EN|RU|UK
Темы дня: Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками
 Политика Украины
  9426  331
Материалы по теме:
Все про:Порошенко (12667) безвизовый режим (1110) Евросоюз (11727)

 Решение ЕП - это яркий маркер того, что Украина - часть объединенной Европы, - Порошенко. ВИДЕО

По случаю предоставления Украине безвизового режима с ЕС Президент Украины Петр Порошенко выступил с обращением к народу Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ после одобрения Европарламетом безвизового режима с Украиной Президент Украины выступил с официальным обращением, размещенном на официальном сайте Главы государства.



Президент Петр Порошенко убежден, что решение Европейского парламента о предоставлении безвизового режима для граждан Украины является символом принадлежности нашей страны к общему европейскому цивилизационному пространству, наших общих ценностей с Европой и свидетельством успешности и необратимости нашего курса на интеграцию в Европу.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Европарламент проголосовал за безвизовый режим с Украиной. ВИДЕО

Глава государства поздравил всех с успешным голосованием в Европейском парламенте за предоставление украинцам права безвизовых поездок в страны Евросоюза. "Мощную поддержку в этом вопросе нам оказало подавляющее большинство политических сил, кроме маргинальных пророссийских, пропутинских партий. 521 депутат твердо выразил свою полную поддержку Украины", - отметил он.

Петр Порошенко подчеркнул, что "безвиз" будет иметь немалое практическое значение для многих граждан. По его словам, почти 3 миллиона украинцев уже получили или сейчас получают биометрические паспорта, необходимые для безвизовых поездок. Только за 2016 год украинцы более 15 миллионов раз пересекли государственную границу со странами Европейского Союза, добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Yes! 521 голос в Европейском парламенте - за безвизовый режим с Украиной!", - Порошенко

Глава государства подчеркнул, что решение Европарламента - это значительно шире, чем свободные путешествия и свобода передвижения.

"Это - еще больше гордость за украинское гражданство и привлекательность украинского паспорта. Это - символ принадлежности Украины к общему европейскому цивилизационному пространству. Это яркий маркер того, что Украина - часть объединенной Европы, от Лиссабона до Харькова, и мы разделяем общие ценности. Это свидетельство стратегической правильности нашего европейского выбора, успешности и необратимости нашего курса на интеграцию в Европу", - отметил Петр Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это еще не открытие границы. Мы ждем решения Совета ЕС", - Порошенко прокомментировал результаты голосования в Европарламенте

"И наконец, сегодняшнее голосование - это признание Европейским парламентом глубины наших реформ", - подчеркнул Президент и напомнил, что план действий по достижению критериев, необходимых для визовой либерализации, состоял из полутораста пунктов и все они выполнены. "Такие новшества, как электронное декларирование состояний власть имущих, создание новых и реформирование старых антикоррупционных органов, стали возможными благодаря реализации именно этого плана", - сказал он.

Петр Порошенко добавил, что теперь слово за Советом Европейского Союза. "Ее положительного решения мы ожидаем в ближайшие недели. В постоянном контакте с лидерами европейских стран работаю над тем, чтобы это произошло как можно быстрее", - подчеркнул Президент. Он напомнил, что еще будучи Министром иностранных дел, начинал борьбу за безвизовый режим. "Честно говоря - даже не представлял себе, каким долгим и тернистым будет этот путь. Не могу сказать, что то была легкая и простая работа, но каждый день в течение почти восьми лет я чувствовал и чувствую свою персональную ответственность за успешность этого проекта", - сказал Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко поблагодарил президента Европарламента Таяни за "историческое" голосование за безвиз для Украины

Глава государства добавил, что, конечно, и Правительство, и вся власть еще должны упорно работать над тем, чтобы количество сограждан, которые финансово могут себе позволить путешествия в Европу, год от года росла.

"Глубоко благодарен президенту Европарламента, докладчикам Европарламента по украинскому вопросу, делегации по связям с Украиной, в группе "Друзья Украины в Европарламенте" и всем евродепутатам за их личные усилия для реализации важного для каждого украинца цели", - сказал Президент и также поблагодарил украинским дипломатам, народным депутатам, общественным организациям, которые вместе с ним двигали этот процесс.

Петр Порошенко отметил: "Кланяюсь славным украинским воинам, в борьбе с российским агрессором защищают не только территориальную целостность и европейский выбор Украины, но и всю систему ценностей Старого Мира".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Безвиз для Украины: календарный график процесса и особенности работы. ВИДЕО
 перейти на форум
 
   
TUVwSVVYUmtRek13VEV4UmRVNURNekJNTjFGemRFZE1NRXhyWnpCWlJGRjBaRU15TUV4cVVYWkRSRkpuVTBSUmJHUkRhRXg1TDFGdU9VTXJNRmxFVVhaMFIwa3dURmhSZG1SRE5qQk1OSFpNT1VONE1FeFlVWFE1UTNrd1RHcFJkRGxES3pCTVRGSnBPVU0xU1U1SFFUQk1XRkYwZEVNME1FeDRPREJLV0ZGemRFZEJNRXczVW1ka1F5c3dXVGRSZEhjOVBRPT0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
 
