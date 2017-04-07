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 Россия приостановила заключенный со США Меморандум о предотвращении инцидентов в Сирии. ВИДЕО

Россия после американского удара по сирийской авиабазе приостанавливает действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного ранее с Соединенными Штатами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает МИД РФ.

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"Российская сторона приостанавливает действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США", - говорится в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: США нанесли ракетный удар по авиабазе войск российского союзника Асада в Сирии. ВИДЕО

МИД РФ призвал Совет Безопасности ООН собрать экстренное заседание для обсуждения ситуации, сложившейся после авиаудара США по сирийской авиабазе в провинции Хомс.

"Призываем Совет Безопасности ООН провести чрезвычайное заседание для обсуждения сложившейся ситуации", - заявили в дипведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин считает американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства, - Песков

Напомним, около 50 американских "Томагавков" были выпущены с военных кораблей в Средиземном море по целям на сирийской военной базе.

Трамп заранее не объявил об атаке, хотя он и другие чиновники в течение дня озвучили жесткие предупреждения сирийскому правительству.

По данным СМИ, химатака, которую предварительно осуществили сирийские правительственные войска, убила по меньшей мере 70 человек во вторник, 4 апреля. По другим данным, в результате атаки погибли 100 человек.

ЮНИСЕФ подтвердил гибель 27 детей в результате химической атаки союзника РФ Асада.

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Конечно. Это потому, что теперь инциденты будут происходить регулярно!
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ТП своё слово сказало. бум ждать говорящую лошадь.
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Томагавки таки попали по булждающим в пустыне кацапам
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ща баржа Кузя опять подымит в Средиземку....
Английские фотографы занимайте места на берегах Ла Манша...если доплывет))
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Ну, так, значит, будут вам инциденты, идиоты.
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Чем больше людей в мире поймет, что россия и есть главный террорист и дестабилизатор в мире, тем больше шансов сохранить мир.
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Після Пунінсько-Асадівської хімічної атаки на сірійських дітей , після блискавичного розгрому американцями авіабази в Сірії, рашка на любе рішення РадБезу ООН тепер має повне моральне право накласти.... в штани...
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россия приостановила заключенный со США Меморандум о предотвращении инцидентов в Сирии. Это так понимать, что россия собирается сбивать американскую авиацию? Или обстреляют американскую пехоту в случае наземной операции? Хотелось бы это увидеть. По мне так это будет последнее действие россии в Сирии, а может и по всех их военных конфликтах. За Штатами и другие страны подтянутся, кому наостопи#дела россия с ее агрессивной политикой. А таких стран в мире ох как много.
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А остальные - 100% подтянутся, скопом отморозка бить.
Слишком долго плешивое чмо пугало цивилизованный мир своей невменяемостью!
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расея вирiшила таки мiрятися зi CША пiськами. Ну-ну.
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А я говорил: военная доктрина США превыше всего, превыше этих кацорылых жириновских бредней в стиле трампнаш. И что кацы еще тряпку Обаму вспомнят, потому что с Трампом договориться будет сложнее. Он капиталист до мозга костей. Рашка для США - враг и один человек не в состоянии это изменить.
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В Штатах , в отличии от постсоветских стран главный не президент, хотя он тоже не последнее лицо, а партия от которой он приходит. Трамп это республиканцы. Партия конкретных, жестких патриотов США, готовых любому набить морду, не взирая на страну и лица. Это не озабоченные демократы. Будь в 2014 у власти республиканцы с тем же Обамиой и хрен россия полезла в Крым и Донбасс.
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Так россии же там нет - при чем тут россия и меморандум по Сирии ?

