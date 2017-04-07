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 Политика Украины
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Все про:суд (20575) Торнадо (90) Олег Богачук (418)

 Прессу удалили из зала заседаний, где оглашают приговор "торнадовцам". ВИДЕО

Заседание частично проходит в закрытом режиме.

Как передает Цензор.НЕТ, из зала заседаний Оболонского райсуда, где сегодня оглашается приговор бывшим бойцам спецбатальона МВД "Торнадо", удалили прессу и вольных слушаетелей.

Пресс-секретарь Оболонского райсуда Инна Свинаренко объяснила, что результативную часть приговора будут объявлять в открытом режиме.
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Видео Олег Богачук

Напомним, что заседание суда началось около 11.00, в зал заседаний пропускали через рамки металлоискателей.

Под зданием суда дежурят правоохранители. Принимаются беспрецедентные меры безопасности.

На сегодня в суде отменены все слушания, кроме дела "торнадовцев".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никто из обвиняемых "торнадовцев" не признает свою вину: готовятся подавать апелляцию. ФОТОрепортаж

Напомним, ранее рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо". В настоящее время подразделение ликвидировано, а его командира Онищенко и некоторых бойцов судят.

Во время рассмотрения дела бойцов спецроты "Торнадо" в августе 2016 года под зданием суда собрались митингующие в поддержку подсудимых. Однако правоохранители не пускали на закрытое судебное заседание граждан, которые не были участниками судебного процесса. В результате произошло несколько столкновений. Протестующие бросали в стражей порядка палки, камни, использовали дубинки и слезоточивый газ. В результате пострадали более 20 сотрудников полиции и Национальной гвардии Украины.

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Как нам ёщё далеко до демократических стран!
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не нам. а порошенко-сєпарським прихвостням. привіт порохосрань передайте голубану!
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В Україні не демократія, а дерьмократія, тобто влада корумпованого барижного дерьма )))))
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Якщо буде обвинувачувальний вирок, то це буде вирок порошенко, турчинову та всім причетним до відправки силових підрозділів в АТО без введення воєнного стану! Вже генерал Назаров заявив в суді, що не мав права виконувати жодних обов'язків начальника штабу АТО до введення воєнного стану, а це фактично робить відправку силовиків в АТО незаконною! Тобто якщо Торнадівці вчинили злочини і їх визнають винними, то турчинов та порошенко вчининили страшний злочин - не виконали власний обовязок, бо не ввели воєнний стан! Воєнний стан дав би право військовим та спецпідрозділам МВС вести бойові дії в АТО та регламентував їх діяльність, права, обов'язки, відповідальність за порушення та злочини. Всього цього влада не зробила і тепер намагається судити добровольців за те що вони діяли на свій розсуд в умовах бойових дій та в умовах крайньої необхідності! Це юридичний нонсенс, бо ті хто відправляли спецпідрозділи МВС в АТО без введення воєнного стану і створили всі передумови для вчнення злочинів і мають сидіти на лаві підсудних як головін обвинувачувані!
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палачи из батальона СС Нахтигаль и 56 полицейского батальона 1943 г тоже ГЕРОИ???
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Йди подр*чі на бородату дівку і не лізь в розмови дорослих.
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Трещи без умолку, но не веди двойную игру!
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не говори ты словами не своими. иди повоюй.
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Занимайся болтовнёй, но сдерживай восторг!
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в игре я сам себе король . и сам сьедаю жирный куш. довольствуйся костями челядь.
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лепить от фонаря твое и в етом ты не превзойденный мастер. а ты толково скажи друзьям своим и врагам что ты хочеш убогий недомастер ?
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лечиться рад-но ты же мой больной ! брысь в палату ты уже у меня шестой наполеон
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я так и знал- иди ты на штырь ты порошенковский хэрой.
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Надо быть скромней и не бросай доказывать!
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Святая простота, оригинальничай! Отомстив, начинай опять!
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да я святой . а простота моя твой бичь на все твое дряхлое существование
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Береги здоровье и не изменяй точку зрения!
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я не твой герой -иди гулять долой. и подучись не много чтобы выглядеть не убого
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Лебезя, не распинайся да упражняйся в многословии!
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вчи Українську небож а потім поспілкуємочя з тобою....
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та штирь я свій на тебе поклав. не важко ?
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Там должен сидеть Авакян с Барыгой........................
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В Україні таких приміщень нема, щоб вмістити, водночас, все корумповану гидоту ))))
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Вот и все, что надо знать о пидоРОШЕНовском правоБлудии!
Прессу удалили из зала заседаний, где оглашают приговор "торнадовцам" - Цензор.НЕТ 4138

