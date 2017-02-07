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 Политика Украины, Общество
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Все про:армия (7395) парламент (893) финансирование (1111) Чорновол Татьяна (524)

 "В Авдеевке воюет армия, а пиарятся на Авдеевке депутаты, не голосовавшие за финансирование этой армии", - Чорновол призвала принять закон о спецконфискации. ВИДЕО

Народный депутат Татьяна Чорновол призвала коллег по парламенту проголосовать закон о спецконфискации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Чорновол предлагает принять этот законопроект в четверг во время заседания парламента.

"В Авдеевке воюет армия, а не народные депутаты. Мне очень неприятно, что на Авдеевке пиарятся именно те народные депутаты, которые не голосовали за бюджет, за финансирование воюющей армии... Поэтому, уважаемые телегеничные пиарщики, я вас очень прошу, в четверг проголосуйте за спецконфискацию и покажите, что в Авдеевке вы действительно на стороне государства Украина", - сказала Чорновол.

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уважаемые телегеничные пиарщики
кто ей об этом сказал?
Источник: http://censor.net.ua/v426847
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А шо голосів ригоАналів не хватає за цей закон,так є у нас коаліція?
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Как раз голоса Парасюка там и не хватало.
Педро Танюшу подключил к снятию блокады, автобусы с ментами и титушками ждут когда Парасюк поедет на голосование.
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гваделупу тебе на воротник а не спецконфискацию...
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Любитель пососать из украинского бюджета ?
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НАРОД СКОРО ПРОВ СПЕЦ КОНФ +ВЕШАТЬ ВСЕХ ДО СОБАЧЕК
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Дорогие депутаты Украины!!!
Прошу вас не ходить на работу, не придумывать законопроекты, не принимать новые законы, не вносить поправки в старые..., поймите уже наконец, всем от вашей "работы" только хуже!!! Вы уже напринимали 1.5 млн. законов и все они либо не работают, либо в ущерб стране, обществу, гражданам. Из-за вашей тупой "работы" в стране деградация, нищета, безправие, упадок, коррупция, полная катастрофа...
Побудьте дома, с семьей, с детьми, поедьте куда нибуть отдохнуть, попутешествуйте, в санаторий отправьтесь, подлечитесь, на рыбалку там, или на охоту свалите, любовниц навестите, по музеям, театрам, ночным клубам, рынкам, бутикам, торговым центрам полазьте, больничный возьмите на годик-полтора, займитесь чем нибуть полезным (или бесполезным), просто исчезните... Может быть вы еще не устали от своей "работы", но все уже устали от вас!!! И очень прошу вас!!! Забудьте дорогу в ВР, забудьте что вы депутаты-законодатели, забудьте, что вы "работаете" на Украину... я понимаю, что вы "рветесь в бой", что у вас "руки чешутся", что вы считаете себя единственными и неповторимыми "спасителями" несчастной, обворованой вами же страны, что у вас в одном месте шило и вам хочется поуправлять, пораспределять, похозяйничать, почувствовать свою значимость, но... пожалуйста ОСТАНОВИТЕСЬ!!!)))
П.с.: Так же эта просьба касается АП, Кабмин, НБУ и других "благодетелей"...
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Вы лучше не о тех хлопцах папередниках переживайте,а о своей судьбе в ближайшее время задумайтесь.вы украли и отжали уже больше папередников,шо добром не кончится.
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Чуть не подавился... Вы меня простите, а какого лешего воюет армия, если там АТО и террористов должны паковать спецподраздеения по борьбе с терроризмом?
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если на территорию суверенного государства падает хоть один снаряд, выпущенный из орудия соседнего, парашстанского государства, если хоть одна российская пуля попадает хоть в одного украинского гражданина либо в самолет - то это не терроризмом зовется и за прикрывающих военные действия "мирными" и нарушением конституции Украины о нарушении границ государства должно бы СБУ заниматься...
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Дурника із себе не вдавай. Хоча може і не вдаєш, а такий от є
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неугомонная собачка у пашинского. За период оправдываний в необходимости этого закона могли бы уже конфисковать через суд. Но им нужен еще один закон к тысячам уже существующих.
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Все, Ваня, не уйдут от ответа. Я уйду, мне за что отвечать, есть только за что ответить перед женой, детьми, и еще парой челов.... А Тане со справкой от психиатра, решать судьбу Украины, преступно.
