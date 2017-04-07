EN|RU|UK
Темы дня: Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками
 Происшествия, Общество, За рубежом
  25745  85
Все про:теракт (2062) Швеция (475)

 В шведском Стокгольме грузовик въехал в толпу людей. ВИДЕО с места теракта

Грузовик, водитель которого совершил теракт на одной из центральных пешеходных улиц шведского Стокгольма, остановился, лишь въехав в одну из многоэтажек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось видео, на котором шведские пожарные заливают машину специальной пеной, чтобы избежать повторного возгорания.
Загрузка видео...

Читайте также: "Все указывает на то, что это была террористическая атака", - премьер Швеции


Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль въехал в толпу людей в Стокгольме. Теракт произошел на популярной пешеходной улице Дроттнингатан (Drottninggatan). По некоторой информации, грузовик позже врезался в магазин. На фотографиях с места происшествия, размещенных в социальных сетях, видно, что кабина грузовика загорелась.

Шведская радиостанция Sveriges сообщила о трех погибших в результате наезда. Также СМИ сообщают о пострадавших, но их число не называется. С места происшествия машины скорой увозят людей.

Читайте также: Украинское консульство проверяет, есть ли украинцы среди пострадавших в теракте в Стокгольме
 перейти на форум
 
   
VEhrNGRrdzVSME13VEZoU1owNURkekJNY2xKbmJucFJjVTVEZVRCTVdGSm9kRU0wTUZrNFBRPT0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
а топа что сделала?.....или все-таки....в толпу?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
это не шутка....исправили уже
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Остання інформація з Стокгольмського арбітражу, який прийме рішення щодо спору між НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Газпром" є оптимістичною для української сторони.
Про це повідомив глава НАК Андрій Коболєв, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми останнім часом отримуємо багато інформації вже від трибуналу відносного можливих термінів і результатів. Ми стаємо більш оптимістичними, ніж ми були до цього", - сказав він в ефірі "5 каналу" в п'ятницю ввечері.
За його словами, звичайно рішення арбітражу за контрактом на купівлю-продаж газу варто очікувати вже найближчим часом.
Як повідомлялося, "Газпром" в червні 2014 року звернувся до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма з проханням про арбітраж з метою стягнення з "Нафтогазу" боргу за поставлений в 2013-2014 роках газ, а також коштів за формулою "бери, або плати".
Зі свого боку "Нафтогаз" звернувся з позовом про ретроактивну зміну ціни, відшкодування переплат і скасування заборони реекспорту. Суд об'єднав обидва позови.
Винесення рішення арбітрами за контрактом на поставку газу планується в квітні 2017 року.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шведы, может пора завязывать сцать всяких там арабов? Они же вам на голову гадят? Вы своей толерантностью, сами себе могилу роете.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
нізя, це якщо муслім в гейропі наб'є рило білому - його відпустять. А якщо навпаки - оголосять расистом і посадять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вы будете удивлены-- но шведы очень большие поклонники фашизма и нацистов есть там целый городок где живут ярые сторонники национал социалистов вот так то вроде как по Истории это должно быть в Норвегии там немцы оккупировали страну и привели к власти коллаборационистов которых потом норвежцы расстреляли и посадили у лагеря... а тем не менее...в Швеции имеем такой парадокс...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это не парадокс - это прямое следствие власти толерастов, при которых приезжие дети гор и пустынь имеют коренное население Швеции. Разумеется, что есть недовольные этим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Уже поздно, критическая точка уже давно пройдена и теперь, просто валом, пойдут негативные последствия. Это всё следствия Шведской "социалистическо-капиталистической" системы, которая неэффективна в экономическом плане, но при которой, "некоторые пацаны" получают право (на выборах) оставаться у власти десятки лет подряд и естественно, все денежные потоки заворачивать под себя. Например, в один период социалисты находились у власти в Швеции не вылезая, 40 лет подряд (1936-1976), почти как кпсс на совке. Это были "мирные и стабильные" годы после войны, когда можно было наращивать производство, но для этого нужна была рабочая сила и желательно, бесплатная, готовая работать за копейки. Для этого и стали принимать беженцев в массовом порядке, к тому-же это сильный политический и имидживый ход, который всегда будет работать на Швецию. Беженцы "первого поколения" не имеют хорошей профессии, квалификации и знания языка и поэтому они вынуждены работать где угодно, за копейки или почти за бесплатно в качестве практикантов, затем сидеть некоторое время по безработице, затем снова бесплатно работать практикантом и т.д. Вот, у "второго поколения" уже появляется возможность нормальной интеграции в Шведское общество, но существует некая "стеклянная преграда" между коренным народом и эмигрантами. И у местных (у одних больше, у других меньше) есть чувство опасности и недоверия даже к тем беженцам, которые живут в Швеции десятки лет, так как ментально они продолжают ещё жить в Африке и вариться в своей культуре и в своих проблемах. А если этих беженцев накачать, то они готовы воевать за свою культуру и ясира арафата, даже в Швеции. Таким образом, в краткосрочном плане Швеция выиграла от завоза гастербайтеров, но в длительной перспективе создала для себя очень большие проблемы, но "социал-демократы" это никогда не признают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шведская полиция задержала второго подозреваемого по делу о наезде автомобиля на толпу людей. По данным телеканала SVT, который ссылается на источники в полиции, мужчина, взятый под стражу в ночь на субботу, 8 апреля, в пригороде Стокгольма Юльсте, связан с другим подозреваемым, задержанным ранее в Марсте, к северу от столицы Швеции. речь идет о задержанном в Марсте 39-летнем этническом узбеке, который, возможно, является сторонником экстремистской организации "Исламское государство"
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Брейвик засиделся....однако...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Теперь шведы должны походить с плакатиками в поддержку мирных террористов и все будет хорошо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ЦН нашел в купе гуна изюминку. Не только у нас дураки есть. А в Шевеции тоже.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мета терактів у Європі очевидна - пов'язати боротьбу зі злочинним режимом Асада з підтримкою тероризму у Європі . "Дивіться європейці ,бити Асада це бити самих себе ,тому швидше оберайте до своєї влади пропутінську агентуру тільки тоді в Європі не буде терактів" ,ось який меседж відправляють справжні організатори цих злочинів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну типо,продайте свободу за колбасу.Бо если ЕС,сегодня выберет Пропутлеровцев,то лет так через надцать,будут на Марсе,яблука збирати
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А как же химическая атака. Или тебе, сцыклу, не жаль 27 погибших детей? Или сама Украина прогнулась перед хуйлом? И вообще, украинец не скажет*пропутiнську*, а *прохуйловську. Иди на пууцына, короче, тролль.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ти не італєна ,ти москалиця бо не розумієш українську мову.
 показать весь комментарий
Ответить
 
