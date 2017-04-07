 США нанесли ракетный удар по авиабазе войск российского союзника Асада в Сирии. ВИДЕО

По указу президента США Дональда Трампа, США запустили минимум 50 крылатых ракет Tomahawk по авиабазе сирийского правительства.
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Эти удары - первое военное действие США против правительства российского союзника Башара Асада.
В сентябре 2014 года США начали авиаудары в Сирии вместе со странами международной коалиции по террористам ИГ.
Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает варианты ударов по объектам в Сирии. Перед этим он заявил, что изменил свое мнение о 6-летней войне в Сирии. По его мнению, Штаты должны принять меры против сирийского правительства.
По данным СМИ, химатака, которую предварительно осуществили сирийские правительственные войска, убила по меньшей мере 70 человек во вторник, 4 апреля. По другим данным, в результате атаки погибли 100 человек.
ЮНИСЕФ подтвердил гибель 27 детей в результате химической атаки союзника РФ Асада
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- А якщо вiн тебе?
- А мене за що?..
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- Котра година, шановні?
Усі мовчать, раптом схоплюється негр:
- Сімнадцята година, двадцять дві хвилини!..
А вуйко йому:
- Сиди, синку, і так бачу, що ти не москаль.
Так вот -Трамп- не москаль!
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Пагаварить за жисть, посмотреть на успехи импортозамещения. .
Говорящая лошадь Лавров будет пожимать Тиллерсону руку и лыбиться -
это называется НА КУТНІ ЗАСМІЄШСЯ
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https://ok.ru/video/191325865352
какои грех! тфуу
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(С)
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Тем самым поставили перед выбором русских, будите пытаться сбивать, значит на прямую конфронтацию с нами идёте. Потому и не стреляли, кишка тонка.
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Ответ - увидите!
Действительно лучше раз увидеть, чем сто раз услышать.
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Очередной удар в спину
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Догорал в капонире Сухой
Аккуратная дырь в верхнем своде.
300-Си непробудный покой
Притчей стал - анекдотом в народе.
300-Си залихватский смешок
В прошлый осень над слабым Обамой
Трамп засунул в утильный мешок,
Расчехлив топорища над Хамой.
Пропаганды блестящая ложь
Обнажилась и вся потускнела.
А безвинных ты больше не трожь.
Коли тронешь - заплатишь всецело.
***
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Совершенно очевидно, что не будет больше никаких прямых линий Путина. Потому что не о чем говорить опущенному пахану. Как говорится, век свободы не видать.
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59 пусків ракет за одну хвилину не зробиш... Пуляли близько пару годин...
А що ж протиракетні установки С-300, С-400? Сиділи й не пікнули, бо зразу ж отримали відповідь по самі "нікуди..."... Так нахера вони там в Сирії потрібні... для самозаспокоєння путіністів в Кремлі... Обосралися по повній!!
Тепер в Маскве знають, що отримають у разі зазіхань хоть на одну із країн НАТО і С-300, С-400 і С-500 їх не спасуть!!! Так це "тамагавки" були без ядерних зарядів...
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