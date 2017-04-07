 Аваков о Донбассе: "Мы располагаем социологией, которая с той стороны, о том, что почти 70% людей хотят вернуться в Украину". ВИДЕО

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"Мы располагаем социологией, которая с той стороны, о том, что почти 70% людей хотят вернуться в Украину. Да, у них есть страхи, их постоянно зомбирует телевизионная путинская пропаганда. Но эти люди чувствуют, что им будет лучше с Украиной", - сказал он.
"Поэтому мы сегодня должны быть готовы: и МВД, и полицейские, и ГосЧС, все остальные. Мы должны быть к этому готовы. Я ставлю такие задачи, когда мы говорим на серьезном совещании и для большой аудитории - и для пограничников, и для Нацгвардии, и для полицейских", - заявил глава МВД.
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В Донецке осталось, кроме пенсов, детей и инвалидов, исключительно сучье племя, которое боится высунуть рыло в Украину из-за непогашенных банковских кредитов.
Они в 2014 году просто млели от перспективы не возвращать деньги Украине. В первых рядах стояли глотку рвали. И сейчас усираются за свою резервацию, типа мы - идейные борцы за новосоССию. Сидят, ублюдки, слушают, как пуляют со всех районов минскими калибрами и водку паленую глушат, шоб ответка от ВСУ не прилетела.
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"почти 70% людей хотят вернуться в Украину"
НЕ "любят Украину", не "верят в Украину".....
Они хотели расийскую зарплату и пенсию, а вышел облом..... Хуже, чем было при Украине. Вот ватнички и хотят "вернуться"!
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От их мнения разве что то зависит.
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