хУЙЛО решило шведов раздраконить теперь козломодых будуть бить во всем Мире и срачами гнать за поребрик.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бесплатно и с таким флажком здесь далеко не уедешь.
Подключайся через укр.прокси и будешь здесь ругать тарифы на комуналку и Порошенка как твои собратья.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты смотри там сильно не угори . и в МЕТРО старайся не ездить . мало ли что вашему фюреру в голову стрельнет . а ну как ты в следующем поезде будешь
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
интересно а те четырнадцать питерцев при жизни знали что они находятся в самом безопасном месте . и что их шансы оказаться в вагоне с бомбой стремятся к нулю ? :D
в любом случае выбор места следующего взрыва у Путина достаточно большой . троллейбус . Театральный центр . да и просто жилой дом в спальном районе ( лифт . баня . и кафе "Ветерок" это только для избранных ) так что я бы на твоем месте не расслаблялся
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну для глупеньких кацапов путать злорадство с злобностью - простительно) Привыкайте, что с 2014 года ваше племя вызывает только негатив и омерзение.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А уж как мы угораем,с вяликих ватоцефалов,сидящих в дерьме и нищете,пытающихся стать ровней с США,ЕС,Китаем и другими цивилизованными,развитыми странами и блеющих о своем дутом рашкаванском вяличие.И тянущих других в это дерьмо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Больная тема?
Видели репортажи с ваших зажопинсков.
У нас такого ада даже в самом забитом селе нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это точно-лучше жевать,чем рассказывать анекдоты о своем вяличии и жить в нищете.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тут один момент неверен - что нарисовали СТАРУЮ тетку, а в оригинале была молодая. То бишь, прошло ДОХУЙЛА лет, прежде, чем искандеры обвисли. А по факту, процесс идет гораздо быстрее, поэтому девку надо оставить ту же, молодую...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рашка----

62-е место в мире по уровню технологического развития (между Коста-Рикой и Пакистаном);
67-е место в мире по уровню жизни;
70-е место в мире по использованию по использованию передовых информационных и коммуникационных технологий;
72-е место в мире по рейтингу расходов государства на человека;
97-е место в мире по доходам на душу населения;
127-е место в мире по показателям здоровья населения;
134-е место в мире по продолжительности жизни мужчин;
159-е место в мире по уровню политических прав и свобод;
175-е место в мире по уровню физической безопасности граждан;
182-е место по уровню смертности среди 207 стран мира;
1-е место в мире по абсолютной величине убыли населения;
1-е место в мире по заболеваниям психики;
1-е место в мире по количеству самоубийств среди пожилых людей;
1-е место в мире по количеству самоубийств среди детей и подростков;
1-е место в мире по числу детей брошенных родителями;
1-е место в мире по количеству абортов и по материнской смертности;
1-е место в мире по числу разводов и рожденных вне брака детей;
1-е место в мире по потреблению спирта и спиртосодержащей продукции;
1-e место в мире по продажам крепкого алкоголя;
1-е место в Европе по числу умерших от пьянства и табакокурения;
1-е место в мире по потреблению табака и третье место по производству табачных изделий;
1-е место в мире по числу курящих детей и темпам прироста числа курильщиков;

