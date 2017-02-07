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 Политика Украины, Общество
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Все про:выборы (21564) Парасюк (166)

 "Выборы планируются на 22 октября. Сначала президентские, а потом парламентские", - Парасюк. ВИДЕО

Народный депутат Владимир Парасюк заявил, что владеет информацией согласно которой в октябре в Украине пройдут выборы.

Об этом он сообщил корреспонденту Цензор.НЕТ в кулуарах парламента. При этом он уточнил, что сначала пройдут президентские выборы, а потом парламентские. По его данным, выборы пройдут 22 октября.

"Я вам расскажу больший секрет - планируются сначала президентские выборы, а потом парламентские на октябрь. Дата о которой я знаю - 22 октября. Будет ли это реальностью - я точно сказать не могу", - заявил нардеп.

Кроме того, Парасюк отрицает все заявления по поводу прекращения блокады сообщения с оккупированными территориями.

"Я только что разговаривал со штабом - все работает, планируется следующая акция по блокаде еще одной ветки железной дороги", - рассказал народный депутат.

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Сєров! Вам мінстець платить з бюджету! А з яких крєндєлєй буде своїм ботам платити Юля??? :D
Свідомо тут люди Юлю підтримують. Це видно, якщо почитаєш пости. Ну, звісно, якщо людина вміє думати
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Ну не виключаю, що з штабу хтось за Юлю і агітує. Але це одиниці, а не 30 000 мінстеців, як він сам і визнававсь
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Парасюк пытается забрать популярность клоуна Ляшка
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Мозгов у него для этого маловато будет!Сктеняка -демагог уровня Воны,её школа!
А Вова-плохая пародия из советских анекдотов про Вовочку!
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Мінстець оговтався,чи з/п була, що так несамовито гавкає, охолоньте бо слиною захлинетесь . не дотягне барижна влада до 2019 р.,з початком блокування Даунбасу розпочався зворотній відлік часу )))))
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А мы тебе упоротому петуху Не раскажем Умри в невединии пнетух Скажем так по сравнению с нами Ты кукарекаешь на шару
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Сын Отца ‏@Sin_otca 48 мин.48 минут назадЕщеПарасюк:
- Ну к сожалению Украина не Швейцария и у нас не все равны перед законом и некоторые этим злоупотребляют.

Я всё.
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Это он про себя, называется оговорка "по Фрейду.
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Вот и я говорю что не все равны перед законом Вот вязять тебя Размахиваешь удостоверением знатного свиновода где надо и не надо Чем выбиваешь себе скощуху перед законом Нет чтоб чтоб без усяких скощух ощутить на себе всю суровость шеколадного правосудия
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тоді нагальна потреба закону про імпічмент із механізмом реалізації... Депутати мали вже давно внести його на розгляд. Так де ж він?
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ЕДИНСТВЕННОЙ властью в Украине является народ.

и если депутаты и президенты
сознательно НЕ-выполняют порученных им обязанностей

то Народ, Граждане Украины, избиратели
должны воспользоваться своим Конституционным правом на урпавление Государством Украина.

в этом случае

в зависимости от сложности экономических проблем в Государстве
а также от состояния внешних угроз безопасности Государству Украина
форма объявления и способ реализации импичмента

могут быть очень разными, вплоть до расстрела на месте

(при оказании вооружённого сопротивления Народу Украины или при попытке к бегству)
.
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ну при желании США не сложно обьявить перевыборы... достается серьезный компромат на президента- скандал и импичмент...
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Если верить Парасюку, то всего 9 месяцев ПО-НОВОМУ жить осталось...
Наслаждайтесь каждым мгновением....
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Думаете, шо Йуля охмурила Трампа и Пеце придется отползать в сторону Панамы, зализывая порванную дупу?
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господи як же вже дістали ці візгі про якісь там вибори. та НЕ БУДЕ НІЯКИХ ВИБОРІВ! все! крапка! це вигідно лише хуйлу, а значить нам це не потрібно!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Выборы планируются на 22 октября. Сначала президентские, а потом парламентские", - Парасюк. ВИДЕО
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