На ком-то шапка горит.
Или трусы дымятся.
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И правильно сделала, что приостановила! Смысл в этом меморандуме? российской авиации в Сирии уже как бы нет. С300? Так то к Израилю, он с ними общался. С кем там Американцам пересекаться? С прапорщиками ФСБ из ИГИЛ?
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И закончится все тем, что Сирии в ее нынешнем виде просто не будет!!! Разорвать ее на части - желающих в том регионе много! Но как-то и не особо жалко...
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Не-а... это вы мне бросьте!!! А как же сакральность всей "духовитости рюзьке мIра"?! Ведь "...её столпы - именно в Сирии", следуя риторике фсб-шного сексота гундяя и его духовного наследника - бледной ботоксной моли!!! Вы же плюнули в самую суть ватной души!!!
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Вы же плюнули в самую суть ватной души!!! - ИЗВИНИ, САША! Каюсь - ПРОМАЗАЛ. Хотел - просто В РОЖУ!!!
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Да ладно не важно - куда конкретно, важно, что ты попал в ЗОНУ поражения!
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у каждой палки два конца
уже вижу российские самолёты, горящие в результате отказа от взаимном информировании
путлер ходит по лезвию бритвы, но недостаток ума, образования и культуры погубит его
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Машка-Захарова-немытая-головушка: "Оказался Трамп родной не отцом, а сукою".
Кстати, заметьте: плевать Трампу на всякие там путинско-лавровские вето на Совбезе ООН.
Машка-Захарова-немытая-головушка, пора переобуваться в полёте, отрекаться от начальства и ехать по Москве в машине с развевающимся американским флагом. "Они сегодня это заслужили". А то ведь вместе с начальством тоже в Гааге окажешься, дура! Соучаствовать в химических атаках, это сцуко, не шутка!

https://www.facebook.com/slava.rabinovich.9?fref=ts
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- Дайте ей водки"(с) - так же же некогда мудро советовал пофессор Преображенский после куража Шарикова из "Собачьего сердца"!!!
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Камасутра для винищувачів, або Біда ВКС РФ - криві руки чи криві болти?
Россия приостановила заключенный со США Меморандум о предотвращении инцидентов в Сирии - Цензор.НЕТ 4149
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БУГОГАШЕНЬКИ-ГАГА!
Как рашистская СМИ-шавка "Звязда" поджала хвост.
Цитата:
"[Стоит напомнить, что] между Россией и Сирией нет договора о защите Сирии от агрессии третьих стран. Присутствие российских военных имеет целью исключительно борьбу с терроризмом."
Россия приостановила заключенный со США Меморандум о предотвращении инцидентов в Сирии - Цензор.НЕТ 518
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Шо-та не пойму , так будет объявлен ленинградский траур... SURE... на рабсии антитеррористический митинг всех времен и народов не состоится, бо США опередили не словом, а делом - как можно бороться с террористами при помощи всего 60-ти Томагавков...
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Ваван!...вали оттеда, пока ещё можно и ты окончательно не размазан по поверхности планеты!!!
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Вовик послал в Стокгольм узбека угнать грузовик подавить прохожих,
чтобы хоть немного переключить внимание общественности от этого вселенского пицдеца.
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Ну... что жу "А а ля гер, ком, а ля гер!!! посему - приостановка более чем показательна!!! И теперь мы воочию убедимся в статистике войны:
1. Сколько летающих корыт с никами "Су" и "Миг" будет приходиться на один амерский "F-22"
2. или даже 30 летней давности "F-16"
3. даже того более - старичка "F-18"!
И сбивать будут раша-фраеров без предупреждения - в полете на высоте, с земной поверхности с эсминцев и зенитных комплексов той же Турции! :p
А первая же "ответка" со стороны пидорахи с их "С-400" вызовет массовый весенний прилет шустрых птичек "Тамагавков" с гостинцами, а то и всего авиакрыла, сидящего не только на борту авианосца "Дж.Буш", но и НАТО! И ПОРКА БУДЕТ - ПОКАЗАТЕЛЬНОЙ!!! В три смычка без вазелина!
Тогда "мочилово" будет не "в сортитре", а на дуге от Кипра до Каспия с его "Калибрами" на триколорных баржах.
"Не-а, в натуре": ботоксный клоп с его тувинским оленеводом так и не въехали, что современный мир строится не на силе пропаганды и триколорном фарше своих генетических уЙобков, а на:
а) технологиях, (в первую очередь разворованных у себя же дотла - НАНОТЕХНОЛОГИЯХ)
б) софте,
в) IoT,
г) спутниковых сетях
д) и автоматизации управления боевыми операциями!

