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 Общество, За рубежом
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Все про:курьез (4904) МИД РФ (957) пропаганда (1958) Захарова (85)

 "Меня видят по всему миру! Так, еще раз! Трансляцию отключили?!", - Захарова пытается озвучить заявление МИДа РФ. ВИДЕО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова несколько раз пыталась озвучить для телевидения заявление РФ по поводу удара США по военной базе асадовских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Захарова несколько раз прекращала свое выступление и давала указания российским телеканалам по поводу организации работы. Эти моменты попали в прямой эфир телеканала Россия 24.
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циркачество ущербных свинособак доставляет ))
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Кашолка с немытой башкой после бодуна очнулась. С перепоя ей удар приснился,Да еще в Сирии.Вот смешная ,вместе с лошадью -лавром видно всю ночь хуйлу дрочили.
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там мусять такі як Маша-алкаша працювати, щоб жеребець Лавров на їхньому фоні виглядав інтелегентно і не подебільному
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Фразы великих людей:
"Всё пропало";
"Текст по-дебильному написан";
"Дебилы, б*я";
"Ещё раз".
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"Нам песд@" (с) Палкаводец всех времён Гиркин.
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Просто текст немножко по дебильному написан (с) допа
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Это какая то постная )(уйня. Дайте ей воды. Маша ты можешь сказать это с выражением, в одном тоне, только с мимикой твоего лица?!


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командиром эсминца, с которого США ударили по правительственной авиабазе Сирии оказалась женщина капитан второго ранга Андрия Слау.

Блогеры с иронией выражают надежду на то, что российские военные, которые поддерживают войска Башара Асада, получили "дополнительный особый такой ..кайф".

"Вот эта фея огорчила двух злых гномов!", "Баба на корабле - это Асаду к несчастью", - пишут блогеры в комментариях к фото командира
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І де вони кацапи беруть таких хуєсосок? Страшна,як смерть с косою! Гібридне якесь чучело,помісь замурзаної татарки з монгольським верблюдом.
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Брудна макітра "Калінку-малінку" перетанцювала, зайшлася "ех рас ісчо рас іссчо многа многа рас" переспівувати.
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Эта дура говорит "пасиба" я правильно услышала?))))
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Эту дуру что там, в МИД РФ МП не учили: "если текст по-дебильному написан -- хуячь калинку".
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Всегда присыпанная....а дальше не знаю как назвать ее....человеческого ничего не осталось !!! рассиянка же, нечему удивляться, и тварью не назовешь и мразью--слишком нежные слова...
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"бояришником" зранку не похмелилась ....................
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а по сценарию она вообще то должна была сплясать )))
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ну если то был "хим. инцендент" то это считайте "авиа. инциндент".
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россияне!!! Расскажите вашей соплеменнице, что существует такое замечательное средство для мытья головы, шампунь называется. А есть еще бальзам-ополаскиватель, маски для волос. Но не шокируйте сразу, для начала хотя бы шампунь.
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О Боги, какое же оно нервное и закомплексованое, истеричное и недалекое.
Причем это в спокойной обстановке - "дома", перед камерами, когда можно "записаться" с десятого раза. И это лицо МИДа... Кошмар, пидорашка это лепрозорий какой-то.
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губы,нижняя челюсть выказывают ограниченность и явный комплекс неполноценности.
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Проста эта сучка хотела изобразить в голосе мегеру. Но из-за бояришника и недоёба не выходило.
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Какая она убогая, пипец.....двух слов без бумажки внятно сказать не может. А самомнение - пипец, мания величия ( впрочем , как у большинства руснявого стада) прет через край. И это чучело репоеды, чуть ли не секс-символом считают. Полный отстой.
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для репоедов, любая, говорящая коза, секс символ.
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КАЛинка под пару-тройку рюмок водки га-а-а-разда круче у машки-неряшки получается.
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Задрипаная лярва! Ей палёнку в подворотнях Тамбова продавать
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кацы скоро вас будут пиздить все и везде. мы первые на очереди.
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Ахахах))) Сука, голову помой! А то видно, что тебе вши уже мозг проели!
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Еще раз " калинка малинка моя". Еще раз " боярышник ты мой, возьми меня с собой"
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что эта алкоголичка наконец-то помыла волосы?!
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На Маньке ржака не закончилась, сразу после неё был краткий обзор томагавков и их способности наносить высокоточечный удар.
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шльондра сцаная... прописать бы в это таблище двоечку
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Истерика у кремлядей, а стакан стекломоя для успокоения не успела эта овца ещё глотнуть.
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Все мозги ПРОПИЛА (если они были, что весьма сомнительно), не может даже ПРОЧИТАТЬ, а должна была (как школьница третьего класса) наизусть пару тройку предложений заучить, я уж не говорю, что вообще без текста собственными словами нужно формулировать (мысли, которые отродясь не было в её черепушке)!
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такое чучело и на такую должность,что в замену она могла предложить для протеже ...раша,ты уже ниже городской канализации,правда лавруха ещё тот бычара...что-то нашел в этом мешке с говном.
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Захарова ти лучше пойди домой пирашки печи своим деткам и мужу.И не ври на целий мир бо у тебя неполучается................. баба должна мить горшки дома.
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Манин перекошенный рот отказывается говорить неправду.
Или заплетык языкается после вчерашнего.
Или текст немножечко по дебильному написан и ей никто не поверит и денег не даст.
Когда уже Марухе Кремль денег на ботокс, вставные зубы и парик выделит? А то аж перед пиндосами неудобно, стыдоба какая....
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***
Тявкает много Захарова Машка
Хряпнув бояры со шкалика...
Тявкай, Машутка... Но помни, однако,
Гавкнешь не то - и пойдёшь за Виталиком *...
***
* Виталик Чуркин - бывший цепной дипломат пес, не вовремя озвучивший неписьмо Неянуковича о невводе нероссийских невойск в Украину.
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***
Чудище мерзко, озорно, немыто, стозевно и лаяй…
Такою вот вычурной стала кремля ДуплоМАТЬ.
То избу сожжёт, то спьяну Коня забодает,
Дибилка-бл... что ещё можно сказать...
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Боярыня Захарова.
На крыльце у кремля, сидит девка страшна
Сидит девка страшна сидит девка пьяна,
Сидит девка да вонь на весь мир изо рта -
Вонь несет, что ей Конь с бодуна написал.