Это самая большая ЗРАДА после отказа Януковича подписывать ассоциацию и зрадныки должны понести наказание -вплоть до расстрела . Согласны , зрадофилы ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та трындец , раскудахтался ! В стране жопа , рвут ее на части , с одной сороны сепаратюги , с другой - петя со товарищи , вор на воре сидит и вором погоняет , зато - безвиз , который дали , воообще-то авансом , если честно , по политическим мотивам!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Решение ЕП - это яркий маркер того, что Украина - часть объединенной Европы, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7491
в европе эти преступники уже сидели бы в камере
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Люди, дехто тут всирається від радості за безвіз...
А чому радіти - може зарплаті в 100$, чи тому що в Україні більше 60% населення за межею бідності а Україна в рейтингу радості відстає навіть від Камбоджі??!
Так, радіють наші е-декларанти - а чого ж, то ще паритись з візами треба було, а тепер - вранці прокинувся, на Бентлі "доплив" до Борисполя, без мороки сів в літак і опа - вже в Монако...
А холопи українці нехай за сто баксів карячяться, до них діла немає...
 показать весь комментарий
Ответить
 
ТОМЕНКО: Не дякуйте Порошенку! Мусимо нині ДЯКУВАТИ ГЕРОЯМ НЕБЕСНОЇ СОТНІ І ГЕРОЯМ АТО http://33seconds.com.ua/?p=20751
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это как надо себе мозги перекрутить, чтоб такое придумать:
Решение ЕП - это яркий маркер того, что Украина - часть объединенной Европы, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6302
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...Наконец-то - дождались !.. - или же выбороли в долгой изнурительной Борьбе, заплатив большую , слишком Большую ЦЕНУ за этот горький , но мало кому доступный "безвиз" ?!. Как пафосно , чуть не пролив дежурную, лицемерную крокодилью слезу, огласил эту "потрясающую новость" Апостол Пётр ликующему народу, который уж теперича ломанется за бугор медотчивый, благодатный !.. - Это точно также само и беженцы Ближнего Востока и Африки в прошлом году восприняли по своей глупости и наивности начало Великого переселения народов в райские кущи Европы на всё готовенькое - для них же и сотворенное... - Святая наивность, - там ждут таких, как наши богатенькие барыги, что, обобравши свой наивный народ, могут теперь , желанные всюду, путешествовать по всему миру с сознанием исполненной в их жалкой жизни МИССИИ - ВРАНЬЯ И ОБЪЕДАНИЯ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Безвиз. Наконец-то мир признал - Да, вы не "советские", не "русские", вы не часть "русского мира", вы вы не волость московии. Это только первый шаг, это признания нас как независимой страны, а не " брата олигофренической россии". Что же наши политики? С кислыми рожами мямлят, что это не так уж важно (безвиз) - ведь пенсионерам не поехать в Европу, вдогонку эксперты - да-да-да всё зрада и так до бесконечности. А форум своим зрадофильством напомнил анекдот про студента-биолога, выучившего только про блох и свои ответы на экзамене озвучивал так: " - Вопрос - Рыбы. Рыбы покрыты чешуёй, но если бы вместо чешуи у них была бы шерсть, то там водились блохи, а блохи ...Следующий вопрос - Земноводные. Если бы у земноводных росла шерсть, то там водились блохи, а блохи ... "
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
пусть барыга поросенко - вернет достойную жизнь украинцам, которых он обокрал....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Майдан і Небесна Сотня,наші військові,ПП і наші дипломати і навіть ВР- причетні до надання безвізу,але аж ніяк не журнашлюхи і зрадо-би.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Еще нет никакого безвиза - есть только голосование в Европарламенте.
Впереди еще голосования в каждой из стран участников и другие процедуры.
Не говори "гоп", пока не передеешь Чоп.
 показать весь комментарий
Ответить
 
так то уже формальность)и вы это прекрасно понимаете - по этому и бомбит у вас))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Формальность" такова, что стоит одной из стран сказать "нет",

и это будет означать для Украины - нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ой)даже не надейтесь))))может вам баллистическую ракету в зал выпустить...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну, желаю Вам этим летом воспользоваться безвизовым режимом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
я в США езжу к мужу,мне безвиз с ЕС нужен для того,чтоб кацапы бесились ...так что буду дожидаться безвиз с Америкой)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кацапы будут беситься, когда муж из Америки будет приезжать к жене в Украину.

Когда американцы начнут массово приезжать в Украину на ПМЖ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
американцы начнут массово приезжать в Украину на ПМЖ...еще ни кому это не удавалось)но я верю,что наши правнуки на это способны)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Европейский уровень жизни простых граждан - вот маркер принадлежности к Европе.
Уровень демократии и честности власти - тоже маркер.
А когда власть узурпирована несколькими семьями,
когда кредиты МВФ разворовываются выводятся в офшоры -
это маркер того, что еще много чего придется тут вычищать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Украина станет частью ЕС когда народ выгонит ( а лучше расстреляет ) парламент, кабмин, судей, прокуроров, аппарат президента и конечно-же самого панамского патриота - Порошенко!!!
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРешение ЕП - это яркий маркер того, что Украина - часть объединенной Европы, - Порошенко. ВИДЕО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти