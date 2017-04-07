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 РосСМИ: на авиабазе "Шайрат" в Сирии уничтожено 9 самолетов в результате ракетного удара США. ВИДЕО

По предварительным данным, в результате ракетного удара США уничтожено девять самолетов, но часть авиатехники уцелела.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, журналист российского пропагандистского канала "Россия 24", который приехал на обстрелянную авиабазу российского союзника, сирийского президента Башара Асада "Шайрат" в Сирии, заявил, что, по предварительным данным, в результате ракетного удара США уничтожено девять самолетов, но часть авиатехники уцелела.

По словам корреспондента, взлетно-посадочная полоса аэродрома Шайрат не пострадала, она усеяна осколками.

Также были попадания по складам боеприпасов и топлива. Уничтожены 9 крытых ангаров вместе с техникой.

По предварительным данным, уничтожены 9 самолетов ВВС Сирии. Но здесь осталась авиатехника, которая не была повреждена.

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Также корреспондент утверждает, что использовались осколочно-фугасные и кассетные боеприпасы. Пожар на базе продолжается.

В одном из ангаров продолжается пожар, там разрываются снаряды, уточнил корреспондент.

Напомним, более 50 американских "Томагавков" были выпущены с военных кораблей в Средиземном море по целям на сирийской военной базе. Целью удара был аэродром Шайрат, с которого, по мнению американских властей, были совершены химатаки в провинции Идлиб.

Президент США Дональд Трамп заявил, что этот удар отвечал "жизненно важным интересам национальной безопасности" США.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": США нанесли ракетный удар по авиабазе войск российского союзника Асада в Сирии. ВИДЕО

Отметим также, что американский президент заранее не объявил об атаке, хотя он и другие чиновники в течение дня озвучили жесткие предупреждения сирийскому правительству.

Вместе с тем, президент Франции Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель также обсудили в пятницу утром по телефону ситуацию в Сирии и пришли к выводу, что российский союзник, сирийский президент Башар Асад сам виноват в том, что США нанесли ракетный удар по одной из его авиабаз.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал авиаудары, нанесенные американской стороной по Сирии "актом агрессии под надуманным предлогом". Кроме того, РФ приостановила заключенный со США Меморандум о предотвращении инцидентов в Сирии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ракетный удар в Сирии показывает, что Трамп готов действовать, когда некоторые страны пересекают черту, - Тиллерсон

По данным СМИ, химатака, которую предварительно осуществили сирийские правительственные войска, убила по меньшей мере 70 человек во вторник, 4 апреля. По другим данным, в результате атаки погибли 100 человек.

ЮНИСЕФ подтвердил гибель 27 детей в результате химической атаки союзника РФ Асада.

Напомним также, что война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.



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Рональд Уилсон Рейган - ПРЕЗИДЕНТ United States of America

Российские СМИ сообщили о девяти уничтоженных ракетным ударом США самолетах на авиабазе в Сирии - Цензор.НЕТ 2556
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Кацапы так за асадовцев переживают,будто за своих... :D
Все,закончились ваши победы,штаты вступили в игру,надеюсь, до последнего путиниста.
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так это их (с трудом называемые людьми) и есть, они сами в этом признаются, не замечая, что проболтались
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...але частина авіатехніки вціліла.
І як тепер їм з цим жити?

Российские СМИ сообщили о девяти уничтоженных ракетным ударом США самолетах на авиабазе в Сирии - Цензор.НЕТ 6994
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ну, и какого штатовцы предупреждали мордор о бомбежке? хватит уже реверансов
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є меморандум між сША та козломордією про заходи по недопущенню прямого військового зіткнення в Сірії.
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вчера козломордые в одностороннем порядке прервали все контакты спецсвязи по Сирии, в следующий раз накроют всех
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А не так давно сколько было в росСМИ бравады :
"В результате этого бессилия и невозможности дальнейшего давления на Россию у американских властей, которые не могут повлиять сейчас на события в Сирии ..., началась дипломатическая и информационная истерика...."
Источник: http://rusvesna.su/news/1475759795

Вот те, бабка, и бессилие )))))))))
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Военные сборы в ДНР. Боевики мобилизуют мирных жителей

