 Результаты ударов США по авиабазе "Шайрат" союзника России Асада. ВИДЕО+ФОТО

Российские СМИ опубликовали видео разрушений на сирийской авиабазе
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Напомним, 7 апреля США запустили минимум 50 крылатых ракет Tomahawk по сирийской авиабазе из-за химических атак в Идлибе, в которых обвиняют сирийское правительство.
(Фото со страницы @ MmaGreen)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0
Во время этих переговоров в 449 в стане Аттилы побывали римские дипломаты, в том числе историк Приск, оставивший наиболее достоверные описания вождя гуннов. По его словам, это был невысокий коренастый человек с непропорционально большой головой, плоским носом и раскосыми глазами.
http://www.piplz.ru/page-id-1426.html
Теперь Лев Диакон о Святославе.
"Показался и Сфендослав, приплывший по реке на скифской ладье; он сидел на веслах и грёб вместе с его приближёнными, ничем не отличаясь от них. Вот какова была его наружность: умеренного роста, не слишком высокого и не очень низкого, с густыми бровями и светло-синими глазами, курносый, безбородый, с густыми, чрезмерно длинными волосами над верхней губой. Голова у него была совершенно голая, но с одной стороны её свисал клок волос - признак знатности рода; крепкий затылок, широкая грудь и все другие части тела вполне соразмерные, но выглядел он хмурым и суровым. В одно ухо у него была вдета золотая серьга; она была украшена карбункулом, обрамлённым двумя жемчужинами. Одеяние его было белым и отличалось от одежды его приближённых только заметной чистотой."
http://www.ropnet.ru/sapsan/text/bizant/diakon/books/book%20IX.htm
Где Вы там похожесть нашли?
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File:Sviatoslav by Eugene Lanceray 1886.JPG
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что где-то на далеких болотах когда-то будет жить некто, кто
объявит себя его потомками.
Так это если завтра, какой-нить африканский вождь назовет свое племя
производным от "Руси" то тоже может вещать о Зимбабве как об исконно
русском нос-все наследнике Киевской Руси?
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Стільки лайна в одному місці !!!
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- транзитом через Новгород. Далее ассимилировались с местными: стали
поклоняться местным богам, взяли в символы государства местный трезуб и т.д.
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А на кізяка - 100% !
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«Больша́я госуда́рева кни́га и́ли Ко́рень росси́йских госуда́рей», известная также как «Ца́рский титуля́рник» - созданная в 1672 году рукопись, богато иллюстрированная портретами русских монархов и гербами русских земель, самый знаменитый и роскошный из титулярников.
А Лев Диакон - современник Святослава, известный писатель, описал то, что видел своими глазами.
И где там светло-синие глаза и курносость? И на 30-летнего мужчину совсем не похож.
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Это иллюстрация из Царского титулярника.
«Больша́я госуда́рева кни́га и́ли Ко́рень росси́йских госуда́рей», известная также как «Ца́рский титуля́рник» - созданная в 1672 году рукопись, богато иллюстрированная портретами русских монархов и гербами русских земель, самый знаменитый и роскошный из титулярников.
А Лев Диакон - современник Святослава, известный писатель, описал то, что видел своими глазами.
И где там светло-синие глаза и курносость? И на 30-летнего мужчину совсем не похож.
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Страшно москалям,ой,страшно....
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Полнейшее несовпадение видеоряда.
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На заборах больше правды пишут.
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http://24tv.ua/zyavilosya_video_raketnogo_udaru_ssha_po_siriyi_n803395?f
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встречи с ними ты уже не жди.
И хотя Асада нам немного жаль,
.....................................................
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Таки не зря я и миллионы других людей говорили, Трамп не Обамка, не тряпка, возмущениями и озабоченостями не отделаетесь, таки да,
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О приближении войны свидетельствовали провокации с Тузлой, война с Грузией, провокация с затоплением нашего БТРа в Севастополе, убийство наших рыбаков в Азовском море и многие другие.
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"Сериал "Автономка"
Жанр: драмы, отечественные
Вышел: 2006 г."
2006 год, Карл!!! И это уже - выход в прокат готового сериала, но перед этим его надо было смонтировать, озвучить, растиражировать, до этого - снять, провести кастинг актеров, утвердить СЮЖЕТ на специальной Коллегии, НО ДО ЭТОГО всего - НАПИСАТЬ и осбудить несколько вариантов рабочего сценария.
- А теперь, внимание на экран(с), - самое важное: получить ГОСЗАКАЗ на съемки этого ГОВНИЩА!!! :D
И посему, откатившись на 2-3 года от даты выхо сериала к истокам приходим к началу 2004 года. Аккурат к событиям в Украине с Майданом №1. Вот отсюда и растут ножки НИЗАБУДИМ- НИПРАСТИМ", когда ботоксному клопу его тестикулы тризубом к асфальту Крещатика прижали!
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)))
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в результате Алеппо и провинция Латакия (!!!) будут отрезаны от Дамаска
не будем забывать также слова Трампа о начале ликвидации режима Асада
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и то, что показали ру сми - на их видео место удара ракеты ну очень похоже на взрыв от ргд.
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И крымнашскую сволочь тоже нужно проредить.
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Трампец, мой мальчик, трампец…
Вот теперь представте ситуацию, что вы оператор не имеющего аналогов в мире , супер современного комплекса С-400, способного уничтожить любые цели на большом расстоянии, и вот поступает сигнал от противника, что через 2 часа вас будут атаковать ракетами томагавк(выпуска 80х годов прошлого века), и тут вся эта доблесная пянь срывается с места и бежит далеко в пустыню, с обосраными от ужаса попами. В этом и есть вся суть хваленой кацапской храбрости, в этом и есть вся суть расейской понтовой мощи. Весь позор этой истории заключается в том что противник даже не посчитал нужным держать свои намерения в секрете, заранее зная с каким ничтожным гамном он имеет дело. Для кацапов все это конечно же шок. они действительно верили своей пропаганде, что все их боятся
Вывод:
в очередной раз констатируем, вся российская военная мощь - это раздутый мыльный пузырь, и не более. Кроме как бездарно гробить своих солдат и хоронить их под видом хирургических отходов, "россия-матушка" мало на что способна.
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от Европы ( рыцари двора короля Артура) до японских ниндзя
конный воин - косак
в Центральной Азии воинами себя считали все - отсюда слово казак/казах
Запорожская козацкая Сич - финансируемый Византией заслон на Днепре от восточных варваров
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А тут куййак, а мы до вас, в ранковий час.
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