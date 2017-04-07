 Бывший боевик "ДНР", завербованный спецслужбами РФ, задержан в Торецке, - СБУ. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Уроженец Донбасса в 2014 году присоединился к одному из бандформирований террористов. Впоследствии, опасаясь ответственности за свою противоправную деятельность, он уехал в Россию, где получил российское гражданство по упрощенной процедуре.
Не сумев по состоянию здоровья устроиться контрактником в российской армии, злоумышленник в 2017 году вернулся на временно оккупированные территории. Здесь он также пытался присоединиться к НЗФ, однако получил от российских спецслужб более выгодное предложение - за "неплохие" деньги шпионить против собственной Родины.
Сотрудники СБУ задержали боевика-шпиона, когда тот прибыл в Торецк в Донецкой области с заданием собирать информацию, которая должна навредить силам АТО.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 256 и 260 Уголовного кодекса Украины.
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Таким макаром можно в день по 10.000 задержаний боевиков-шпионов делать и завешать наградами за успехи не только грудь но и стену на даче.
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дети и внуки тоже сепары.
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