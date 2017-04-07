 Мы сделаем, чтобы поездки украинцев были дешевле, чтобы в Украину пришли лоукосты, - Порошенко. ВИДЕО

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Во время встречи с президентом Национальной академии наук Украины Борисом Патоном и молодыми учеными Глава государства напомнил, что вчера состоялось неординарное событие. Упорный труд украинских дипломатов, народных депутатов, экспертов по получению Украиной режима визовой либерализации принес успешные результаты, отметил он.
"Я горжусь тем, что возглавлял это процесс", - сказал Порошенко.
Президент подчеркнул, что несмотря на безумное противодействие наших оппонентов, в том числе это было и элементом гибридной войны против нас, несмотря на определенный скепсис "пятой колонны" внутри страны, которая утверждала, что ничего у нас не получится, мы приняли план либерализации визового режима. Он напомнил, что для получения безвизового режима Украина должна была выполнить план по 144 критериям. За это время был внедрен ряд реформ: начиная от идентификационных карточек и заканчивая системой интегрированного управления границами; от внедрения биометрических паспортов и заканчивая эффективными шагами в борьбе с коррупцией; начиная от внедрения новой системы государственных закупок и заканчивая обеспечением верховенства права и соблюдения прав человека.
Порошенко отметил, что вчера 521 депутат Европейского парламента, представители 6 крупнейших фракций проголосовали за предоставление "безвиза" для украинцев.
"Могу вам сказать, что на этом работа не останавливается. Мы сделаем, чтобы поездки украинцев были дешевле, чтобы в Украину пришли "лоукосты", - подчеркнул Президент.
"Чтобы вы, как молодые ученые, по украинскому паспорту, не ожидая дней или недель в очередях перед консульствами, не извлекая из карманов украинцев миллиарды гривен за уплату консульского сбора, не переплачивая за билеты, а потратив от 30 до 60 евро имели возможность собственными глазами убедиться в преимуществах европейских ценностей, европейской системы, которая стала объединяющей национальной идеей во время Революции Достоинства, и к которой сейчас уверенно идет и шагает Украина", - отметил Порошенко.
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подельникисоратники не разворовывали бюджет. 2. Чтобы закон был обязателен для всех, а не только для пересичных украинцев. 3. Чтобы суды судили по закону, а не от количества заносимого. 4. Чтобы ваши назначенцы, как Насиров, например, были на нарах, и у них прошла полная конфискация, а не в своих дворцах и при бабле. А уж лоукосты тогда сами придут, поверьте.
Знаем, знаем, Петр Алексеевич, это про вас: ворон ворону глаз не выклюет.
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Пенсионеру
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Конфетный корабль из конфет рошен"Roshen"
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http://34.ua/ru/news/view/93729--iz-za-utechki-informacii-perestali-vydavaty-id-pasporta/
http://www.dneprnews.info/ukraine/18065-v-ukraine-perestali-vydavat-id-pasporta.html
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Самолеты авиакомпании Ryanair будут летать по маршруту Львов-Берлин дважды в неделю - по понедельникам и пятницам. В честь данного события компания запустила акционную распродажу ограниченного количества билетов на сентябрь-октябрь 2017 года по цене €19,99 (579 грн), которая продлится до 11 апреля. Судя по расписанию на сайте, первый рейс состоится в пятницу 8 сентября.
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а настоящий патриот своей земли, которого бы уважал народ!
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ПОЧЕМУ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО 2016-го года ГРУБО ИГНОРИРОВАЛСЯ ЗАКОН О ПЕРЕРАСЧЕТЕ ВОЕННЫХ ПЕНСИЙ?
В январе и в феврале, и в марте, и в апреле 2017 года - опять всё без изменений!
НИКАКОГО ПЕРЕРАСЧЕТА! ЧТО ВООБЩЕ ПРОИСХОДИТ У НАС, В УКРАИНЕ? ГДЕ ПРЕЗИДЕНТ? ГДЕ НАШ ГАРАНТ КОНСТИТУЦИИ? ПОХОЖЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ ГРОЙСМАНА ЖДЁТ ПОЗОРНАЯ ОТСТАВКА! ЗА ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ ЭКОНОМИКИ! ЗА ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ К СВОИМ СОГРАЖДАНАМ! ПОЗОР ТАКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ГРОЙСМАНА!
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