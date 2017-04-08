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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (2575) Одесса (5448) торговля людьми (102)

 Международный канал торговли людьми перекрыт в Одессе. ВИДЕО

Сотрудники Национальной полиции вместе с пограничниками в аэропорту Одессы задержали двух человек, которые пытались переправить в г. Дубай женщин с целью их сексуальной эксплуатации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

"Девушкам в возрасте 20 и 25 лет было предложено работать в Объединенных Арабских Эмиратах в сфере предоставления интимных услуг. За что женщинам пообещали платить 8-10 тыс долл.", - говорится в сообщении.

Один из задержанных является гражданином Украины.

Сведения о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 149 Уголовного кодекса Украины ("Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека"). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.


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лучше стрелять без следствия !!! хоть и не демократично )))
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сутенёров торгующим людьми, то есть когда продают в рабство, это всё равно что убийство, таких надо надо садить в клетку к гориллам в брачный период, если выживут казнить, а сутенёров -менеджеров работающих по поиску клиентов др. видов подсобных работ для работников сферы интимных услуг за определённый процент не выше 15% и взависимости от эффективности их работы казнить не надо, конечно посредничество то такая работа( но их услугами могут пользоваться могут нет, это по желанию организации этой, но всё это возможно если проституция будет легализована, что давно должно быть
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Не то, что при совке, где девушек никто не спрашивал, а просто КГБ заставлял быть проститутками и добывать инфу для гебни! Это ведь твой Сталин организовал!
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конечно боб. :D
Сталин был диктатор. вы ведь демократы с европейскими ценностями вот девки ваши и торгуют собой в надежде заработать копейку.
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Заметь - это дело самих девушек, а твой Сралин заставлял их заниматься против их воли, разницу улавливаешь, карла?
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И потом, я тебе не раз уже писал, что ты карла простой уклонист и тебя бы Сталин расстрелял бы в первую очередь. Дядюшка Джо писал, что при социализме не будет проституции, поскольку на хлеб таким делом никто не будет зарабатывать, а девушки будут токарями, фрезеровщиками, укладчицами шпал и т.п.
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Слышь Карла..Девки во всем мире торговали и торгуют собой , што в штатах, што в Европе , и ваши девки в Кацапстане , и в чем траблы ?
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траблы в том шо об этом написал ваш сайт международный синдикат говорят . борьба и прочие геройства. я то здесь при чем ?
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Карла, скажи, как старый большевик - ты одобряешь проституцию али нет? Как там при, энтом самом, комунизьме, девки будут давать? Или тока, таким заслуженным большевикам, как ты?
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А какие идеи в твое престарелой репе? Только, карла, не надо из краткой истории ВКПб!
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моя идея вам недоступна патриотизьма в вас нет . верхушка выманившая вас на майдан обогатилась немерно а вы ждете повышения цен. ожидаемой как сказано в сообщении. а тут сидишь и рассуждаешь о европейских ценностях попутно проклиная братанов москалей.
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это не они лошадь доедают .это ты не присоединился.
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А ты карлуша, согласно наставлениям тов. Сталина, должен воспользоваться революционной ситуацией и поднять восстание! А ты сидишь с хомячком Степашкой и юзаешь вражеский лэптоп! Нехорошо товарищ, так бы сказал тов. Сталин! А идей у тебя карла отродясь не было, поэтому такие люмпены, как ты и ухватились за комунизьм и социализьму всякую!
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мы сами создали комунизьм и социализьм однако в отличии от вас пользующихся плодами бывшей империи и не создавших ничего. если кучка проходимцев прихватизаровала фабрики-заводы-пароходы то она и рулит вами. это касаемо всего постсоветского пространства.
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Большевички пользовались заводами и фабриками, построенными до 1917 года, аж до 1991 года! И зерно, говнюки, закупали с 1961 года и до 1991 года. А партейные фюрерки разного пошиба пользовались всеми благами социализма и комсомолками в том числе. Это пока такие, как ты карла из охраняли или болты точили на заводах и водку с пивом по пивнушкам жрали! А, и на праздники их патреты носили и орали "Да здравствует КПСС!".
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боб. ваша неграмотность огорчает хомячка СТЕПАНА. он даже поперхнулся коньяком прочитав этот неграмотный пост. большевики ,да будет вам известно ,все построили с нуля после нашествия вашего кумира гитлера. а в царской россии промышленность была на нуле от чего она и накрылась.
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Твоя тупость заставляет твоего же хомячка отказаться от пищи! Заводы Путилова, построенные в Питере в конце 19 века, работали до конца комунизьма, те заводы, которые строили согласно пятилетним планам, так и остались на бумаге. Основной заводской фонд до ВМВ - это были заводы, построенные до 1917 года. Царская Россия до 1913 года входила в пятёрку ведущих стран мира. Это если ты почитаешь не краткий курс истории ВКПб. Россия входила в число основных продавцов хлеба, вместе с Канадой, США и Австралией. А твой СэСэЭр закупал зерно в огромных маштабах. Так что карла нет у тебя аргументов за твой комунизьм, нету!
