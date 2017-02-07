 "В Авдеевке воюет армия, а пиарятся на Авдеевке депутаты, не голосовавшие за финансирование этой армии", - Чорновол призвала принять закон о спецконфискации. ВИДЕО

"В Авдеевке воюет армия, а не народные депутаты. Мне очень неприятно, что на Авдеевке пиарятся именно те народные депутаты, которые не голосовали за бюджет, за финансирование воюющей армии... Поэтому, уважаемые телегеничные пиарщики, я вас очень прошу, в четверг проголосуйте за спецконфискацию и покажите, что в Авдеевке вы действительно на стороне государства Украина", - сказала Чорновол.
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кто ей об этом сказал?
Источник: http://censor.net.ua/v426847
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Педро Танюшу подключил к снятию блокады, автобусы с ментами и титушками ждут когда Парасюк поедет на голосование.
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Без "спец"...
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Прошу вас не ходить на работу, не придумывать законопроекты, не принимать новые законы, не вносить поправки в старые..., поймите уже наконец, всем от вашей "работы" только хуже!!! Вы уже напринимали 1.5 млн. законов и все они либо не работают, либо в ущерб стране, обществу, гражданам. Из-за вашей тупой "работы" в стране деградация, нищета, безправие, упадок, коррупция, полная катастрофа...
Побудьте дома, с семьей, с детьми, поедьте куда нибуть отдохнуть, попутешествуйте, в санаторий отправьтесь, подлечитесь, на рыбалку там, или на охоту свалите, любовниц навестите, по музеям, театрам, ночным клубам, рынкам, бутикам, торговым центрам полазьте, больничный возьмите на годик-полтора, займитесь чем нибуть полезным (или бесполезным), просто исчезните... Может быть вы еще не устали от своей "работы", но все уже устали от вас!!! И очень прошу вас!!! Забудьте дорогу в ВР, забудьте что вы депутаты-законодатели, забудьте, что вы "работаете" на Украину... я понимаю, что вы "рветесь в бой", что у вас "руки чешутся", что вы считаете себя единственными и неповторимыми "спасителями" несчастной, обворованой вами же страны, что у вас в одном месте шило и вам хочется поуправлять, пораспределять, похозяйничать, почувствовать свою значимость, но... пожалуйста ОСТАНОВИТЕСЬ!!!)))
П.с.: Так же эта просьба касается АП, Кабмин, НБУ и других "благодетелей"...
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Годувальника Мартиненка тіпа відсунули а Накаков сам не справляється з голодними
"фронтовиками" ))))
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