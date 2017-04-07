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Все про:Аваков (2470) Соболев Егор (369) Семенченко Семен (220) Голубан (9)

 "Офицер Голубан готов пройти детектор лжи. Я спрашиваю тех, кто обвиняет: "А вы готовы?", - Аваков. ВИДЕО

Глава МВД Арсен Аваков назвал "бесстыжими рожами" тех, кто обвиняет полковника Юрия Голубана в сотрудничестве с пророссийскими боевиками в 2014 году.


Как сообщает Цензор.НЕТ, Аваков заявил, что Голубан готов предоставить необходимую информацию сотрудникам МВД, СБУ и ГПУ для проведения проверки его деятельности в 2014 году.

"Офицер Голубан готов пройти детектор лжи и готов предоставить всю интересующую информацию. Я спрашиваю тех, кто обвиняет: "А вы готовы?". Большинство из вас - бесстыжие рожи, которые не сделали для Украины больше чем он", - сказал Аваков.

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А чего Аваков так рьяно защищает этого голубчика? Подозрительно
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Наверно, этот голубчик держит компромат на Авакова,иначе такая прыть Авакова в отбелевании голубчика ,производит странное впечатление,почему бы органам не расследовать,соответствуют ли эти ролики действительности, или нет. А потом делать выводы,если он сепаратист и убивал ,то каким образом он попал в нацгвардию,кто его продвигал и с какой целью.
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В ютюбі є дата рік і година заливу відео! І відос з 2014 р! Правдивість відео докаже люба дитина з 2 класу ! Авак не пойме що він в 21 віці!
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ага шас він пойме ...
КЛАВ він і на відео і на ютуб.....
Дєєва у 24 роки має стажу 10 ..... Це під носом і шо ?
Урод замість бути слугою НАРОДУ . проти якого він не більше ГНИДИ , уявив себе ОТЦОМ І ПРАВАДНІКОМ НАЦІІ....
Такі розуміють лише одну мову - ЧОБОТОМ по їбли..щу...
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ну значит народ это и заслуживает ведь попробуй они так себя вести в Польше или Венгрии и т.п. то их порвали бы сразу
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Аваков забув головний принцип ДЕМОКРАТІЇ.
Влада НАРОДУ . котрий наймає собі СЛУГ . Коли оним немає ДОВІРИ з БОКУ НАРОДУ , вони ІДУТЬ . Коли вони чіпляются за ВЛАДУ протипоставляючи своє малюпусєньке я . проти волі МІЛІОНІВ , вони СТАЮТЬ ЗЛОЧИНЦЯМИ .... Або ШАТУНАМИ . Бо своїми НЕАДЕКВАТНИМИ У ДАНОМУ ВИПАДКУ ХОТЄЛКАМИ накаляють обстановку....
І подібні ПІДЕРИ мінімум повинні СІСТИ , а оптіма БУТИ ЗНИЩЕНІ.
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Я сегодня прочитал что сейчас в Украине на МВД тратят в 5 раз больше денег чем при Яныке.
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А кто же будет верно служить банде за обесцененные гривны. Компенсировали девальвацию и еще добавили. Пэтя не Янык, мозгов больше и мыслит шире - главная угроза не путлер, а собственный народ.
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Аваков ми і без експертизи бачимо,що ти інородне тіло в УКРАЇНІ.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Офицер Голубан готов пройти детектор лжи. Я спрашиваю тех, кто обвиняет: "А вы готовы?", - Аваков. ВИДЕО
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