 "Я работал в его компании и не более того. Это было давно", - нардеп фракции БПП Недава отрицает контакты с Иванющенко. ВИДЕО

"Я уже даже не помню, когда я с ним последний раз общался. Это было лет 10-15 назад - очень давно. Я работал в компании Иванющенко когда-то и все. Не более того. Все время ищут эти поводы, чтобы связать меня с Иванющенко и придумать какие-то мифы и домыслы", - заявил депутат.
Кроме того, Недава объяснил свое сотрудничество политсилой "Наш край", рассказав, что членство в парламентской фракции не запрещает такие действия.
"У нас во фракции достаточно большое количество членов различных партий. Это же Блок Петра Порошенко. Поэтому говорить о моей политической непостоянности не надо", - объяснил Недава.
Рассказал нардеп и о скандале со своей помощницей Еленой Петряевой, которая сейчас занимает пост члена политсовета партии "Успішна країна", которую возглавляет и финансирует бывший министр доходов и сборов Александр Клименко, сбежавший из Украины в Россию в феврале 2014 года после крушения режима Януковича.
"Я организовал общественный союз "Відродження та інтеграції сходу України". Она определенное время работала в этом общественном союзе. Потом вдруг организовалась подобная организация, но уже под руководством Клименко. С того момента я ее уволил и она больше не работает. Просто человек "слизал" саму идею общественного союза, используя инсайдерскую информацию и ушел", - заявил Недава.
Загрузка видео...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Владелец блока хотел стать Иисусом Христом, а стал Иудой продавшись за 30 угольных серебрянников.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Зато по словах порохолюбителів агентами кремля являються ВО Свобода і Тягнибок!
Ответить
Ответить