Денис Казанский
Опубликовано Апрель 6, 2017 ·

Сегодняшний день выдался особенным как для Украины, так и для ОРДЛО.
Пока в Украине праздновали долгожданный безвизовый режим с ЕС, в Донецке боевики ДНР мобилизовали мирное население на «военные сборы». 27 тысяч мужчин ранним утром погрузили в автобусы и отвезли на военный полигон под Торезом.
«Военные сборы» продолжалась один день. Понятно, что никакой практической пользы от такой подготовки не было. Все делалось ради показухи и картинки для СМИ.
Свезенные в автобусах люди напоминали колонну военнопленных или заключенных. Сходство усиливали вооруженные боевики, которые наблюдали за колонной и следили, чтобы никто не сбежал. Три года назад этих людей бесплатно возили на футбол, на один из лучших стадионов Восточной Европы. Сегодня они находятся в абсолютно бесправном положении дешевого расходного материала вооруженных бандформирований.
Вместо футбола - теперь военный полигон.
Даже фотографии, сделанные пропагандистами из «Донецкого агентства новостей» хорошо передают общее настроение «резервистов». Из бесправного населения хотят сделать потешные полки. Владимиру Владимировичу мало трупов. Нужно еще.
Действительно, зачем нужен безвизовый режим? Пусть в гейропу ездят проклятые хохлы! Настоящий русский патриот должен страдать. А в случае необходимости послужить пушечным мясом для Путина.
Говорят, потребовалось около тысячи автобусов, чтобы доставить подневольных людей на полигон.
Мобилизовали людей на сборы, как обычно, с помощью угроз. Всех уклонистов обещали признать дезертирами. В настоящей «народной республике» так и должно быть. Не жизнь, а сказка! Настоящий русский мир, как заказывали.
На самом деле, конечно, понятно для чего нужна эта показуха. Боевики хотят сделать соучастниками как можно больше людей. Мирных жителей записывают в «резервисты ДНР», тем самим делая террористами с точки зрения украинского законодательства и привязывая к ОРДЛО. Такие уже не сбегут в Украину. Теперь все в одной лодке.
Думаю, нужно очень сильно ненавидеть людей, чтобы поставить их в такое положение. Не удивлюсь, если показуха в итоге обернется трагедией и часть «резервистов» после нескольких таких «сборов» насильно мобилизуют и отправят на фронт. Видимо, боевики окончательно утратили мотивацию, и испытывают нехватку штыков. Добровольно воевать за российские геополитические отходы желающих находится все меньше.
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Президент USA - держит
свое крепкое слово настоящего смелого американца .
Российские СМИ сообщили о девяти уничтоженных ракетным ударом США самолетах на авиабазе в Сирии - Цензор.НЕТ 3239
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Эх жаль, что Трампа не было, когда мордоры грохнули малайзийский "Боинг"....
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Странно, говорят, что от ракетного удара США "пострадало " 7 человек! Нет, правда странно... если "их там небыло" как они могли пострадать..? странно....
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Трамп послал Кремлю сигнал, что ничем трясти не собирается. Будет просто ебошить. Ну разве что позвонит Владимиру за пять минут до начала.

Мысли Перзидента‏
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1:03.
Уничтожено 9 самолетов Сирийских воздушно-космических сил.
ВОПРОС
У НовоСирии тоже есть воздушно-космические силы, или это оговорка по Фрейду, а на самом деле "Уничтожено 9 самолетов РОссийских воздушно-космических сил."???
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Еще одна оговорка по Фрейду:
2:48 "Томагавки не попали по ВВП" - то есть по Хуйлу. Жаль...
А взлетно-посадочная полоса - ВПП.
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Сирийские Воздушно космические силы - гы гы
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Кацапы, вы все там такие и.анутые? Вас не насторожило что десять раз показали два, отдельно стоящих ангара с уцелевшими самолетами, под разным углом и с разных расстояний? Больше значит нечего показать. А как вам фраза - томагавки не попали по ВПП...в смысле куевые? а как же они тогда по ангарам попали? Или американцы просто не стреляли по ВПП? Депилы, пля...
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А сколько разбитых ангаров показали? Ракет пришло явно не 50.

Грёбаный стыд: удар уведомительным порядком, раздутые щёки, а жертвы - мирняк.
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дивись менше сру.тв.. весь "мирняк" - це звільнені заднім числом кацапідарські карателі
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это вражеская территория, поэтому там кацапский журналист. Задайте вопрос ему, что он показал. Судя по устоявшейся практике, только то что хотел. Вы видели видео ВВС, к примеру?
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странно что на такой авиабазе пришлось два уцелевших ангара, десять раз показывать?
РосСМИ: на авиабазе "Шайрат" в Сирии уничтожено 9 самолетов в результате ракетного удара США - Цензор.НЕТ 4064
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Показали 1 уцелевший (двойной) и 1 разбитый - для примера. Всего на базе ~25 укрытий, одинарных и двойных. Из них многие должны были уцелеть, т.к. точность у ракет не 100% и долетели не все. Скоро узнаем подробнее - но думаю, что полосы целы и авиацию по возвращении есть где хранить. Базу скоро (если не уже) задействуют по полной, но афишировать, конечно, особо не будут.
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ааа, вот оно что. Сам то веришь?
А если я тебе скажу, что только идиот может пытаться уничтожить бетонную взлетку?
Откуда инфра сколько долетело? какова точность и т.д.? С Весна.сру?
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Надёжность и точность амерских ракет не сильно отличается от российских.
КР не предназначены для разрушения взлётки - именно поэтому я говорю: даже без новостей понятно, что цела.