P.S. Я уже затарился дополнительной упаковкой поп-корна... шоу бeдет феериxеским, жаль что НЕДОЛГИМ!!!
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Только Саша, бери попкорн штатовский - надо же поддержать Трампа!!! - парень молодец!
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"....о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии...."
Воистину, каЦапы - племя потомственных дебилов.
Даже сами не поняли, что этим выпердом хотели сказать - то ли ежика будем голой жопой пугать, то ли застрелимся у всех на глазах, шоб американцам стыдно стало. :D

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Россия вышла из меморандума, который сама не соблюдала. И шож теперь делать. аяяяй!
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Александру Чуприну. Я бы на вашем месте запасался бы не попкорном а консервами и лапшой при таком раскладе. Ничего хорошего я не вижу и радости очень мало! Как говорят в народе- "Два дыбила - это сила", особенно если у них по ядерной Дубине на каждого! Я не военный експерт но кое что понимаю и знаю- поскольку в свое время учился в одном из лучших военных вузов СССР и был знаком с некоторыми книгами с грифом совершенно секретно! Особенно то что касалось стратегических ядерных боеприпасов их назначений и носителей. Объясняю еще раз научно популярно- для борьбы с американскими авионесущими кораблями и их конвоем в СССР был создан атомный подводный флот способный в одиночку на автономном режиме уничтожить 6 - ой американский флот. Для этого ему даже всплывать не нужно и подходить близко тоже- я уже обьяснял- несколько воздушных ядерных взрывов над ним или в непосредственной близости с ним- и даю гарантию- половина кораблей просто пойдет на дно от приливной волны либо потеряют управляемость и маневренность- а без кораблей поддержки- авианесущий корабль- это большая и хорошая мишень. Уничтожение остальных целей- это вопрос техники и времени! Наши это очень хорошо знают. Подводный флот кацапии- это была и остается угрозой номер 1 для ВМС США! Я бы не был столь категоричен и относительно самолетов СУ например. Последние модели не в чем не уступают ни Рапторам ни тем более Ф16. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки - все зависит от квалификации пилотов и их мотивации. Нравится это кому то или нет- но Россия имеет вторую по величине и возможностям Армию в Мире. И не дооценивать эти возможности- просто идиотизм. А вообще мне жаль Сирию и ее народ- которые стали объектом геополитических игр сильных мира сего. Сначала одни поливают химией а затем другие полируют тамагавками.
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Слышь военный , ты эту политагитку 80х годов бабкам тамбовским расскажи - они порадуются великой мощи великого советского союза,а тут не ТЕ уши. Во вторых - у тебя с мозгом всё окейно? ставить в одну шеренгу убийства химией детей и удар Томагавков по военным самолетам которые эту химию скидывали !?
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А тот момент, шо полирнули томагавками тех, кто химией поливал бедный сирийский народ, как-то ненавязчиво полируется. Сразу видно, за паребриком растерянность и методички еще не отполировали.
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1.валик
типа "примаченко", ты выгрузил на здешнюю ветку высер исключительно
по причине того, что в своем мухосранске либо торжке, а то и "кузнице
кадров ВПК" всей эрэфии - воткинске, сидя за клавой, неустанно полируешь
стеломоем свое триколорно нутро! Сумей убедить меня в противном... тут
я шаркнул ножкой и густо зарделся! 2.Для меня твои флажок и IP ни за что не будут доводом, напротив
именно они фокусируются на твоем лапотном мышлении, увитом ГЕЙ-оргиевскими
ленточками лузеров из-за поребрика! Отчего так? Дыг...
я могу это четко и недвузначно тебе выказать! 3.Ты, кизячинка, никогда не был знаком с трудами тех ЛПР (лиц,
принимающих решения), кто давно в своем объемном труде с цифрами, инфографикой
и логичными доводами дал понять что: - Проект россия в его эволюционном развитии ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКРЫТ.
НАВСЕГДА!КАПСЮКОМ я дал, чтобы до тебя + твоего ОЛЬГИНСКОГО
ЕФРЕЙТОРА-КУРАТОРА из вашего 3-колорного бунгало дошло быстрее -
"НАВСЕГДА!", а посему:- Валить вам, ПОЦ-реоты на жесткой тарифной сетке надо, да как
можно скорее! Куда? Да - в любую, пусть и засранную, но пока еще вакантную
берлогу севернее Рязани и восточнее Перми - то есть к могилам своих генетических
праотцов-родителей - в болота и тамошнюю круглогодичную срань! 4. Да и то - пока есть куда... так что ты, одноклеточный не три
своими бейцалами клаву на украинском форуме - охолоноь в своем угаре
"вЯличIя", сербанув "боярки", и закусив мАчОными
"фиолЭтовыми грЫбочками"(с) «средь бИрОз и рОкит», вспомнив, что - годовой
уровень валового внутреннего продукта ОДНОГО только штата Калифорния БОЛЬШЕ
всей твоей пидорахи!!! Б-ггг!!!Давай - оппонируй мне, коли будет ЧЕМ!!! Б-ггг, вторично!!! Так что - УВЯНЬ и канонично упокойся с миром на нашем
информ-ресурсе! Да, а ты чО там еще вякнуть пытался-то? Ах, да вот это - «за моШЧЬ
и силу пидорахина оружия...»Б-ггг, в третий раз! 5. Ну... и на финал моего поста приватный, совет - вали с информ-ресурса
типа "Красной ...ЗДЫ" он суть убогий кривой клон бывшей
юмористической передачи "Служу совеЦкаму сАюзу"... Блеать, они уже в
совке «дослужились», обосрав многократно по контур мир, начав с потери Камрани
и завершив показателями надежности пуска все тех же "Синевы" и
"Ангары"... Б-ггг!!!На будущее тебе, скудоумный фиолетовый гриб (с) А.Невзоров,
помни: - Ты на украинском информ-ресурсе, а "Украина - не расеюЖка,
ТУТ ДУРНЫХ - НЕМА!!! Лови вывод на финал в понятных твоему уровню мироощущений
словесных оборотах, все же я европеец, но не КАСАБ с амерским ворованным
флажком, то бишь к тебе - живодеру обращение:- Не хочешь уйти в небытие, с-ссука? ТРУДИСЬ, падла... как это
делает весь мир! Не пытайся ДАЖЕ В МЫСЛЯХ обмануть и перехитрить тех, кто
генетически куда продвинутее вас, всего генетического мусора, по прихоти эволюционного
развития планеты собранного кучно на 1/7 мировой суши исключительно для
удобства УТИЛИЗАЦИИ и минимизации совокупных затрат на это мероприятие. P.S. Да… и не был ли я слишком труден для понимания твоим моСКом
из района копчика?! Не утомил ли доводами и примерами?! Ты, если чО, - заходи,
раз ты латентный мазохист. Здесь
тебя быстро попинают и оконтурят, двигая все ближе и ближе к твоему обоссанному
поребрику! Ты на календарь-то глянь, дятел (дятел - мягкая, щадящая форма
термина "долбоёб"), постя свои высеры с ТАКОГО УРОВНЯ ДОВОДАМИ во славу
оружия расеюЖки. Б-ггг в четвертый раз.

