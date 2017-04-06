 Безвиз для Украины: календарный график процесса и особенности работы. ВИДЕО

Европейская правда обнародовала детальный календарный план, который есть в распоряжении издания. "Этот документ свидетельствует, что Франция не отказалась от намерения искусственно отодвинуть наше решение на период после президентских выборов", - отмечается в сообщении.
Украина прошла этап, после которого даже скептикам приходится признавать: решение о безвизовом режиме уже близко. Более того, теперь о неотвратимости безвиза говорят не только политики (как наши, так и брюссельские), но и официальные органы.
Формально решение еще должно пройти несколько этапов. После сегодняшнего голосования в Европарламенте принятие безвизового режима ждет следующая процедура:
1) в игру вступают страны-члены: послы повторно поддерживают принятое решение и вносят его в повестку дня встречи министров;
2) решение принимается квалифицированным большинством Совета министров ЕС;
3) только после этого решение подписывают президент Европарламента и представитель председательствующей страны (Мальты);
4) оно публикуется в официальном вестнике ЕС (этот этап обычно занимает до недели, хотя срочные решения публикуют уже на следующий день);
5) после этого отсчитываем 20 дней... и можем ехать на границу без визы.
"В настоящее время календарь таков: послы ЕС - 26 апреля; Совет ЕС - 11 мая (будет голосовать Совет министров иностранных дел, хотя он является непрофильным); подписание - ориентировочно 15 мая; публикация - ориентировочно 22 мая, начало работы безвизового режима - ориентировочно 11 июня", - подчеркивается в сообщении.
Отметим, что те этапы, где нет примечания "ориентировочно", привязаны к заседаниям органов ЕС, график которых определен заранее.
Гражданам Украины надо будет иметь при себе биометрический паспорт (без него придется оформлять визу) и страховой полис. В том случае, если у пересекающего границу есть паспорт старого образца и открытая виза - она по-прежнему будет основанием для въезда в шенгенскую зону, сообщает ВВС.
Если въезжаете с биометрическим паспортом без визы, сотрудники погранслужбы могут поинтересоваться, куда и зачем едете, спросить о наличии обратного билета или брони в гостинице, а также о наличии достаточной суммы денег для поездки (никаких выписок из банка - только наличные или кредитная карта). Такая норма распространяется на абсолютно всех граждан третьих стран с визовой либерализацией. Отмечается, что визитов может быть столько угодно, однако следует помнить: безвизовый режим не дает украинцам права работы в ЕС; это также не дает оснований для выезда на постоянное проживание. То есть в этих двух случаях украинцам нужна будет специальная виза.
Путешествовать можно будет без права работы на 90 дней каждые полгода. Это касается всех стран ЕС, за исключением Великобритании и Ирландии. Зато украинцы смогут ездить без виз в четыре страны, не входящие в ЕС, однако входящие в шенгенскую зону - Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.
Пограничники теоретически могут требовать показать приглашение или бронирование гостиницы, а также обратный билет и подтверждение финансовой состоятельности. Финансовую состоятельность обычно доказывают выпиской со счета или наличными из расчета 50 долларов в сутки. Эти документы пограничники стран ЕС иногда просят показать и сейчас даже при наличии шенгенской визы.
Что нужно для безвизовой поездки?
- Биометрический паспорт для выезда за границу
- Подтверждение наличия денежных средств (обычно это доказывают выпиской с банковского счета или предъявлением наличности в расчете 50 долларов в сутки)
- Документы о цели поездки
- Полис медицинского страхования
- Полис страхования гражданской ответственности автовладельца (в случае путешествия на автомобиле)
- Подтверждение планов вернуться в Украину (обратный билет)
На сколько можно ехать?
- На 90 дней в течение каждых полгода
- В бизнес-, туристических и семейных целях, для обучения, деловых поездок и участия в выставках, конференциях
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До прекращения оккупации страны захватчиками еще осталось ......
неопределенно долго.
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Укропы, фашисты, убийцы, дайте пожалуйста биометрический паспорт.
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Никто и никогда в истории человечества, не давал ограбить себя на такую космическую сумму. Ни один народ, ни одно население, ни одно стадо, никогда не лобзало ботинки грабителя с таким самозабвенным остервенением. Никому не приходило в голову идти на смерть лишь для того, чтобы грабителю было еще удобнее грабить их же.
Когда все это свершится, все учебники истории, всех стран и времен, введут главу о России Путина. Тут они опишут механизмы разрушения экономики, государства, общественного сознания и даже психики населения целой крупной страны.
Россия станет образцом победившей клептократии, которая удерживая власть, пускается во все известные преступления, включая военные.
При этом, оно делает подельником все свое население, которое становится изгоем, на десятки лет заклеймленным позором животного, безмозглого стада, взрастившего такую отвратительную и кровавую дрянь. http://censoru.net/17882-zapah-konca-chast-2.html
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bravo ukraine
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щоби суніти вас усіх відправили в ад...................
