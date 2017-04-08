 "В двух категориях мы получили первые места", - украинские военнослужащие победили в соревнованиях IT-экспертов НАТО. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, Украина впервые приняла участие в этих соревнованиях. Украинская команда была единственной, представлявшей страну - партнера НАТО, и единственной, в состав которой вошла девушка. Кроме того, украинская команда была самой молодой из 30 команд-участниц.
Один из победителей соревнования, старший лейтенант Сергей Гальчинский рассказал: "Мы были награждены сертификатами и дипломами для каждой из команд и получили отличия от Allied Command Transformation: их получил каждый участник команд-победителей. От Украины и нашего центра были представлены 2 команды, которые принимали участие в Coding и Join Challenge. Для нас это было просто феноменально. В этих двух категориях мы получили первые места".
"Мы свой путь автоматизации только начинаем. И сейчас, начиная имплементировать любые системы, мы можем выбрать новейшие технологии и на их базе спроектировать качественное решение", - добавил он.
В свою очередь, руководитель проекта "Аэроразведка" Натан Хазин рассказал: "Одно только участие для страны - это уже статус. Но когда мы получили победы в двух соревнованиях, это был шок для нас". "Эти соревнования дали ощущение, что Украина может быть не только партнером, а может быть на первом месте в НАТО", - сказал он.
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НАТО почешет репу и подумает - и нах они нам такие нужны ?
А мужикам (и даме) - респект
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Пользователи социальных сетей активно отреагировали на новость о третьей попытке восстановиться на должности скандального генерала Владимира Хижого.
"Генерал Хижий, тот самый, которого называют непотопляемым из-за двух восстановлений после увольнений по суду, опять будет восстанавливаться. Последнее увольнение, за взрывы в Сватово и бардак на Ширлане, он обжаловал в двух судах. Ему отказали. Но Высший Административный Суд Украины отменил решение двух инстанций и отправил дело на новое рассмотрение", - написал известный волонтер Роман Доник на своей странице в Facebook.
Роман Донік з Roman Donik.
4 год. ·
Генерал Хыжий, тот самый, которого называют непотопляемым из за двух восстановлений после увольнений по суду, опять будет восстанавливаться. Последнее увольнение, за взрывы в Сватово и бардак на Ширлане, он обжаловал в двух судах. Ему отказали. Но Высший Административный Суд Украины отменил решение двух инстанций и отправил дело на новое рассмотрение. По слухам Хыжий занес за это решение 100 тыс долларов.
Хыжий - это чувак, который ездит на на BMW X6 (самая первая ассоциация), а его дочка - владелец фирмы, которая всегда побеждала в прошлых тендерах по питанию военнослужащих. Говенное питания армии предыдущих лет - это один из источников его дохода.
Два раза его увольняли, но он восстанавливался по суду. Сейчас третье увольнение. И опять на горизонте восстановление.
Я понимаю, что у нас безвиз и все дела. Но я так же понимаю, что есть категория людей, которых если не оторвать от кормушек, то все что было за последние три года зря. И Майдан зря, и тысячи погибших и раненых зря.
Потому что они устроят реванш.
Я понимаю и помню, что суды, верховенство права и вся прочая фигня. Но я так же помню, как менялась конституция, когда нужно было Порошенко. Я помню назначение Луценко на должность генерального прокурора. Когда Порошенко нужно, он может убеждать и находить выход. Так вот подобные ситуации с хыжими, киваловами и прочей мразью будут определять отношение к президенту людей. А не бевиз. Если мы не избавимся от хыжих, то весь этот громкий под фанфары пусть к евроинтеграции, накроется медным тазом. Да он никому из нас и не будет нужен и мы по прежнему будем жить в говне.
"Потому что воров нужно не увольнять, а садить в тюрьму! Или нейтрализовать любым доступным способом!" - эмоциональной пишет автор в Twitter-аккаунте Страшный Бендеровец.
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https://youtu.be/yPbmd_SedAc
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Запомни, Рошен главнокомандующий в Украине. Всё, что касается военного дела, а так же международных дел - его парафия и ответственность.
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https://www.youtube.com/watch?v=yPbmd_SedAc
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