Главный вопрос ты как раз упускаешь - РАБОТАЛО ЛИ ПВО? Если работало (пусть в режиме сопровождения) - то россияне получили примерное представление о соотношении возможностей. Если, наоборот, ПВО затихарили, чтобы ненароком не схлопотать ARM'ами - то и говорить особо не о чем: не война, а шоу-договорнячок.
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не сильно отличается от российских... ты эту хрень с ТРК "Звезда" черпаешь?
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та він і є один з тих, хто на "Звяздє" всяку байду тиражує.. иксперди хрєнові
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Полно статистики. Главное - помнить статистику, а не мантры. По нынешнему случаю тоже будет много информации - но вам же пофиг.
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твої висери не інформація, запихни їх туди звідки вони у те вилазять, тобто в сраку, бо ти нею думає, якщо думаєш.
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Sorry?! Верить или не верить - в данном случае выбираете вы. Пока что инфа от асадовских источников. Дождёмся другой (наверняка будут снимки со спутников, возможно - с БЛА... больших дорогих БЛА... если амеры не трусы )
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Твоя инфа говно, как и сам источник! Только идиот может верить сральнику-тв!
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А я пока не делаю выводов (в отличие от некоторых). 10 ангаров повреждено или больше - скоро выяснится. И таким образом выяснится, чья инфа чего стоит.

Пока ясно одно - США напрямую поддержали мятежников=террористов и пролили в этом деле кровь мирных, чего не позволяли себе со времён Саддама (!). Китай "оценил". С перемогой вас.
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простите, кацапов предупредили за пять часов до атаки,
все кто хотел ушли, остались только нужные для картинки терпилы, какие мирные жители да ещё и на военном объекте ? кацапская мразь получила подсрачник, и теперь будет долго вонять головами жирика, писькова, хуйла и лаврова
радуйтесь, что кацапов тузят, а то они вам дамбас устроят
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Ракетам свойственно промахиваться, а обломкам и боеприпасам со взорванных складов - разлетаться. Рядом с базой - посёлок. Несколько задетых домов и несколько погибших (говорят о двух гражданских) - это немного - но это руками американцев. Без посредников. Впервые за долгие годы. Молодчага Трамп, угу.

/Повезло, что ни один ржавый томагавк не упал на больницу или приют для котят - но теперь люди xyйла соберут обломки made in usa и в след. раз подбросят куда надо, наверно.
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Во ты дебил бля... Если ты это пишешь по убеждению.
А если ты тролль, то возьми конфетку с полки - отработал, а теперь иди на )(уй. Ну просто мелкими шагами
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якщо в ракет були касетні заряди, як каже кацапідарок (хоча до нього віри нема), то не стояло завдання розфігачити ЗПС, їх хєрачать зовсім іншою зюроєю. це раз.

про те, що ніби "долетіли" не всі томагавки - недолугий висер мацкаликів. такі примітивні "інформбаталії" кремлеботів призначені виключно на власний недороблений істеблішмент, мовляв, не тільки у нас ракети гімно, он, гляньте, в американців ракети теж хєрові....
от тільки крім самих дегенератів із запасною хромосомою на цю хрєнь ніхто не поведеться.
"попереджувальний" постріл вгору був, тому війькових таємниць у кремля виявилось не так вже й багато. але наступний "постріл" буде на ураження.
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та же причина занижения потерь. Мол, "тупые" амеры, потратили 59 томагавков на 9 самолетов...
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Аплодирую стоя! "Пиндосы" опять промахнулись, ну разве что чуть-чуть попали, но ВПП не пострадала, это важно. А еще погибли люди, и конечно гражданские, другие рядом с военным аэродромом не гуляют. Не понятно одно, паРаша за союзника мазу держать будет, или по тихому в говне отсидится?
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По сравнению с Трампом, этот Обамчик может и немного таки чмо.
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Ти явно жираф!
До тебе доходило аж три роки ???
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Sergey Naumovich

Томагавки могут залетать в самолетные бункеры с правильной стороны. Прошловековая защита не сработала.
Российские СМИ сообщили о девяти уничтоженных ракетным ударом США самолетах на авиабазе в Сирии - Цензор.НЕТ 6132

