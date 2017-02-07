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Все про:футбол (3070) поддержка (329) военнослужащие (3248)

 "Пусть будет больше таких людей, как наш Роман", - бойцы ВСУ поблагодарили и поддержали Зозулю. ВИДЕО

Украинского футболиста и волонтера Романа Зозулю поддержали бойцы Вооруженных Сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, видеообращение бойцов опубликовано на канале Военного телевидения Украины в YouTube.

"Спасибо тебе, Роман Зозуля, за то, что ты делаешь для Вооруженных сил Украины, за твою поддержку, мы тебе благодарны, ты - лучший", - сказал один из бойцов.

Другой военнослужащий подчеркнул, что футболист поддерживает бойцов в сложные минуты: "Пусть будет больше таких людей, как наш Роман".



Напомним, футболист приехал в "Райо Вальекано" в футболке с гербом Украины. Испанская пресса назвала его нацистом. Позже газета извинилась, а вот фанаты не успокоились и даже вывесили баннер, чтобы Зозуля уезжал.

Читайте на "Цензор.НЕТ: "Мы все - Зозуля!", - игроки испанского "Бетиса" коллективно выступили в поддержку украинского футболиста. ФОТО
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Боксеров не хватило?
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давно пора высадить десант патрыотов на испанскую землю и показать этим ватным приспешникам, хде раки зимуют, а заодно и сосулю...
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Мордва, когда ты, в последний раз, выезжал из своего Мухосранска?
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ніколи....в нього намордника немає а без нього лаптємордих не впускають
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Кацап, ти чому сюди лізеш під прапором Норвегії? Може ти працюєш двірником у департаменті чиновників Норвегії? Який твій мейл? Pasha@gov.no ?
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А это у них такая доблесть - бряхать за вяликую рассссссею.
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Нагадує анекдот, в якому дворовий пес відповів домашньому "а я ніхто, я сюди пос**ти зайшов". Це типово кацапська психологія.
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Флажок норвежский, это хорошо. А дальше - сплошное Ольгино.
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ой халтура (с)
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я не московит а халтура в том что снято бойцов ВСУ в неправильном ракурсе
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В каком это неправильном ракурсе? Давай конкретику.
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ни хочу, мне лениво рассказывать много(
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Так всё-таки нЕ хочешь рассказывать или нИ хочешь?
Московит, ась?
Вонючку сталагтидную бросил и в кусты за боярышником убежал?
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скажите, а кто это Роман Зозуля и что он делает для Вооруженных сил Украины?
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Очень много волонтерской помощи от него было.
Ему есть за что сказать спасибо,все об этом должны знать.
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А, вот как, у
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вы какой-то припадочный, что с вами??
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Мокшань, перечитай свой пост для начала. А потом я расскажу почему у тебя так получается. Азиат, ты готов принять всю правду про себя?
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Купує аксесуари для іграшок, які вбивають кацапів, згвалтованих бабусьок і розіп'ятих хлопчиків. Цього достатньо тобі, мокша? Чи ти ерзя?
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скажите, а кто это Роман Зозуля и что он делает для Вооруженных сил Украины? (с)

Судя по этому твоему вопросу-понятно,кто ты.
А по сему-иди на йух!
И чем быстрее-тем лучше.
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Паша Тонов-иди,сядь на бутылочку и узбагойзя.
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Если человек, от души, помогает нашим парням на Донбассе, то это можно только приветствовать. А что он делает и как , это даже не тема для обсуждения.
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Роман Зозуля - патриот своей страны, постоянно помогает украинской армии и наплевать, что он не понравился каким-то испанским дебилам.
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Не ругайся на испанцев. Тебе бы так жить как они. Просто где то косячок прошел.
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Новости с мокшанской лунной базы-2015 продолжают поступать...
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Известно, что каждый кацап в нищей северной нефтяндии хозяин виллы в Испании. Все, дружок, твой подвид мы определили, пиздуй на х@й обратно в клетку.
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Да причем тут все испанцы, только есть категории, которые не зная человека, хотят утопить в ложке дерьма.
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Она же не на испанцев ругается, а на испанских дебилов. Кстати, испанцы ролик сделали в поддержуку Зозули.
http://dynamo.kiev.ua/news/263206-ispantsyi-sdelali-video-ob-ukrainskoj-revolyutsii-zozule-i-nastoyaschih-natsistah-
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На этого испанского дебила нашла украинская коса. И снесла по самые помидоры.
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Таим жесть. Твиттер этого испанца слетел в бан. А его акаунт завалили фекальными сталагмитами.
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каким-то испанским дебилам (с)

