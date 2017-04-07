 Два администратора сепаратистских групп в соцсетях задержаны на Днепропетровщине, - СБУ. ВИДЕО

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С 2014 года 52-летняя женщина и 45-летний мужчина были активными участниками антиукраинских групп в Интернете, а в 2016 году их завербовали представители спецслужб РФ.
Выполняя задание своих кураторов, злоумышленники создали и администрировали 12 групп в социальных сетях, где распространяли специально подготовленные пропагандистские материалы, направленные на дискредитацию государственной власти в Украине, разжигание межнациональной розни и призвали к вхождению юго-восточных областей Украины в состав России.
Также приспешникам террористов ставили задачу собирать данные о расположении воинских формирований и сведения о сотрудниках правоохранительных органов Украины.
Во время обысков оперативники спецслужбы изъяли у злоумышленников компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.
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Коровище возле ноута звало войну в Украину, курдюк с жиром на коротких ногах.
Судить за шпионаж и предательство.
Только не в печерском суде Киева, там такие же .
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