Как
же мило началось утречко…
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Хватит бредить, не уступают рапторам, блять И сколько их на параше есть, 2 штуки в проэкте?

Да будь у кацапов хоть 10 часть того о чем ты пишешь - они бы и вели себя по другому. А так, кроме как обстрелять Украину со своей территории, или детей поубивать в Сирии - на этом технологии и заканчиваются. Зато пиздежа про вяликие технологии на весь мир. У кого есть технологии - тот об этом не пиздит, а молча делает то, что считает нужным (Израиль, например).
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- У вас инциденты в Сирии были? - Нет. - Будут...
Россия приостановила заключенный со США Меморандум о предотвращении инцидентов в Сирии - Цензор.НЕТ 2863
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У законодавчих зборах Ленінградської області (Російська Федерація) розроблено законопроект, що вводить заборону на користування соцмережами дітям до 14 років. Нагадаємо, що соцмережі Однокласники, Вконтакті, "Мой мир" - російські.
Документ передбачає, що власник сервісу при реєстрації російських або закордонних користувачів буде зобов'язаний перевірити їх паспортні дані.
У разі прийняття документа при реєстрації профілю в соцмережах дітям потрібно буде надати паспортні дані. Їм дозволять створювати лише одну сторінку під своїм справжнім ім'ям. Планується, що за порушення цих правил власники сайтів можуть оштрафувати на суму від 100 до 300 тисяч рублів (від 47 тис. до 143 тис. грн). Крім того, за надання неправдивих відомостей про себе фізичним особам загрожує штраф від однієї до трьох тисяч рублів (від 479 до 1438 грн). Законопроект також пропонує особам до 18 років заборонити вступати до співтовариств, де розміщена заборонена для дітей інформація. А самим соцмережам заборонити публікувати інформацію про несанкціоновані заходи і публікувати переписку без згоди користувачів.
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Ага... чебурнет - НАЯВУ!!! Свят-свят-свят... куда тому Ким Чен Иру... с его убогим чучхе?!
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Горе-писатель считает, что российская оккупационная армия должна дать США "ассиметричный" ответ. То есть, признался в том, что Минские договоренности можно нарушить, использовав абсолютно не относящееся к Донбассу событие в Сирии.
Россия приостановила заключенный со США Меморандум о предотвращении инцидентов в Сирии - Цензор.НЕТ 7641
Проханов, ранее критиковавший Путина, но в конце "нулевых" годов ставший его поклонником, на первом российском канале призвал ответить на удар США в Сирии залпом по батареям украинской армии на Донбассе.

