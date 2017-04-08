 "Киевэнерго" обесточило участок полиции в Киеве. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, дежурная часть, обслуживающая микрорайон Березняки, Дарницкую площадь и прилегающие улицы, обесточена с 5 апреля. Из-за невозможности работать с компьютерами следователи не могут проводить расследования, а дежурные - вносить дела в реестр и даже принимать звонки, потому что телефоны также отключены.
В "Киевэнерго" утверждают, что полиция не заключила договор с компанией и два года потребляла электроэнергию без него.
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Веерных отключений в Украине пока не было, - Насалик(55)
До середины марта отключений света в Украине не будет, - "Укрэнерго". ВИДЕО(156)
Блокировка поставок угля означает веерные отключения электроэнергии, - Гройсман(298)
Боевики в любую минуту могут ударить по энергетическим объектам Авдеевки, - Гройсман(82)
4-й энергоблок Запорожской АЭС отключен от энергосети(38)
Непогода обесточила 430 населенных пунктов, - вице-премьер Зубко(26)
Ну-ну
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Укрдума.
Укрпрезидент.
Всех их = на гиляку. Имущество из золотых батонов - конфисковать. Приплод = в тюрьму до выяснения. Потом на гиляку и их.
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Теперь "полицаи" не смогут использовать утюги и паяльники, печалька однако.
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домадворцы живущих в шоколаде.
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сепар аХмЄд...
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Тож у цій ситуації моє особисте IMHO: ментам слід упіймати двох-трьох "фахівців" київенерго, зробити їм "слоника" і показати відео "секс пивною пляшкою" щоби ті назавтра принесли в зубах усі потрібні договори, акти, узгодження тощо.
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http://30seconds.com.ua/2017/03/31/%D0%B6%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B2%D0%B5-%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B1%D1%83%D0%BA-%D0
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