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все царские заводы были модернизированы и оснашены оборудованием закупленными у клятых капиталистов так шо все чем ты сейчас пользуешься и от чего твои хозяева получают прибыль построено коммунистами
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Я пользуюсь тем, что я сам зарабатываю. А ты карла сидишь на шее у капиталистического государства и получаешь пенсию. Был бы принципиальным отказался бы, я ведь говорю, что тебя бы карла Сталин расстрелял бы не задумываясь.
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Я, пользуясь твоей терминологией капиталист!
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Ответил. У меня своя компания, связанная с хай-тек технологиями, что позволяет хорошо зарабатывать не только мне, но и моим сотрудникам!
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и шо ? и у меня неплохо зарабатывают сотрудники.
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Эте твои собутыльники? Твою бормотуху помогают утилизировать?
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"У меня своя компания, связанная с хай-тек технологиями"
звучит конечно пафосно, а что конкретно вы производите/или какие услуги оказываете?
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Ты лучше скажи, почему совковая промышленность выпускала такое говно, что все партейные и комсомольские пидоры носили всё импортное? Про две пары сапог Сталина не упоминай, пусть это будет для тебя сакральным фетишем!
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так она и сейчас выпускает такое же гавно. :D
потому то и вся хрень в наших-ваших магазинах китайское и турецко непонятное.
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А где же качество продукции, произведённое свободным от капитализма рабочим? Значиться, комунизьм - это не молодость мира, а отстой, созданный в 19 веке, одним капиталистом и одним нахлебником.
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требовать от вас качества то лучше отправить вас в гулаг ты дорогой друг не уводи тему в далекое прошлое. ты лучше расскажи о сегодняшнем. СССР уже нет давно. и товарища СТАЛИНА тоже. а есть порошенко-янукович0кучма и прочие проходимцы которых вы маньячно выбираете 25 лет. москали хоть одного выбрали и не меняют
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Так эти порошенки, кучмы и януковичи и есть та самая гнилая отрыжка СССР, которая мешает нам хорошо жить.
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братан. ты их выбираешь одних и тех же. они же все одинаковы как патроны в обойме.
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Как твои партейные фюреры! Все были на одно лицо!
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И по поводу выбора - я не выбирал ни одного из них, в отличие от тебя, выбравшего зека в президенты!
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типа ты лично не причем так и я никого не выбирал. с каждым прошедшим годом вам все тяжелее и тяжелее валить все на СТАЛИНА на СССР . народ хочет знать почему яценюк стал самым богатым и при чем здесь товарищ БЕРИЯ.или почему шоколадник богатеет и богатеет и как это привязать к товарищу СТАЛИНУ
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На твоего Сталина никто, ничего не валит! Только у тебя забавная избирательность, всё что связано с СэСэЭром, всё ништяк, и жили люди богаче, и жизнь была прекрасна. Я говорю о том, что тогда жили в стране Гулага, где люди никуда не могли поехать и в бараках жило пол-страны, а теперь при шакаладных барыгах народ нищает. Но, поскольку без прошлого нет настоящего, поэтому те политики кто теперь при власти - это ещё отрыжка от тов. Сталина. Его методов и его философии.
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в бараках жили и сейчас живут.СССР не был ништяком. и товарищ Сталин не был барыгой. уничтожая свое прошлое вы теряете уважения и к вам относятся как к дебилам готовым продать могилы своих предков за печенюшки.
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Тов.Сталин был идейным идиотом и диктатором, который понял, что на жизнь можно зарабатывать не только служа обедни, а и отрубая людям головы!
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А что? У дальнобойщиков свои ляди, у железнодорожников свои.
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девки наши они не виноваты шо им приходится зарабатывать именно так.
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Дурнуваті , в Еміратах за внешлюбний секс можуть за грати кинути .
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Интересно какие спектакли у нас на Шаболовке ещё снимают!!? По ходу смотришь новости и понимашь что большая половина вброса в эфир ничем не отличаются от Нагиевских "окон" )))
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А по чему Джон неуловимый , да он на хе не кому не нужен . Ну блин можно подумать кто то не знает кем он туда едет работать . Я что то не слышал не одной истории , когда домработницу обманом в бордель затянули. Там очередь стоит из наших бл..дей , потому что там они в 10-20 раз больше зарабатывают.
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одесса как всегда в тройке криминальных областей..расстрелять по ногам
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далеко ехать не надо, в праге в каждом борделе есть россиянка/украинка. И хер выгонишь назад домой!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныМеждународный канал торговли людьми перекрыт в Одессе. ВИДЕО
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