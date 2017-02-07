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 Политика Украины
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Все про:Соболев Сергей (797) Батькивщина (1858) военное положение (121)

 Военное положение на Донбассе - это реальный путь к миру, - Сергей Соболев. ВИДЕО

Единственной возможностью защитить гражданское население Донбасса является введение военного положения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" сообщил народный депутат от "Батькивщины" Сергей Соболев.

"Я считаю, что это единственная возможность сегодня защитить гражданское население, это реальный путь к миру, который начинается, но это и путь к защите военных. Потому что мы не ратифицируем до этого времени Римский статут. И понятно, почему мы это делаем. Потому что фактически, Римский статут возлагает ответственность, если это оккупация, - на оккупационные войска за нарушения прав человека. Если оккупация не объявлена, военного положения нет, то кто тогда несет ответственность?", - отметил нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тука: "Вводить военное положение на Донбассе - нецелесообразно"




Ввести военное положение 6 февраля призывала лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко заявила, что введение военного положения в Украине возможно при длительном обострении ситуации на Донбассе, угрозе экологической и гуманитарной безопасности, а также "серьезном намерении наступать" президента РФ Владимира Путина.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что не исключает возможности введения военного положения в случае обострения ситуации на Донбассе.
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Про то, что введение "военного положения" = это последний оплот "главнокомандующего" я, к примеру, писал ещё летом 2014 года.

Жырный оттягивает этот момент (введение военного положения) "для последнего аргумента", что бы узурпировать власть в тот момент, когда других вариантов не останется (например перед выборами). Ведь при военном положении выборы проводить нельзя, а ВСЯ власть сосредоточится у "главнокомандующего".

Но никто не прислушался. Ни тогда. ни сейчас.
Все хотят "военного положения" не осознавая одной мелочи: формула проста: сначала люстрация (и "генералов" в т.ч., нехай майоры-полковники останутся), а ПОТОМ уже военное положение.
ТОЛЬКО ПРИ ТАКОМ условии можно и НУЖНО вводить военное положение, отдавая власть военным.
Иначе, я повторюсь: военное положение Липецк введет, когда вариантов у него не останется для того, что бы остаться на Унитазе. И введет. И начнется ОТКРЫТЫЙ террор неугодных.
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Будет устроен террор неугодным колорадским боевикам . для путлера они угодные для украинцев - неугодные . Я - за .
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Порхосос, пока что твой Бох устраивает террористам не террор, а хороший навар.
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Для тех, кому лень читать: военное положение даст неограниченную власть нынешним упырям, которые начнут бесконтрольный террор.
ВП нужно вводить ТОЛЬКО после того, как произойдет фонарная зачистка липецкой банды, чистка предателей-"генералов" (вроде Назарова, Муженки) в рядах ВСУ и СБУ.
Только тогда можно и нужно вводить ВП, передавая власть военным майорам и полковникам.
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Виборчі ристалищі розпочались , забрало на писок і вперед по копаному )))))
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Ага а как же гешефт для это шоблы??????????????????????????
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Помощник президента Зимбабве пожелал послу США "повеситься на банановой пальме"
сразу видно выпускника МГИМО :D
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А еще - прекращение финансирования порошенком и ахметовым российских оккупантов и их подельников. Ибо пока есть бабки - есть война...
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Военное положение - это не мир, и не надо красивых слов, замусоленных лозунгов и соплей с сахаром!
ВП - это корректно-юридическое урегулирование ВСЕХ вопросов! Жесткое и суровое.

Не больше и не меньше.

