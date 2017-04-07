 Порошенко выделил гранты в поддержку молодых ученых в 2017 году. ВИДЕО

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Согласно информации, президент подписал распоряжение, которым выделил гранты главы государства в поддержку научных исследований молодых ученых на 2017 год.
"На мой взгляд, это важное поощрение активного участия молодых ученых в реализации государственной политики, и уверен в том, что будущее страны в ваших руках. И ваш ум поведет страну дальше в Европу", - отметил Порошенко.
Президент сообщил, что в ближайшее время будет подписан указ о праздновании 100-летия Национальной академии наук Украины.
По его словам, достигнута договоренность с президентом НАН Украины Борисом Патоном об обсуждении вопроса реформирования академии и обеспечении развития наиболее перспективных направлений.
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З мовчазної згоди влади: Фірташ заробляє шалені статки, співпрацюючи з окупантами - розслідування (відео)http://patrioty.org.ua/ecomomic/z-movchaznoi-zghody-vlady-firtash-zarobliaie-shaleni-statky-spivpratsiuiuchy-z-okupantamy--rozsliduvannia-video-165930.html
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