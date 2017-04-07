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"Меня видят по всему миру! Так, еще раз! Трансляцию отключили?!", - Захарова пытается озвучить заявление МИДа РФ. ВИДЕО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова несколько раз пыталась озвучить для телевидения заявление РФ по поводу удара США по военной базе асадовских войск.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Захарова несколько раз прекращала свое выступление и давала указания российским телеканалам по поводу организации работы. Эти моменты попали в прямой эфир телеканала Россия 24.
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"Всё пропало";
"Текст по-дебильному написан";
"Дебилы, б*я";
"Ещё раз".
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https://www.facebook.com/kukushkin9/videos/670500616485618/
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Блогеры с иронией выражают надежду на то, что российские военные, которые поддерживают войска Башара Асада, получили "дополнительный особый такой ..кайф".
"Вот эта фея огорчила двух злых гномов!", "Баба на корабле - это Асаду к несчастью", - пишут блогеры в комментариях к фото командира
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Причем это в спокойной обстановке - "дома", перед камерами, когда можно "записаться" с десятого раза. И это лицо МИДа... Кошмар, пидорашка это лепрозорий какой-то.
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Или заплетык языкается после вчерашнего.
Или текст немножечко по дебильному написан и ей никто не поверит и денег не даст.
Когда уже Марухе Кремль денег на ботокс, вставные зубы и парик выделит? А то аж перед пиндосами неудобно, стыдоба какая....
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Тявкает много Захарова Машка
Хряпнув бояры со шкалика...
Тявкай, Машутка... Но помни, однако,
Гавкнешь не то - и пойдёшь за Виталиком *...
***
* Виталик Чуркин - бывший цепной
дипломатпес, не вовремя озвучивший неписьмо Неянуковича о невводе нероссийских невойск в Украину.
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Чудище мерзко, озорно, немыто, стозевно и лаяй…
Такою вот вычурной стала кремля ДуплоМАТЬ.
То избу сожжёт, то спьяну Коня забодает,
Дибилка-бл... что ещё можно сказать...
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На крыльце у кремля, сидит девка страшна
Сидит девка страшна сидит девка пьяна,
Сидит девка да вонь на весь мир изо рта -
Вонь несет, что ей Конь с бодуна написал.
Всё буйнее барыня, барыня-боярыня,
Барыня, барыня, барыня-боярыня!
Вонь по миру несёт, часто весть подает,
Да с угрюмым Конем веселит весь народ.
Веселит весь народ да с угрюмым Конём,
Да боярышник пьет сколько Конь ей вольёт.
Всё буйнее барыня, барыня-боярыня,
Барыня, барыня, барыня-боярыня!
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а щас спилась нах, страшная стала, без закуси уже выговорить ничего толком не может
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так же как и на песка.. - ни одного показа не видел.
хуйла вашего вспоминают раз в пол года, когда особенно намиротворит, как газом в Сирии.
так шо, можна не мыться.... ты и помытая страшная и не помытая такая же.
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О, мля, нашлась сеструха Мишани Добкина, которая потерялась в детстве.
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Американская компания Hyperloop One завершила строительство тестового участка транспортной системы Hyperloop, на котором будут проводиться испытания пассажирских капсул.
А что там у кацапов? Победа во второй мировой? Ну-ну...
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Надо мыть голову!! И бриться!
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на словах "США не в первый раз демонстрируют подобное безумие...", мабуть, у неї з новою силою виринули думки про те, до яких наслідків особисто для неї такі слова можуть призвести вже у дуже недалекому майбутньому, і стало дуже страшно.
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