Российские СМИ сообщили о девяти уничтоженных ракетным ударом США самолетах на авиабазе в Сирии - Цензор.НЕТ 1350

Российские СМИ сообщили о девяти уничтоженных ракетным ударом США самолетах на авиабазе в Сирии - Цензор.НЕТ 5776

Российские СМИ сообщили о девяти уничтоженных ракетным ударом США самолетах на авиабазе в Сирии - Цензор.НЕТ 8887
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контейнеры на предпоследнем фото очень смахивают на контейнеры времен совка для химического оружия
РосСМИ: на авиабазе "Шайрат" в Сирии уничтожено 9 самолетов в результате ракетного удара США - Цензор.НЕТ 6710
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Воздушно КОСМИЧЕСКИЕ силы Сирии... Это ПЯТЬ баллов! Они оказывается
ещё и КОСМИЧЕСКИЕ!
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все же улыбают рашкованские позорные терпилы: их анально поимели - а они вычисляют сантиметры глубины проникновения )
с их точки зрения если на пол-шишечки - то не считается ))
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То видать у ватноРФ сми оговорочка по дедушке Зигмунду... :D
На уме роцяйские коЦмические - воть и ляпнули
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Така маса народу пише по рахітськи?
Та не "коСмічні" сили, а КОМІЧНІ !
НА МОСКАЛЬСЬКОМУ НАРЄЧІЇ - ВОЕННО-КОМИЧЕСКИЕ СИЛЫ !!!
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сколько времени Штаты сопли жевали, сколько погибших! Им ничего не стоит уничтожить асада за 1 день, тогда пришла бы оппозиция к власти, начали бы восстанавливать разрушенные города, беженцы с Европы возвращались бы домой. Всем было бы хорошо, ну кроме асада конечно.

Но нет, сидят, телятся уже 6 лет...
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Обана...... "актом агрессии под надуманным предлогом" говорите? Ну звиняй, коник это Пентагон так права суннитов арабоязычных так защищает в стране, где арабский язык и без них не ущемляется
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59 ракет и только 9 самолетов уничтожено ....
...с целью избежания прямого конфликта с Россией, ее предупредили об ударе по сирийской авиабазе, чтоб русские успели убраться. Они успели, но не только успели, а и сирийцев предупредили.

Канал ABC сообщил, что сирийский персонал был эвакуирован с базы ВВС за несколько минут до американского удара. А сайт телеканала Хизбаллы "Аль-Маядин"передает, что с аэродрома незадолго до американского удара вывели большинство самолетов. По предварительным данным, в результате ракетного удара США уничтожено девять самолетов, но часть авиатехники уцелела.
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Совбез России подавленно молчал: США не экпортировали в нее помидоры...
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Фейки мирние жители. А кацапи сдохли то молчат.Неверю информации ПАРАШИ. ВРУТ НА СВОЮ РУКУ КАК ВСЕГДА.
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нет, уничтожили то что надо было уничтожить, а вот это старьё не тронули, ты прав.
РосСМИ: на авиабазе "Шайрат" в Сирии уничтожено 9 самолетов в результате ракетного удара США - Цензор.НЕТ 1656
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Напрашивается 2 вывода: 1. Осуждаю Трампа за то, что долго тянул резину.
2. Не покупайте С-300 и 400. Это выброшенные деньги.
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Русская гэбэшная фашистская хунта не может не защищать Асада даже после химической атаки. Ведь химического оружия, как и российских войск на Донбассе, в Сирии "нет". Давно "вывезли" в россию. Следовательно, химическая атака - дело рук фашистской россии, а не Асада.
Но важнее не
это, а то, что у фашистской россии появился повод считать такой обстрел
прецедентом, чтобы сделать нападение на другое суверенное государство,
Украину.
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Mdaaa...кацаклоны ... вы что в сирию поставили-то, а ? какие межгалактические ракеты ?
Свои надувные искандеры, что ли ? Будучи предупрежденными Трампом, не одного Тамогавка так и не збили, вот немощные удоды . Сміх тай годі . Скоро щей напряму скоштуєте Амереканської гостинності, ще тільки трошки більше нашого Трампа позліть .
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подтянули методичку для воздушнокомических войск рф
РосСМИ: на авиабазе "Шайрат" в Сирии уничтожено 9 самолетов в результате ракетного удара США - Цензор.НЕТ 1841
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У РОССИИ ХОРОШО ПОЛУЧАЕТСЯ ТОЛЬКО КОММЕНТИРОВАТЬ СВОИ ПОТЕРИ )))
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияРосСМИ: на авиабазе "Шайрат" в Сирии уничтожено 9 самолетов в результате ракетного удара США. ВИДЕО
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