Пару-тройку дней назад уже отписывался на эту тему:здесь скорее дело не в "вато-мадридцах",а в хуйловской пропаганде. (имхо)
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Тут дело и водном и в другом. Это отряды "левых", (очень-очень левых) как бы у нас сказали "титушек". Ездили на Донбасс помогать боевикам. Посмотрите их странички в соцсетях. Ленин, Сталин, Кастро, оружие, кулаки красные флаги и прочая лабуда.
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то не іспанські дебіли, то українські дебіли в МЗС... або саботажники.
Якби МЗС працювало, то іспанці б знали шо до чого.
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побольше бы таких людей как зозуля которые не словом а делом помогают армии,и поменьше таких людей как зрадодрочеры которые кроме нытья ничего предложить не могут
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Хорошего вам настроения. Мне лично это понравилось
Только вчера отправили медикам необстрелянного бойца из смежного подразделения, который попал под артиллерию во время атак под промкой - он видел, как гибнут его товарищи, отполз на наши оборудованные позиции, и двое суток просидел в обнимку с буржуйкой, уставившись в одну точку и что-то бубня себе под нос", - написал Ходаковский.
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серджио def6ff91
Сплошной позитив!
Вот только почему это "Ходаковский" с большой буквы?...
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Это скопировано с сайта. как скопировал, так и выставил. Не я писал.
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Если Вы,да и не только-Вы,выставляете перепост,то делайте пожалуйста ссылку на источник или хотя бы указывайте значок " (с) " ,что означает "чужое авторство".
Иначе-это воспринимается,как Ваше мнение и Ваше авторство.
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Я не силен в интернете. Как скопировал, так и получилось. Нужна ссылка ?
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Да нет,не нужна.
Поймите,когда в предложенном тексте нет ссылки на источник или хотя бы отметки "чужое авторство"-это воспринимается,как Ваше.
А потому-могут возникать разные вопросы и комментарии других пользователей именно к Вам,поскольку люди считают,что автор написанного-именно Вы.
А то ещё-и в плагиате обвинят.
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Может следующий, кого кружочком обведут?
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Может следующий, кого кружочком обведут? (с)

Не против.
Но я после болотова ставил на захерченка.
Посмотрим...
А если все и сразу-вот это джек-пот будет!!!
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Зозуля єдиний футболіст який так багато допомагає армії і добровольцям!
Велика повага і подяка йому!
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ну а кто еще? не Рахицкий же,который с удовольствием бы пел гимн новосроссии
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...фамилия обязывает, чего ржидать от отупевшего лугандона с рахитскими корнями ...
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одним словом сосуля, и всем по порядку сосет шоколадку
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Паша Тонов
пидорёнок,не суди о Людях по себе ущербному.
Сгинь нахер,долбень.
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некоторые в тыл ходят, у других родственники могут быть на оккупированых территориях, третьи маме сказали, что писарями в тылу служат... Мало ли сейчас причин. Даже в США лица действующих бойцов без согласия не показывают.
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Они что стреляют в родственников? Это круто, я бы не смог, герои. В США, что есть война? Я начинаю изучать этот глупый мир.
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Мир смотрит на Вас так, как Вы смотрите на него. Но изучайте. Лучше поздно, чем никогда.
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С не делаю никому плохо, я безопасное приведение.
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Да уж."славянская культура","скрепы" и прочая хуйло-гиммлеро-геббельсовская лабуда.
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Роман патріот без заперечень. Але підтримутивати його в балаклавах, це підігравати на ворожому боці. Не думаю, що інтерв"ю давали "супер-снайпери". Рома нас підтримує відкрито.
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Не думаю, що інтерв"ю давали "супер-снайпери". (с)

Не обов`язково.
У кожного з цих хлопців є родина,є батьки,дружина,діти,у декого-онуки...
А хуйловської мерзоти нажаль в Україні достатньо.
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Громкий скандал разразился в городе Чаплинка Херсонской области, где дислоцируется в данный момент 57-я бригада ВСУ, которую сегодня пытаются отправить в зону АТО под Мариуполь. Родственники военнослужащих со всего региона и по большей части из Херсона перекрыли трассу и не позволяют уводить своих сородичей на братоубийственную войну. Заодно толпа местных жителей заблокировали и передвижение внушительной колонны бронетехники, перебрасываемой в сопровождении бригады. Об этом журналистам сообщил местный общественный активист Геннадий Спивак.
По его словам, родственники военнослужащих подняли настоящий бунт и открыто выступили против отправки ВСУ на юго-восток. Несколько сотен человек перекрыли дорогу и заблокировали колонну, которую Спивак охарактеризовал как огромную. Под Мариуполь только из-под Чаплинки выводят не менее сотни единиц тяжёлой бронетехники. Украинцы не могут не понимать, что их детей ведут на бойню и встали намертво.
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Сергей Никоненко b2bd1a4a

на братоубийственную войну. (с)

Буду краток:
иди на хуй!
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Кацапчик, у нас нема такого поняття як "юга-васток". Є анексований кацапами крим, де НЕ гинуть наші солдати. І є окупований кацапами даунбас, де нажаль гинуть наші найкращі хлопці. І у значній мірі більше - ваші "атброси опчества" - нарики, зеки, кадировці та інша голота. Наші хлопці мають найвищу мотивацію - мочити фашистів. А ваші? Удобрити наші поля.
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что я такого спросила, что ко мне так недружелюбно
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И это происходит регулярно,не так ли?Значит проблема в вас.
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) кто -то другой может привыкать,я не умею с роду.
ЗЫ: то вы не совсем поняли..
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было у отца три сына, двое умных, а третий футболист
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доживаешь последние секунды на форуме,ватка.)))
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паша,твоя беда в том,что ты не только "не футболист"-ты,сцуко,даже не боксёр.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Пусть будет больше таких людей, как наш Роман", - бойцы ВСУ поблагодарили и поддержали Зозулю. ВИДЕО
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