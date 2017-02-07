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 Политика Украины, Общество
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Все про:парламент (890) Юра Енакиевский (370) Клименко (261) Блок Петра Порошенко (1471) Недава (11)

 "Я работал в его компании и не более того. Это было давно", - нардеп фракции БПП Недава отрицает контакты с Иванющенко. ВИДЕО

Народный депутат Олег Недава отрицает связь с Юрием Иванющенко, хотя не отрицает, что некоторое время он работал в его компании.

Об этом он сказал корреспонденту Цензор.НЕТ в кулуарах парламента.

"Я уже даже не помню, когда я с ним последний раз общался. Это было лет 10-15 назад - очень давно. Я работал в компании Иванющенко когда-то и все. Не более того. Все время ищут эти поводы, чтобы связать меня с Иванющенко и придумать какие-то мифы и домыслы", - заявил депутат.

Кроме того, Недава объяснил свое сотрудничество политсилой "Наш край", рассказав, что членство в парламентской фракции не запрещает такие действия.

"У нас во фракции достаточно большое количество членов различных партий. Это же Блок Петра Порошенко. Поэтому говорить о моей политической непостоянности не надо", - объяснил Недава.

Рассказал нардеп и о скандале со своей помощницей Еленой Петряевой, которая сейчас занимает пост члена политсовета партии "Успішна країна", которую возглавляет и финансирует бывший министр доходов и сборов Александр Клименко, сбежавший из Украины в Россию в феврале 2014 года после крушения режима Януковича.

"Я организовал общественный союз "Відродження та інтеграції сходу України". Она определенное время работала в этом общественном союзе. Потом вдруг организовалась подобная организация, но уже под руководством Клименко. С того момента я ее уволил и она больше не работает. Просто человек "слизал" саму идею общественного союза, используя инсайдерскую информацию и ушел", - заявил Недава.
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Смотрите также: Помощница нардепа от БПП Недавы состоит в политсовете партии экс-министра доходов и сборов Клименко. СКРИНШОТ
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"Вас задержали, когда вы грабили банк, в каких вы отношениях со своим подельником? - ни в каких, я просто у него работал" - вот чего не понятно, он не причём.
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На кол посадить этого удава пущай вещает с трибуны СУКА!
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Партия - это дешевый способ ворам пролезть в парламент ( кто - нибудь читал список партии дальше первой тройки ).
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Розсадник гнид і трутнів...Це стосується не тільки БПП..
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. Это же Блок Петра Порошенко. , - объяснил Недава. (с)

Владелец блока хотел стать Иисусом Христом, а стал Иудой продавшись за 30 угольных серебрянников.
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Во рыгло дает! даже не в курсе, что по законодательству Украины блоки не имеют права участвовать в выборах и, следовательно, работать в парламенте. Рыго-шоколадный, зграя , в которую ты входишь называется политическая партия Блок Петра Порошэнка. Спекся панамец. Во-первых не знает, как называется его место у корыто и во-вторых признался в работе на другую рыговскую политсилу. Браво!
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Ну и кем он работал? Судя по морде-заплечных дел мастером.
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Вы что не верите? Депутату президентской сракции??? Вы ещё скажите,что клоаколиции нет и Лугандон это не Роттердам!!!
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В БПП одні святі і непорочні!

Зато по словах порохолюбителів агентами кремля являються ВО Свобода і Тягнибок!
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Бывших .....друзей Иванющенко не бывает. Скажи , кто твой друг,и я скажу ,кто ТЫ !!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Я работал в его компании и не более того. Это было давно", - нардеп фракции БПП Недава отрицает контакты с Иванющенко. ВИДЕО
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