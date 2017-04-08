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 Общество
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Все про:аэропорт (1210) Борисполь (456) икра (13) контрабанда (1789) пограничники (1174) СБУ (13926) Турция (1909) изъятие (339)

 Гражданин Украины пытался тайком вывезти в Турцию партию черной икры на $15 тыс. ВИДЕО

В международном аэропорту "Борисполь" пограничники и сотрудники СБУ предотвратили незаконное перемещение через границу 15 килограммов черной икры.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, тайно вывезти деликатесный продукт пытался гражданин Украины 1970 года рождения. Он направлялся на рейс, вылетающий в Турцию.

Предварительная стоимость икры - около 15 тыс. долларов США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житель Хабаровска перевозил в катафалке икру на 66,5 тыс. долларов

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Повесить! Нет,вначале убить,а потом повесить! Правда,Аваков?
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Пусть бы себ вез. В чем проблема? Шоколядную лапу не позолотил? Или в Украине черную икру добывают?
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Кто это у нас икру черную метает ? Верховодка или бычок ?
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Еще вот - ставки для разведения осетров:
Размеры:небольшие, до 0,3 гектара - для мальков;дo 1 гектара - рыбы больших размеров;глубина - более 1,5 метра (надо учесть зимовку рыб).
Дно - твердое, неилистое или с небольшим количеством грунта.Растительность
Растительности не должно быть много. Для удобства питания рыб необходимо свободное пространство.
Обязательно нужно обеспечить слив, профиль дна (важно для стерляди и его гибридов) и определить места для кормления.Размножение осетровых рыб Условия для искусственного нереста:соответствующий возраст рыб;подготовка рыб: кормление, зимовка;стимулирование средой;гормональная стимуляция.
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А Вы знаете в каком возрасте осётр даёт икру?
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При чем тут сырье? Банки фабричного производства и судя по виду - российского. Для того, чтобы банки вывезти их надо было сначала ввезти. И как же их ввезли? СБУ не отвечает.
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... и не водка и не бычек, а редкая порода благородных рыб - баклажан
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Вообще-то осетровые. И их еще есть пока у нас, но уже очень и очень мало.
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Ну вот - для начала. Дальше - гуглите.

Осетровая икра 40 г (аквакультура) - черная икраГражданин Украины пытался тайком вывезти в Турцию партию черной икры на $15 тыс. - Цензор.НЕТ 4807

Доставка по всей Украине, в любое отделение Новой Почты вашего региона. Стоимость доставки в среднем составляет 15-30 грн и зависит от объёма заказа.

Оплата осуществляется при получении заказа в отделении Новой Почты.
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"Незаконное перемещение икры через городские границы" с последующим "незаконным вскрытием" и "незаконным употреблением" и "незаконным сокрытием"
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А депутаты в открытую выводят в офшеры гораздо больше украденых денег как своих, так они почему-то в криминальных сводках не числятся.
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"для своих - все, остальным - закон"
А вооще "клуб обшорных поцреотов" любые законы под себя проводит и любые льготы утверждает. А все началось еще в былые времена с протаскивания через парламент безпошлинного ввоза на какао-бобы для бизнеса теперешнего гидранта. Проосто однотуровые с единственной извилиной на заднем месте этого не знают.
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Ужесточить получения украинских паспортов чурками.
А не то выростет бизнес и целая индустрия по торговле украинской национальностью
среди негров, с исламом и мечетями придет терроризм и исламисты.

Выдавалетей паспортов ПОД СТРОГИЙ КОНРОЛЬ.

