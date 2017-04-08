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 Общество
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Все про:Киев (16773) Киевэнерго (214) отключение (135) Нацполиция (6821)

 "Киевэнерго" обесточило участок полиции в Киеве. ВИДЕО

В 4-м отделении полиции Днепровского района столицы несколько суток нет электричества.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, дежурная часть, обслуживающая микрорайон Березняки, Дарницкую площадь и прилегающие улицы, обесточена с 5 апреля. Из-за невозможности работать с компьютерами следователи не могут проводить расследования, а дежурные - вносить дела в реестр и даже принимать звонки, потому что телефоны также отключены.

В "Киевэнерго" утверждают, что полиция не заключила договор с компанией и два года потребляла электроэнергию без него.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Киевэнерго" третьи сутки не подключает к электроэнергии пансионат "Джерело", в котором живут переселенцы. У детей высокая температура, - волонтер Ксюша Киевская

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ШоколадоАхметов и за своих псов принялись?
Ну-ну
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Привлечь владельцев Киевэнерго за антигосударственную диверсионно-подрывную деятельность. Имущество конфисковать.
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Прасильно писать: Укрэнерго.
Укрдума.
Укрпрезидент.
Всех их = на гиляку. Имущество из золотых батонов - конфисковать. Приплод = в тюрьму до выяснения. Потом на гиляку и их.
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"Киевэнерго" обесточило участок полиции в Киеве.
Теперь "полицаи" не смогут использовать утюги и паяльники, печалька однако.
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лучше АП и дома дворцы живущих в шоколаде.
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Ментам закон не писан. Они привыкли, что платят им.
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руководители отделения были не в курсе, что договора нет 2 года?... хотя вопрос должен стоять иначе - а за электрику платили барину или нет? если да, то это произвол, если нет - кто-то останется без премии за незаключение договора... наверное, уборщица...
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Ну да, как в том анекдоте - "...ещё и зарплату тут платят ?!"
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Киянам повезло. Киевэнерго украл...пардон...приватизировал единственный святой человек злочынного режима Януковича (ну не считая его министра экономики, канешна), единственный не-сепаратисты Донбасса и единственный рыг - не-приверженец русского мира шановный пан Ахметов. Иначе сейчас в Киеве ситуация с электричеством была бы как в оккупированном Донецке! Так шо радуемся...
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"Ахметов - попутчик Революции Достоинства!" - генпгокугог без обгазования вгать не будет.
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Ну понятно, Юрик наверняка знает, что говорит: Фото - с инаугурации Порошенко, между прочим. ИНЕТ помнит ВСЕ!!!
"Киевэнерго" обесточило участок полиции в Киеве - Цензор.НЕТ 1957
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дожили млять. Ахметка выключит всем свет и Украине придется сдаться.
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Для того чтобы вымогать деньги с людей,воровать и совершать разбойные нападения им электричество совершенно необязательно.А вообще это привычка,им все должны и все.О чем можно говорить,когда недавно новый глава нацполиции пытался дать интервью со скоростью три слова в пять минут.
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Ті гади (київенерго) просто так договір не укладуть. Вимагатимуть новий проект, перемонтаж згідно проекту, вимірювання, призначення відповідального з 4-ю групою допуску, відповідального за техніку безпеки, затверджені інструкції з електробезпеки для кожного працівника... ... Процес триватиме кілька місяців.
Тож у цій ситуації моє особисте IMHO: ментам слід упіймати двох-трьох "фахівців" київенерго, зробити їм "слоника" і показати відео "секс пивною пляшкою" щоби ті назавтра принесли в зубах усі потрібні договори, акти, узгодження тощо.
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А теперь снова поговорим про монетизацию субсидий , схема будет один в один , вы платите свои по полной , а потом в конце отопительного сезона мы все вам вернем , если конечно деньги в бюджете будут.
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Они и со светом нихрена не делали,так что ничего не изменилось
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Да все закономерно. В доме нет хозяина, такого нормального покладистого мужика или женщины. ГОСПОДАРЯ. Каждый - рулитель - "рулит", как может, тупо и безмозгло, правда не забывая о своем кармане и в первую очередь.
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не Киевэнерго обесточило, а барыга АХМЕТОВ нагибает гос структуры и всю Державу в целом с помощью договорняка с еще одним барыгой- строителем собачьих будок!
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Мусора и в темноте бабки косят. Не хуже, чем при свете
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КИЕВЭНЕРГО - НАРОДУ !!! ТУПЫХ МЕНТОВ - УВОЛИТЬ !!!
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Киевэнерго" обесточило участок полиции в Киеве. ВИДЕО
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