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правовыми методами разрешить беспредел а Украине не удастся, только через террор - уничтожением свиней и их посипак
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Матіос невдовзі буде сидіти під шконкою, там їсти, пити, і виповзати, лише, коли усі в камері сплять. Ну, щоб сходити в туалет
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Дострокові президентські і Пєдра з шоблою матіосів - довічне з конфіскацією
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Уявити важко, скількі треба облаштувати зон, щоб розмістити всю цю корумповану гидоту, з усієї України ))))
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Не так вже і багато. І навіть додаткові ВТК не потрібні. Корупціонери не є соціально небезпечні, якщо їх позбавити "годівниці". Скоріше після позбавлення корупційних доходів самим корупціонерам треба буде психологічна підтримка. Якісь реабілітаційні центри, наприклад
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Вынося приговор, судьи должны понимать, что это они сами себе выносят приговор!
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Давайте скажем прямо ДОВЕРИЯ ВЛАСТИ НЕТ! БАРЫГИ от власти от первого лица до правительства, верховной зрады, ген. штаба, прокуратуры, судов и т. д. Судят ДОБРОВОЛЬЦЕВ, КИБОРГОВ, Назарова и сняли генерала, который мешал продавать на лево а может и лугандонии боеприпасы. Зато на свободе безнаказанные те кто судил и убивал МАЙДАНОВЦЕВ их выпускают. Те кто допустил ИЛОВАЙСК, генерал купивший после скандала по телевидению резиновые никому не нужные жгуты для передовой. Провокаторы устроившие и финансирующие бойню медведчуки шуфричи бойки клюевы тыгипки вся рыгоанальная рать, сидящая в верховной зраде, богатеет и набивает карманы на крови ПАТРИОТОВ УКРАИНЫ. ПРАВ ХМАРА ВСЁ ЭТО ДОГОВОРНЯК МЕЖДУ гарантом и путлером. И сегодня ДВЕ УКРАИНЫ. 1 - это барыги - первое лицо, правительство, верховная зрада, ген. штаб, прокуроры, судьи, олигархи. И 2- УКРАИНА - НАРОДА, который ведёт НАРОДНУЮ ВОЙНУ с путлером за свои копейки И ТЕРЯЯ ЛУЧШИХ ГРАЖДАН УКРАИНЫ при этом барыги своё варованное у НАРОДА УКРАИНЫ бабло миллиардами держат не в продажных банках а в трёхлитровых банках не дав ни копейки на оборону и раненных бойцов. барыги ставят всё больше перепон и создают непреодолимые проблемы ВОЛОНТЁРАМ, и придумали не дав на передовую высокоточного оружия и запретив давать ответку, ТЕМ кто за народные пожертвования создают новое вооружение и ремонтируют убитую технику ЛИЦЕНЗИИ которые ВОЛОНТЁРЫ ДОЛЖНЫ КУПИТЬ у барыг из ген. штаба и правительства. СОВСЕМ УЖЕ ОТ НАЖИВЫ И БЕЗНАКАЗАННОСТИ ОХРИНЕЛИ.
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Я аплодував Воїнам, які повідрубували пальці кацапському снайперу.
Але тварюкам, які в глибокому тилу катували і грабували громадян України, які побили і пограбували брата-інваліда Воїна ВСУ- я готовий перед їхньою відправкою на зону оплатити операції з примусової зміни статі.
Нелюди.
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А кто оветит за это в АТО- Комбат из ВСУ из ЗОНЫ АТО: из45 БТР, поставленных в войска в последнее время, на ходу осталось лишь 18. И это не боевые потери. По данным Генерального штаба, в 2014-2015 годах во время эксплуатации на 151 единице боевой техники выявлены неисправности, связанные с некачественным ремонтом.Из 102 отремонтированных БМП-2 неисправными оказались 85. При этом неисправности обнаружились в системах управления огнем, электрооборудовании башен, системах охлаждения и смазки.Из 90 танков Т-64 и БМ "Булат" на 66-ти были после ремонта выявлены поломки, которые также касались систем управления оружием, электрооборудования и силовых агрегатов.что из 226 автомобилей КрАЗ, которые должна была получить украинская армия к 30 июня, были поставлены только 113. Из 59 новых машин, которые были поставлены в мае, в течение первой недели после их получения из строя вышли 17». Левые генераторы, вылетает коробка, вылетает передний мост, тормозная система, система охлаждения двигателя. А про Спартаны и Кугуары вообще молчу»
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В минулому році мій знайомий ,який повернувся з "ато" , також говорив про несправні системи керування вогнем , і електрообладнання башні. І враження такі каже , що не зробили під час ремонту це зумисно , тому вимушені скидатись всім підрозділом , замовляти необхідне і він поремонтував , так як розберається в електрообладнанні. " Ленінська Кузня , наш рульовий" .
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПрессу удалили из зала заседаний, где оглашают приговор "торнадовцам". ВИДЕО
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