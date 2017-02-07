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"АГС работает. Саня, ану дай им с нижнего. Успел пригнуться. Осколок в автомат попал", - возле Авдеевки продолжаются бои с российскими боевиками. ВИДЕО
На одной из позиций ВСУ вблизи Авдеевки 6 февраля между боевиками группировки "ДНР" и украинскими военными завязался бой.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым. Реалии, российские боевики применили гранатометы и крупнокалиберное оружие. Впоследствии задействовали артиллерию. Украинские военнослужащие 39-го отдельного мотопехотного батальона в составе 72-ой механизированной бригады дали ответ с имеющегося оружия.
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