"Я бы ответил на этот американский вызов асимметричным ударом русских крылатых ракет по украинским установкам залпового огня и артиллерийским установкам, которые долбят по Донбассу, рвут каждый день на куски детей в Луганске и Донецке. Это будет абсолютно адекватно. И там, и здесь удар наносится в интересах стран, без особого согласования с ООН. Вот это будет русский крылатый ответ на американский крылатый "подарок", - убежден писатель.
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Ага, но только в профиль... наш "гниломордый рашпиль" ющер, все же знает, как это ни грустно, историю и с логикой у него тоже в первом приближении все - ОК!
Этот же проханыч, как и отморорженный на всю голову вольфович вкупе с ботоксым гномом, давно уже ПОЦ-ыенты узко-прикладного стационара специального лечебного заведения.
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Щас путин ищет повод начать войну с Турцией.Это и будет ответом рашки на недавние действия США по Сирии.Начать войну со страной входящей в НАТО.Так для наглядности ущербности НАТО.Это они так думают.Прибалтийские страны пока отдыхают.
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Для Александра Чуприну. Здравия Вам! Первое замечание- обращение на "ты" относится к тому что вам известно и знакомо. Обращения на Вы- к тому что вам не знакомо предстоит познать. Поэтому ваше "тебе, ты" в своих постах говорит очень о многом именно о Вас!
Второе- мой пост не восхвалял армию России в стиле "Аля поцриот"- я всего лишь привел определенную картину развития событий- и это развитие событий возможно! Но это не значит что будет так! А при этом развитии событий - победителей не будет! В ядерном конфликте нет победителей и побежденных- таков вывод всех без исключения стран имеющих ядерное оружие. Победители будут сидеть в бункерах глубоко под землей лет пятьдесят как минимум. И судя по Вашему потоку сознания- вы не будете в числе "избранных". О своей скромной персоне я и так молчу. Что касаемо вашего бреда- комментировать что либо и этого- просто бес смысленно за исключением двух моментов- не может "генетический сброд"( по вашему выражению) проживать в самом безопасном с точки зрения природных катаклизмов месте на Планете! Как то не вяжется с вашей логикой! И второе- если следовать вашей логике- то России давно бы объявили войну- но никто особенно не спешит. Хотя сегодняшний кризис- посерьезней Кубинского. Наверное есть причины подобного поведения верно? И одна из них - возможности противоборствующей стороны! Кстати я абсолютно не за Россию и не имею к ней ни малейшего отношения! Я не оправдываюсь! Для полноты оценки тех или иных действий необходимо судить не только поступки но и мотивацию! Тогда предстает реальная картина ее истинные причины и вырисовываются возможные последствия. А так в любом случае- добра вас- несмотря на те гадости что вы про меня написали. Кстати хочу заметить- вы ошиблись в своих оценках по поводу меня лично на 99 процентов. Один процент я даю на то что я действительно не военный эксперт- я не занимаюсь этим профессионально а лишь пользуюсь личным опытом и знаниями или выводами военных експерт ;но я об этом указал в своем посте.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияРоссия приостановила заключенный со США Меморандум о предотвращении инцидентов в Сирии. ВИДЕО
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