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Видать тир-тирУкам, чорноротам і бурбакам вже нема шо тирити.
Годувальника Мартиненка тіпа відсунули а Накаков сам не справляється з голодними
"фронтовиками" ))))
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"ПОЧЕМУ МЕНТЫ НЕВОЮЮТ В АТО" - то есть нацгвардия? Ответ очевиден всем - это войско для войны с майданами, какое оно было до переименования. А Таня ссучилась, подрабатывает как может вдова, или такой была всегда
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Ну не знаю право... Может и мне пропиариться? Э-ге-ге-гей, Авде-е-евка нн-ах... Только моя табурка - бесплатная, не в парламенте. Соответственно могу не заангажированно про авдеевку тереть "не корысти ради". И со стороны (для меня) это выглядит примерно так: Армейцы - молодцы, Семенченко - мутноват, но что взять с вассала садового. Сама идея блокировать транспорт в целом - хорошая. Пусть даже и "семенченкой"... Хорошая не как идеальное решение, а как памятка тварям, держащим бизнес на крови. Амвброськин - типичный мент-пес режима. Режим - говно, но если подойдет по-ближе к хуйлу - превратится вобще в понос, а европейцы/американцы его по крайней мере бальзамируют иногда, чтоб не развалился. Правда бальзамируют (слава Богу) гомеопатически, чтоб не было привыкания, и иллюзорности бытия. В этой раскоряке ("между собакой и волком") как-то по-тихоньку будет у нас видимо "ползучее" реформирование продолжаться. Осторожно, чтоб не дай Бог никому реформами не навредить. Но даже это - все равно лучше чем стабильные традиции золотой орды. Может сменив пару-тройку парламентов выйдем наконец на уровень Румынии. Про уровень Польши пока даже говорить не приходиться (
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Все депутаты на фронт в окопы.Докажите свою любовь к Украине. Хватит пиариться перед народом.
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Ну и аудитория подобралась на Цензоре. Так переживают из-за этого закона, направленного на конфискацию имущества яныка
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пашинский уже конфисковал (украл) имущество яныка (нефть Курченко), и теперь, когда этот урод воет о законе оспецконфискации я задаю себе вопрос - может-ли вор предложить что-то дельное, чтобы наказывать воров? Опыт говорит однозначное "нет". Так шо не в аудитории дело.
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знающие люди говорят, что конфисковать можно , свободно, без этого закона но тогда Пашинский в пролёьте а с ним и Танька....
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Сука брехливая и вонючая! Никто не голосует за закон не потому, что дороги рыги. Два основных аршумента - редакция этого закона дает возможность беспредельно отнимать собственность без суда и следствия. 99% процентов населения уверены, что таким образом наш гидрант со товарищами быстренько начнет себе подбирать ,, ненужное" майно. И вторая причина - готовы схемы от Пишинского-Черновол-Винника для мгновенного оприходования конфискованных средств, и намая дрля предусмотрена для парашских МиГ - 25. Так что сколько эта мразь не киздит, а все равно ничего не выйдет, пусть лучше лежат в Ощадбанке. Хотя, черт, не подумал,там же Сэня рулит...
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Да, воюет наша Армия, переносит все тяготы и лишения, гибнет героически и дико о)(уевает со всего этого движа составами туда-сюда. Надеясь, что гражданское общество разрулит, поскольку у ребят иные задачи, но постепенно понимают, что обществу нужно идти на подмогу, так как власть своими антинародными действиями себя дискредитировала и делегитимизировала. Не прошли эти выдвиженцы проверку мандатом народного доверия, а значит - их пора отстранить, кого-то судить, переназначить иных, незаангажированных, лиц.
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Кто бы что не говорил а, Танюха молодца. Чутка задвинутатя но молодца.
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Непримиримый борец с ворами встала на защиту барыг на крови в одном ряду с вором - пашинским и остальной шоколадной шайкой-лейкой. Справедливое наказание всех преступников в зРаде и с ул.Банковой единовременно пополнило бы бюджет огромной, как для Украины, суммой и позволило бы удвоить бюджет в 1 месяц. Эх Таня, Таня......
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Интересно . Черновол в доляхах с Пашинским по грабежу нефтепродуктов Петухова ? Шестерит как последняя шавка .
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"В Авдеевке воюет армия, а пиарятся на Авдеевке депутаты, не голосовавшие за финансирование этой армии", - Чорновол призвала принять закон о спецконфискации. ВИДЕО
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