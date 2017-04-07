 Россия приостановила заключенный со США Меморандум о предотвращении инцидентов в Сирии. ВИДЕО

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"Российская сторона приостанавливает действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США", - говорится в сообщении.
МИД РФ призвал Совет Безопасности ООН собрать экстренное заседание для обсуждения ситуации, сложившейся после авиаудара США по сирийской авиабазе в провинции Хомс.
"Призываем Совет Безопасности ООН провести чрезвычайное заседание для обсуждения сложившейся ситуации", - заявили в дипведомстве.
Напомним, около 50 американских "Томагавков" были выпущены с военных кораблей в Средиземном море по целям на сирийской военной базе.
Трамп заранее не объявил об атаке, хотя он и другие чиновники в течение дня озвучили жесткие предупреждения сирийскому правительству.
По данным СМИ, химатака, которую предварительно осуществили сирийские правительственные войска, убила по меньшей мере 70 человек во вторник, 4 апреля. По другим данным, в результате атаки погибли 100 человек.
ЮНИСЕФ подтвердил гибель 27 детей в результате химической атаки союзника РФ Асада.
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Английские фотографы занимайте места на берегах Ла Манша...если доплывет))
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Слишком долго плешивое чмо пугало цивилизованный мир своей невменяемостью!
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На ком-то шапка горит.
Или трусы дымятся.
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уже вижу российские самолёты, горящие в результате отказа от взаимном информировании
путлер ходит по лезвию бритвы, но недостаток ума, образования и культуры погубит его
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Кстати, заметьте: плевать Трампу на всякие там путинско-лавровские вето на Совбезе ООН.
Машка-Захарова-немытая-головушка, пора переобуваться в полёте, отрекаться от начальства и ехать по Москве в машине с развевающимся американским флагом. "Они сегодня это заслужили". А то ведь вместе с начальством тоже в Гааге окажешься, дура! Соучаствовать в химических атаках, это сцуко, не шутка!
https://www.facebook.com/slava.rabinovich.9?fref=ts
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Как рашистская СМИ-шавка "Звязда" поджала хвост.
Цитата:
"[Стоит напомнить, что] между Россией и Сирией нет договора о защите Сирии от агрессии третьих стран. Присутствие российских военных имеет целью исключительно борьбу с терроризмом."
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чтобы хоть немного переключить внимание общественности от этого вселенского пицдеца.
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1. Сколько летающих корыт с никами "Су" и "Миг" будет приходиться на один амерский "F-22"
2. или даже 30 летней давности "F-16"
3. даже того более - старичка "F-18"!
И сбивать будут раша-фраеров без предупреждения - в полете на высоте, с земной поверхности с эсминцев и зенитных комплексов той же Турции! :p
А первая же "ответка" со стороны пидорахи с их "С-400" вызовет массовый весенний прилет шустрых птичек "Тамагавков" с гостинцами, а то и всего авиакрыла, сидящего не только на борту авианосца "Дж.Буш", но и НАТО! И ПОРКА БУДЕТ - ПОКАЗАТЕЛЬНОЙ!!! В три смычка без вазелина!
Тогда "мочилово" будет не "в сортитре", а на дуге от Кипра до Каспия с его "Калибрами" на триколорных баржах.
"Не-а, в натуре": ботоксный клоп с его тувинским оленеводом так и не въехали, что современный мир строится не на силе пропаганды и триколорном фарше своих генетических уЙобков, а на:
а) технологиях, (в первую очередь разворованных у себя же дотла - НАНОТЕХНОЛОГИЯХ)
б) софте,
в) IoT,
г) спутниковых сетях
д) и автоматизации управления боевыми операциями!
P.S. Я уже затарился дополнительной упаковкой поп-корна... шоу бeдет феериxеским, жаль что НЕДОЛГИМ!!!
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Воистину, каЦапы - племя потомственных дебилов.
