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Все про:авиация (1728) Сирия (2313) США (12312) бомбардировка (306) потери (939)

 Результаты ударов США по авиабазе "Шайрат" союзника России Асада. ВИДЕО+ФОТО

На странице M Green в социальной сети Twitter опубликованы фотографии некоторых сирийских военнослужащих, погибших вследствие авиаудара США по базе ВВС Сирии "Шайрат" в провинции Хомс.

Как сообщает Цензор.НЕТ, также обнародованы снимки неразорвавшейся бомбы и пожара после бомбардировки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирия и Россия отрицают применение химического оружия против повстанцев



Российские СМИ опубликовали видео разрушений на сирийской авиабазе
Загрузка видео...

Напомним, 7 апреля США запустили минимум 50 крылатых ракет Tomahawk по сирийской авиабазе из-за химических атак в Идлибе, в которых обвиняют сирийское правительство.





Результаты ударов США по авиабазе Шайрат союзника России Асада 01Результаты ударов США по авиабазе Шайрат союзника России Асада 02Результаты ударов США по авиабазе Шайрат союзника России Асада 03Результаты ударов США по авиабазе Шайрат союзника России Асада 04

(Фото со страницы @ MmaGreen)
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Год и место рождения Аттилы остались неизвестны. Очень приблизительно его возраст можно определить на основании свидетельств очевидца Приска Панийского, который в 448 году дал описание Аттилы как человека с бородой, только тронутой сединой.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0

Во время этих переговоров в 449 в стане Аттилы побывали римские дипломаты, в том числе историк Приск, оставивший наиболее достоверные описания вождя гуннов. По его словам, это был невысокий коренастый человек с непропорционально большой головой, плоским носом и раскосыми глазами.

http://www.piplz.ru/page-id-1426.html

Теперь Лев Диакон о Святославе.
"Показался и Сфендослав, приплывший по реке на скифской ладье; он сидел на веслах и грёб вместе с его приближёнными, ничем не отличаясь от них. Вот какова была его наружность: умеренного роста, не слишком высокого и не очень низкого, с густыми бровями и светло-синими глазами, курносый, безбородый, с густыми, чрезмерно длинными волосами над верхней губой. Голова у него была совершенно голая, но с одной стороны её свисал клок волос - признак знатности рода; крепкий затылок, широкая грудь и все другие части тела вполне соразмерные, но выглядел он хмурым и суровым. В одно ухо у него была вдета золотая серьга; она была украшена карбункулом, обрамлённым двумя жемчужинами. Одеяние его было белым и отличалось от одежды его приближённых только заметной чистотой."
http://www.ropnet.ru/sapsan/text/bizant/diakon/books/book%20IX.htm

Где Вы там похожесть нашли?
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То есть, если бы Диакон написл, что Святослав был грязнулей, никто и не подумал бы такой херни городить. Не допускаете, что похожие явления люди описывают похожими словами? То что процитировали Вы подтверждает мои слова о том, что обычаи, одежда, прически могут столетиями сохранять схожесть. Похожие семантические конструкции многие люди используют неосознанно. "Одежда его также была скромна" - такое и сейчас можно было бы сказать про правителя, да нет таких. Это ж не значит, что мы плагиаторы?
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А еще украинец Евгений Ланцере в 1886 году подбросил в Третьяковку вот эту статую Святослава. Правда, тогда еще Австро-венгерский Генштаб украинцев не придумал, но это совсем другая история (с)
Результаты ударов США по авиабазе "Шайрат" союзника России Асада - Цензор.НЕТ 3802

File:Sviatoslav by Eugene Lanceray 1886.JPG
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Князь Владимир даже не подозревал,
что где-то на далеких болотах когда-то будет жить некто, кто

