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Все про:боевик (18496) СБУ (13926) шпионаж (641) Донбасс (13997) Антитеррористическая операция (16413) Торецк (14)

 Бывший боевик "ДНР", завербованный спецслужбами РФ, задержан в Торецке, - СБУ. ВИДЕО

Бывшего боевика террористической организации "ДНР", который шпионил в пользу российских спецслужб, задержан СБУ в Торецке (Донецкая область).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Уроженец Донбасса в 2014 году присоединился к одному из бандформирований террористов. Впоследствии, опасаясь ответственности за свою противоправную деятельность, он уехал в Россию, где получил российское гражданство по упрощенной процедуре.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: СБУ разоблачила попытку вербовки российскими спецслужбами заробитчанина с Луганщины. ВИДЕО

Не сумев по состоянию здоровья устроиться контрактником в российской армии, злоумышленник в 2017 году вернулся на временно оккупированные территории. Здесь он также пытался присоединиться к НЗФ, однако получил от российских спецслужб более выгодное предложение - за "неплохие" деньги шпионить против собственной Родины.

Сотрудники СБУ задержали боевика-шпиона, когда тот прибыл в Торецк в Донецкой области с заданием собирать информацию, которая должна навредить силам АТО.



Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 256 и 260 Уголовного кодекса Украины.

Смотрите: СБУ задержала боевика "ДНР", находившегося в международном розыске. ФОТО



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Кацапи шукають де заробити грошей так щоб взагалі нічого не робити. Навіть в армію до терористів на схотів йти, бо там служити треба, тому попросився в розвідники, щоб їсти українську ковбасу і шпигувати проти України! А коли отримав гроші і завдання, то приїхав і здався.
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они не шпиены они руснявые прихлебатели и такие же ундеменши как и мордва.
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У нас в тюрьмах в 6 раз меньше народу чем в Московии .
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Ну да, половину зеков выпустили, и теперь Аваковы не могут разгрести всю эту хрень с небывалой до этого преступностью. Вместе с зеками на улицы выпустили селфи-полицаев.
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Каждый день жарят барыг утюгами. Это же любимое занятие сидельцев. Скоро каждый украинский бизнесмен будет со следами пыток или мертв. И никого не ловят. Фейсбучный министр все это время пиарится на открытии справочных.
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не переживай тюрем хватит,да и урановые залежи тоже разрабатывать надо-для мирного атома...
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Цензор, пиши правильно - не боевик, а сторож блокпоста. Не шпионить, а наблюдать за ситуацией. Не "Решается вопрос об открытии уголовного производства", а вернулся к мирной жизни.
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И снова лица боевика-шпиона не показывают.
Таким макаром можно в день по 10.000 задержаний боевиков-шпионов делать и завешать наградами за успехи не только грудь но и стену на даче.
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рыцарь бля" плаща и шпаги"" работник ножа и топора" пол мира объездил с лугандона на мацкву с мацквы на пекин с пекина на дамасск с дамасска на данецк медкомиссию нигде не прошел
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" Неужели сцыкотно, ватка ? " - вопрос риторический .
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Странный вопрос даже для безмозглого ( несвидомого ) , Родина может быть только одна .
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Ты идиот ? Если ты откажешься от матери она не перестанет быть твоей матерью , хотя для русни может и по другому , отдельная ветвь деградации .
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таких пол лугандона ежемесячно за пенсиями и социалкой мотаются и ненавидят все Украинское
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позывной "Лев")) его куратор или стебался или такой же придур.
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вангую: истота стояла на посту ( завтра выйдет с почётом по - программе: тебя ждут дома. )
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нет. его уже в рюкзачники собаки аваки взяли без конкурса.
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Судячи з результатів їхнього ДЬІРовського рехверендуму, там таких підхуйловників 89%, тобто 9 з десятка.
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Да там бери любого и не промахнешся! Сепаратня кругом. Дед сепар, бабка сепарша,
дети и внуки тоже сепары.
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Знаете, для чего проводились мобилизационные сборы? На каждого гражданского было собрано полнейшее досье, где родился,где крестился, но без фотографии. Потрачена куча денег на полевые кухни.операторов,сцена,звуковые колонки.От бюджетников,нужно было собраться в колличестве 20-30тыс на камеры.Ком состав у многих вызвал приступ рвоты. Как таковой выдачи оружия не производилось, кроме особых людей с закрытыми лицами на камеру. ДЛЯ ЧЕГО!!! Нужна картинка для мирового сообщества об полноценной мобилизационной армии ДНР готовой сражаться с Украиной. Теперь, когда войдут войска РФ на Донбасс и пойдут атаковать Мариуполь- для всего мира это будет мобилизованная армия ДНР. Но скорее всего это будет отвлекающий удар. Основной удар - это захват и удержание дамбы с насосами для СевероКрымского канала. Крым без воды умрет.
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Лев уже на месте))🦁)надо сафари с оружием устроить♿️
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияБывший боевик "ДНР", завербованный спецслужбами РФ, задержан в Торецке, - СБУ. ВИДЕО
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