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 Мужчина в Днепре погиб на электроопоре. ВИДЕО

В Днепре мужчина погиб из-за удара электрическим током.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, несовершеннолетний ребенок залез на электрическую опору на улице Малый Переулок в Чечеловском районе. После этого туда залез молодой человек ориентировочно 21 года. Его ударило током и отбросило на провода, на которых он завис на высоте 10 метров от земли.

Специалисты ДТЭК "Облэнерго" отключили электричество. Спасатели с помощью автомобильной вышки сняли тело погибшего.

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загинув,рятуючи дурноголового підлітка...
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"Спасатели" понравились.
С шутками-прибаутками, улыбаясь во весь рот на "пикнике"...
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ну...тут до "вместе весело скорбить"(с) - далеко
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погиб по собственной дурости ребенок по росту был мал тому и не пробило дугой а 21 год рост то 180-190 см. вот и погиб.. а там 10 тысяч!!!!!!!! в кучку пепла могло вообще то быть жаль.. думаю так не надо никого спасать если сам погибнешь да-да таков вердикт надо детям и подросткам пояснять ДО --а НЕ ПОСЛЕ.. и еще если человек идиот-то никакие нравоучения не помогут есть просто "призвание" искать на свою голову "приключения"....
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По количеству изоляторов (6-8шт).напряжение не менее 110 кВ ( 220 кВ 11-14 шт.)
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10 000??? Количество изоляторов сочтите!
Там не менее 50 000
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Шо, шо????
Нінцю італійського походження, де я схибнув, а?
Прийнято рахувати напругу ЛЕП по ізоляторам; 10 кілоВольт на один ізолятор. Якщо їх у зв'язці 5, то тоді 50 000 Вольт (або 50 кВ).
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не треба обзиватись. Вкажи на аксіому, професоре!
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? Какие эмоции? Констатация факта. А то, что я прав - я знаю.
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Ну да, ну да. Прекращаем. Тогда с этой аксиомой у меня над головой постоянно такое напряжение и высота до провода метров 7. Деревья кронами доставали и искрили, когда ветер.
Не буду голословничать, могу вживую завтра хоть на тюбик положить видео провеса проводов над моим гаражем (над дорогой).
А я ещё пока живой.
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Вы первым дом построили, потом линию протянули, или дом уже под линией построили? Есть понятие "Охранная зона воздушных линий электропередачи". Для линий 150 кВ это 25 метров. Ближе нельзя строить, копать, расти деревьям и т.д. Дальше или жалуйтесь или прячьтесь, в зависимости от ответа на вопрос выше.
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Вечно хорошие люди гибнут по чьей то глупости...
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Из-за того, что некоторые "родители" забили болт на детей и их не воспитывают, гибнут нормальные люди. Труба, парня жалко...
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Судя по количеству "тарелок" на изоляторах там напряжение более 100 000 вольт! На десятикиловольтной их всего 1-2 шт.
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Там не 10 000 , 100 000 -поверю. Кроме этого опасно приближался, расстояние с метр-два уже влияет сильно наведенным токам, это пока был всередине опоры его как бы экранировало, высунулся-пошел наведенный ток,а пробивает на расстоянии 10-15 см от провода
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это линия 110 кВ (междуфазное) 60 кВ на землю каждой фазы.
напряженность от такой ВЛ будет заметна даже на земле.
а приближаться к такой ВЛ более, чем на 1 м запрещено человеку и 1,5 м технике.
В зависимости от условий (влажность, одежда и т.д.) поразит гораздо раньше 50-70 см.
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возможно это даже ВЛ-150 кВ, такая экзотика есть в этом регионе (досталась от немцев после войны по контрибуции). Т.к. для 110 изоляции многовато и габарит визуально больше. Может даже 220 кВ.
На 330 кВ уже фаза расщепленная идет.
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Напруга цієї лінії 150кВ. Згідно ПБЕЕ, т. 5.1 безпечна відстань людини до проводу 1,5 м.
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интересно как его могло бахнуть током. к проводам подлез чтоли либо вышку пробило
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Підліток замість одного селфі зробив аж два.
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"Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів" не для красивої назви створені.
А щоб люди знали.
Небіжчикам вони вже ні до чого...
Пізно.
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Я смотрю, тут присутствуют те, кто специалист в теме. Вы бы дали совет чё делать в случае если видишь малолетнего долбоёба, лезущего на опору.
Не исключено, что это какая нибудь срань типа прыгнуть под колёса машине, синий кит и т.п..
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Вести просветительскую работу в школах, садиках. На худой конец дать 3,14_ды такой, чтобы больше не хотелось лазить.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияМужчина в Днепре погиб на электроопоре. ВИДЕО
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