Ислам несет нищету, тупорызизацию исламоносителей, говномечети, террористов
и выдавливаниелокального населения.
Пугливость и страх перед исламистами и исламом.
Ислам несет страх и смерти.
Политики будут боятся исламистов и будут боятся принимать законы против них, а журнашлюхи
вещать хоть слово против них.
Иначе их ждет смерть от исламистов. Как в ес.
НЕТ ИСЛАМУ
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Проблема то в чем? Если произвели в Украине, так мужику нужно премию за рекламу украинской икры дать
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Проблема в уплате экспортных пошлин ну и и отсутствия у мужика фирмы
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"отсутствия у мужика фирмы"... - если по-совести, то кормление шоколадной своры к этим личным вещам, перевозимым мужиком транзитом, никакого отношения иметь не должно. Пусть лучше шоколадный поцреот расскажет, каким образом без пошлин везет через границу конфеты, произведенные на территории Украины и сопровождаемые накладными с каких-то Вергинских островов?
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Экспортные пошлины на продукцию, которая не выпускается в Украине? Это что-то новенькое.
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Пассажир проходит по «красному» коридору, обязательный таможенный контроль, заполняет таможенную декларацию и оплачивает таможенные пошлины, если при себе и в багаже имеет следующие предметы: оружие, взрывчатые, наркотические, психотропные, ядовитые, сильнодействующие вещества и лекарства; радиоактивные металлы; антиквариат, предметы истории и искусства, музыкальные инструменты; печатные издания, аудио- и аудиовизуальные материалы, иные носители информации; объекты флоры и фауны, их части или полученные из них продукты, домашние животные (при наличии оригинала международного ветеринарного сертификата страны происхождения этого животного); лекарства, товары и продукты питания в объемах, которые подлежат налогообложению (лекарственные средства и препараты в количестве более 5 упаковок или банок, товары на общую сумма более 1.000 евро, продукты питания - более 200 евро); драгоценные металлы, камни и изделия; валюту более 10.000 евро, включая национальную валюту и дорожные чеки (traveler's cheque); свыше нормы алкогольные напитки (водка более 1 л. или вино более 2 л., или пиво более 5 л.) и табачные изделия (более 1 блока сигарет или 250 грамм табака).
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когда вывозят сейчас ярды бабла то не видят, а мужика приняли, потому как ни в теме не в доле!!
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Воруют миллиады......под носом а они о копейках,нашли чем удивить...
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Улыбнуло. Миллион евро в обувной коробке- отпустили и отдали деньги... несколько банок икры- почувствуй разницу
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А в чем проблема то? Ну 15 кило икры, это, что НАРКОТИКИ-ОРУЖИЕ. Или обычным людам кушать Такое нельзя. ?
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Гражданин и гражданки, границу Украины должны переходить голышем и с песней
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"Незаконное перемещение икры." Сюрреализм от Авакова. Попытались вывезти аваковских головастиков за границу к маме. Киднепперы проклятые.
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"Попытка незаконного перемещения картошки через границы города"
Гражданин Украины пытался тайком вывезти в Турцию партию черной икры на $15 тыс - Цензор.НЕТ 9451
http://roadcontrol.org.ua/node/3088
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Я её даже в магазинах и супермаркетах давно не видел. Она вообще где то продаётся ? И где? И главное -сколько она стоит?
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Продается, 40 граммов стоит как треть пенсии. Не только ж рашка ее фасует.
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Пару раз пробовал черную икру, вообще не понравилась. Наверное, из-за статуса ее употребляют. Вот красная вкусная.
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"Пару раз"! Вот потому 15 кг теперь какой-то фантастический криминал.
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Та мне если ее с доплатой принесут сто раз, я ее есть не буду. Невкусная она.
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И. А. Крылов
ЛИСИЦА И ВИНОГРАД
Голодная кума Лиса залезла в сад;
В нем винограду кисти рделись.
У кумушки глаза и зубы разгорелись
А кисти сочные, как яхонты горят;
Лишь то беда, висят они высоко:
Отколь и как она к ним ни зайдет,
Хоть видит око,
Да зуб неймет.
Пробившись попусту час целой,
Пошла и говорит с досадою: «Ну, что́ ж!
На взгляд-то он хорош,
Да зелен - ягодки нет зрелой:
Тотчас оскомину набьешь».
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До 10 тыс.евро вывоз товара без декларирования,свыше заполнение гтд. Экспортная пошлина 0. Но ,если икра невырощенная в искусственых условиях,может попадать под запрет ситес. Стоимость,еще надо определить?
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Цензор.НЕТВидеоОбществоГражданин Украины пытался тайком вывезти в Турцию партию черной икры на $15 тыс. ВИДЕО
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