До "мира" нам еще "як до неба рачки".
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Безпілотник США проводить активну розвідку на лінії розмежування з «ЛДНР»
У вівторок, 7 лютого, стратегічний безпілотний літальний апарат (БЛА) ВПС США RQ-4A Global Hawk з позивним UAVGH000 здійснює черговий розвідувальний політ уздовж лінії розмежування на Донбасі. Про це свідчать дані західних сайтів, які відстежують пересування військової авіації. За їх інформацією, безпілотник близько двох годин курсує з півночі на південь уздовж лінії розмежування України з так званими «ДНР» і «ЛНР», але не перетинає її. Розвідник летить на висоті 16 тис. метрів. Це другий з 5 лютого політ американського БЛА на Донбасі. З урахуванням можливостей ведення розвідки на глибину до 300 км безпілотник RQ-4 Global Hawk може спостерігати за всією територією «ДНР» і «ЛНР», а також прикордонними областями Росії. Згідно з відкритими джерелами, апарат може патрулювати протягом 30 годин, перебуваючи на висоті 15-18 тис. метрів. Американський БЛА вилетів з авіабази Сігонелла на Сицилії. Він увійшов у повітряний простір України з боку Румунії на північ Молдавії і продовжив політ на схід над Кіровоградською та Дніпропетровською областями до Донецької області. На безпілотнику включений транспондер. До цього підліти до лінії розмежування на Донбасі американського безпілотника були зафіксовані 15 жовтня, 14 листопада, 2 та 16 грудня та 5 лютого. З січня 2015 року американські стратегічні безпілотники регулярно здійснюють польоти в районі Чорного моря. https://inforesist.org/

Источник: http://www.milnavigator.com/uk/bespilotnik-ssha-provodit-aktivnuyu-razvedku-u-linii-razgranicheniya-s-ldnr/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
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А ще досракові вибари для Живого Боха Йліі принесуть мир.
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А введение ВП на всей территории -- единственный способ для борьбы с ура-патриотами. Как же часто я жалею в последнее время, что не Саакашвили президент. Он бы вам устроил 7 ноябрь 2007 года.
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Михо не выберут, дебилы за гречку снова ублюдков и олигархов понавыбирают
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Военное положение это как списки Савченко. Объявят, а результат будет нулевой.
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От интересно, как поможет военное положение без признания оккупации?
Шото все наоборот. Если уже готовы к таким мерам - то сначала признание оккупации, а потом военное положение.
И шото все задергались только после блокады.
Не, понятно, шо при военном положении ни о какой блокаде не может быть и речи.
И той же Батькивщине выгодно перенести блокаду из областей в Киев
Но давайте договоримся, если шото делать, то только в таком порядке:
1) Признание оккупации
2) Вполне официальная блокада
3) Военное положение
И никак по другому.
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Не будет никакого военного положения только потому что 3 года войну с Россией некоторые политики Украины называют АТО.
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Мир в Украине наступит тогда, когда будут истреблены куЧмовские подонки и негодяи ахметовы, пинчуки, парашенки, кононенки и ПРочая рыго-шекаладная шантрапа!
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Ух, понеслась новая фишечка. Военное положение. Слава Богу- сваливаю. Бо эти красавцы, все такие военные, все такие в шрамах, уже не знают- какой ещё цирк отщебучить, шоб тока отсрочить то, к к чему они все нас подвели. Для себя, родимых, отсрочить. Мне стало не в моготу читать новости. Это ж что-то такое... как бы это помягче... Во! Нашел. Это нечто нерациональное. Уже- даже не Цирк. Это какое-то Зазеркалье.
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Да военное положение у нас уже давно, так как панамские барыги положили на войну и во всю торгуют с сепаратистами.
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ВП на всей территории Украины, тупо, создаст коллапс!!!
Возьмите любой Договор, на своей работе, в своей квартире, и прочитайте пункт "Форс-мажор". После прочтения - подумайте, вдумайтесь, если надо еще раз прочитайте, и поймите всю глубину глубин ВП на всей территории Украины.
А т.к. с Лугандоном уже все наладилось, то там вводить ВП уже очень даже можно.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВоенное положение на Донбассе - это реальный путь к миру, - Сергей Соболев. ВИДЕО
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