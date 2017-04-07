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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (12667) безвизовый режим (1110) лоукост (16)

 Мы сделаем, чтобы поездки украинцев были дешевле, чтобы в Украину пришли лоукосты, - Порошенко. ВИДЕО

Президент Петр Порошенко отмечает, что после получения безвизового режима для украинских граждан, работа не будет прекращаться и власть сделает все для того, чтобы путешествия в Европу стали более доступными для украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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Во время встречи с президентом Национальной академии наук Украины Борисом Патоном и молодыми учеными Глава государства напомнил, что вчера состоялось неординарное событие. Упорный труд украинских дипломатов, народных депутатов, экспертов по получению Украиной режима визовой либерализации принес успешные результаты, отметил он.

"Я горжусь тем, что возглавлял это процесс", - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что несмотря на безумное противодействие наших оппонентов, в том числе это было и элементом гибридной войны против нас, несмотря на определенный скепсис "пятой колонны" внутри страны, которая утверждала, что ничего у нас не получится, мы приняли план либерализации визового режима. Он напомнил, что для получения безвизового режима Украина должна была выполнить план по 144 критериям. За это время был внедрен ряд реформ: начиная от идентификационных карточек и заканчивая системой интегрированного управления границами; от внедрения биометрических паспортов и заканчивая эффективными шагами в борьбе с коррупцией; начиная от внедрения новой системы государственных закупок и заканчивая обеспечением верховенства права и соблюдения прав человека.

Порошенко отметил, что вчера 521 депутат Европейского парламента, представители 6 крупнейших фракций проголосовали за предоставление "безвиза" для украинцев.

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"Могу вам сказать, что на этом работа не останавливается. Мы сделаем, чтобы поездки украинцев были дешевле, чтобы в Украину пришли "лоукосты", - подчеркнул Президент.

"Чтобы вы, как молодые ученые, по украинскому паспорту, не ожидая дней или недель в очередях перед консульствами, не извлекая из карманов украинцев миллиарды гривен за уплату консульского сбора, не переплачивая за билеты, а потратив от 30 до 60 евро имели возможность собственными глазами убедиться в преимуществах европейских ценностей, европейской системы, которая стала объединяющей национальной идеей во время Революции Достоинства, и к которой сейчас уверенно идет и шагает Украина", - отметил Порошенко.

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Мы сделаем все, что бы луукосты с офшоров были дешевле!
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Петр Алексеевич, вы бы лучше сделали (то, что обязаны, как президент) : 1. Чтобы его подельники соратники не разворовывали бюджет. 2. Чтобы закон был обязателен для всех, а не только для пересичных украинцев. 3. Чтобы суды судили по закону, а не от количества заносимого. 4. Чтобы ваши назначенцы, как Насиров, например, были на нарах, и у них прошла полная конфискация, а не в своих дворцах и при бабле. А уж лоукосты тогда сами придут, поверьте.
Знаем, знаем, Петр Алексеевич, это про вас: ворон ворону глаз не выклюет.
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Понятно, что все авиаперевозки в Украине крышует Порох и его свора.
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кацап.іди скорби в метро. і получай візу з мікронезією...
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когда сделаешь - отпишешься, а пока рот закрой и работай.
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Что можете предложить за 1750 гривен?
Пенсионеру
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Ну, конфеты от лодочника... годится для путешествия по реке Стикс...
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Фальшиво и мерзко, одно радует - рвущиеся пуканы козломордых.
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"...Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей."

Мы сделаем, чтобы поездки украинцев были дешевле, чтобы в Украину пришли лоукосты, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9353
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Треба условия,шоб лiтаки були нашi,у вашiх Лоукостов.Тодi добазаремось
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Моя бабушка в этой жизни мечтает посетить Барселону , увидеть архитектуру Гауди И Прагу хочет увидеть , но её пенсия вряд ли это позволдяет
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Как заботливая внучка помоги бабушке материально
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Зараз будуть тікати з "шоколадного раю" українці,хто куда....
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спасибо тарифы уже сделал теперь можно и летать,ведь это будет так дешево.
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Авиакомпания Ryanair положительно отреагировала на новости об утверждении безвизового режима с ЕС и сообщила, что запустит рейс Львов-Берлин на месяц раньше запланированного первоначально срока. Как сообщается, решение о переносе даты на более ранний срок было принято по многочисленным просьбам потенциальных клиентов, желающих как можно раньше попасть в Европу по более низким тарифам.
Самолеты авиакомпании Ryanair будут летать по маршруту Львов-Берлин дважды в неделю - по понедельникам и пятницам. В честь данного события компания запустила акционную распродажу ограниченного количества билетов на сентябрь-октябрь 2017 года по цене €19,99 (579 грн), которая продлится до 11 апреля. Судя по расписанию на сайте, первый рейс состоится в пятницу 8 сентября.
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Украинский народ дальше терпеть пустословие наших коррумпированных чиновников не сможет! Украине нужен справедливый президент, не лживый и не изворотливый,
а настоящий патриот своей земли, которого бы уважал народ!


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А как вы сделаете, чтобы поездки в ЕС для украинцев стали дешевле? Если моя военная пенсия составляет менее 80 ЕВРО. ПЕНСИОНЕРЫ МВД УКРАИНЫ, т.е. ЭКС-ПОЛИЦЕЙСКИЕ, ВОЗМУЩЕНЫ:
ПОЧЕМУ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО 2016-го года ГРУБО ИГНОРИРОВАЛСЯ ЗАКОН О ПЕРЕРАСЧЕТЕ ВОЕННЫХ ПЕНСИЙ?
В январе и в феврале, и в марте, и в апреле 2017 года - опять всё без изменений!
НИКАКОГО ПЕРЕРАСЧЕТА! ЧТО ВООБЩЕ ПРОИСХОДИТ У НАС, В УКРАИНЕ? ГДЕ ПРЕЗИДЕНТ? ГДЕ НАШ ГАРАНТ КОНСТИТУЦИИ? ПОХОЖЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ ГРОЙСМАНА ЖДЁТ ПОЗОРНАЯ ОТСТАВКА! ЗА ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ ЭКОНОМИКИ! ЗА ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ К СВОИМ СОГРАЖДАНАМ! ПОЗОР ТАКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ГРОЙСМАНА!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныМы сделаем, чтобы поездки украинцев были дешевле, чтобы в Украину пришли лоукосты, - Порошенко. ВИДЕО
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