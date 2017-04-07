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 Политика Украины, Общество
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Все про:НАН Украины (80) наука (516) Порошенко (12667)

 Порошенко выделил гранты в поддержку молодых ученых в 2017 году. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 7 апреля, провел встречу с президентом Национальной академии наук Украины Борисом Патоном и молодыми учеными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Администрации президента.

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Согласно информации, президент подписал распоряжение, которым выделил гранты главы государства в поддержку научных исследований молодых ученых на 2017 год.

"На мой взгляд, это важное поощрение активного участия молодых ученых в реализации государственной политики, и уверен в том, что будущее страны в ваших руках. И ваш ум поведет страну дальше в Европу", - отметил Порошенко.

Президент сообщил, что в ближайшее время будет подписан указ о праздновании 100-летия Национальной академии наук Украины.

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По его словам, достигнута договоренность с президентом НАН Украины Борисом Патоном об обсуждении вопроса реформирования академии и обеспечении развития наиболее перспективных направлений.

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Дочек там нет Парашенко среди ученых, случайно? А то всем семейством ездит за наш счет по заграницам, казнокрад!
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А тим часом!!!
З мовчазної згоди влади: Фірташ заробляє шалені статки, співпрацюючи з окупантами - розслідування (відео)http://patrioty.org.ua/ecomomic/z-movchaznoi-zghody-vlady-firtash-zarobliaie-shaleni-statky-spivpratsiuiuchy-z-okupantamy--rozsliduvannia-video-165930.html
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Патону тоже 100 лет. Может кто помоложе сможет развивать науку ? Или ещё подождём ?
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Сумма скромно умалчивается. ))) Умеет приоритеты расставлять , президент.
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Бюрократам миллионы, ученым - тысчёнку, и со строгой отчетностью по месяцам!...
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ХОРОШИЙ ПОСТУПОК НАШИМ ДЕТЯМ ЗА НАШИ ДЕНЬГИ !!! А ЗА СВОИ !?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко выделил гранты в поддержку молодых ученых в 2017 году. ВИДЕО
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