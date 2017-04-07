 РосСМИ: на авиабазе "Шайрат" в Сирии уничтожено 9 самолетов в результате ракетного удара США. ВИДЕО

По словам корреспондента, взлетно-посадочная полоса аэродрома Шайрат не пострадала, она усеяна осколками.
Также были попадания по складам боеприпасов и топлива. Уничтожены 9 крытых ангаров вместе с техникой.
По предварительным данным, уничтожены 9 самолетов ВВС Сирии. Но здесь осталась авиатехника, которая не была повреждена.
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Также корреспондент утверждает, что использовались осколочно-фугасные и кассетные боеприпасы. Пожар на базе продолжается.
В одном из ангаров продолжается пожар, там разрываются снаряды, уточнил корреспондент.
Напомним, более 50 американских "Томагавков" были выпущены с военных кораблей в Средиземном море по целям на сирийской военной базе. Целью удара был аэродром Шайрат, с которого, по мнению американских властей, были совершены химатаки в провинции Идлиб.
Президент США Дональд Трамп заявил, что этот удар отвечал "жизненно важным интересам национальной безопасности" США.
Отметим также, что американский президент заранее не объявил об атаке, хотя он и другие чиновники в течение дня озвучили жесткие предупреждения сирийскому правительству.
Вместе с тем, президент Франции Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель также обсудили в пятницу утром по телефону ситуацию в Сирии и пришли к выводу, что российский союзник, сирийский президент Башар Асад сам виноват в том, что США нанесли ракетный удар по одной из его авиабаз.
В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал авиаудары, нанесенные американской стороной по Сирии "актом агрессии под надуманным предлогом". Кроме того, РФ приостановила заключенный со США Меморандум о предотвращении инцидентов в Сирии.
По данным СМИ, химатака, которую предварительно осуществили сирийские правительственные войска, убила по меньшей мере 70 человек во вторник, 4 апреля. По другим данным, в результате атаки погибли 100 человек.
ЮНИСЕФ подтвердил гибель 27 детей в результате химической атаки союзника РФ Асада.
Напомним также, что война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.
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Все,закончились ваши победы,штаты вступили в игру,надеюсь, до последнего путиниста.
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І як тепер їм з цим жити?
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"В результате этого бессилия и невозможности дальнейшего давления на Россию у американских властей, которые не могут повлиять сейчас на события в Сирии ..., началась дипломатическая и информационная истерика...."
Источник: http://rusvesna.su/news/1475759795
Вот те, бабка, и бессилие )))))))))
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Денис Казанский
Опубликовано Апрель 6, 2017 ·
Сегодняшний день выдался особенным как для Украины, так и для ОРДЛО.
Пока в Украине праздновали долгожданный безвизовый режим с ЕС, в Донецке боевики ДНР мобилизовали мирное население на «военные сборы». 27 тысяч мужчин ранним утром погрузили в автобусы и отвезли на военный полигон под Торезом.
«Военные сборы» продолжалась один день. Понятно, что никакой практической пользы от такой подготовки не было. Все делалось ради показухи и картинки для СМИ.
Свезенные в автобусах люди напоминали колонну военнопленных или заключенных. Сходство усиливали вооруженные боевики, которые наблюдали за колонной и следили, чтобы никто не сбежал. Три года назад этих людей бесплатно возили на футбол, на один из лучших стадионов Восточной Европы. Сегодня они находятся в абсолютно бесправном положении дешевого расходного материала вооруженных бандформирований.
Вместо футбола - теперь военный полигон.
Даже фотографии, сделанные пропагандистами из «Донецкого агентства новостей» хорошо передают общее настроение «резервистов». Из бесправного населения хотят сделать потешные полки. Владимиру Владимировичу мало трупов. Нужно еще.
Действительно, зачем нужен безвизовый режим? Пусть в гейропу ездят проклятые хохлы! Настоящий русский патриот должен страдать. А в случае необходимости послужить пушечным мясом для Путина.
Говорят, потребовалось около тысячи автобусов, чтобы доставить подневольных людей на полигон.
Мобилизовали людей на сборы, как обычно, с помощью угроз. Всех уклонистов обещали признать дезертирами. В настоящей «народной республике» так и должно быть. Не жизнь, а сказка! Настоящий русский мир, как заказывали.
На самом деле, конечно, понятно для чего нужна эта показуха. Боевики хотят сделать соучастниками как можно больше людей. Мирных жителей записывают в «резервисты ДНР», тем самим делая террористами с точки зрения украинского законодательства и привязывая к ОРДЛО. Такие уже не сбегут в Украину. Теперь все в одной лодке.
