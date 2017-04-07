 "Офицер Голубан готов пройти детектор лжи. Я спрашиваю тех, кто обвиняет: "А вы готовы?", - Аваков. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Аваков заявил, что Голубан готов предоставить необходимую информацию сотрудникам МВД, СБУ и ГПУ для проведения проверки его деятельности в 2014 году.
"Офицер Голубан готов пройти детектор лжи и готов предоставить всю интересующую информацию. Я спрашиваю тех, кто обвиняет: "А вы готовы?". Большинство из вас - бесстыжие рожи, которые не сделали для Украины больше чем он", - сказал Аваков.
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КЛАВ він і на відео і на ютуб.....
Дєєва у 24 роки має стажу 10 ..... Це під носом і шо ?
Урод замість бути слугою НАРОДУ . проти якого він не більше ГНИДИ , уявив себе ОТЦОМ І ПРАВАДНІКОМ НАЦІІ....
Такі розуміють лише одну мову - ЧОБОТОМ по їбли..щу...
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Влада НАРОДУ . котрий наймає собі СЛУГ . Коли оним немає ДОВІРИ з БОКУ НАРОДУ , вони ІДУТЬ . Коли вони чіпляются за ВЛАДУ протипоставляючи своє малюпусєньке я . проти волі МІЛІОНІВ , вони СТАЮТЬ ЗЛОЧИНЦЯМИ .... Або ШАТУНАМИ . Бо своїми НЕАДЕКВАТНИМИ У ДАНОМУ ВИПАДКУ ХОТЄЛКАМИ накаляють обстановку....
І подібні ПІДЕРИ мінімум повинні СІСТИ , а оптіма БУТИ ЗНИЩЕНІ.
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