 Международный канал торговли людьми перекрыт в Одессе. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.
"Девушкам в возрасте 20 и 25 лет было предложено работать в Объединенных Арабских Эмиратах в сфере предоставления интимных услуг. За что женщинам пообещали платить 8-10 тыс долл.", - говорится в сообщении.
Один из задержанных является гражданином Украины.
Сведения о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 149 Уголовного кодекса Украины ("Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека"). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
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Сталин был диктатор. вы ведь демократы с европейскими ценностями вот девки ваши и торгуют собой в надежде заработать копейку.
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звучит конечно пафосно, а что конкретно вы производите/или какие услуги оказываете?
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потому то и вся хрень в наших-ваших магазинах китайское и турецко непонятное.
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