1-е место в мире по смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы;
1-е место в мире по количеству ДТП;
1-е место в мире по количеству авиакатастроф (по данным Международной ассоциации воздушного транспорта уровень авиакатастроф в России в 13 раз превышает среднемировой);
1-e место в мире по объемам поставок рабов на международный черный рынок;
1-е место в мире по темпам роста числа долларовых миллиардеров;
2-е место в мире по числу долларовых миллиардеров (после США);
2-е место в мире по распространению поддельных лекарств (после Китая);
2-е место в Европе по числу самоубийств на душу населения (после Литвы);
2-е место в мире по числу убийств на душу населения (после Колумбии);
2-е место в мире по числу журналистов, убитых за последние десять лет;
2-е место в мире (после Сербии) по количеству людей, ищущих убежища в развитых странах Запада;
2-е место в мире по уровню бюрократии;
2-е место в мире среди стран-распространителей спама;
2-е место в мире по числу детей, усыновленных в США;
3-е место в мире по распространению детской порнографии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как там поживает подводный ансамбль имени александрова?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Grammar Nazi))) Правильно, это его собратья ругают парашенка! Ведь благодаря парашенко в Украине минимальная зарплата 1 тысяча долларов, как же за это Украинцы могут ругать порошенко. Правильно, благодаря парашенко на домбассе Украинцы солдатами стали живыми мишенями, в них можно стрелять, а им нельзя стрелять, как же за это Украинцы могут ругать порошенко, за это нужно благодарить парашенко! Я думаю тебе уже врач не поможет!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ватному водиле - пи*да. И ее, по традиции, залили пеной шведобандеровцы. Не зря же у Швеции такой антироссийский флаг. Не иначе, Австро-венгерский Генштаб его придумал!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Немного озаботилась,но немного. Сейчас смотрела ИХ, ЕСовские новости. В ряду недавних трагедий вместе с ними - Ницца, Берлин и прочая ЕСина. Как будто и нет ужасов Сирии, кровопролития в Украине... Белые люди.. Цветы к посольству не понесу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Машина окажется угнаной,водитель убит,
пристрелят какого-то араба,и скажут шо так и было.
 показать весь комментарий
Ответить
 
не факт. Это не пидорашка чтобы подставы делать. Плюс там мусоров мало, они толерантные и ссут обычно в кварталы к муслимам заходить
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А чем они думали, когда запустили обезьян к себе в райскую страну?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
педофильное хуйло до пендосов не дотянется, руки коротки - срет где по ближе...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну а ШВЕДЫ здесь при чем???? Я понимаю в Америке, Англии, Германии, кто солдат больше всех посылает на борьбу с муслимами, но шведы??? Страдают ни за что!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
коллективная ответственность . москалям террорюгам все равно где . главное что бы резонанс был
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как ни за что?? Пособие не такое как надо, уже повод.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Будете у нас на Колыме, в Швеции" (С) посетите Мальме - "Мекку" Швеции. Расскажите тогда нам на цензоре, сколько осталось в Мальме коренных шведов. Шведы, конечно, "не при чем", им ведь беженцев в Швецию марсиане заселили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
По поводу тероризма посмотрите на Ютб.
"Последнее интервью Араама Руссо"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Обратка путяры за ракетный обстрел Сирии американцами. Как я и предсказывал утром. Америке ответить сцыкотно, официально тоже, вот он в Европе руками психов и устраивает. Подленький типец, трусливый.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Еще детали теракта - грузовик въехал в толпу в центре Стокгольма

По данным агентства Рейтерс, погибли три человека. При этом подробности инцидента пока неизвестны. Полиция не сообщила, может ли у случившегося быть террористическая подоплека.
 показать весь комментарий
Ответить
 
зачем им это,вдохновленных путерастов хватает
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хуйло всё не успокоится, сознательно срёт в Европе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Европе происходит концентрация отбросов третьего мира. Рано или поздно они станут большинством и тогда прийдет пипец. В тех же Эмиратах, не говоря уже за КСА всем этим исламистам рубят бошки без задержек. А тут они жертвы репрессий по религиозному признаку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пока хуйла небыло - всё было спокойно, изредка у какого-то идиота обострение и все.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хуйло показывает аленям - не надо вам той Европы, смотрите шо там творится, опасно ваще там ходить. Как и в Греции и Турции.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В раше это норма, пьяный водила кацап врезался в толпу...просто в Швеции этого не знали
 показать весь комментарий
Ответить
 
а путяра педофильная ведь предупреждала - будете наезжать, пожалеете.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мои искренние соболезнования семьям погибших. Скорейшего выздоровления раненым.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Жаль людей,що постраждали від того чурбана з узбекістану....хуйло путен робить чужими клешнями свою гидку справу !!здохне клята путінська расія !!!!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ шведском Стокгольме грузовик въехал в толпу людей. ВИДЕО с места теракта
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти