 Мужчина в Днепре погиб на электроопоре. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, несовершеннолетний ребенок залез на электрическую опору на улице Малый Переулок в Чечеловском районе. После этого туда залез молодой человек ориентировочно 21 года. Его ударило током и отбросило на провода, на которых он завис на высоте 10 метров от земли.
Специалисты ДТЭК "Облэнерго" отключили электричество. Спасатели с помощью автомобильной вышки сняли тело погибшего.
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С шутками-прибаутками, улыбаясь во весь рот на "пикнике"...
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Там не менее 50 000
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Нінцю італійського походження, де я схибнув, а?
Прийнято рахувати напругу ЛЕП по ізоляторам; 10 кілоВольт на один ізолятор. Якщо їх у зв'язці 5, то тоді 50 000 Вольт (або 50 кВ).
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Не буду голословничать, могу вживую завтра хоть на тюбик положить видео провеса проводов над моим гаражем (над дорогой).
А я ещё пока живой.
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напряженность от такой ВЛ будет заметна даже на земле.
а приближаться к такой ВЛ более, чем на 1 м запрещено человеку и 1,5 м технике.
В зависимости от условий (влажность, одежда и т.д.) поразит гораздо раньше 50-70 см.
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На 330 кВ уже фаза расщепленная идет.
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А щоб люди знали.
Небіжчикам вони вже ні до чого...
Пізно.
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Не исключено, что это какая нибудь срань типа прыгнуть под колёса машине, синий кит и т.п..
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