Даже сами не поняли, что этим выпердом хотели сказать - то ли ежика будем голой жопой пугать, то ли застрелимся у всех на глазах, шоб американцам стыдно стало. :D
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типа "примаченко", ты выгрузил на здешнюю ветку высер исключительно
по причине того, что в своем мухосранске либо торжке, а то и "кузнице
кадров ВПК" всей эрэфии - воткинске, сидя за клавой, неустанно полируешь
стеломоем свое триколорно нутро! Сумей убедить меня в противном... тут
я шаркнул ножкой и густо зарделся! 2.Для меня твои флажок и IP ни за что не будут доводом, напротив
именно они фокусируются на твоем лапотном мышлении, увитом ГЕЙ-оргиевскими
ленточками лузеров из-за поребрика! Отчего так? Дыг...
я могу это четко и недвузначно тебе выказать! 3.Ты, кизячинка, никогда не был знаком с трудами тех ЛПР (лиц,
принимающих решения), кто давно в своем объемном труде с цифрами, инфографикой
и логичными доводами дал понять что: - Проект россия в его эволюционном развитии ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКРЫТ.
НАВСЕГДА!КАПСЮКОМ я дал, чтобы до тебя + твоего ОЛЬГИНСКОГО
ЕФРЕЙТОРА-КУРАТОРА из вашего 3-колорного бунгало дошло быстрее -
"НАВСЕГДА!", а посему:- Валить вам, ПОЦ-реоты на жесткой тарифной сетке надо, да как
можно скорее! Куда? Да - в любую, пусть и засранную, но пока еще вакантную
берлогу севернее Рязани и восточнее Перми - то есть к могилам своих генетических
праотцов-родителей - в болота и тамошнюю круглогодичную срань! 4. Да и то - пока есть куда... так что ты, одноклеточный не три
своими бейцалами клаву на украинском форуме - охолоноь в своем угаре
"вЯличIя", сербанув "боярки", и закусив мАчОными
"фиолЭтовыми грЫбочками"(с) «средь бИрОз и рОкит», вспомнив, что - годовой
уровень валового внутреннего продукта ОДНОГО только штата Калифорния БОЛЬШЕ
всей твоей пидорахи!!! Б-ггг!!!Давай - оппонируй мне, коли будет ЧЕМ!!! Б-ггг, вторично!!! Так что - УВЯНЬ и канонично упокойся с миром на нашем
информ-ресурсе! Да, а ты чО там еще вякнуть пытался-то? Ах, да вот это - «за моШЧЬ
и силу пидорахина оружия...»Б-ггг, в третий раз! 5. Ну... и на финал моего поста приватный, совет - вали с информ-ресурса
типа "Красной ...ЗДЫ" он суть убогий кривой клон бывшей
юмористической передачи "Служу совеЦкаму сАюзу"... Блеать, они уже в
совке «дослужились», обосрав многократно по контур мир, начав с потери Камрани
и завершив показателями надежности пуска все тех же "Синевы" и
"Ангары"... Б-ггг!!!На будущее тебе, скудоумный фиолетовый гриб (с) А.Невзоров,
помни: - Ты на украинском информ-ресурсе, а "Украина - не расеюЖка,
ТУТ ДУРНЫХ - НЕМА!!! Лови вывод на финал в понятных твоему уровню мироощущений
словесных оборотах, все же я европеец, но не КАСАБ с амерским ворованным
флажком, то бишь к тебе - живодеру обращение:- Не хочешь уйти в небытие, с-ссука? ТРУДИСЬ, падла... как это
делает весь мир! Не пытайся ДАЖЕ В МЫСЛЯХ обмануть и перехитрить тех, кто
генетически куда продвинутее вас, всего генетического мусора, по прихоти эволюционного
развития планеты собранного кучно на 1/7 мировой суши исключительно для
удобства УТИЛИЗАЦИИ и минимизации совокупных затрат на это мероприятие. P.S. Да… и не был ли я слишком труден для понимания твоим моСКом
из района копчика?! Не утомил ли доводами и примерами?! Ты, если чО, - заходи,
раз ты латентный мазохист. Здесь
тебя быстро попинают и оконтурят, двигая все ближе и ближе к твоему обоссанному
поребрику! Ты на календарь-то глянь, дятел (дятел - мягкая, щадящая форма
термина "долбоёб"), постя свои высеры с ТАКОГО УРОВНЯ ДОВОДАМИ во славу
оружия расеюЖки. Б-ггг в четвертый раз.
