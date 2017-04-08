 С военным врачом Богданом Ризаничем, погибшим в зоне АТО, простились в Ивано-Франковске. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.
Военнослужащий много лет проработал в травмпункте городской клинической больницы. В феврале этого года заключил контракт с Вооруженными силами Украины. Проходил службу в 44-й артиллерийской бригаде, был начальником медицинского пункта батальона.
Жизнь 55-летнего медика оборвалась в результате огнестрельного ранения возле Лисичанска Луганской области. Обстоятельства его гибели еще выясняются.
Похоронили Богдана Ризанича на Аллее славы городского кладбища Ивано-Франковска.
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Спочивай з миром.
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ВО ВЕКИ ВЕКОВ Украина НЕ ЗАБУДЕТ и НЕ ПРОСТИТ и кремле-банду, и 86% хуйловских лизоблюдов, точнее ублюдков!!!
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щирі співчуття родині..
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Пробач нас.
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Дуже боляче.
Світла пам"ять тобі, Друже Богдане!
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ! Дай Боже здоровья і сіл его блізкім і родным.
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