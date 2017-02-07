 "Пусть будет больше таких людей, как наш Роман", - бойцы ВСУ поблагодарили и поддержали Зозулю. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видеообращение бойцов опубликовано на канале Военного телевидения Украины в YouTube.
"Спасибо тебе, Роман Зозуля, за то, что ты делаешь для Вооруженных сил Украины, за твою поддержку, мы тебе благодарны, ты - лучший", - сказал один из бойцов.
Другой военнослужащий подчеркнул, что футболист поддерживает бойцов в сложные минуты: "Пусть будет больше таких людей, как наш Роман".
Напомним, футболист приехал в "Райо Вальекано" в футболке с гербом Украины. Испанская пресса назвала его нацистом. Позже газета извинилась, а вот фанаты не успокоились и даже вывесили баннер, чтобы Зозуля уезжал.
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Московит, ась?
Вонючку сталагтидную бросил и в кусты за боярышником убежал?
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Ему есть за что сказать спасибо,все об этом должны знать.
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Судя по этому твоему вопросу-понятно,кто ты.
А по сему-иди на йух!
И чем быстрее-тем лучше.
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http://dynamo.kiev.ua/news/263206-ispantsyi-sdelali-video-ob-ukrainskoj-revolyutsii-zozule-i-nastoyaschih-natsistah-
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Пару-тройку дней назад уже отписывался на эту тему:здесь скорее дело не в "вато-мадридцах",а в хуйловской пропаганде. (имхо)
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Якби МЗС працювало, то іспанці б знали шо до чого.
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Только вчера отправили медикам необстрелянного бойца из смежного подразделения, который попал под артиллерию во время атак под промкой - он видел, как гибнут его товарищи, отполз на наши оборудованные позиции, и двое суток просидел в обнимку с буржуйкой, уставившись в одну точку и что-то бубня себе под нос", - написал Ходаковский.
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Сплошной позитив!
Вот только почему это "Ходаковский" с большой буквы?...
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Иначе-это воспринимается,как Ваше мнение и Ваше авторство.
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Поймите,когда в предложенном тексте нет ссылки на источник или хотя бы отметки "чужое авторство"-это воспринимается,как Ваше.
А потому-могут возникать разные вопросы и комментарии других пользователей именно к Вам,поскольку люди считают,что автор написанного-именно Вы.
А то ещё-и в плагиате обвинят.
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Не против.
Но я после болотова ставил на захерченка.
Посмотрим...
А если все и сразу-вот это джек-пот будет!!!
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Велика повага і подяка йому!
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жопебудетпеть
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пидорёнок,не суди о Людях по себе ущербному.
Сгинь нахер,долбень.
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Не обов`язково.
У кожного з цих хлопців є родина,є батьки,дружина,діти,у декого-онуки...
А хуйловської мерзоти нажаль в Україні достатньо.
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По его словам, родственники военнослужащих подняли настоящий бунт и открыто выступили против отправки ВСУ на юго-восток. Несколько сотен человек перекрыли дорогу и заблокировали колонну, которую Спивак охарактеризовал как огромную. Под Мариуполь только из-под Чаплинки выводят не менее сотни единиц тяжёлой бронетехники. Украинцы не могут не понимать, что их детей ведут на бойню и встали намертво.
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на братоубийственную войну. (с)
Буду краток:
иди на хуй!
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ЗЫ: то вы не совсем поняли..
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