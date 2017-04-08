 В сети появилось видео теракта в Стокгольме, снятое камерой наблюдения. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видео опубликовало издание Daily Mail.
На нем видно, как люди бегут в панике. Их на огромной скорости преследует грузовой автомобиль. Некоторым удается забежать в магазин одежды и таким образом спастись.
Напомним, шведские СМИ сообщили, что задержанный в связи с терактом в Стокгольме оказался гражданином Узбекистана. Как сообщалось, в Стокгольме 7 апреля днем грузовик въехал в толпу людей, погибли 4 человека. Ранения получили 15 человек.
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Вот такая вяликая эта россия в своей ущербности...
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командиром эсминца оказалась женщина капитан второго ранга Андрия Слау...
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Лавров - не животное. Для него нет определения. Кроме определения "оно".
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Черговий кациківський канал!!!
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Мразь и его рабы быстро продвигаются к своему концу.
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У 39-летнего задержанного в Стокгольме по делу о теракте нашли узбекский паспорт. Как пишет газета Aftonbladet, подозреваемый выражал симпатии ИГ. Об этом 8 апреля сообщает Лента.Ру.
На своей странице в Facebook он разместил агитационные материалы экстремистов,
а также поставил лайки фотографиям с последствиями теракта на марафоне в Бостоне в 2013 году.
Ранее сообщалось, что задержанный, чье имя не раскрывается, признал свою ответственность за содеянное. В настоящее время следствие пытается выяснить, как долго он находился на территории Швеции.
Журналисты Aftonbladet выяснили, что у подозреваемого, который работает в строительной отрасли, четверо детей. По свидетельству его знакомых,
он никогда не говорил о политике или религии, интересуясь только работой, чтобы отсылать больше денег на родину.
Позже стало известно, что шведская полиция арестовала второго подозреваемого в причастности к теракту с применением грузовика в Стокгольме.
Сообщается, что мужчина был задержан в северном пригороде Хьюлста. По данным правоохранительных органов, он связан с человеком,
который был арестован ранее в пятницу, 7 апреля.
В пятницу, 7 апреля, на Дроттнинггатан - главной пешеходной улице Стокгольма - грузовик врезался в толпу. Машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов. По последним данным, погибли четыре человека, еще 15 получили травмы. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что инцидент имеет все признаки террористической атаки.
Renat Rezep ·
"Путинский след" это же очевидно, узбека завербовало ФСБ/ГРУ РФ на стройках Масквабада, после перебросили на стройки Стокгольма ...
Вячеслав Иванов ·
одному мне мерещится мистическая "группа Царнаева" из проекта гебе какого-нибудь "Спящие марафонцы" 2008 года?
Igor Frolov
Чем мести улицы в Москве, или быть рабом Мирзиёева, или кто там у них нынче главарь в Узбекистане, конечно намного комфортнее сидеть в шведской тюрьме
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Тайожный союз=ИГИЛ.
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