объявит себя его потомками.
Так это если завтра, какой-нить африканский вождь назовет свое племя
производным от "Руси" то тоже может вещать о Зимбабве как об исконно
русском нос-все наследнике Киевской Руси?
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толя ты дебил..моцква в 17 веке сплошь и рядом была деревянной в том числе кремль..кремль - крепость по татарски..Киев трижды подвергался опустащиющим набегам монголо татар..моцкву как сателлита монголов эта участь не постигла..населения Киева в 12 веке из разных источников и расчетов было в районе от 45 до 125 тысячь..для ясности население Лондона в 16 веке насчитывало от 20 до 35 тысяч.. моцква никогда не была политический центр Руси..моцква была религиозным центром православия, в монгольской империи а точнее в одном из семи улусов великой монголии..имя этого улуса "Золотая орда"..
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гнида ватная я тебе не про стену кремля..а про сам кремль который до пожара 1812 был деревяным..а вообще забавно как у этих дебилов хватило ума заменить деревяную стену на каменую да еще и в 13 веке..
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я с тебе подобными предпочитаю не общаться а ноги вытирать..ты скотина и место тебе в стойле..свинти отсюда..
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точно не на луну и на нано самоваре..дырка ватная..ты действительно надеялась на другое отношение к тебе?..мразь!..твое счастье что ты по другую сторону монитора..
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кончай бред писать моцква политический центр московии, к Киевской Руси имеет лишь косвенное отношение..
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руським?..был есть и будет, но не как руССким..
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и да пусть будет не крепость а укрепление..к тому моменту когда там осели татары до крепости этот приграничный форпост на болоте не дотягивал..
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где ты животное обитаешь?..ты даже не представляешь как охото твои мозги по асфальту размазать....тварь срусская..
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Крепость по-татарски кермен (не кемен). Это легко проверить во временно окупированном Крыму, исследуя топонимику "рассейского государства" ). По монгольски - керем, проверить тоже можно - не обязательно ехать в Улан-Батор... Учитывая первое упоминание о "кремле" через примерно сто лет знакомства с ордой, версия про "деревянный забор" без вопросов проходила только в БСА, ну и понятное дело у жителей масковскаго улуса, платившего дань крымскому ханству до 18-го века.
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"сейчас в МСК 13 млн" - просто жах !!!
Стільки лайна в одному місці !!!
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Рюрика похож.====== Рюриковичи в Киев пришли из Скандинавии
- транзитом через Новгород. Далее ассимилировались с местными: стали
поклоняться местным богам, взяли в символы государства местный трезуб и т.д.
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Это иллюстрация из Царского титулярника.
«Больша́я госуда́рева кни́га и́ли Ко́рень росси́йских госуда́рей», известная также как «Ца́рский титуля́рник» - созданная в 1672 году рукопись, богато иллюстрированная портретами русских монархов и гербами русских земель, самый знаменитый и роскошный из титулярников.

А Лев Диакон - современник Святослава, известный писатель, описал то, что видел своими глазами.
И где там светло-синие глаза и курносость? И на 30-летнего мужчину совсем не похож.
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Вы всерьез думаете, что эта картинка с такой надписью была взята с украинского сайта? Это ж очень легко проверить!
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Описание Льва Диакона не менее достоверно. Скорей всего, разные периоды жизни. Хотя, определенное сомнение берет, на момент смерти Святославу было 30 лет. Ну, а под корону на картине не заглянешь...
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Не туда запостил.
Это иллюстрация из Царского титулярника.
«Больша́я госуда́рева кни́га и́ли Ко́рень росси́йских госуда́рей», известная также как «Ца́рский титуля́рник» - созданная в 1672 году рукопись, богато иллюстрированная портретами русских монархов и гербами русских земель, самый знаменитый и роскошный из титулярников.

