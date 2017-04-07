EN|RU|UK
Темы дня: Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками
 Общество
  6149  214
Материалы по теме:
Все про:Аваков (2470) интеграция (48) социология (337) Донбасс (13997)

 Аваков о Донбассе: "Мы располагаем социологией, которая с той стороны, о том, что почти 70% людей хотят вернуться в Украину". ВИДЕО

Силовые ведомства должны быть готовы к возвращению оккупированного Донбасса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Загрузка видео...

"Мы располагаем социологией, которая с той стороны, о том, что почти 70% людей хотят вернуться в Украину. Да, у них есть страхи, их постоянно зомбирует телевизионная путинская пропаганда. Но эти люди чувствуют, что им будет лучше с Украиной", - сказал он.

"Поэтому мы сегодня должны быть готовы: и МВД, и полицейские, и ГосЧС, все остальные. Мы должны быть к этому готовы. Я ставлю такие задачи, когда мы говорим на серьезном совещании и для большой аудитории - и для пограничников, и для Нацгвардии, и для полицейских", - заявил глава МВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черныш о жителях оккупированного Донбасса: "Мне не нравится, когда всех хотят записать в предатели"
 перейти на форум
 
 
TUVvM1VYVjBRell3V1ZCUmRqbEROREJaUkZGMmRFTjVNRXhFVVhaa1F6a3dXWFpSZEZORVVtZDBRekV3V1VSU1owNUROREJaVEZGMmRFZEJNRXhxVVhWRFFYUkpUa05oTUZsRVVtazVRemhKVGtNMFNVNURWVEJNTjFGMlpFTjRNRXhFVW1ka1IwSk1lUzlSYTA1RGVUQk1SRkYxZEVNck1FeEpka3c1UXpRd1RETlNaM1JETVRCTVVGSm5Ua04zTUZsaVVYVk9SMUJtVGtkQ01FdzNVbWgwUXpRd1REZFJkVGxES3pCTVVGRjFUa2RRWms1RFZUQk1OMUYyWkVONE1FeEVVbWRrUjBJPQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Вчера видели как на автобусах возили аваковских 70% на полигон!!Только Украине эти недоросы не присягали!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сраный социолог!
В Донецке осталось, кроме пенсов, детей и инвалидов, исключительно сучье племя, которое боится высунуть рыло в Украину из-за непогашенных банковских кредитов.

Они в 2014 году просто млели от перспективы не возвращать деньги Украине. В первых рядах стояли глотку рвали. И сейчас усираются за свою резервацию, типа мы - идейные борцы за новосоССию. Сидят, ублюдки, слушают, как пуляют со всех районов минскими калибрами и водку паленую глушат, шоб ответка от ВСУ не прилетела.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нда..... Вы читать умеете?
"почти 70% людей хотят вернуться в Украину"
НЕ "любят Украину", не "верят в Украину".....

Они хотели расийскую зарплату и пенсию, а вышел облом..... Хуже, чем было при Украине. Вот ватнички и хотят "вернуться"!
 показать весь комментарий
Ответить
 
а кому это интересно ?
От их мнения разве что то зависит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да о чем мы здесь? Вон вчера всех дырявых долболобов свезли на Саур-могилу и ни одна падла не вякнула. Они герои только когда им разрешат. Короче, паспорта неграждан очень даже пригодятся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Один вопрос. Кто и каким образом проводил это социологическое исследование? Отккда эта цифра ? Остальное , это пустое пиздабольство.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А нас запитають чи готові ми жити з ними в Україні ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ходят упорные слухи, что перед передачей под контроль Украине территорий ОРДЛО дадут три дня свалить в РФ всем, кто захочет. Это даст возможность избавиться от самых упоротых сторонников ОРДЛО и тех, кто серьезно накосячил. Потом зайдут украинские силовики, но как они будут контролировать территорию - вопрос. Ладно, погранцы и ВСУ займут заставы и части, но кто будет охранять тюрьмы, в которых, как ни крути, а сегодня и на территории ОРДЛО сидят разные личности (там даже для пожизненников тюрьмы есть), кто будет делать полицейскую работу на наводненной оружием территории? У нас не хватает тюремщиков и полицейских даже на контролируемой территории. Если эту работу не делать, то максимум, что будут контролировать ВСУ - территории своих частей и не смогут выйти даже в магазин. Не говоря о погранцах. Или брать на службу тех, кто сегодня делает эту работу в ОРДЛО? Вот главная проблема.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТВидеоОбществоАваков о Донбассе: "Мы располагаем социологией, которая с той стороны, о том, что почти 70% людей хотят вернуться в Украину". ВИДЕО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти