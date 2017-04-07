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 Два администратора сепаратистских групп в соцсетях задержаны на Днепропетровщине, - СБУ. ВИДЕО

Жителей Кривого Рога и Каменского, которые проводили активную антиукраинскую пропаганду в социальных сетях, задержала Служба безопасности Украины в Днепропетровской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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С 2014 года 52-летняя женщина и 45-летний мужчина были активными участниками антиукраинских групп в Интернете, а в 2016 году их завербовали представители спецслужб РФ.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: CБУ за полтора месяца разоблачила десять администраторов антиукраинских групп в соцсетях. ВИДЕО

Выполняя задание своих кураторов, злоумышленники создали и администрировали 12 групп в социальных сетях, где распространяли специально подготовленные пропагандистские материалы, направленные на дискредитацию государственной власти в Украине, разжигание межнациональной розни и призвали к вхождению юго-восточных областей Украины в состав России.

Два администратора сепаратистских групп в соцсетях задержаны на Днепропетровщине, - СБУ 01

Также приспешникам террористов ставили задачу собирать данные о расположении воинских формирований и сведения о сотрудниках правоохранительных органов Украины.

Во время обысков оперативники спецслужбы изъяли у злоумышленников компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Также читайте: СБУ задержала на Черниговщине агитатора боевиков в соцсетях

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.
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Твари.
Коровище возле ноута звало войну в Украину, курдюк с жиром на коротких ногах.
Судить за шпионаж и предательство.
Только не в печерском суде Киева, там такие же .
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Часом не знаете, откуда это чувырло? Ранее он писал, что в Киеве живет, потом - в Симферополе
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К сожалению, не знаю где оно пребывает физически. А так, по жизни, оно из путинско-киселевского ануса выбралось.
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Может хватит их задерживать? На блокпост с сепарами или на границу с рф-ией и досвидания. На крайний случай уран добывать, можно в Чернобыль помогать атомщикам, в шахты уголь добывать. Сколько можно это г... в тюрягах кормить. В больнице им. Мечникова много военных скончались от ран, много были спасены. Кстати, можно туда санитарами полы мыть, туалеты драить
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брехня.....типа в рашке некого админом сделать....
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Имен не надо. Огласите их ники в соцсетях и на форумах, плиз)
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А вдруг мы их знаем по нашему форуму? Интересно ведь кто есть кто...
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Ой,да что оглашать. В ОК есть группка - "Город Николаев". Так там вся эта шизота даже лиц не прячет. И в открытую выясняет адреса атошников,потом угрозы шлют. и никто этим выродкам ничего не делает. и не сделает,по-видимому
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Елена,да без толку. Там их курирует николаевский адвокат по фамилии Белов. Эта гнида ездит в Москву и Крым,оттуда привозит ЦУ и денежки. Потому как за каждый высер - полагается награда. Как в цирке . А эти твари и чувствуют себя абсолютно защищенными. К сожалению,и СБУ ,и Киберполиция ничего даже не пытались сделать.
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Так єто они в 7 раз повісили тарифі на украинский газ для населения???
Два администратора сепаратистских групп в соцсетях задержаны на Днепропетровщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 709
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Сейчас их возьмут на работу в МВД и порошенко наградит их орденами.
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Пора прийняти закон за зраду України відмовляти в громадянстві України і виганяти з країни, за спробу терористичного акту довічне увязнення,терористичний акт розстріл.
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Надо было этим говнюкам ноутбуки ихние на голову надеть и в сеть включить.
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и ничего этим говнам не будет - по 75 статье освободят и всё.... вот такие законы
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияДва администратора сепаратистских групп в соцсетях задержаны на Днепропетровщине, - СБУ. ВИДЕО
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