А Лев Диакон - современник Святослава, известный писатель, описал то, что видел своими глазами.
И где там светло-синие глаза и курносость? И на 30-летнего мужчину совсем не похож.
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Продам Искандер М или меняю на гуся, можно мандарины. Новый, в ходу не был. недостаток - сильно смеется от санкций
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Голос у дикторши прям дрожащий,взгляд взволнованный... :D
Страшно москалям,ой,страшно....
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Или видео - левая лажа или изначальная новость про томагавки недостоверная.
Полнейшее несовпадение видеоряда.
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камера в пол всё видео. монтаж для москалей тупых.
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Незабывайте кому принадлежат СМИ.
На заборах больше правды пишут.
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Медленно ракеты уплывают в даль,
встречи с ними ты уже не жди.
И хотя Асада нам немного жаль,
.....................................................
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Томагавк старый мисайл, вот и США решили начать утилизацию по-мацковски
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все это постановка)))) нету никаких томагавков) И США нету там))
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ДРУЗЬЯ! Возможно кто то из вас на досуге, занимается поджогами пердаков, на ватных форумах))) Пжлс. вот "керосин" - спросите, №1 где был "русский щит ПВО с300-400 который надёжно защитит Сирию от вмешательства третих стран"))) Вопрос №2 "супермоденовонеимеющийаналогов" С400 - ночью не работает? Вопрос №3 Почему руцкий "супер и т.д" Калибр - большей мерой уничтожил сусликов в пустыне, а некоторые и не долетели до Сирии - хотя у повстануев нет ПВО, а "старые" Томагавки несмотря на "ПВО пу цэ на" - обнулили базу?) и вопрос № в ГосДУРЕ рф шампанское уже налили и армянская подстилка хуйла м.симоньян - уже уздит по мацкве с пиндосским флагом?)
Таки не зря я и миллионы других людей говорили, Трамп не Обамка, не тряпка, возмущениями и озабоченостями не отделаетесь, таки да,
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советую этот канал периодически прослушивать. там как раз этим и занимаются.
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Бесполезно. Вначале сливаются более-менее мыслящие, а после прибегают ольгинцы уровня "сам дурак" или с нереализованными гомосексуальными фантазиями
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Значит ничего не изменилось))) Я перестал "дискутировать" в Сентябре 2013, до этого с 2011 активно читал - писал(на работе частенько были паузы по 10-15 минут, тогда уже заметил "бригады тролей" и анти Украинскую истерию, понял, что война неизбежна.
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Ничего не изменилось с 2005 года, когда шавки рассказывали, что "продались пиндосам, доскакались, вы ничего не производите, вы у нас воруете газ". После аргументов - словесный понос, который был бы интересен только Фрейду
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я в 2005 только кино-игры-музыку скачать, в интернет ходил и в целом глаза на русню открылись в 2008 после Грузии. В 2011 в ходе переписки, картина руцькага мира, стала мне ясна более чем полностью.
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Презрение, ненависть у них было еще до развала ссср, только не все его выказывали: кто интеллигентно молчал, кто все таки был адекватен
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Я до марта 2014 продержался. Очень заметен был наплыв злобных неадекватов, переводивших все на оскорбления. Иногда просто строчили с дикой скоростью чепуху и линия общения тупо терялась.
О приближении войны свидетельствовали провокации с Тузлой, война с Грузией, провокация с затоплением нашего БТРа в Севастополе, убийство наших рыбаков в Азовском море и многие другие.
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М-да.. эк же вы так поздненько, батенька, прозрели? А вот это, как по-вашему? Щупается???
"Сериал "Автономка"
Жанр: драмы, отечественные
Вышел: 2006 г."
2006 год, Карл!!! И это уже - выход в прокат готового сериала, но перед этим его надо было смонтировать, озвучить, растиражировать, до этого - снять, провести кастинг актеров, утвердить СЮЖЕТ на специальной Коллегии, НО ДО ЭТОГО всего - НАПИСАТЬ и осбудить несколько вариантов рабочего сценария.
- А теперь, внимание на экран(с), - самое важное: получить ГОСЗАКАЗ на съемки этого ГОВНИЩА!!! :D
И посему, откатившись на 2-3 года от даты выхо сериала к истокам приходим к началу 2004 года. Аккурат к событиям в Украине с Майданом №1. Вот отсюда и растут ножки НИЗАБУДИМ- НИПРАСТИМ", когда ботоксному клопу его тестикулы тризубом к асфальту Крещатика прижали!
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да все в тумане были( У меня в семье, к раше никогда сантиментов не было, но когда, периодически после 2008, говорил на застольях, что война с рашей, не отдалённая перспектива ... нет, пальцем у виска не крутили, но, вы понимаете.
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Це біда, що накочується на світ лавиною: буде вилика війна. Т.з. "Об"єднані Нації" з їх перехваленим Радбезом виявились нінащонездалим гадюшником. Сильні цього світу роблять усе, що заманеться для вирішення своїх питань, захисту своїх інтересів і задоволення своїх (у т.ч. і патологічних) амбіцій. Маємо, врешті, дотяпати, що нікому у цьому світі ми нах. не потрібні, крім самим собі. Що, до кого би не прихиляли "бідні голівоньки" хмельницькі-грушевські-петлюри-ющенки-януковичі - всі нас використовували, грабували і нищили а потім викидали, як непотреб. Що ніхто нас не захистить і не маємо іншого союзника ЗА ВЛАСНИЙ НАРОД І АРМІЮ (СИЛУ ОЗБРОЄНОГО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ). І що у нинішній ситуації для порятунку нашої Держави і Нації у нас немає іншого виходу за жорсткий націонал-соціалізм .
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Война кого с кем? раиси с Китаем? Большой она не будет, нета весовая категория, а идти в союзниках у раиси на НАТО/ОТАН Китай даже не собирается. Кто там ещё остаётся? Отот островок, которого даже на карте не найти без лупы?
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Китай уже пол Сибири купил за гроши. зачем ему воевать если просто так отдают!
)))
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Да Китай только несколько дней назад подписал большое торговое соглашение с США!!!! Для Китая раша сосед- причем нестабильный и непредсказуемый, а США надежный торговый партнер.
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И это типо кацапски эклюзив )))я наверно ослеп)))или это успокаивощее кино для кацапов😤😤😤😤
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похоже там полный пиздец если кацапье эту хуету за авиабазу выдает
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корреспондент евгений поддубный кусок жопорукого г..на, что он снимал... непонятно.
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чисто с военной точки зрения уничтожение авиабазы облегчит исламистам взятие Хомса и создание коридора в Северный Ливан
в результате Алеппо и провинция Латакия (!!!) будут отрезаны от Дамаска
не будем забывать также слова Трампа о начале ликвидации режима Асада
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думские уроды визжали от восторга и пили шампанское, когда президентом стал Трамп. Вся россия праздновала, можно сказать, его избрание. На ток-шоу на госканалах пропагандоны в течение полугода только и показывали американские выборы. Вот за что боролись, на то и напоролись
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чой-то здесь не так. От "градов" разрушений будет больше, а от 59-ти "томагавков" .... Кино снято, походу, на "мосфильме", дабы не трамвировать психику рядового ватника.
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...срочно надо "КУЗЮ" туда...грузить, что уцелело... :D
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кузя теперь лет десять на ремонте стоять будет после своего героического дымящего похода..
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назначить Трампа Генеральным Директором ООН !!!)
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Сравнил другие видео места ударов томагавков - https://www.youtube.com/watch?v=8sa7ZX58Kk4
и то, что показали ру сми - на их видео место удара ракеты ну очень похоже на взрыв от ргд.
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Как то слабовато. Где спрашивается разрушенная база!! Где обосранные лаптеногие!!! Взлетку немного пошкрябали, а репоеды вой на всю Ивановскую устроили. Трамп нужно чей то с Томагавками делать, не оправдывают они доверия педерации которая за тебя все выборы топила, чего им по ящику то смотреть.
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Походу на этом мегпуперсупер сруцком видео последствия игры в зарницу с использованием петард, а не последствия удара полусотни томагавков
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Сдается мне , что все эти сказочки про то, что пиндсы предупредили кацапов, что не будут бомбить части базы, где находятся рашензольдатен, бла-бла-бла - это для успокоения ватников. Трампушка чудово знал, что там переодетые иваны под сирийских шахтеров и трактористов обслуживают и летают на старом советском железе.. Кароч... Встречайте цинковые гробики в запоребрикнске...
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И когда США влепят по союзникам москвы - сепаратистам донбаса?
И крымнашскую сволочь тоже нужно проредить.
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Все путинские штабисты бросились рьяно оправдывать свое ПВО в Сирии. Уже рисуют карты, где их С-300 и С-400 прикрывают лишь 40-км кружок вдали от этой базы. Они понимают, что сейчас нанесен удар по престижу их ПВО не меньший, чем посадка Матиаса Руста на красную площадь. По крайней мере их штабисты теперь не будут нести пургу, что они надежно закрыли не только всю территорию Сирии, но и половину соседних стран. Нынешний российский режим-сборище трепачей и шантажистов.
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Москалі вже хочуть Обаму-миротворця взад...
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... сцуко, приятно с утра наблюдать кислые и обреченные рожи ватных пролугандонских коллег по работе ...
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Результаты ударов США по авиабазе "Шайрат" союзника России Асада - Цензор.НЕТ 8054
Трампец, мой мальчик, трампец…

