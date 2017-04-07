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 Происшествия, За рубежом
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Все про:ракеты (485) Сирия (2313) США (12312) химическое оружие (80) Трамп (978)

 США нанесли ракетный удар по авиабазе войск российского союзника Асада в Сирии. ВИДЕО

Соединенные Штаты начинают военную операцию против правительственных целей в Сирии из-за химических атак в Идлибе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает передает CNN.

По указу президента США Дональда Трампа, США запустили минимум 50 крылатых ракет Tomahawk по авиабазе сирийского правительства.

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Эти удары - первое военное действие США против правительства российского союзника Башара Асада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Химическая атака в Сирии выходит за многие рамки, такое терпеть нельзя, - Трамп

В сентябре 2014 года США начали авиаудары в Сирии вместе со странами международной коалиции по террористам ИГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ведут подготовку по формированию коалиции для ухода Асада, - Тиллерсон

Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает варианты ударов по объектам в Сирии. Перед этим он заявил, что изменил свое мнение о 6-летней войне в Сирии. По его мнению, Штаты должны принять меры против сирийского правительства.

По данным СМИ, химатака, которую предварительно осуществили сирийские правительственные войска, убила по меньшей мере 70 человек во вторник, 4 апреля. По другим данным, в результате атаки погибли 100 человек.

ЮНИСЕФ подтвердил гибель 27 детей в результате химической атаки союзника РФ Асада
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Отгадай загадку,угадай вопрос целился я в пятку ,а попал я в нос... надо учить политику...
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в данном случае-куда целился, туда и попал -путину в задницу!
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- Куме, дай рушницю, пiду може москалика встрелю.
- А якщо вiн тебе?
- А мене за що?..

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Заходить вуйко з автоматом до трамвая і запитує:
- Котра година, шановні?
Усі мовчать, раптом схоплюється негр:
- Сімнадцята година, двадцять дві хвилини!..
А вуйко йому:
- Сиди, синку, і так бачу, що ти не москаль.

Так вот -Трамп- не москаль!
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А через неделю - визит госсекретаря Тиллерсона в мацкву.

Пагаварить за жисть, посмотреть на успехи импортозамещения. .
Говорящая лошадь Лавров будет пожимать Тиллерсону руку и лыбиться -
это называется НА КУТНІ ЗАСМІЄШСЯ
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поездка госсекретаря США и министра иностранных дел Британии Джонсона перенесены на более удобный срок.
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ватники! Трамп уже чмо? или еще немного осталось. мать вашу!

https://ok.ru/video/191325865352

какои грех! тфуу
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Трамп предупредил Путина о готовящейся атаке и кацапы вывели несколько самолетов с базы и потому удар получился недостаточно эффективным. А ведь есть правило, выверенное веками. Если бьешь, то так чтобы противник валился с ног и не встал. Потому зря предупредили, показав, что побаиваются Путлера. А тому только того и надо!
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Кто там кого предупредил? ВВС убийцы-Асада практически уничтожены.

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Ничего подобного, не предупредили, а поставили в изестность за пару часов до атаки.
Тем самым поставили перед выбором русских, будите пытаться сбивать, значит на прямую конфронтацию с нами идёте. Потому и не стреляли, кишка тонка.
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На пресс-конференции Трампа спросили - как вы собираитесь ответить на химическую атаку Асада?
Ответ - увидите!
Действительно лучше раз увидеть, чем сто раз услышать.
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Единственный реальный успех это то что ФСБ генералы ясно увидели, что Путлер обосрался в Сирии. И если надо будет то Трамп врежет еще. А на кацапские вопли в прессе с намеками на ядерное противостояние ему начхать!
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В общем, как в том анекдоте - пришёл лесник и всех разогнал..))
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Не надо Раше вообще в эти игры играть, у Америки все ровно в 30 раз сильней и новее. В России кроме узбеков и воевать не кому. Ни куда не надо суватся так как среди русских есть хорошие простые люди и их жалко.
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Расскажи, сколько россия потратила за 1,5 года чтобы в конце так обделаться.. Надо - и Хмеймим утилизируют. И что характерно - плешь даже не пикнет...
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Гэта грамадзянская вайна, дзе няма суцэльнага фронту. Гэта вайна - шэраг дробных сутычак, лакальных аперацый, дзе задзейнічаны ў асноўным не авіяцыя ці цяжкія ўзбраенні, а пяхота. Бамбаванне нават дзесяці авіябаз сірыйскага ўраду нічога ў гэтым плане не зменіць, пакуль у іх ёсць пяхота. Прычым не толькі свая, але і Ірана, і ліванскай групоўкі Хезбала
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Нет, "панцирь" сила! То, просто не успели их надуть. А надутые, ветром унесло, а некоторый лопнули. Ничяво, они исчё пакажуть, в рехфлежоратаре иф куча, этиф "панцарей"
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***
Догорал в капонире Сухой
Аккуратная дырь в верхнем своде.
300-Си непробудный покой
Притчей стал - анекдотом в народе.

300-Си залихватский смешок
В прошлый осень над слабым Обамой
Трамп засунул в утильный мешок,
Расчехлив топорища над Хамой.

Пропаганды блестящая ложь
Обнажилась и вся потускнела.
А безвинных ты больше не трожь.
Коли тронешь - заплатишь всецело.
***
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Объясняю на доступном языке в терминах сериала "Бандитский Петербург". Путин для Асада был "крышей". Типа, не дрейфь, парниша, круче нас никого нет, мы самые крутые бандиты и под нами тебя никто не тронет. Реально. И тут вдруг появляется чувак с томагавками и разносит всю эту шашлычную на хрен. А что же "крыша"? Крыша потекла. Она ничего не смогла сделать. А проще говоря, съеба*лась с места происшествия. И если говорить уж совсем на жаргоне, то Вована сегодня ночью опустили. В его системе ценностей - буквально макнули головой в парашу.
Совершенно очевидно, что не будет больше никаких прямых линий Путина. Потому что не о чем говорить опущенному пахану. Как говорится, век свободы не видать.
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Пуйло урод,Сирия. На авиабазе Шайрат обнаружены контейнеры для химического оружияСША нанесли ракетный удар по авиабазе войск российского союзника Асада в Сирии - Цензор.НЕТ 8829США нанесли ракетный удар по авиабазе войск российского союзника Асада в Сирии - Цензор.НЕТ 4396
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Прикол в том что эти снимки с УЖЕ разрушенной авиабазы вчера сделали РОССИЙСКИЕ журнашлюшки, и по тупости своей - запостили в Инет. Сделали подарок следователям из США и ООН.
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За дві годи до обстрілу повідомили Маскву... Масква своїх радників вивезла...
59 пусків ракет за одну хвилину не зробиш... Пуляли близько пару годин...
А що ж протиракетні установки С-300, С-400? Сиділи й не пікнули, бо зразу ж отримали відповідь по самі "нікуди..."... Так нахера вони там в Сирії потрібні... для самозаспокоєння путіністів в Кремлі... Обосралися по повній!!
Тепер в Маскве знають, що отримають у разі зазіхань хоть на одну із країн НАТО і С-300, С-400 і С-500 їх не спасуть!!! Так це "тамагавки" були без ядерних зарядів...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСША нанесли ракетный удар по авиабазе войск российского союзника Асада в Сирии. ВИДЕО
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