Как
же мило началось утречко…
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Да будь у кацапов хоть 10 часть того о чем ты пишешь - они бы и вели себя по другому. А так, кроме как обстрелять Украину со своей территории, или детей поубивать в Сирии - на этом технологии и заканчиваются. Зато пиздежа про вяликие технологии на весь мир. У кого есть технологии - тот об этом не пиздит, а молча делает то, что считает нужным (Израиль, например).
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Документ передбачає, що власник сервісу при реєстрації російських або закордонних користувачів буде зобов'язаний перевірити їх паспортні дані.
У разі прийняття документа при реєстрації профілю в соцмережах дітям потрібно буде надати паспортні дані. Їм дозволять створювати лише одну сторінку під своїм справжнім ім'ям. Планується, що за порушення цих правил власники сайтів можуть оштрафувати на суму від 100 до 300 тисяч рублів (від 47 тис. до 143 тис. грн). Крім того, за надання неправдивих відомостей про себе фізичним особам загрожує штраф від однієї до трьох тисяч рублів (від 479 до 1438 грн). Законопроект також пропонує особам до 18 років заборонити вступати до співтовариств, де розміщена заборонена для дітей інформація. А самим соцмережам заборонити публікувати інформацію про несанкціоновані заходи і публікувати переписку без згоди користувачів.
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Проханов, ранее критиковавший Путина, но в конце "нулевых" годов ставший его поклонником, на первом российском канале призвал ответить на удар США в Сирии залпом по батареям украинской армии на Донбассе.
"Я бы ответил на этот американский вызов асимметричным ударом русских крылатых ракет по украинским установкам залпового огня и артиллерийским установкам, которые долбят по Донбассу, рвут каждый день на куски детей в Луганске и Донецке. Это будет абсолютно адекватно. И там, и здесь удар наносится в интересах стран, без особого согласования с ООН. Вот это будет русский крылатый ответ на американский крылатый "подарок", - убежден писатель.
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Этот же проханыч, как и отморорженный на всю голову вольфович вкупе с ботоксым гномом, давно уже ПОЦ-ыенты узко-прикладного стационара специального лечебного заведения.
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Второе- мой пост не восхвалял армию России в стиле "Аля поцриот"- я всего лишь привел определенную картину развития событий- и это развитие событий возможно! Но это не значит что будет так! А при этом развитии событий - победителей не будет! В ядерном конфликте нет победителей и побежденных- таков вывод всех без исключения стран имеющих ядерное оружие. Победители будут сидеть в бункерах глубоко под землей лет пятьдесят как минимум. И судя по Вашему потоку сознания- вы не будете в числе "избранных". О своей скромной персоне я и так молчу. Что касаемо вашего бреда- комментировать что либо и этого- просто бес смысленно за исключением двух моментов- не может "генетический сброд"( по вашему выражению) проживать в самом безопасном с точки зрения природных катаклизмов месте на Планете! Как то не вяжется с вашей логикой! И второе- если следовать вашей логике- то России давно бы объявили войну- но никто особенно не спешит. Хотя сегодняшний кризис- посерьезней Кубинского. Наверное есть причины подобного поведения верно? И одна из них - возможности противоборствующей стороны! Кстати я абсолютно не за Россию и не имею к ней ни малейшего отношения! Я не оправдываюсь! Для полноты оценки тех или иных действий необходимо судить не только поступки но и мотивацию! Тогда предстает реальная картина ее истинные причины и вырисовываются возможные последствия. А так в любом случае- добра вас- несмотря на те гадости что вы про меня написали. Кстати хочу заметить- вы ошиблись в своих оценках по поводу меня лично на 99 процентов. Один процент я даю на то что я действительно не военный эксперт- я не занимаюсь этим профессионально а лишь пользуюсь личным опытом и знаниями или выводами военных експерт ;но я об этом указал в своем посте.
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