Думаю, нужно очень сильно ненавидеть людей, чтобы поставить их в такое положение. Не удивлюсь, если показуха в итоге обернется трагедией и часть «резервистов» после нескольких таких «сборов» насильно мобилизуют и отправят на фронт. Видимо, боевики окончательно утратили мотивацию, и испытывают нехватку штыков. Добровольно воевать за российские геополитические отходы желающих находится все меньше.
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свое крепкое слово настоящего смелого американца .
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Мысли Перзидента
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Уничтожено 9 самолетов Сирийских воздушно-космических сил.
ВОПРОС
У НовоСирии тоже есть воздушно-космические силы, или это оговорка по Фрейду, а на самом деле "Уничтожено 9 самолетов РОссийских воздушно-космических сил."???
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2:48 "Томагавки не попали по ВВП" - то есть по Хуйлу. Жаль...
А взлетно-посадочная полоса - ВПП.
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Грёбаный стыд: удар уведомительным порядком, раздутые щёки, а жертвы - мирняк.
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А если я тебе скажу, что только идиот может пытаться уничтожить бетонную взлетку?
Откуда инфра сколько долетело? какова точность и т.д.? С Весна.сру?
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КР не предназначены для разрушения взлётки - именно поэтому я говорю: даже без новостей понятно, что цела.
Главный вопрос ты как раз упускаешь - РАБОТАЛО ЛИ ПВО? Если работало (пусть в режиме сопровождения) - то россияне получили примерное представление о соотношении возможностей. Если, наоборот, ПВО затихарили, чтобы ненароком не схлопотать ARM'ами - то и говорить особо не о чем: не война, а шоу-договорнячок.
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Пока ясно одно - США напрямую поддержали мятежников=террористов и пролили в этом деле кровь мирных, чего не позволяли себе со времён Саддама (!). Китай "оценил". С перемогой вас.
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все кто хотел ушли, остались только нужные для картинки терпилы, какие мирные жители да ещё и на военном объекте ? кацапская мразь получила подсрачник, и теперь будет долго вонять головами жирика, писькова, хуйла и лаврова
радуйтесь, что кацапов тузят, а то они вам дамбас устроят
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/Повезло, что ни один ржавый томагавк не упал на больницу или приют для котят - но теперь люди xyйла соберут обломки made in usa и в след. раз подбросят куда надо, наверно.
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А если ты тролль, то возьми конфетку с полки - отработал, а теперь иди на )(уй. Ну просто мелкими шагами
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про те, що ніби "долетіли" не всі томагавки - недолугий висер мацкаликів. такі примітивні "інформбаталії" кремлеботів призначені виключно на власний недороблений істеблішмент, мовляв, не тільки у нас ракети гімно, он, гляньте, в американців ракети теж хєрові....
от тільки крім самих дегенератів із запасною хромосомою на цю хрєнь ніхто не поведеться.
"попереджувальний" постріл вгору був, тому війькових таємниць у кремля виявилось не так вже й багато. але наступний "постріл" буде на ураження.
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До тебе доходило аж три роки ???
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Томагавки могут залетать в самолетные бункеры с правильной стороны. Прошловековая защита не сработала.
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ещё и КОСМИЧЕСКИЕ!
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с их точки зрения если на пол-шишечки - то не считается ))
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На уме роцяйские коЦмические - воть и ляпнули
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Та не "коСмічні" сили, а КОМІЧНІ !
НА МОСКАЛЬСЬКОМУ НАРЄЧІЇ - ВОЕННО-КОМИЧЕСКИЕ СИЛЫ !!!
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Но нет, сидят, телятся уже 6 лет...
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...с целью избежания прямого конфликта с Россией, ее предупредили об ударе по сирийской авиабазе, чтоб русские успели убраться. Они успели, но не только успели, а и сирийцев предупредили.
Канал ABC сообщил, что сирийский персонал был эвакуирован с базы ВВС за несколько минут до американского удара. А сайт телеканала Хизбаллы "Аль-Маядин"передает, что с аэродрома незадолго до американского удара вывели большинство самолетов. По предварительным данным, в результате ракетного удара США уничтожено девять самолетов, но часть авиатехники уцелела.
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воронеж напрягся
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2. Не покупайте С-300 и 400. Это выброшенные деньги.
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Но важнее не
это, а то, что у фашистской россии появился повод считать такой обстрел
прецедентом, чтобы сделать нападение на другое суверенное государство,
Украину.
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Свои надувные искандеры, что ли ? Будучи предупрежденными Трампом, не одного Тамогавка так и не збили, вот немощные удоды . Сміх тай годі . Скоро щей напряму скоштуєте Амереканської гостинності, ще тільки трошки більше нашого Трампа позліть .
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