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Дмитрий Бачевский
30 марта в 9:16 ·
Новый тезис о «деградации» государства внедряется в наше сознание
Украину в ближайшее время ждет волна терактов, убийств и диверсий. Это неприятно, но не смертельно для страны, если мы правильно оценим ситуацию и поведем себя не как зверюшки, живущие рефлексами, а как разумные люди, обладающие интеллектом и самосознанием.
В последние дни в лексиконе Кремля появилось новое слово относительно украинского государства - «деградация». Его впервые одновременно упомянули сразу несколько деятелей, включая Пескова, Жириновского и Киселева.
«Обстановка, собственно, в Украине, достаточно, скажем так, нестабильная, и она изрядно деградировала», - Дмитрий Песков.
«Деградация режима, ни к чему не способный, никаких органов государственной безопасности», - Владимир Жириновский.
«Признаки деградации буквально во всем…», - Дмитрий Киселев.
Этот же тезис начал разгоняться и в интернете на российских площадках. Планы, судя по синхронности слов и действий нашего противника, серьезные, и кампания планируется длительная.
«Деградация» государства, по словам кремлевских спикеров, выражается, прежде всего, в неспособности украинской власти контролировать ситуацию в стране и обеспечивать безопасность граждан.
В качестве примеров приводятся «постоянные убийства в центре Киева на глазах у всех», взрыв арсенала в Балаклее, разгул «махновщины». Теперь к ним добавится еще и обстрел генконсульства Польши в Луцке и перекрытие трассы около Львова.
Для того, чтобы развивать в информационном пространстве любой тезис - его нужно постоянно подкреплять все новыми и новыми фактами. Направления уже понятны - это «махновщина», убийства, взрывы и теракты, которые призваны продемонстрировать нам ту самую пресловутую «деградацию» и полную потерю властью контроля над ситуацией в стране.
Поэтому в ближайшее время следует ожидать целой лавины подобных происшествий: кампания по внедрению в наше сознание нового тезиса о «деградации» только началась.
Если посмотреть на факты объективно, то каждое такое событие вообще никак не влияет на нашу жизнь. Для многомиллионной огромной страны, где каждый день кого-то убивают, где-то что-то взрывается, и кто-то творит беспредел, это - капля в море.
Но в информационном пространстве каждый такой факт разгоняется журналистами и паникующими гражданами и приобретает зловещие формы, вызывает ощущение приближения катастрофы. Даже если это просто дырка от пули в стекле или след от выстрела из гранатомета на стене.
Поэтому все мы должны понимать, что подобные вещи рассчитаны исключительно на информационный эффект и на нашу реакцию. Их задача вызвать у нас волну негатива к власти и ощущение ее полной беспомощности. Нас хотят заставить ненавидеть государство, которое неспособно нас защитить.
Эффективность их стратегии по внедрению нового тезиса в наши головы будет во многом зависеть от нашего умения правильно оценивать ситуацию и от того, насколько мы сумеем погасить свои эмоции и включить холодный разум.
Нужно понимать, что предотвратить все планирующиеся провокации и теракты не способна ни одна спецслужба мира. Наши силовики ежедневно ловят шпионов и диверсантов пачками, но их такое огромное количество и они настолько дешево стоят, что проконтролировать всех невозможно физически.
Значит, будут и взрывы, и убийства, и теракты, и новые примеры «махновщины». И если мы не отнесемся к этому с пониманием природы событий, а вместо этого начнем кричать о «зраде» и недееспособности наших спецслужб и государства в целом, значит спецоперация Кремля удалась, и тезис о «деградации» внедрен в наши головы.
Итак, выбор за нами. Или мы живем стадным инстинктом и вместе с особо чувствительными гражданами начинаем паниковать и разгонять новый тезис о недееспособности власти, или мы относимся к таким событиям, как к рядовому случаю, которых у нас ежедневно - десятки и сотни.
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все новое начинается с Мечты...
=============================================Уриэль Штерн
7 ч
I Have a Dream.
Весна. Киевский вокзал. Он и она стоят на перроне. Через пять минут примчится Hyperloop из Днепра и уже через два часа ори уже будут в Венеции. Это их первое свидании и он предложил поехать туда. Ночью они уже будут дома.
Лето. Лучшее время посетить Испанию всей семьей.
На скоростном до Варшавы. А там до Испании рукой подать!
Осень. Все тот же вокзал. И просто электричка уносит пол школы в Польшу. Урок истории. Посещение лагерей Аушвиц и Треблинка. Назад в прошлое, когда людей разъединяли не просто границы, а колючие проволки.
Зима. Новый Год. Париж. Семья в украинских шарфиках стоит возле Эйфелевой башни.
Муж и жена говорят об одном.
Той зимой на Майдане - это было просто далекая мечта.
С 12 июня все будет по другому. С Безвизом товарищи.==================================
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забыли про абонплату за газ, например
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https://www.youtube.com/watch?v=9TTcBAU-41sНадеюсь, что эте дети не сепарские лечинки.
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https://www.youtube.com/watch?v=9TTcBAU-41s
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