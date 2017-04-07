 Прессу удалили из зала заседаний, где оглашают приговор "торнадовцам". ВИДЕО

Пресс-секретарь Оболонского райсуда Инна Свинаренко объяснила, что результативную часть приговора будут объявлять в открытом режиме.
Видео Олег Богачук
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Напомним, что заседание суда началось около 11.00, в зал заседаний пропускали через рамки металлоискателей.
Под зданием суда дежурят правоохранители. Принимаются беспрецедентные меры безопасности.
На сегодня в суде отменены все слушания, кроме дела "торнадовцев".
Напомним, ранее рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо". В настоящее время подразделение ликвидировано, а его командира Онищенко и некоторых бойцов судят.
Во время рассмотрения дела бойцов спецроты "Торнадо" в августе 2016 года под зданием суда собрались митингующие в поддержку подсудимых. Однако правоохранители не пускали на закрытое судебное заседание граждан, которые не были участниками судебного процесса. В результате произошло несколько столкновений. Протестующие бросали в стражей порядка палки, камни, использовали дубинки и слезоточивый газ. В результате пострадали более 20 сотрудников полиции и Национальной гвардии Украины.
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Але тварюкам, які в глибокому тилу катували і грабували громадян України, які побили і пограбували брата-інваліда Воїна ВСУ- я готовий перед їхньою відправкою на зону оплатити операції з примусової зміни статі.
Нелюди.
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Це тобі контрольний.
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