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 "АГС работает. Саня, ану дай им с нижнего. Успел пригнуться. Осколок в автомат попал", - возле Авдеевки продолжаются бои с российскими боевиками. ВИДЕО

На одной из позиций ВСУ вблизи Авдеевки 6 февраля между боевиками группировки "ДНР" и украинскими военными завязался бой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым. Реалии, российские боевики применили гранатометы и крупнокалиберное оружие. Впоследствии задействовали артиллерию. Украинские военнослужащие 39-го отдельного мотопехотного батальона в составе 72-ой механизированной бригады дали ответ с имеющегося оружия.

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Думаю терористам і російським військовим буде легше атакувати наших якщо насалик і надалі забезпечуватиме їх водою, теплом і світлом... Війна війною а торгівлю з окупантами офіційно ніхто не відміняє... Ну-ну...
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Ну нашим барыгам, которые как наш гарант имеют свои свечные заводики в лугандоне сбывать продукцию куда то надо! Вот и отстаивают торговлю родиной, деньги для них главнее всего. Личный пример шоколадного перед ними.
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Хлопчики, ридненьки хай Вас Бог любить и береже !!! Виримо тильки Вам !
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Интересно спросить етих бойцов, что они думают о финансировании боевиков нашей властью?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"АГС работает. Саня, ану дай им с нижнего. Успел пригнуться. Осколок в автомат попал", - возле Авдеевки продолжаются бои с российскими боевиками. ВИДЕО
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