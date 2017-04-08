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Все про:теракт (2062) Швеция (475)

 В сети появилось видео теракта в Стокгольме, снятое камерой наблюдения. ВИДЕО

Люди, убегая в панике, спасались в магазине одежды, их на огромной скорости преследовал грузовой автомобиль.

Как передает Цензор.НЕТ, видео опубликовало издание Daily Mail.

На нем видно, как люди бегут в панике. Их на огромной скорости преследует грузовой автомобиль. Некоторым удается забежать в магазин одежды и таким образом спастись.

Напомним, шведские СМИ сообщили, что задержанный в связи с терактом в Стокгольме оказался гражданином Узбекистана. Как сообщалось, в Стокгольме 7 апреля днем грузовик въехал в толпу людей, погибли 4 человека. Ранения получили 15 человек.

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Трамп, обама? - нет! Здесь, похоже, ещё Рузвельт с Трумманом начинали.
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Бери глубже, там ещё бабушка Покахонтас начинала
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этим дорогам как и нашим беспилотники не светят, никто в мире не напишет программу учитывающее такое разгильдайство
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фсб сцуки не спят хотят террором наводнить весь мир, чтоб хуйло-карло спал спокойно. когда этого плешивого ушлепка уже замочат в сортире
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Во! Разбитые дороги - это не только плохо, но и хорошо.)))
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Можно курорт всемирного значения устроить для сердечников.
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Ни С300 ни С400 не осмелились сбить ни один томагавк,сподобились только на месть безоружным людям...
Вот такая вяликая эта россия в своей ущербности...
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Жінка принизила кацапню і опустила нижче плінтуса ісконних ваятелів пітухов з гівна.
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Не в смелости тут вовсе дело, они попросту не в состоянии физически это осуществить, своими допотопными установками С300 и С400 с электроникой времен Брежнева!
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Томагавки приняты на вооружение в 1983 году. Можно представить, что будет со страной моксель, если США начнет воевать современным оружием.
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Чурбани путінські зае.бали вже усіх !!да мочкувати їх треба,жерстко !!!!
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Я бы его скорее бабуином определил. Лошади - красивые животные...
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Любые животные красивые.
Лавров - не животное. Для него нет определения. Кроме определения "оно".
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Еще рано - в июне растает, зато в сентябре можно будет лепить по новой.
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Боже,какой ужас,какой кошмар! Да когда уже проснется Европа и на поймет,что за всеми этими террактами стоит фсбешная крыса,сидящая в Кремле! Просыпайся Европа!
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Цензор нехай дивиться в youtube чиї посилання поширює.
Черговий кациківський канал!!!
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Народна мудрість говорить.Краще з розумним загубити ніж з дурним знайти.Ми правильно робим,що намагаємся позбутися спілкування з неадекватом сусідом.А європа думала що заради дешевшої сировини,підняття демографії, можна закрити очі на виходкі ненормальних.Ось тепер ми всі бачим наслідки.Будеш дурнем, якщо з дурнем звяжишся.
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Путинско-фашистско-исламистские террористы, которым Кремль через агентов промывал мозги, делая из них смертников, получили приказ подыхать и тянуть за собой на тот свет побольше людей. Никчемное Хуйло может выжить и спрятать свою ничтожность только в хаосе, укрыть её в реках крови, замаскировать в дыму пожарищ и пыли взрывов...
Мразь и его рабы быстро продвигаются к своему концу.
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А как обезьяна узбекская оказалась в Стокгольме
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москву затопить зжигать не помогает и мочить парашников везде где можно достать
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Пророческие слова самого уважаемого мной политического лидера.
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Красный террор это очень опасно ,кучка большивеков накрыла с помощью него всю империю
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Ни одни только красножопые террор практиковали в это время на рабсии все и эсеры и анархисты.
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Вот уроды! Нельзя быть зашоренным, иначе из тебя могут сделать всё, что угодно. Использовать тебя в качестве дерьма, брошенного в человека, в качестве машинодавилки, в качестве бомбы.
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ось до чого доводить коррупція і коррумповані чиновники. в европі багато чинуш живуть за рахунок рос газу. тому й досі гинуть европейці. а у нас перестануть гинути українц коли наші корумповані чинуші будуть сидіти, тому що корумпована посадова особа не має країні, не відчуває приналежності к своєї країні, та готова працювати на майже будь кого хто дасть достатьно грошей.
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корумпована посадова особа навіть може й не знати що працює на іншу країну, просто вона гтова порушити правили за грош, ось і все. а інші це можуть використати.
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класна країна Швеція,але чурбанів там неміряно...і всі вони жирують за рахунок шведів,та все рівно незадоволені життям...ось і феси находять ображених і прошивають мізки цим недоробленим камікадзе...прийде час коли Брейвіку будуть пам'ятники ставити...або прийде до влади осучаснений Гітлер...
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Обратите внимание - террористы - то с Узбекистана, то с Киргизии...а бузят - в Европе, в Питере, в Турции...Лично я в такие совпадения - не верю...
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У задержанного по делу о теракте в Стокгольме нашли узбекский паспорт

У 39-летнего задержанного в Стокгольме по делу о теракте нашли узбекский паспорт. Как пишет газета Aftonbladet, подозреваемый выражал симпатии ИГ. Об этом 8 апреля сообщает Лента.Ру.
На своей странице в Facebook он разместил агитационные материалы экстремистов,
а также поставил лайки фотографиям с последствиями теракта на марафоне в Бостоне в 2013 году.
Ранее сообщалось, что задержанный, чье имя не раскрывается, признал свою ответственность за содеянное. В настоящее время следствие пытается выяснить, как долго он находился на территории Швеции.

Журналисты Aftonbladet выяснили, что у подозреваемого, который работает в строительной отрасли, четверо детей. По свидетельству его знакомых,
он никогда не говорил о политике или религии, интересуясь только работой, чтобы отсылать больше денег на родину.
Позже стало известно, что шведская полиция арестовала второго подозреваемого в причастности к теракту с применением грузовика в Стокгольме.
Сообщается, что мужчина был задержан в северном пригороде Хьюлста. По данным правоохранительных органов, он связан с человеком,
который был арестован ранее в пятницу, 7 апреля.
В пятницу, 7 апреля, на Дроттнинггатан - главной пешеходной улице Стокгольма - грузовик врезался в толпу. Машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов. По последним данным, погибли четыре человека, еще 15 получили травмы. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что инцидент имеет все признаки террористической атаки.

Renat Rezep ·

"Путинский след" это же очевидно, узбека завербовало ФСБ/ГРУ РФ на стройках Масквабада, после перебросили на стройки Стокгольма ...

Вячеслав Иванов ·
одному мне мерещится мистическая "группа Царнаева" из проекта гебе какого-нибудь "Спящие марафонцы" 2008 года?

Igor Frolov

Чем мести улицы в Москве, или быть рабом Мирзиёева, или кто там у них нынче главарь в Узбекистане, конечно намного комфортнее сидеть в шведской тюрьме
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомВ сети появилось видео теракта в Стокгольме, снятое камерой наблюдения. ВИДЕО
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