 В шведском Стокгольме грузовик въехал в толпу людей. ВИДЕО с места теракта

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Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль въехал в толпу людей в Стокгольме. Теракт произошел на популярной пешеходной улице Дроттнингатан (Drottninggatan). По некоторой информации, грузовик позже врезался в магазин. На фотографиях с места происшествия, размещенных в социальных сетях, видно, что кабина грузовика загорелась.
Шведская радиостанция Sveriges сообщила о трех погибших в результате наезда. Также СМИ сообщают о пострадавших, но их число не называется. С места происшествия машины скорой увозят людей.
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Про це повідомив глава НАК Андрій Коболєв, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми останнім часом отримуємо багато інформації вже від трибуналу відносного можливих термінів і результатів. Ми стаємо більш оптимістичними, ніж ми були до цього", - сказав він в ефірі "5 каналу" в п'ятницю ввечері.
За його словами, звичайно рішення арбітражу за контрактом на купівлю-продаж газу варто очікувати вже найближчим часом.
Як повідомлялося, "Газпром" в червні 2014 року звернувся до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма з проханням про арбітраж з метою стягнення з "Нафтогазу" боргу за поставлений в 2013-2014 роках газ, а також коштів за формулою "бери, або плати".
Зі свого боку "Нафтогаз" звернувся з позовом про ретроактивну зміну ціни, відшкодування переплат і скасування заборони реекспорту. Суд об'єднав обидва позови.
Винесення рішення арбітрами за контрактом на поставку газу планується в квітні 2017 року.
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Подключайся через укр.прокси и будешь здесь ругать тарифы на комуналку и Порошенка как твои собратья.
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в любом случае выбор места следующего взрыва у Путина достаточно большой . троллейбус . Театральный центр . да и просто жилой дом в спальном районе ( лифт . баня . и кафе "Ветерок" это только для избранных ) так что я бы на твоем месте не расслаблялся
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Видели репортажи с ваших зажопинсков.
У нас такого ада даже в самом забитом селе нет.
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62-е место в мире по уровню технологического развития (между Коста-Рикой и Пакистаном);
67-е место в мире по уровню жизни;
70-е место в мире по использованию по использованию передовых информационных и коммуникационных технологий;
72-е место в мире по рейтингу расходов государства на человека;
97-е место в мире по доходам на душу населения;
127-е место в мире по показателям здоровья населения;
134-е место в мире по продолжительности жизни мужчин;
159-е место в мире по уровню политических прав и свобод;
175-е место в мире по уровню физической безопасности граждан;
182-е место по уровню смертности среди 207 стран мира;
1-е место в мире по абсолютной величине убыли населения;
1-е место в мире по заболеваниям психики;
1-е место в мире по количеству самоубийств среди пожилых людей;
1-е место в мире по количеству самоубийств среди детей и подростков;
1-е место в мире по числу детей брошенных родителями;
1-е место в мире по количеству абортов и по материнской смертности;
1-е место в мире по числу разводов и рожденных вне брака детей;
1-е место в мире по потреблению спирта и спиртосодержащей продукции;
1-e место в мире по продажам крепкого алкоголя;
1-е место в Европе по числу умерших от пьянства и табакокурения;
1-е место в мире по потреблению табака и третье место по производству табачных изделий;
1-е место в мире по числу курящих детей и темпам прироста числа курильщиков;
1-е место в мире по смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы;
1-е место в мире по количеству ДТП;
1-е место в мире по количеству авиакатастроф (по данным Международной ассоциации воздушного транспорта уровень авиакатастроф в России в 13 раз превышает среднемировой);
1-e место в мире по объемам поставок рабов на международный черный рынок;
1-е место в мире по темпам роста числа долларовых миллиардеров;
2-е место в мире по числу долларовых миллиардеров (после США);
2-е место в мире по распространению поддельных лекарств (после Китая);
2-е место в Европе по числу самоубийств на душу населения (после Литвы);
2-е место в мире по числу убийств на душу населения (после Колумбии);
2-е место в мире по числу журналистов, убитых за последние десять лет;
2-е место в мире (после Сербии) по количеству людей, ищущих убежища в развитых странах Запада;
2-е место в мире по уровню бюрократии;
2-е место в мире среди стран-распространителей спама;
2-е место в мире по числу детей, усыновленных в США;
3-е место в мире по распространению детской порнографии.
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пристрелят какого-то араба,и скажут шо так и было.
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москалямтеррорюгам все равно где . главное что бы резонанс был
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на Колыме,в Швеции" (С) посетите Мальме - "Мекку" Швеции. Расскажите тогда нам на цензоре, сколько осталось в Мальме коренных шведов. Шведы, конечно, "не при чем", им ведь беженцев в Швецию марсиане заселили.
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"Последнее интервью Араама Руссо"
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По данным агентства Рейтерс, погибли три человека. При этом подробности инцидента пока неизвестны. Полиция не сообщила, может ли у случившегося быть террористическая подоплека.
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больше некому
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