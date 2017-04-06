 Решение ЕП - это яркий маркер того, что Украина - часть объединенной Европы, - Порошенко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ после одобрения Европарламетом безвизового режима с Украиной Президент Украины выступил с официальным обращением, размещенном на официальном сайте Главы государства.
Президент Петр Порошенко убежден, что решение Европейского парламента о предоставлении безвизового режима для граждан Украины является символом принадлежности нашей страны к общему европейскому цивилизационному пространству, наших общих ценностей с Европой и свидетельством успешности и необратимости нашего курса на интеграцию в Европу.
Глава государства поздравил всех с успешным голосованием в Европейском парламенте за предоставление украинцам права безвизовых поездок в страны Евросоюза. "Мощную поддержку в этом вопросе нам оказало подавляющее большинство политических сил, кроме маргинальных пророссийских, пропутинских партий. 521 депутат твердо выразил свою полную поддержку Украины", - отметил он.
Петр Порошенко подчеркнул, что "безвиз" будет иметь немалое практическое значение для многих граждан. По его словам, почти 3 миллиона украинцев уже получили или сейчас получают биометрические паспорта, необходимые для безвизовых поездок. Только за 2016 год украинцы более 15 миллионов раз пересекли государственную границу со странами Европейского Союза, добавил он.
Глава государства подчеркнул, что решение Европарламента - это значительно шире, чем свободные путешествия и свобода передвижения.
"Это - еще больше гордость за украинское гражданство и привлекательность украинского паспорта. Это - символ принадлежности Украины к общему европейскому цивилизационному пространству. Это яркий маркер того, что Украина - часть объединенной Европы, от Лиссабона до Харькова, и мы разделяем общие ценности. Это свидетельство стратегической правильности нашего европейского выбора, успешности и необратимости нашего курса на интеграцию в Европу", - отметил Петр Порошенко.
"И наконец, сегодняшнее голосование - это признание Европейским парламентом глубины наших реформ", - подчеркнул Президент и напомнил, что план действий по достижению критериев, необходимых для визовой либерализации, состоял из полутораста пунктов и все они выполнены. "Такие новшества, как электронное декларирование состояний власть имущих, создание новых и реформирование старых антикоррупционных органов, стали возможными благодаря реализации именно этого плана", - сказал он.
Петр Порошенко добавил, что теперь слово за Советом Европейского Союза. "Ее положительного решения мы ожидаем в ближайшие недели. В постоянном контакте с лидерами европейских стран работаю над тем, чтобы это произошло как можно быстрее", - подчеркнул Президент. Он напомнил, что еще будучи Министром иностранных дел, начинал борьбу за безвизовый режим. "Честно говоря - даже не представлял себе, каким долгим и тернистым будет этот путь. Не могу сказать, что то была легкая и простая работа, но каждый день в течение почти восьми лет я чувствовал и чувствую свою персональную ответственность за успешность этого проекта", - сказал Президент.
Глава государства добавил, что, конечно, и Правительство, и вся власть еще должны упорно работать над тем, чтобы количество сограждан, которые финансово могут себе позволить путешествия в Европу, год от года росла.
"Глубоко благодарен президенту Европарламента, докладчикам Европарламента по украинскому вопросу, делегации по связям с Украиной, в группе "Друзья Украины в Европарламенте" и всем евродепутатам за их личные усилия для реализации важного для каждого украинца цели", - сказал Президент и также поблагодарил украинским дипломатам, народным депутатам, общественным организациям, которые вместе с ним двигали этот процесс.
Петр Порошенко отметил: "Кланяюсь славным украинским воинам, в борьбе с российским агрессором защищают не только территориальную целостность и европейский выбор Украины, но и всю систему ценностей Старого Мира".
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в европе эти преступники уже сидели бы в камере
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А чому радіти - може зарплаті в 100$, чи тому що в Україні більше 60% населення за межею бідності а Україна в рейтингу радості відстає навіть від Камбоджі??!
Так, радіють наші е-декларанти - а чого ж, то ще паритись з візами треба було, а тепер - вранці прокинувся, на Бентлі "доплив" до Борисполя, без мороки сів в літак і опа - вже в Монако...
А холопи українці нехай за сто баксів карячяться, до них діла немає...
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Остап Біндер
· 21 год ·
Злочинна влада довела народ до безвізу
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Впереди еще голосования в каждой из стран участников и другие процедуры.
Не говори "гоп", пока не передеешь Чоп.
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и это будет означать для Украины - нет.
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Когда американцы начнут массово приезжать в Украину на ПМЖ.
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Уровень демократии и честности власти - тоже маркер.
А когда власть узурпирована несколькими семьями,
когда кредиты МВФ разворовываются выводятся в офшоры -
это маркер того, что еще много чего придется тут вычищать.
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