 Гражданин Украины пытался тайком вывезти в Турцию партию черной икры на $15 тыс. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, тайно вывезти деликатесный продукт пытался гражданин Украины 1970 года рождения. Он направлялся на рейс, вылетающий в Турцию.
Предварительная стоимость икры - около 15 тыс. долларов США.
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Размеры:небольшие, до 0,3 гектара - для мальков;дo 1 гектара - рыбы больших размеров;глубина - более 1,5 метра (надо учесть зимовку рыб).
Дно - твердое, неилистое или с небольшим количеством грунта.Растительность
Растительности не должно быть много. Для удобства питания рыб необходимо свободное пространство.
Обязательно нужно обеспечить слив, профиль дна (важно для стерляди и его гибридов) и определить места для кормления.Размножение осетровых рыб Условия для искусственного нереста:соответствующий возраст рыб;подготовка рыб: кормление, зимовка;стимулирование средой;гормональная стимуляция.
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Осетровая икра 40 г (аквакультура) - черная икра
Доставка по всей Украине, в любое отделение Новой Почты вашего региона. Стоимость доставки в среднем составляет 15-30 грн и зависит от объёма заказа.
Оплата осуществляется при получении заказа в отделении Новой Почты.
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А вооще "клуб обшорных поцреотов" любые законы под себя проводит и любые льготы утверждает. А все началось еще в былые времена с протаскивания через парламент безпошлинного ввоза на какао-бобы для бизнеса теперешнего гидранта. Проосто однотуровые с единственной извилиной на заднем месте этого не знают.
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А не то выростет бизнес и целая индустрия по торговле украинской национальностью
среди негров, с исламом и мечетями придет терроризм и исламисты.
Выдавалетей паспортов ПОД СТРОГИЙ КОНРОЛЬ.
Ислам несет нищету, тупорызизацию исламоносителей, говномечети, террористов
и выдавливаниелокального населения.
Пугливость и страх перед исламистами и исламом.
Ислам несет страх и смерти.
Политики будут боятся исламистов и будут боятся принимать законы против них, а журнашлюхи
вещать хоть слово против них.
Иначе их ждет смерть от исламистов. Как в ес.
НЕТ ИСЛАМУ
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http://roadcontrol.org.ua/node/3088
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ЛИСИЦА И ВИНОГРАД
Голодная кума Лиса залезла в сад;
В нем винограду кисти рделись.
У кумушки глаза и зубы разгорелись
А кисти сочные, как яхонты горят;
Лишь то беда, висят они высоко:
Отколь и как она к ним ни зайдет,
Хоть видит око,
Да зуб неймет.
Пробившись попусту час целой,
Пошла и говорит с досадою: «Ну, что́ ж!
На взгляд-то он хорош,
Да зелен - ягодки нет зрелой:
Тотчас оскомину набьешь».
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