Всё буйнее барыня, барыня-боярыня,
Барыня, барыня, барыня-боярыня!

Вонь по миру несёт, часто весть подает,
Да с угрюмым Конем веселит весь народ.
Веселит весь народ да с угрюмым Конём,
Да боярышник пьет сколько Конь ей вольёт.

Всё буйнее барыня, барыня-боярыня,
Барыня, барыня, барыня-боярыня!

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на свадебных фото было ещё на что посмотреть
а щас спилась нах, страшная стала, без закуси уже выговорить ничего толком не может
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Полный раздрай в российском МИДе ... Как и в Кремле в целом .
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та срать на тебя все хотели во всем мире.
так же как и на песка.. - ни одного показа не видел.
хуйла вашего вспоминают раз в пол года, когда особенно намиротворит, как газом в Сирии.
так шо, можна не мыться.... ты и помытая страшная и не помытая такая же.
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Чего ржете? Неизвестно как би ви повели себя , если б у вас бюст замироточил.
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Ну бля! Ща Рыбников прогуляется по этой кобыле от немытых волос до лап 44го размера))
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"Меня видят по всему миру! Так, еще раз! Трансляцию отключили?!", - Захарова пытается озвучить заявление МИДа РФ.
О, мля, нашлась сеструха Мишани Добкина, которая потерялась в детстве.
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Американцы построили тестовый участок Hyperloop

"Меня видят по всему миру! Так, еще раз! Трансляцию отключили?!", - Захарова пытается озвучить заявление МИДа РФ - Цензор.НЕТ 5511

Американская компания Hyperloop One завершила строительство тестового участка транспортной системы Hyperloop, на котором будут проводиться испытания пассажирских капсул.

А что там у кацапов? Победа во второй мировой? Ну-ну...
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Да что ж она так голову редко моет! Ее ж весь мир видит!
Надо мыть голову!! И бриться!
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пасиба большое.. век бы тебя не видеть, какое-то у@@ище лесное
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Думаю, справа не в п"яному стані і не у стані здоров"я. Схоже, що справа в страху:
на словах "США не в первый раз демонстрируют подобное безумие...", мабуть, у неї з новою силою виринули думки про те, до яких наслідків особисто для неї такі слова можуть призвести вже у дуже недалекому майбутньому, і стало дуже страшно.
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а ведь это главная крассссавица росии. боюсь представить себе обычных 😀
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Чего пристали к хорошей даме?Сосет она хорошо и это главное...
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Ви можете собі уявити, який у них там у Крпемлі срач після американської атаки був, якщо цю курву так плющило? Я ні.
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Надо больше с Псаки смеяться чтобы такое убоище не замечать.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Меня видят по всему миру! Так, еще раз! Трансляцию отключили?!", - Захарова пытается озвучить заявление МИДа РФ. ВИДЕО
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