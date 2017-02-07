 "Выборы планируются на 22 октября. Сначала президентские, а потом парламентские", - Парасюк. ВИДЕО

"Я вам расскажу больший секрет - планируются сначала президентские выборы, а потом парламентские на октябрь. Дата о которой я знаю - 22 октября. Будет ли это реальностью - я точно сказать не могу", - заявил нардеп.
Кроме того, Парасюк отрицает все заявления по поводу прекращения блокады сообщения с оккупированными территориями.
"Я только что разговаривал со штабом - все работает, планируется следующая акция по блокаде еще одной ветки железной дороги", - рассказал народный депутат.
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Свідомо тут люди Юлю підтримують. Це видно, якщо почитаєш пости. Ну, звісно, якщо людина вміє думати
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А Вова-плохая пародия из советских анекдотов про Вовочку!
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- Ну к сожалению Украина не Швейцария и у нас не все равны перед законом и некоторые этим злоупотребляют.
Я всё.
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и если депутаты и президенты
сознательно НЕ-выполняют порученных им обязанностей
то Народ, Граждане Украины, избиратели
должны воспользоваться своим Конституционным правом на урпавление Государством Украина.
в этом случае
в зависимости от сложности экономических проблем в Государстве
а также от состояния внешних угроз безопасности Государству Украина
форма объявления и способ реализации импичмента
могут быть очень разными, вплоть до расстрела на месте
(при оказании вооружённого сопротивления Народу Украины или при попытке к бегству)
.
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Наслаждайтесь каждым мгновением....
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