, и 86% хуйловских лизоблюдов, точнее ублюдков!!!
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свинособаки и полицаи из дыры - вот и очередной гвоздь в ваш гроб.....
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НЕХАЙ ТОБІ ЗЕМЛЯ БУДЕ ПУХОМ ДОРОГИЙ БОГДАНЕ. НИЗЬКИЙ УКЛІН ВСІЙ РОДИНІ БОГДАНА НАЙ ЗБОГОМ СПОЧИВАЕ ГЕРОЙ НАШОЇ ВІТЧИЗНИ.
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Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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Порядної людини не стало..
щирі співчуття родині..
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світла пам,ять СЛАВНОМУ СИНУ УКРАІНИ....нескінчений біль........
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Яких Синів втрачає Україна..
Дуже боляче.
Світла пам"ять тобі, Друже Богдане!
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В мире есть понятие ВОЕНИЗИРОВАННОЕ ГОСУДАРСТВО. Это страна, которой ПОСТОЯННО угрожает войной её сосед (соседи). Это может быть реальная угроза (как для Израиля) А может быть и фейковая, для оболванивания народа (как в Северной Корее). В военизированной стране огромные деньги уходят на армию, полицию и спецслужбы. Людей с детства готовят и тренируют для отражения агрессии. Огромное число граждан призывают в армию (иногда и женщин). Весь народ становится единым кулаком. Сосед-агрессор об этом знает. И поэтому не нападает. Но постоянно гадит. Теракты, обстрелы границы и приграничья и т.д. К чему это я? А к тому, что ПОКА МОСКОВИЯ-РОSSИЯ НЕ НАЧНЁТ ВАЛИТЬСЯ НА КУСКИ, она не признает независимые европейские Украину, Молдову, Беларусь. И независимые Азербайджян и Казахстан тоже не признает. А это значит, что или Русь-Украинастанет "европейским Израилем" или может проиграть. Слава Русі-Украіне!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ! Дай Боже здоровья і сіл его блізкім і родным.
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Дякуемо тобі козаче за твою мужність . Світла пам.ять . Царство небесне .
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як можно вбити лікаря,???? така світла людина пішла від нас (((((смерть ворогам України!!
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Не могу уже смотреть на такие похороны.Сколько уже ушло,сколько ещё уйдёт.Украина теряет лучших
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Цензор.НЕТВидеоОбществоС военным врачом Богданом Ризаничем, погибшим в зоне АТО, простились в Ивано-Франковске. ВИДЕО
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