Вот теперь представте ситуацию, что вы оператор не имеющего аналогов в мире , супер современного комплекса С-400, способного уничтожить любые цели на большом расстоянии, и вот поступает сигнал от противника, что через 2 часа вас будут атаковать ракетами томагавк(выпуска 80х годов прошлого века), и тут вся эта доблесная пянь срывается с места и бежит далеко в пустыню, с обосраными от ужаса попами. В этом и есть вся суть хваленой кацапской храбрости, в этом и есть вся суть расейской понтовой мощи. Весь позор этой истории заключается в том что противник даже не посчитал нужным держать свои намерения в секрете, заранее зная с каким ничтожным гамном он имеет дело. Для кацапов все это конечно же шок. они действительно верили своей пропаганде, что все их боятся
Вывод:
в очередной раз констатируем, вся российская военная мощь - это раздутый мыльный пузырь, и не более. Кроме как бездарно гробить своих солдат и хоронить их под видом хирургических отходов, "россия-матушка" мало на что способна.
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"коса" - признак клана/касты воинов в архаичных этносах
от Европы ( рыцари двора короля Артура) до японских ниндзя
конный воин - косак
в Центральной Азии воинами себя считали все - отсюда слово казак/казах
Запорожская козацкая Сич - финансируемый Византией заслон на Днепре от восточных варваров
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Да, цамалльот стоял такой деловойй, типа я в домике, я такой блестящий и очень железный...

А тут куййак, а мы до вас, в ранковий час.
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомРезультаты ударов США по авиабазе "Шайрат" союзника России Асада. ВИДЕО+ФОТО
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